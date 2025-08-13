La Super Coupe de l’UEFA se jouera mercredi 13 août 2025 à 21h, et l'Europe du football retiendra son souffle. Au Bluenergy Stadium d'Udine se joue bien plus qu'une finale : l'affrontement entre un PSG enfin couronné roi d'Europe et des Spurs qui ont brisé 17 ans de disette continentale.

Cette 50ème édition de la Super Coupe UEFA oppose deux clubs aux destins européens radicalement différents. D'un côté, le Paris Saint-Germain, qui a enfin décroché sa première Ligue des Champions dans une finale mémorable. De l'autre, Tottenham Hotspur, qui a créé la sensation en remportant l'Europa League face à Manchester United (1-0), mettant fin à une interminable disette continentale.

Pour les fans français, Canal+ détient les droits de diffusion exclusifs de la Super Coupe d’Europe UEFA 2025. Néanmoins, des alternatives gratuites à Canal+ existent si vous êtes à l’étranger. Voici comment ne rien rater de ce choc historique.

Canal+ : le diffuseur officiel en France

Canal+ a une fois de plus sécurisé les droits de la Super Coupe UEFA, consolidant sa mainmise sur le football européen de prestige. La chaîne cryptée, qui diffuse déjà la Ligue des Champions et une partie de la Ligue Europa, fait de cet événement l'un des temps forts de sa rentrée sportive.

Le match sera disponible sur :

Canal+ à la télévision (chaîne principale)

(chaîne principale) Application myCanal en streaming

en streaming Canal+ Sport (selon programmation)

Tarifs et formules d'abonnement à Canal+ en 2025

Pour accéder au match via Canal+, plusieurs options s'offrent aux téléspectateurs, parmi lesquelles :

Canal+ Essentiel : 19,99 €/mois avec engagement 24 mois

19,99 €/mois avec engagement 24 mois Canal+ Sport : 34,99 €/mois (accès complet aux contenus sportifs)

34,99 €/mois (accès complet aux contenus sportifs) Canal+ La Totale : 59,99 €/mois (toutes les chaînes incluses)

À noter : Canal+ propose occasionnellement des promotions lors des grands événements sportifs, réduisant temporairement leurs tarifs pour attirer de nouveaux abonnés.

Où regarder PSG vs Tottenham gratuitement ?

Si vous résidez ou voyagez à l’étranger au moment du match, ou si vous êtes dans un pays qui ne diffuse pas la Super Coupe d’Europe, plusieurs diffuseurs internationaux ont choisi de rendre accessible ce match prestigieux sans frais d'abonnement :

RTE 2 (Irlande)

La chaîne publique irlandaise diffuse la Super Coupe 2025 en clair, avec des commentaires en anglais de qualité. Diffuseur de la Champions League l’an passé, RTE 2 à l'expérience de ces grands rendez-vous et offre la diffusion à la télé en Irlande, ou en streaming sur sa plateforme.

Streamez la Super Cup en direct sur RTE2 avec NordVPN

Digi Sport 1 (Roumanie)

Le diffuseur officiel roumain – là aussi un spécialiste du foot en streaming – propose une couverture complète en HD, avec des analyses pré et post-match. Une opportunité de suivre le match en qualité HD et d’apprendre quelques rudiments de roumain !

TRT 1 (Turquie)

La télévision publique turque ouvre exceptionnellement ses antennes pour cette finale, considérant que l'événement mérite d'être accessible au plus grand nombre sur son territoire. Elle diffusait déjà en clair certains matchs de la LDC durant la saison 2024-2025.

Si vous vous trouvez dans un pays qui ne diffuse pas la Super Coupe de l’UEFA 2025, vous pouvez utiliser un VPN pour suivre le match :

Sélectionnez un service VPN fiable disposant de serveurs dans les pays ciblés (Irlande, Roumanie, Turquie). Nous recommandons NordVPN avec 72% de remise. Téléchargez et installez l'application sur votre appareil : ordinateur, smartphone, tablette ou smart TV Connectez-vous au serveur approprié : en France pour Canal+, en Irlande pour RTE 2, en Roumanie pour Digi Sport 1 et en Turquie pour TRT 1

Conseils techniques

Attention, l’usage de VPN pour regarder la Super Coupe d’Europe peut être contraire aux droits de diffusion de cet événement dans votre pays. Renseignez-vous !

