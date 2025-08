Formula 1 2025 GP: Gran Premio d’Ungheria Data: 1-3 agosto 2025 Programma in Italia: Sky (a pagamento) Streaming gratuito: RSI (Svizzera, in italiano) VPN: NordVPN (attualmente scontata del 72%)

La Formula 1 torna con il Gran Premio di Ungheria 2025, che si terrà dall'1 al 3 agosto sul circuito dell'Hungaroring. Con le sue curve strette e la storia di gare avvincenti, questo evento è sempre uno dei più attesi della stagione. Tuttavia, se ti trovi in Italia, la trasmissione ufficiale è su Sky, il che significa dover pagare un abbonamento.

La buona notizia? Puoi guardare la gara gratuitamente con un semplice trucco: utilizzare una VPN per aggirare il geo-blocking e guardarla in streaming e in italiano su RSI, in modo completamente gratuito e legale. Ci sono anche altri canali internazionali affidabili e gratuiti che trasmettono questo e molti altri GP.

Tutto ciò che ti serve è una VPN valida che offra server in Paesi come Austria, Svizzera o Lussemburgo, e sarai pronto per guardare l’evento in diretta streaming in italiano (solo su RSI) senza costi aggiuntivi. In questa guida ti mostrerò esattamente come farlo. Pronti, partenza, via!

Come guardare il Gran Premio d'Ungheria gratis: i migliori canali

Prima di addentrarci nella guida, ecco un elenco di canali internazionali gratuiti per guardare il GP d’Ungheria della Formula 1:

RSI (Svizzera, Italiano)

ServusTV (Austria)

RTL Zwei (Lussemburgo)

RTBF (Belgio)

BandSports (Brasile)

Come puoi notare, ci sono molti canali internazionali affidabili che trasmettono la Formula 1 in diretta (e nel caso di RSI anche in italiano!) e gratuitamente, per cui non sarai costretto a pagare tariffe elevate per le emittenti locali. Se non sei sicuro che una VPN valga la pena, tieni presente che questo metodo funziona anche per guardare gratuitamente tutti i contenuti della F1, della MotoGP, della Champions League e molto altro. Puoi anche provare gratuitamente le VPN del mio elenco.

Come guardare il Gran Premio d’Ungheria della F1 in diretta streaming gratis: ecco come fare

Scegli una VPN: scegli una VPN con velocità elevate e server nei Paesi con streaming gratuito. Consigliamo NordVPN, che attualmente ha uno sconto del 72%. Configura la VPN: installa l'app VPN sul tuo dispositivo. Connettiti a un server svizzero: in questo modo potrai accedere a RSI. Goditi la gara: apri il sito web o l'app ufficiale dell'emittente e guarda il GP d’Ungheria in diretta streaming gratuitamente.

È possibile guardare la F1 in diretta gratuitamente su RSI?

Uno dei migliori modi gratuiti per guardare la Formula 1 è RSI (Svizzera). Il canale trasmette tutte le gare di F1 in diretta, compreso il Gran Premio d’Ungheria 2025, con commenti di esperti in italiano e una copertura di alta qualità. Tuttavia, i contenuti della Formula 1 su RSI sono disponibili solo in Svizzera a causa di restrizioni geografiche.

Come guardare la F1 su RSI gratuitamente:

Connettiti a un server VPN in Svizzera.

Vai sul sito web della RSI (www.rsi.ch) o utilizza l'app Play RSI.

Passa alla sezione Live e seleziona lo streaming della F1.

Goditi la gara in diretta e gratuitamente!

Se provi a guardare il livestream senza una VPN, visualizzerai il seguente messaggio di errore:

Tuttavia, non appena mi sono connesso a un server in Svizzera sono riuscito ad accedere all’emittente:

Le migliori VPN per lo streaming della Formula 1 in diretta

Per uno streaming fluido e di alta qualità, queste VPN sono le opzioni migliori:

NordVPN: veloce, affidabile e perfetta per lo streaming della F1. Surfshark: economica, veloce e con dispositivi illimitati. Proton VPN: una valida versione gratuita con funzioni di base. ExpressVPN: stabile e veloce per gli eventi sportivi in diretta. CyberGhost VPN: facile da usare e ottima per lo streaming internazionale.

Come guardare la F1 su F1 TV Pro?

F1 TV Pro non è più disponibile in Italia, Austria e Svizzera a causa dei diritti di trasmissione. I nuovi abbonamenti sono bloccati, ma c'è una soluzione:

Connettiti a un server VPN nei Paesi Bassi o in un altro Paese in cui è disponibile.

Accedi a F1 TV tramite il sito web o l'app e abbonati.

Goditi lo streaming in diretta e in HD di tutte le gare della F1 senza problemi.

Per saperne di più su come guardare F1 TV Pro con una VPN, consulta la nostra guida.

È legale guardare la Formula 1 con una VPN?

Sì! L'utilizzo di una VPN è legale in Italia, in Svizzera e nella maggior parte degli altri Paesi. Tuttavia, alcune emittenti cercano di bloccare gli utenti che utilizzano le VPN. Per questo motivo è necessaria una VPN premium come NordVPN, ottimizzata per lo streaming e più difficile da rilevare, in modo da poter guardare F1 senza interruzioni.

Considerazioni finali

Gli appassionati della Formula 1 non sono costretti a dover pagare costosi abbonamenti: ogni gara può essere trasmessa in streaming gratuitamente con l'emittente giusta. Emittenti come RSI (Svizzera), ServusTV (Austria), ORF (Austria), e RTL Zwee (Lussemburgo) trasmettono l'intera stagione in diretta, ma sono limitate ai rispettivi Paesi. Una VPN permette di aggirare i geoblocchi e di accedere a questi servizi di streaming gratuiti da qualsiasi luogo. È una soluzione semplice per guardare tutti i Gran Premi (compreso il GP d’Ungheria) in diretta senza pagare un abbonamento.

