Le Circuit des Amériques s'apprête à rugir pour la 19e manche d'une saison 2025 déjà historique. Le Grand Prix des États-Unis, prévu ce dimanche 19 octobre à 21h (heure française), marque le début de la tournée américaine avec un format sprint qui promet du spectacle. McLaren a déjà décroché le titre constructeurs, mais la bataille pour le championnat des pilotes reste ouverte entre Oscar Piastri, Lando Norris et un Max Verstappen toujours affamé.

Austin demeure l'un des circuits les plus spectaculaires du calendrier, avec son virage 1 iconique en montée et ses 41 mètres de dénivelé. Après le triomphe de Charles Leclerc en 2024, Ferrari cherche désespérément sa première victoire de cette saison tandis que McLaren n'a plus gagné depuis le GP des Pays-Bas fin août. Tous les ingrédients sont réunis pour un week-end de F1 intense sous le soleil texan.

En France, c’est Canal+ qui détient les droits de diffusion exclusif de la Formule 1. Mais si vous vous trouvez à l’étranger dans un pays qui ne diffuse pas la F1, vous pouvez utiliser un VPN pour accéder aux plateformes qui streaming gratuitement le Grand Prix des États-Unis !

Regarder le GP des États-Unis de F1 en France sur Canal+

En France, Canal+ est le diffuseur officiel de la Formule 1 cette saison. Toutes les séances – des essais libres du vendredi au Grand Prix du dimanche – seront diffusées en direct sur les chaînes Canal+. Les fans peuvent également suivre toute l'action en ligne grâce à myCANAL, la plateforme numérique de la chaîne.

Formules Canal+ disponibles :

Canal+ Essentiel (19,99 €/mois) : accès aux courses principales diffusées sur Canal+

(19,99 €/mois) : accès aux courses principales diffusées sur Canal+ Canal+ Sport (29,99 €/mois) : toutes les séances sur Canal+ Sport 360

(29,99 €/mois) : toutes les séances sur Canal+ Sport 360 Canal+ la Totale (59,99 €/mois) : toutes les chaînes et programmes du groupe, dont la F1 bien entendu.

Que vous regardiez sur votre télévision ou en streaming, Canal+ offre une couverture complète du GP des États-Unis avec des commentaires en français par Julien Fébreau et son équipe d'experts.

Où regarder gratuitement le Grand Prix des États-Unis de F1 depuis l'étranger ?

Si vous êtes à l'étranger ou si vous utilisez un VPN, vous pouvez accéder à des diffusions en direct gratuites dans certains pays :

RTBF (Belgique) : streaming gratuit en français sur la plateforme RTBF Auvio

: streaming gratuit en français sur la plateforme RTBF Auvio RTS (Suisse) : streaming gratuit, commentaires en français

: streaming gratuit, commentaires en français ORF (Autriche) : diffusion gratuite, commentaires allemands

: diffusion gratuite, commentaires allemands RTL Zwee (Luxembourg) : diffusion gratuite, commentaires luxembourgeois

Note : Ces services sont limités géographiquement, vous devrez donc être dans le bon pays pour les regarder, ou utiliser un VPN s’il n’y a pas de diffuseur officiel dans votre pays.

Vous trouverez ci-dessous un tutoriel expliquant comment utiliser un VPN, mais gardez à l'esprit que l'utilisation d'un VPN peut aller à l'encontre des règles de diffusion de votre diffuseur national :

Choisissez un VPN fiable. Nous recommandons NordVPN avec 74% de remise. Téléchargez et installez l’appli VPN sur le ou les appareils de votre choix. Connectez-vous au serveur approprié, en Belgique pour la RTBF, en Autriche pour ORF, etc. Allez sur le site de la chaîne choisie, lancez le streaming et profitez du match en direct !

Conseils techniques avancés

Testez votre connexion VPN plusieurs heures avant le coup d'envoi pour éviter les déceptions.

Privilégiez une connexion Ethernet plutôt que Wi-Fi pour une stabilité maximale lors des moments cruciaux du match.

