Vuoi guardare Inter-Stoccarda senza pay-TV? Mercoledì 25 novembre 2026 alle 21:00 va in scena a San Siro la sfida di Champions League. Una strada gratuita esiste: qui sotto trovi come usarla.

Nella fase campionato ogni risultato incide sulla classifica. L'Inter si presenta con l'ambizione di restare nelle zone alte, mentre lo Stoccarda cerca punti per consolidare la propria posizione.

In Italia la gara si vede soltanto a pagamento, in esclusiva su Prime Video. Chi cerca Inter-Stoccarda in streaming gratis deve guardare all'estero: con una VPN raggiungi le dirette libere di Svizzera, Stati Uniti e Romania. Sotto trovi i passaggi e i servizi che abbiamo testato.

Dove vedere Inter-Stoccarda in streaming gratis?

Questi canali trasmettono Inter-Stoccarda gratis in diretta, con commento in lingua locale:

Canale Paese Prezzo SRF 2 (Play SRF) Svizzera Gratis RTS 2 (Play RTS) Svizzera Gratis RSI La 2 (Play RSI) Svizzera Gratis CBS Sports Golazo USA Gratis Digi Sport 2 Romania Gratis Prima Sport 1 (OrangeTV) Romania Gratis

Guarda la Champions League in streaming con Surfshark

Come vedere Inter-Stoccarda in streaming gratis?

Scegli una VPN veloce con server affidabili: noi consigliamo Surfshark, che ora propone uno sconto Black Friday fino all' 88%. Installa l'app su PC, smartphone, tablet, smart TV o router. Collegati a un server in Svizzera, negli Stati Uniti o in Romania, a seconda del canale scelto. Apri la diretta e guarda Inter-Stoccarda gratis.

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Le migliori VPN per vedere la UEFA Champions League in streaming

Surfshark: veloce e conveniente, ammette connessioni illimitate con un solo account, quindi la partita arriva anche a familiari e amici. Proton VPN: fornitore svizzero che mette la privacy al primo posto e offre una rete di server ampia. Le prestazioni sono solide, ma alcuni piani costano un po' di più. NordVPN: nei test ha reso al meglio. Anche nelle serate di grande richiamo i server reggono e mantengono un flusso HD senza interruzioni.

Perché serve una VPN per vedere Inter-Stoccarda in streaming gratis?

Le emittenti controllano il tuo indirizzo IP per capire da quale Paese ti colleghi. Per questo i canali gratuiti esteri bloccano gli accessi dall'Italia e mostrano solo un messaggio d'errore.

Errore di Digi Sport 1 fuori dalla Romania

Una VPN affidabile instrada la connessione attraverso un server del Paese che selezioni e ti assegna un IP locale. L'emittente riconosce quella posizione e sblocca la diretta.

Come vedere Inter-Stoccarda in streaming su smartphone?

Le dirette gratuite sono SRF 2 (Play SRF), RTS 2 (Play RTS) e RSI La 2 (Play RSI) in Svizzera, CBS Sports Golazo negli USA, Digi Sport 2 e Prima Sport 1 via OrangeTV in Romania. Il canale dipende dal Paese del server che scegli.

Così guardi Inter-Stoccarda gratis sullo smartphone:

Installa l'app della VPN sul telefono. Fai il login e avvia la connessione dall'app. Seleziona un server nel Paese del canale che preferisci. Apri la sezione live del canale. Guarda Inter-Stoccarda gratis.

Digi Sport 1 in streaming con VPN

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Consiglio: se lo stream non parte, prova prima un altro server VPN dello stesso Paese. Aiutano anche una finestra in incognito, la cancellazione dei cookie o la disattivazione dell'adblocker. Contro i blocchi geografici il cambio di server di solito basta.

Champions League: tutte le partite della giornata

Questo il quadro completo delle partite del turno di Champions League 2026/27.