De plus, testez votre VPN quelques heures avant le coup d'envoi pour éviter les déceptions de dernière minute. La plupart des services proposent plusieurs serveurs par pays pour optimiser les performances.

Les meilleurs VPN pour streamer la Super Coupe

NordVPN – Réputé pour sa rapidité et sa capacité à contourner efficacement les géo-blocages, avec plus de 8000 serveurs mondiaux

– Réputé pour sa rapidité et sa capacité à contourner efficacement les géo-blocages, avec plus de 8000 serveurs mondiaux Surfshark – Excellent rapport qualité-prix, permet de connecter un nombre illimité d'appareils simultanément

– Excellent rapport qualité-prix, permet de connecter un nombre illimité d'appareils simultanément Proton VPN – Privilégie la confidentialité avec une politique stricte de non-journalisation, suffisamment rapide pour le streaming HD

– Privilégie la confidentialité avec une politique stricte de non-journalisation, suffisamment rapide pour le streaming HD ExpressVPN – L'un des plus performants du marché, optimisé pour le streaming HD

– L'un des plus performants du marché, optimisé pour le streaming HD CyberGhost – Interface particulièrement intuitive avec des serveurs spécialement dédiés au streaming sportif

Streamez PSG vs Tottenham Hotspurs

Le contexte du match : un choc aux multiples enjeux

L'état de forme du PSG

Les Parisiens abordent cette finale dans un état d'esprit serein. Après leur triomphe historique en Ligue des Champions, couronné par cette démonstration face à l'Inter (5-0), l'équipe de Luis Enrique a ensuite chuté en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (0-3). Cette défaite a quelque peu fait retomber l'euphorie, mais n'enlève rien à la confiance d'un groupe qui a prouvé sa capacité à gagner dans les grands rendez-vous.

Ousmane Dembélé, élu joueur de la saison en Ligue des Champions avec 8 buts et 6 passes décisives, sera l'homme à surveiller. L'ailier français traverse la meilleure période de sa carrière et pourrait faire la différence dans ce type de match ouvert.

Les ambitions de Tottenham

Les Spurs arrivent avec un statut particulier : celui d'outsider dangereux qui n'a plus rien à perdre. Leur victoire en Europa League a libéré une pression énorme et donné une confiance nouvelle à un groupe habitué aux désillusions. Cependant, l'absence de James Maddison, blessé aux ligaments du genou, prive l'équipe de Thomas Frank de son principal créateur.

Le changement d'entraîneur, avec l'arrivée de l'ancien coach de Brentford, apporte une dimension tactique inédite. Frank a prouvé sa capacité à faire jouer ses équipes au-dessus de leur niveau théorique.

Les statistiques qui parlent

Cette rencontre marque la première confrontation officielle entre les deux clubs en compétition européenne. Les bookmakers donnent le PSG largement favori (avec une cote autour de 1.42 au moment d’écrire ces lignes), mais Tottenham n'arrive pas les mains vides. Les Anglais restent sur une série positive face aux clubs français en compétitions européennes.

Pour le PSG, c'est seulement la deuxième participation à une Super Coupe après la lourde défaite de 1996 contre la Juventus (défaite 9-2 sur les deux matchs). Pour Tottenham, c'est une première absolue dans cette compétition.

Conclusion

Cette finale de la Super Coupe UEFA 2025 s'annonce comme l'un des événements footballistiques majeurs de la rentrée. Que vous choisissiez la solution Canal+ pour une qualité optimale en France ou que vous exploriez les alternatives internationales gratuites, l'important est de ne pas manquer ce qui pourrait être un match fondateur pour les deux équipes. Rendez-vous le 13 août à Udine pour découvrir qui lancera le mieux sa saison continentale !

