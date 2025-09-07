Formula 1 2025 GP: Gran Premio d'Italia Data: 7 settembre 2025 Programma in Italia: Sky (a pagamento) Streaming gratuito: RSI (Svizzera, in italiano) VPN: NordVPN (attualmente scontata del 73%)

Il 7 settembre 2025, il Tempio della Velocità di Monza tornerà a farci battere il cuore con il Gran Premio d'Italia. Il circuito più iconico della Formula 1, con i suoi rettilinei infiniti e le curve storiche come Curva Grande e la famigerata chicane del Rettifilo Tribune, ci regalerà ancora una volta emozioni indimenticabili. È qui che nascono le leggende, dove la passione italiana per i motori si fonde con la storia della F1.

Ma se ti trovi in Italia, l'amarezza di dover pagare un costoso abbonamento Sky per seguire la gara nel Paese che ha dato i natali alla Ferrari può essere davvero frustrante.

La buona notizia? Puoi guardare la gara gratuitamente con un semplice trucco: utilizzare una VPN per aggirare il geo-blocking e guardarla in streaming e in italiano su RSI, in modo completamente gratuito e legale. Sono presenti anche altre emittenti straniere affidabili e gratuite che trasmettono questo e molti altri GP.

Tutto ciò di cui hai bisogno è una valida VPN con offra dei server in Paesi come Austria, Svizzera o Lussemburgo, dopodiché sarai pronto per guardare l'evento in diretta streaming in italiano (solo su RSI) senza costi aggiuntivi. In questa guida ti mostrerò esattamente come farlo. Pronti, partenza, via!

Come guardare il Gran Premio d'Italia gratis: i migliori canali

Prima di addentrarci nella guida, ecco un elenco di canali internazionali gratuiti per guardare il GP d'Italia della Formula 1:

Emittente Paese Lingua RSI Svizzera Italiano ServusTV Austria Tedesco RTL Zwei Lussemburgo Tedesco RTBF Belgio Francese BandSports Brasile Portoghese

Come puoi notare, ci sono molti canali internazionali affidabili che trasmettono la Formula 1 in diretta (e nel caso di RSI anche in italiano!) e gratuitamente, per cui non sarai costretto a pagare tariffe elevate per le emittenti locali.

Se non sei sicuro che una VPN valga la pena, tieni presente che questo metodo funziona anche per guardare gratuitamente tutti i contenuti della F1, della MotoGP, della Champions League, della Serie A e molto altro. Puoi anche provare gratuitamente le VPN del mio elenco.

Prova senza rischi? NordVPN offre una garanzia di rimborso a 30 giorni, quindi puoi guardare il GP d'Italia della F1 gratuitamente e riavere indietro i tuoi soldi se non sei soddisfatto.

Come guardare il Gran Premio d'Italia della F1 in diretta streaming gratis: ecco come fare

Scegli una VPN: scegli una VPN con velocità elevate e server nei Paesi con streaming gratuito. Consigliamo NordVPN, che attualmente ha uno sconto del 73%. Configura la VPN: installa l'app VPN sul tuo dispositivo. Connettiti a un server svizzero: in questo modo potrai accedere a RSI. Goditi la gara: apri il sito web o l'app ufficiale dell'emittente e guarda il GP d'Italia in diretta streaming gratuitamente.

È possibile guardare la F1 in diretta gratuitamente su RSI?

Uno dei migliori modi gratuiti per guardare la Formula 1 è RSI (Svizzera). Il canale trasmette tutte di F1 in diretta, compreso il Gran Premio d'Italia 2025, con commenti di esperti in italiano e una copertura di alta qualità. Tuttavia, i contenuti della Formula 1 su RSI sono disponibili solo in Svizzera a causa di restrizioni geografiche.

Come guardare la F1 su RSI gratuitamente:

Connettiti a un server VPN in Svizzera. Vai sul sito web della RSI (www.rsi.ch) o utilizza l'app Play RSI. Passa alla sezione Live e seleziona lo streaming della F1. Goditi la gara in diretta e gratuitamente!

Se provi a guardare il livestream senza una VPN, visualizzerai il seguente messaggio di errore:

Tuttavia, non appena mi sono connesso a un server in Svizzera sono riuscito ad accedere all’emittente:

Le migliori VPN per lo streaming della Formula 1 in diretta

Per uno streaming fluido e di alta qualità, queste VPN sono le opzioni migliori:

NordVPN: veloce, affidabile e perfetta per lo streaming della F1. Surfshark: economica, veloce e con dispositivi illimitati. Proton VPN: una valida versione gratuita con funzioni di base. ExpressVPN: stabile e veloce per gli eventi sportivi in diretta. CyberGhost VPN: facile da usare e ottima per lo streaming internazionale.

Come guardare la F1 su F1 TV Pro?

F1 TV Pro non è più disponibile in Italia, Austria e Svizzera a causa dei diritti di trasmissione. I nuovi abbonamenti sono bloccati, ma c'è una soluzione:

Come guardare F1 TV Pro in Italia con una VPN

Connettiti a un server VPN nei Paesi Bassi o in un altro Paese in cui è disponibile Accedi a F1 TV tramite il sito web o l'app e abbonati. Goditi lo streaming in diretta e in HD di tutte le gare della F1 senza problemi.

Per saperne di più su come guardare F1 TV Pro con una VPN, consulta la nostra guida.

È legale guardare la Formula 1 con una VPN?

Sì! L'utilizzo di una VPN è legale in Italia, in Svizzera e nella maggior parte degli altri Paesi. Tuttavia, alcune emittenti cercano di bloccare gli utenti che utilizzano le VPN.

Per questo motivo è necessaria una VPN premium come NordVPN, ottimizzata per lo streaming e più difficile da rilevare, in modo da poter guardare F1 senza interruzioni.

Considerazioni finali

Gli appassionati della Formula 1 non sono costretti a dover pagare costosi abbonamenti: ogni gara può essere trasmessa in streaming gratuitamente con l'emittente giusta. Emittenti come RSI (Svizzera), ServusTV (Austria), ORF (Austria), e RTL Zwee (Lussemburgo) trasmettono l'intera stagione in diretta, ma sono limitate ai rispettivi Paesi.

Una VPN permette di aggirare i geoblocchi e di accedere a questi servizi di streaming gratuiti da qualsiasi luogo. È una soluzione semplice per guardare tutti i Gran Premi (compreso il GP d'Italia) in diretta senza pagare un abbonamento.