Partita Data e ora Galatasaray-Aston Villa Martedì 24 novembre, ore 18:45 Bodø/Glimt-LASK Martedì 24 novembre, ore 18:45 Feyenoord-Porto Martedì 24 novembre, ore 21:00 Arsenal-Borussia Dortmund Martedì 24 novembre, ore 21:00 Slovan Bratislava-Betis Martedì 24 novembre, ore 21:00 Real Madrid-PSV Martedì 24 novembre, ore 21:00 RB Lipsia-Lens Martedì 24 novembre, ore 21:00 Como-AEK Atene Martedì 24 novembre, ore 21:00 Manchester City-Napoli Martedì 24 novembre, ore 21:00 Slavia Praga-Villarreal Mercoledì 25 novembre, ore 18:45 Sabah-Barcellona Mercoledì 25 novembre, ore 18:45 PSG-Roma Mercoledì 25 novembre, ore 21:00 Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe Mercoledì 25 novembre, ore 21:00 Inter-Stoccarda Mercoledì 25 novembre, ore 21:00 Sporting Lisbona-Manchester United Mercoledì 25 novembre, ore 21:00 Atlético Madrid-Viking Mercoledì 25 novembre, ore 21:00 Lille-Bayern Monaco Mercoledì 25 novembre, ore 21:00 Club Brugge-Liverpool Mercoledì 25 novembre, ore 21:00

Il metodo funziona anche per molte altre partite di Champions League in chiaro.

Analisi e pronostico: Inter-Stoccarda, chi vince?

L'Inter gioca in casa e vive la competizione da candidata a un posto nelle zone alte della classifica. Il gruppo ha qualità ed esperienza internazionale, e a San Siro punta a imporre ritmo e possesso.

Lo Stoccarda arriva a Milano con una forma altalenante in Europa. I tedeschi cercano soprattutto transizioni rapide e intensità, ma in trasferta la tenuta difensiva resta il punto da verificare.

Il fattore campo e la profondità della rosa fanno dell'Inter la favorita. Il nostro pronostico: successo dei nerazzurri, con lo Stoccarda in grado di segnare comunque.

Cosa deve offrire una buona VPN per la Champions League?

Per lo streaming calcistico contano velocità, connessione stabile e sicurezza, soprattutto in un match come Inter-Stoccarda.

Rete di server : conta dove sono i server. Servono sedi attive in Svizzera, Stati Uniti o Romania per raggiungere i canali gratuiti.

: conta dove sono i server. Servono sedi attive in Svizzera, Stati Uniti o Romania per raggiungere i canali gratuiti. Blocchi geografici : non tutti i servizi li superano con regolarità. Surfshark e Proton VPN ci sono riusciti più volte nei nostri test.

: non tutti i servizi li superano con regolarità. Surfshark e Proton VPN ci sono riusciti più volte nei nostri test. Compatibilità : servono app per le piattaforme principali, da PC e smartphone a tablet, smart TV e router, così guardi la gara ovunque.

: servono app per le piattaforme principali, da PC e smartphone a tablet, smart TV e router, così guardi la gara ovunque. Sicurezza: i servizi validi cifrano il traffico e adottano una no-logs policy. Con emittenti ufficiali non è indispensabile, ma segnala la qualità del provider.

Posso vedere la Champions League con una VPN gratis?

Per le dirette di Champions League le VPN gratuite non bastano. Offrono pochi server nei Paesi necessari, rallentano molto e il limite di traffico finisce spesso già all'intervallo. I servizi a pagamento garantiscono velocità, traffico illimitato e sblocco affidabile.

Non sai se funziona? Prova Surfshark senza rischi: con l'offerta Black Friday il piano biennale costa 2,49 € al mese. Con la garanzia di rimborso di 30 giorni guardi Inter-Stoccarda gratis su Digi Sport 2 dall'Italia e, se non ti convince, chiedi il rimborso.

È legale guardare il calcio con una VPN all'estero?

In Italia la legge non vieta di usare una VPN per lo streaming, anche se i termini di servizio di alcune emittenti possono non consentirlo. I canali indicati qui detengono i diritti ufficiali e trasmettono la partita in modo legale. Inoltre l'utilità va oltre la Champions League: una VPN dà accesso a migliaia di stream esteri, ad esempio per l'Europa League o la Formula 1.

Riepilogo

Inter-Stoccarda, mercoledì 25 novembre alle 21:00, conta per il cammino europeo di entrambe. In Italia la gara è visibile solo a pagamento su Prime Video.

L'alternativa è la VPN: con un server in Svizzera, negli Stati Uniti o in Romania segui il match gratis su uno dei canali elencati.

Attiva la VPN, apri la diretta estera gratuita e goditi la partita. Buona visione!

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