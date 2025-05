Le PSG affronte Arsenal en demi-finale retour de la Ligue des champions, le 7 mai 2025, au Parc des Princes. Après leur victoire 1-0 à l’aller à Londres le 29 avril, les Parisiens partent avec un léger avantage pour ce match décisif. Qualifié en éliminant Aston Villa en quart de finale, le Paris Saint-Germain vise désormais une place en finale de la Ligue des champions 2025.

Informations sur le match PSG – Arsenal

Compétition : Ligue des champions UEFA, demi-finale (retour)

Date : Mercredi 7 mai 2025

Heure : 21h00 (heure française)

Lieu : Parc des Princes, Paris, France

Diffuseur officiel en France : Canal+

Où regarder PSG – Arsenal gratuitement ?

Si vous vous trouvez en dehors de la France, plusieurs chaînes étrangères vous permettront de suivre gratuitement la demi-finale retour PSG – Arsenal :

RTS 2 via Play RTS (Suisse) : streaming en français via Play Suisse, aucun compte nécessaire.

RTL Play (Belgique) : accès gratuit en français via RTL Play, inscription requise.

RTE 2 (Irlande) : retransmission gratuite en anglais, aucune inscription requise.

RTL Zwee (Luxembourg) : streaming gratuit en français, sans besoin de créer un compte.

VTM 2 (Belgique) : chaîne belge gratuite, nécessite un compte pour le visionnage en ligne.

bTV Action (Bulgarie) : accessible gratuitement en Bulgarie, sans inscription.

Mega TV (Grèce) : diffusion gratuite, aucune inscription requise.

Digisport 1 (Roumanie) : visionnage gratuit depuis la Roumanie, sans création de compte.

HRT (Croatie) : match disponible en clair, pas d'inscription nécessaire.

TRT 1 (Turquie) : retransmission gratuite en Turquie, sans besoin de compte.

TVP 1 (Pologne) : accessible librement depuis la Pologne, sans inscription.

Tabmad (Pakistan) : service gratuit avec inscription obligatoire pour regarder en direct.

👉 Bon à savoir : Ces services sont géo-bloqués et ne fonctionnent que dans leur pays. Pour y accéder depuis l’étranger, vous pouvez utiliser NordVPN et profiter du streaming gratuit où que vous soyez.

Présentation des équipes avant le match retour

À l’aube du match retour de cette demi-finale, les deux équipes sont prêtes à se livrer une bataille décisive. Après la victoire du PSG à l’aller, Arsenal devra réagir pour espérer inverser la tendance et se qualifier pour la finale. Le choc des styles promet encore un spectacle de qualité, avec Arsenal cherchant à revenir dans la course et le PSG déterminé à confirmer son avantage. Voici un aperçu détaillé de la forme des équipes, des joueurs à suivre et des entraîneurs qui les dirigent.

Paris Saint-Germain (PSG)

Forme actuelle : Le PSG a éliminé Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions, avec une victoire décisive 1-0 à l'extérieur, grâce à un but d'Ousmane Dembélé. Bien que le PSG ait récemment subi une défaite en championnat, l'équipe reste solide en compétition européenne.

Joueurs clés : Ousmane Dembélé (l'ailier français a été un élément déterminant pour le PSG cette saison. Il a inscrit un triplé lors d'une victoire en Ligue des champions contre Stuttgart et a marqué lors du match retour contre Liverpool), Khvicha Kvaratskhelia (le talentueux ailier géorgien, surnommé "Kvaradona", a rejoint le PSG en janvier 2025 en provenance de Naples pour 70 millions d'euros. Il a marqué 2 buts en 13 apparitions avec le PSG et a contribué à la victoire du club en Ligue 1)

Entraîneur : L'entraîneur espagnol, arrivé au PSG en 2024, a transformé l'équipe avec un style de jeu offensif et discipliné. Il a souligné l'importance de la "intelligence émotionnelle" et de la cohésion tactique pour affronter des adversaires de haut niveau comme Arsenal.

Arsenal

Forme actuelle : Arsenal a subi une défaite 1-0 lors du match aller contre le PSG au stade Emirates, avec un but d’Ousmane Dembélé. Cette défaite a été précédée d’une surprise en Premier League, où l’équipe a perdu contre Bournemouth. Malgré cela, les Gunners restent solides en Ligue des champions, avec une défense dirigée par William Saliba et Gabriel.

Joueurs clés : Bukayo Saka ('ailier anglais a été impliqué dans sept buts lors de ses cinq premiers matchs à domicile en Ligue des champions cette saison, ce qui en fait le joueur d'Arsenal le plus performant à domicile en compétition européenne), Declan Rice (Après avoir marqué deux coups francs directs lors du match retour contre le Real Madrid, Rice a été nommé joueur du mois d'Arsenal en avril 2025. Sa présence au milieu de terrain est essentielle pour l'équilibre de l'équipe).

Entraîneur : Mikel Arteta, qui a su instaurer un jeu offensif fluide tout en maintenant une défense solide, rendant son équipe compétitive sur tous les fronts.

Enjeux du match aller

Avantage pour le PSG : Le PSG aborde ce match retour avec un léger avantage grâce à sa victoire 1-0 à l'aller au Parc des Princes. Ousmane Dembélé, auteur du but décisif, est de retour après une blessure musculaire et sera disponible pour ce match crucial.

Défis pour le Arsenal : Arsenal devra surmonter une pression importante après sa défaite à domicile. Le retour de Thomas Partey après une suspension est essentiel pour renforcer le milieu de terrain aux côtés de Declan Rice. La performance de Rice sera cruciale pour l'équilibre de l'équipe

Duel tactique : L'affrontement entre Mikel Arteta et Luis Enrique promet d'être une bataille stratégique. Arteta devra ajuster son approche pour maximiser les forces d'Arsenal, tandis qu'Enrique cherchera à maintenir la discipline tactique qui a bien fonctionné à l'aller.

Statistiques avant le premier match

Équipe Buts marqués Buts encaissés Passes/match PSG 22 9 493,1 Arsenal 22 8 529,4

Prévisions et cotes

Victoire d'Arsenal : 29,4 % de probabilité

Match nul : 19 %

Victoire du PSG : 44.8 %

Conclusion

Le PSG, fort de sa victoire à l’aller, aborde ce match retour avec un certain avantage, mais Arsenal, soutenu par ses fans à domicile, n’a pas dit son dernier mot. Les Gunners devront tout donner pour rattraper leur retard et espérer décrocher leur place en finale. Quant au PSG, il cherchera à confirmer son statut de favori et à ne pas laisser l’occasion lui échapper. Les fans peuvent suivre cette rencontre passionnante en direct sur Canal+ en France ou utiliser un VPN pour explorer des options de streaming gratuit à l’étranger. Une finale en perspective qui promet un spectacle palpitant !