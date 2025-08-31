Le dimanche 31 août 2025, Zandvoort s'apprête à vibrer pour l'une des courses les plus spectaculaires du calendrier de Formule 1. Ce circuit mythique accueillera la 15e manche de la saison de Formule 1 dans une atmosphère unique où l'Orange Army hollandaise devrait faire monter la température en tribunes.

Cette édition 2025 revêt une importance particulière : il s'agit de l'avant-dernière fois que la Formule 1 fera escale à Zandvoort, le contrat du circuit expirant en 2026. Max Verstappen, héros national, tentera de reconquérir son public après la victoire surprise de Lando Norris l'an dernier. Face à la concurrence acharnée des McLaren et Ferrari, chaque virage de ce tracé exigeant pourrait redéfinir la hiérarchie du championnat.

Pour les fans français, Canal+ détient les droits exclusifs de la F1, alors que des alternatives gratuites existent pour ceux qui se trouvent à l'étranger. Voici comment ne rien rater de ce clou du spectacle automobile.

Regarder le GP des Pays-Bas de F1 en France sur Canal+

Canal+ règne en maître absolu sur la diffusion de la Formule 1 en France. La chaîne cryptée, qui a fait du sport automobile l'un de ses contenus premium, propose une couverture exhaustive de chaque Grand Prix avec des équipes d'experts reconnus.

Pour le Grand Prix des Pays-Bas, la programmation s'organise ainsi :

Essais libres : Canal+ Sport (vendredi et samedi)

: Canal+ Sport (vendredi et samedi) Qualifications : Canal+ Sport (samedi 15h00)

: Canal+ Sport (samedi 15h00) Course : Canal+ (dimanche, chaîne principale)

: Canal+ (dimanche, chaîne principale) Streaming : Application myCanal pour tous les abonnés

Tarifs et formules de Canal+ en 2025

Les amateurs de F1 ont plusieurs options pour accéder au contenu :

Canal+ Essentiel : 19,99 €/mois avec engagement de 24 mois (accès à la chaîne principale pour la course)

19,99 €/mois avec engagement de 24 mois (accès à la chaîne principale pour la course) Canal+ Sport : 34,99 €/mois (formule la plus recommandée pour vivre l'intégralité du week-end de Formule 1)

34,99 €/mois (formule la plus recommandée pour vivre l'intégralité du week-end de Formule 1) Canal+ La Totale : 59,99 €/mois (accès complet à tous les contenus premium)

Notez que Canal+ propose parfois des offres découverte, particulièrement attractives lors des grands rendez-vous sportifs comme les GP de Monaco ou de Zandvoort.

Où regarder gratuitement le Grand Prix des Pays-Bas de F1 depuis l'étranger ?

Si vous vous trouvez à l'étranger ou dans un pays qui ne diffuse pas la Formule 1, plusieurs diffuseurs européens ont fait le choix de rendre la diffusion des Grands Prix accessible gratuitement :

RTBF (Belgique, en français, gratuit)

Si vous êtes en Belgique, la chaîne publique belge propose une alternative de choix avec ses commentaires en français de qualité. RTBF a l'avantage de proposer l'ensemble des courses sprint en replay, au même titre que les GP du dimanche. La diffusion est accessible via RTBF Auvio, qui nécessite la création d’un compte gratuit.

La couverture RTBF inclut :

Qualifications et course en direct avec commentaires en français

avec commentaires en français Analyses pré et post-course par des spécialistes du sport automobile

par des spécialistes du sport automobile Replays disponibles pour rattraper les sessions manquées

pour rattraper les sessions manquées Streaming HD sur tous supports (ordinateur, mobile, tablette)

RTS (Suisse, en français, gratuit)

RTS propose une couverture complète et gratuite du Grand Prix. Toutes les séances sont diffusées en direct. La chaîne suisse offre là aussi une alternative francophone de qualité sans nécessiter d'inscription préalable pour les spectateurs qui se trouvent en Suisse. L'accès au streaming se fait directement via le site RTS.ch.

