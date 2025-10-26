Ce dimanche 26 octobre 2025, l'Autódromo Hermanos Rodríguez s'embrase pour accueillir l'un des rendez-vous les plus spectaculaires du calendrier F1 : le Grand Prix du Mexique. À 2 285 mètres d'altitude, ce circuit mythique situé au cœur de Mexico offre des conditions uniques qui bouleversent tous les paramètres aérodynamiques et mécaniques.

Le circuit mexicain, avec ses longues lignes droites et ses virages serrés, favorise les dépassements spectaculaires et les batailles roue contre roue qui font le spectacle de la Formule 1 moderne. L'altitude exceptionnelle réduit l'appui aérodynamique d'environ 20 %, obligeant les écuries à revoir complètement leurs réglages et stratégies. Chaque année, le GP du Mexique offre son lot de surprises tactiques et de rebondissements imprévisibles.

En France, Canal+ détient l'exclusivité de la diffusion avec une couverture complète incluant essais libres, qualifications et course en direct, commentée par les meilleurs experts français de la F1. Mais si vous voyagez ou résidez à l'étranger dans un pays qui n’a pas de diffuseur local, vous pourrez suivre le Grand Prix du Mexique gratuitement avec un VPN sur plusieurs diffuseurs internationaux officiels qui proposent la F1 en clair dans leurs territoires respectifs.

Regarder le GP du Mexique de F1 en France sur Canal+

En France, Canal+ est le diffuseur officiel de la Formule 1 cette saison. Toutes les séances – des essais libres du vendredi au Grand Prix du dimanche – seront diffusées en direct sur les chaînes Canal+. Les fans peuvent également suivre toute l'action en ligne grâce à myCANAL, la plateforme numérique de la chaîne.

Formules Canal+ disponibles :

Canal+ Essentiel (19,99 €/mois) : accès aux courses principales diffusées sur Canal+

(19,99 €/mois) : accès aux courses principales diffusées sur Canal+ Canal+ Sport (29,99 €/mois) : toutes les séances sur Canal+ Sport 360

(29,99 €/mois) : toutes les séances sur Canal+ Sport 360 Canal+ la Totale (59,99 €/mois) : toutes les chaînes et programmes du groupe, dont la F1 bien entendu.

Que vous regardiez sur votre télévision ou en streaming, Canal+ offre une couverture complète du GP deu Mexique avec des commentaires en français par Julien Fébreau et son équipe d'experts.

Où regarder gratuitement le Grand Prix du Mexique de F1 depuis l'étranger ?

Si vous êtes à l'étranger ou si vous utilisez un VPN, vous pouvez accéder à des diffusions en direct gratuites dans certains pays :

RTBF (Belgique) : streaming gratuit en français sur la plateforme RTBF Auvio

: streaming gratuit en français sur la plateforme RTBF Auvio RTS (Suisse) : streaming gratuit, commentaires en français

: streaming gratuit, commentaires en français Servus TV (Autriche) : diffusion gratuite, commentaires allemands

: diffusion gratuite, commentaires allemands RTL Zwee (Luxembourg) : diffusion gratuite, commentaires luxembourgeois

Note : Ces services sont limités géographiquement, vous devrez donc être dans le bon pays pour les regarder, ou utiliser un VPN s’il n’y a pas de diffuseur officiel dans votre pays.

Vous trouverez ci-dessous un tutoriel expliquant comment utiliser un VPN, mais gardez à l'esprit que l'utilisation d'un VPN peut aller à l'encontre des règles de diffusion de votre diffuseur national :

Choisissez un VPN fiable. Nous recommandons NordVPN avec 74% de remise. Téléchargez et installez l’appli VPN sur le ou les appareils de votre choix. Connectez-vous au serveur approprié, en Belgique pour la RTBF, en Suisse pour RTS, etc. Allez sur le site de la chaîne choisie, lancez le streaming et profitez du match en direct !

Conseils techniques avancés

Testez votre connexion VPN plusieurs heures avant le coup d'envoi pour éviter les déceptions.

Privilégiez une connexion Ethernet plutôt que Wi-Fi pour une stabilité maximale lors des moments cruciaux du match.

En cas de ralentissements durant le stream, fermez les applications gourmandes en bande passante pour optimiser votre stream.

⚠️ Avertissement légal : Utiliser un VPN pour contourner les restrictions géographiques peut violer les conditions d'utilisation des diffuseurs. Ces informations s'adressent aux personnes se trouvant légalement à l'étranger souhaitant accéder aux contenus de leur pays de résidence.

