La Formule 1 revient sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps du 25 au 27 juillet 2025. Ce Grand Prix de Belgique, avec ses virages légendaires comme La Source, promet une course palpitante. Et pour les amateurs de F1, savoir où regarder cet événement gratuitement est essentiel.

La course et les qualifications seront diffusées sur plusieurs plateformes en France, en Suisse, en Belgique et dans d'autres pays européens. Mais si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez savoir sur quelle chaîne regarder la course, voici une liste des chaînes qui diffuseront le Grand Prix de Belgique :

RTS (Suisse, français, gratuit)

RTBF (Belgique, français, gratuit)

RTL Zwee (Luxembourg, gratuit)

ORF (Autriche, gratuit)

SRF (Suisse, gratuit)

Canal+ (France, payant)

Profitez de l’offre NordVPN

Regarder le GP de Belgique de F1 en France sur Canal+

En France, Canal+ est le diffuseur officiel de la Formule 1 2025. La chaîne offre une couverture complète des courses, des qualifications aux essais. L'abonnement démarre à 19,99 €/mois pour un engagement de 24 mois.

Regarder la Formule 1 gratuitement sur RTBF en Belgique

En Belgique, le GP de Belgique est diffusé gratuitement sur la RTBF, avec des commentaires en français. Pour y accéder, rendez-vous sur RTBF Auvio, créez un compte, connectez-vous et profitez du streaming en direct.

Regarder le GP de Belgique en streaming gratuit sur RTS (Suisse)

Pour ceux qui se trouvent en Suisse, RTS propose une diffusion gratuite du Grand Prix. Aucun compte n'est nécessaire, il suffit de se rendre sur leur site pour accéder au streaming en direct.

Peut-on regarder le GP de Belgique de F1 sur F1 TV Pro ?

F1 TV Pro est une plateforme populaire pour suivre les courses avec des contenus exclusifs comme les essais libres et les caméras embarquées. Cependant, l'abonnement F1 TV Pro n'est pas accessible directement en France, il faudra passer par Canal+. Néanmoins, si vous résidez en Belgique ou aux Pays-Bas, vous pouvez vous abonner.

Conclusion

Regarder le Grand Prix de Belgique peut être un défi selon la localisation dans laquelle vous vous trouvez. En France, Canal+ propose une option payante, tandis que la RTS en Suisse et la RTBF en Belgique permettent de suivre la course gratuitement. Assurez-vous de vérifier les options de streaming qui s’offrent à vous dans le pays où vous vous trouvez pour accéder légalement à l'événement.

Profitez des meilleures offres VPN du moment : Les plus populaires 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -72% OFF OFFRE SPÉCIALE Saisir l'offre 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF OFFRE SPÉCIALE Saisir l'offre 4.2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ -64% OFF OFFRE SPÉCIALE Saisir l'offre

FAQ