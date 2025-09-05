Le Qualificazioni Mondiali 2026 proseguono e la sfida tra Italia ed Estonia al Gewiss Stadium di Bergamo promette spettacolo nel Gruppo I delle qualificazioni europee.

L'Italia di Luciano Spalletti, che punta a conquistare la qualificazione diretta per i Mondiali 2026, ospiterà l'Estonia in un match fondamentale per mantenere la leadership del girone. Gli Azzurri, reduci dalle recenti prestazioni, affronteranno gli estoni che cercheranno di strappare punti preziosi in trasferta sul campo neutro del Gewiss Stadium.

Se ti trovi all'estero e vuoi vedere Italia vs Estonia su RaiPlay, hai bisogno di una VPN. In questa guida ti spieghiamo come guardare la partita in diretta dall'estero senza perdere neanche un minuto dell'azione.

Scoprirai come una VPN ti permette di accedere a RaiPlay da qualsiasi paese in modo sicuro, veloce e affidabile.

RaiPlay è disponibile gratuitamente, ma solo per chi si collega dall'Italia. Se ti trovi all'estero, vedrai questo messaggio di errore:

Questo blocco geografico esiste per rispettare gli accordi sui diritti televisivi. RaiPlay può trasmettere le Qualificazioni Mondiali solo in Italia.

La soluzione è una VPN.

Una VPN ti assegna un indirizzo IP italiano, facendo credere a RaiPlay che ti trovi in Italia. Così potrai accedere a tutti i contenuti senza limitazioni.

Ecco tutte le prossime partite dell'Italia nelle Qualificazioni Mondiali che potrai vedere su RaiPlay dall'estero:

Tutte le partite saranno disponibili su RaiPlay e potrai guardarle dall'estero con una VPN italiana!

Di solito no. Le VPN gratuite hanno server limitati, velocità ridotte e spesso non riescono a superare i blocchi geografici.

Per un accesso stabile e affidabile, meglio scegliere una VPN premium come NordVPN o Surfshark.

Per guardare la partita sulla tua Smart TV, segui questi passaggi:

🔒 Maggiore privacy e sicurezza online

📶 Protezione su reti Wi-Fi pubbliche

🌍 Accesso a contenuti geo-bloccati da tutto il mondo

💰 Possibilità di risparmiare su abbonamenti e servizi

Prova NordVPN senza rischi: puoi attivare il servizio e sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Così potrai vedere Italia vs Estonia gratis su RaiPlay , chiedendo il rimborso completo se non sei soddisfatto!

Italia vs Estonia è una delle partite più importanti delle Qualificazioni Mondiali 2026 per il Gruppo I. Il match al Gewiss Stadium di Bergamo promette spettacolo, con gli Azzurri determinati a conquistare i tre punti per consolidare la propria posizione verso la qualificazione diretta ai Mondiali.

Grazie a una VPN, potrai guardarla su RaiPlay dall'estero senza limitazioni, mantenendo il commento italiano e la qualità che conosci.

Non lasciare che i blocchi geografici ti impediscano di goderti le Qualificazioni Mondiali. Prepara la tua VPN, connettiti dall'estero e guarda Italia vs Estonia ovunque ti trovi nel mondo!