Regarder la Formule 1 gratuitement sur RTBF en Belgique

Pour ceux qui habitent en Belgique, le Grand Prix du Mexique est diffusé gratuitement sur RTBF. Les commentaires sont en français, et il vous suffit de vous rendre sur RTBF Auvio, d'y créer un compte gratuit pour profiter du GP en streaming et en direct.

RTBF propose une couverture complète incluant les essais libres et qualifications, particulièrement importants sur un circuit technique comme celui de Mexico.

La F1 diffusée en direct sur RTBF

Regarder le GP du Mexique en streaming gratuit sur la RTS (Suisse)

En Suisse, la RTS propose une diffusion gratuite et en direct du Grand Prix, avec des commentaires en français. Pour accéder au streaming, rendez-vous simplement sur leur site officiel. Vous n'avez pas besoin de créer un compte pour streamer le GP du Mexique.

streaming de la formule 1 en direct sur RTS

Peut-on regarder le GP du Mexique de F1 sur F1 TV Pro ?

F1 TV Pro est une plateforme populaire pour suivre les courses de Formule 1, offrant des retransmissions en direct, les caméras embarquées et bien plus. Cependant, en France, il n'est pas possible de s'abonner directement à F1 TV Pro puisque les droits exclusifs de la F1 appartiennent à Canal+.

Si vous résidez en Belgique ou aux Pays-Bas, cette option est disponible pour 9,99 €/mois.

Contexte sportif : Mexico 2025, l'altitude et la bataille pour le titre

Un circuit unique à 2 285 mètres d'altitude

L'Autódromo Hermanos Rodríguez reste l'un des tracés les plus singuliers du calendrier. L'altitude exceptionnelle réduit l'appui aérodynamique de 20%, transformant radicalement le comportement des monoplaces sur les 71 tours de 4,304 km. La chicane du Foro Sol et la longue ligne droite principale (370 km/h) offrent les meilleures opportunités de dépassement, tandis que l'atmosphère de stade créée par les 135 000 spectateurs fait de ce GP l'un des plus vibrants de la saison.

Championnat constructeurs joué, bataille des pilotes grande ouverte

McLaren a déjà remporté le championnat constructeurs 2025 lors du GP de Singapour, décrochant son 10e titre et son deuxième consécutif avec 6 courses d'avance. Avec 678 points au compteur, l'écurie papaye domine largement Mercedes (341 pts), Ferrari (334 pts) et Red Bull (331 pts).

Mais le championnat pilotes reste totalement ouvert ! Oscar Piastri mène avec 346 points, poursuivi de près par son coéquipier Lando Norris à 332 points (14 points de retard) et Max Verstappen à 306 points (40 points de retard). Avec seulement quelques courses restantes, chaque point devient crucial dans cette lutte à trois pour le titre mondial.

Les duels décisifs à Mexico

Le GP du Mexique cristallise trois batailles majeures : Piastri vs Norris pour la suprématie McLaren et le leadership du championnat, Verstappen qui doit absolument gagner pour conserver ses maigres espoirs mathématiques, et George Russell (4e) qui vise le podium final du championnat.

L’altitude favorise traditionnellement les voitures à fort appui mécanique et moteurs puissants. Les stratégies pneumatiques seront cruciales avec les composés Pirelli C2/C3/C4, tandis que les phases de Safety Car – fréquentes à Mexico – peuvent totalement bouleverser les hiérarchies établies. Dans cette arène électrique mexicaine, la victoire pourrait redéfinir l'issue d'un championnat pilotes qui se jouera jusqu'au dernier Grand Prix.

Conclusion

Le Grand Prix du Mexique 2025 sera certainement un moment clé de la fin de saison : soit Verstappen se rapproche de la tête du Championnat des pilotes, soit il laisse Piastri et Norris s'envoler... à moins qu'une surprise ne vienne rebattre les cartes. Quoi qu'il en soit, l'altitude exceptionnelle de l'Autódromo Hermanos Rodríguez, combinée aux enjeux de fin de saison, promet un spectacle mémorable.

Que vous optiez pour la couverture premium avec Canal+ ou que vous profitiez des diffuseurs gratuits européens avec un VPN si vous vous trouvez à l'étranger, plusieurs solutions s'offrent à vous pour ne pas manquer cette manche cruciale. Le décalage horaire fait de ce GP une course en prime time parfaite pour les Européens.