En cas de ralentissements durant le stream, fermez les applications gourmandes en bande passante pour optimiser votre stream.

⚠️ Avertissement légal : L'utilisation d'un VPN pour contourner les restrictions géographiques peut violer les conditions d'utilisation des diffuseurs. Ces informations s'adressent aux personnes se trouvant légalement à l'étranger souhaitant accéder aux contenus de leur pays de résidence.

Regarder la Formule 1 gratuitement sur RTBF en Belgique

Pour ceux qui habitent en Belgique, le Grand Prix des États-Unis est diffusé gratuitement sur RTBF. Les commentaires sont en français, et il vous suffit de vous rendre sur RTBF Auvio, de créer un compte gratuit et de profiter du streaming en direct.

RTBF propose une couverture complète incluant les essais libres et qualifications, particulièrement importants sur un circuit technique comme Bakou.

La F1 diffusée en direct sur RTBF

Regarder le GP des États-Unis en streaming gratuit sur la RTS (Suisse)

En Suisse, la RTS propose une diffusion gratuite et en direct du Grand Prix, avec des commentaires en français. Pour accéder au streaming, rendez-vous simplement sur leur site officiel, sans besoin de créer un compte.

streaming de la formule 1 en direct sur RTS

Peut-on regarder le GP des États-Unis de F1 sur F1 TV Pro ?

F1 TV Pro est une plateforme populaire pour suivre les courses de Formule 1, offrant des retransmissions en direct, les caméras embarquées et bien plus. Cependant, en France, il n'est pas possible de s'abonner directement à F1 TV Pro puisque les droits exclusifs de la F1 appartiennent à Canal+.

Si vous résidez en Belgique ou aux Pays-Bas, cette option est disponible pour 9,99 €/mois.

Contexte sportif : Austin, théâtre d'une bataille décisive

Le Circuit des Amériques accueille la F1 depuis 2012 et s'est imposé comme l'un des tracés incontournables du calendrier. Avec ses 5,513 kilomètres et 20 virages, Austin offre un mélange unique inspiré des plus grands circuits mondiaux.

Le virage 1 iconique

L'épingle en montée qui ouvre le circuit reste l'un des virages les plus spectaculaires de la F1. Avec une piste qui s'élargit progressivement vers l'apex, ce virage inspiré du Red Bull Ring crée des opportunités de dépassement dès le départ, générant souvent du chaos dans le peloton.

Format sprint : 6e de la saison

Austin accueille le format sprint pour la 6e fois en 2025. Le week-end est condensé : une seule séance d'essais libres le vendredi, suivie des qualifications sprint. Le samedi propose la course sprint (100 km, points pour le top 8) puis les qualifications traditionnelles. La course principale de 56 tours se déroule dimanche sur 308 km.

Enjeux du championnat

McLaren a certes décroché le titre constructeurs, mais l'écurie britannique traverse une période difficile, sans victoire depuis fin août. Oscar Piastri mène au championnat pilotes devant son équipier Lando Norris, mais Max Verstappen reste à l'affût. Chaque point compte dans cette bataille à trois qui pourrait se jouer jusqu'à Abu Dhabi.

Ferrari cherche désespérément à renouer avec le succès après le triomphe de Leclerc à Austin en 2024. Mercedes, avec George Russell en forme, reste un outsider crédible sur ce tracé historiquement favorable aux Flèches d'Argent (7 victoires).

Conclusion

Le Grand Prix des États-Unis 2025 s'annonce comme un moment clé de la fin de saison. Entre le format sprint, les enjeux du championnat pilotes et l'iconique Circuit des Amériques, tous les ingrédients sont réunis pour un spectacle plein d'émotions sous le soleil texan.

Que vous optiez pour la couverture premium avec Canal+ ou que vous profitiez des diffuseurs gratuits européens avec un VPN si vous vous trouvez à l'étranger, plusieurs solutions s'offrent à vous pour ne pas manquer cette 19e manche cruciale. Le décalage horaire fait de ce GP une course en prime time parfaite pour les Européens.