ORF (Autriche, en allemand, gratuit)

ORF montre douze courses de la catégorie reine en direct et gratuitement. Cette chaîne appartenant à Red Bull propose une couverture technique pointue avec des analyses d'experts allemands. À noter que ServusTV partage les droits avec ORF, chaque chaîne diffusant la moitié des Grand Prix de la saison.

Regarder la Formule 1 gratuitement sur RTBF en Belgique

Pour accéder à RTBF depuis la Belgique, la démarche est simple et entièrement gratuite. La chaîne propose une interface moderne et intuitive via sa plateforme Auvio. Il suffit de créer un compte gratuit en quelques clics pour accéder à l'intégralité du contenu F1.

Les avantages de RTBF Auvio :

Inscription gratuite sans carte bancaire

sans carte bancaire Streaming haute définition adaptatif selon votre connexion

adaptatif selon votre connexion Compatible tous appareils (TV connectée, mobile, ordinateur)

(TV connectée, mobile, ordinateur) Commentaires experts en français par des journalistes spécialisés

Regarder le GP des Pays-Bas en streaming gratuit sur RTS (Suisse)

La solution suisse est également simple d'accès. RTS ne nécessite aucune inscription et permet de streamer en direct depuis n'importe quel navigateur. La qualité de diffusion rivalise avec celle des chaînes payantes, et les commentaires français apportent une perspective différente de celle proposée par Canal+.

Peut-on regarder le GP des Pays-Bas de F1 sur F1 TV Pro ?

F1 TV Pro, c’est l'option premium pour les passionnés qui veulent une immersion totale. Cette plateforme officielle de la Formule 1 propose des fonctionnalités exclusives comme les caméras embarquées, les données télémétriques en temps réel, et l'accès aux archives historiques.

Bien que F1 TV Pro ne soit pas directement accessible en France (Canal+ détenant l'exclusivité), le service reste disponible dans des pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne. Les tarifs avoisinent 80 € par saison ou 10 € par mois, offrant une valeur ajoutée certaine pour les véritables aficionados de Formule 1.

Le contexte du GP des Pays-Bas : un tournant décisif de la saison

L'état de forme des protagonistes

À l’approche du Grand Prix des Pays-Bas, McLaren domine actuellement le championnat constructeurs avec 559 points, devançant Ferrari (260 points) et Mercedes (236 points). Red Bull Racing occupe la quatrième position avec 194 points. Cette hiérarchie inhabituelle promet un Grand Prix des Pays-Bas électrisant.

Max Verstappen, pilote Red Bull, seulement 3e au général avec 187 points, arrive dans son jardin avec la pression de devoir renouer avec la victoire devant son public. Lando Norris (2nd, 275 points) et Oscar Piastri (1er, 284 points) arrivent en confiance et tenteront de confirmer leur domination sur ce tracé.

L'importance stratégique de Zandvoort

Le circuit de Zandvoort, avec ses virages relevés emblématiques et ses 4,259 kilomètres de pure technique, représente un défi unique pour les pilotes. La course se dispute sur 72 tours de circuit, soit une distance totale de 306,587 km.

Cette manche intervient à un moment crucial de la saison, après la trêve estivale. Les équipes ont eu le temps de développer leurs monoplaces, et les rapports de force établis en première partie d'année pourraient être bouleversés.

Conclusion

Le Grand Prix des Pays-Bas 2025 s'annonce comme l'un des moments forts de la saison de Formule 1. Entre l'ambiance exceptionnelle de Zandvoort, les enjeux sportifs cruciaux, et l'émotion de vivre l'une des dernières éditions sur ce circuit mythique, tous les ingrédients sont réunis pour un spectacle inoubliable.

Que vous choisissiez Canal+ pour une expérience premium en France ou que vous exploriez les alternatives gratuites depuis l'étranger via RTBF, RTS ou ORF, l'important est de ne pas manquer ce rendez-vous automobile exceptionnel. Rendez-vous le 31 août à Zandvoort pour découvrir qui saura dompter ce circuit unique et marquer l'histoire de la Formule 1.

