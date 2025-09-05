Come vedere Italia vs Estonia in streaming dall'estero: Qualificazioni Mondiali 2026
|Partita:
|Italia vs Estonia
|Data:
|Venerdì 5 settembre 2025, 19:45 CET
|Stadio:
|Gewiss Stadium, Bergamo
|Streaming:
|RaiPlay (gratis in Italia)
|VPN:
|NordVPN con sconto fino al 73%
Le Qualificazioni Mondiali 2026 proseguono e la sfida tra Italia ed Estonia al Gewiss Stadium di Bergamo promette spettacolo nel Gruppo I delle qualificazioni europee.
L'Italia di Luciano Spalletti, che punta a conquistare la qualificazione diretta per i Mondiali 2026, ospiterà l'Estonia in un match fondamentale per mantenere la leadership del girone. Gli Azzurri, reduci dalle recenti prestazioni, affronteranno gli estoni che cercheranno di strappare punti preziosi in trasferta sul campo neutro del Gewiss Stadium.
Se ti trovi all'estero e vuoi vedere Italia vs Estonia su RaiPlay, hai bisogno di una VPN. In questa guida ti spieghiamo come guardare la partita in diretta dall'estero senza perdere neanche un minuto dell'azione.
Scoprirai come una VPN ti permette di accedere a RaiPlay da qualsiasi paese in modo sicuro, veloce e affidabile.
Come vedere Italia vs Estonia su RaiPlay dall'estero: guida rapida
- Scegli una VPN affidabile: ti consigliamo NordVPN, perfetta per sbloccare RaiPlay dall'estero con velocità ottimali. Abbonati a NordVPN con il 73% di sconto.
- Installa l'app VPN: scarica e installa l'applicazione sul tuo dispositivo (smartphone, tablet, computer, smart TV).
- Connettiti a un server italiano: seleziona un server VPN in Italia per ottenere un IP italiano.
- Accedi a RaiPlay: vai su raiplay.it, registrati gratuitamente se non hai un account e guarda Italia vs Estonia in diretta.
Perché serve una VPN per RaiPlay all'estero
RaiPlay è disponibile gratuitamente, ma solo per chi si collega dall'Italia. Se ti trovi all'estero, vedrai questo messaggio di errore:
Questo blocco geografico esiste per rispettare gli accordi sui diritti televisivi. RaiPlay può trasmettere le Qualificazioni Mondiali solo in Italia.
La soluzione è una VPN.
Una VPN ti assegna un indirizzo IP italiano, facendo credere a RaiPlay che ti trovi in Italia. Così potrai accedere a tutti i contenuti senza limitazioni.
Le migliori VPN per vedere Italia vs Estonia su RaiPlay dall'estero
- NordVPN: veloce, affidabile e facile da usare, la migliore VPN per vedere Italia vs Estonia in streaming gratis ovunque ti trovi.
- Surfshark: ottima per chi desidera connettere più dispositivi contemporaneamente, offre streaming fluido su RaiPlay da qualsiasi parte del mondo.
- ExpressVPN: sicura e stabile, perfetta per accedere a piattaforme italiane come RaiPlay anche dall’estero grazie a server ottimizzati in Italia.
Calendario completo delle partite dell'Italia - Qualificazioni Mondiali 2026
Ecco tutte le prossime partite dell'Italia nelle Qualificazioni Mondiali che potrai vedere su RaiPlay dall'estero:
Settembre 2025
|Data
|Partita
|Orario
|Venerdì 5
|🇮🇹 Italia vs Estonia 🇪🇪
|20:45
|Lunedì 8
|🇮🇱 Israele vs Italia 🇮🇹
|20:45
Ottobre 2025
|Data
|Partita
|Orario
|Sabato 11
|🇪🇪 Estonia vs Italia 🇮🇹
|20:45
|Martedì 14
|🇮🇹 Italia vs Israele 🇮🇱
|20:45
Novembre 2025
|Data
|Partita
|Orario
|Giovedì 13
|🇲🇩 Moldova vs Italia 🇮🇹
|20:45
|Domenica 16
|🇮🇹 Italia vs Norvegia 🇳🇴
|20:45
Tutte le partite saranno disponibili su RaiPlay e potrai guardarle dall'estero con una VPN italiana!
Posso usare una VPN gratuita per guardare Italia vs Estonia?
Di solito no. Le VPN gratuite hanno server limitati, velocità ridotte e spesso non riescono a superare i blocchi geografici.
Per un accesso stabile e affidabile, meglio scegliere una VPN premium come NordVPN o Surfshark.
Come guardare Italia vs Estonia sulla tua Smart TV
Per guardare la partita sulla tua Smart TV, segui questi passaggi:
- Iscriviti a un servizio VPN di qualità e installa l'app sulla tua Smart TV, oppure configurala sul router o sul computer.
- Connettiti a un server in Italia dove lo streaming è accessibile.
- Apri l'app di streaming sulla TV oppure usa un cavo HDMI per collegare il tuo portatile.
- Goditi la partita direttamente dal tuo salotto!
Altri vantaggi derivanti dall'uso di una VPN
🔒 Maggiore privacy e sicurezza online
📶 Protezione su reti Wi-Fi pubbliche
🌍 Accesso a contenuti geo-bloccati da tutto il mondo
💰 Possibilità di risparmiare su abbonamenti e servizi
Prova NordVPN senza rischi: puoi attivare il servizio e sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Così potrai vedere Italia vs Estonia gratis su RaiPlay, chiedendo il rimborso completo se non sei soddisfatto!
Considerazioni finali
Italia vs Estonia è una delle partite più importanti delle Qualificazioni Mondiali 2026 per il Gruppo I. Il match al Gewiss Stadium di Bergamo promette spettacolo, con gli Azzurri determinati a conquistare i tre punti per consolidare la propria posizione verso la qualificazione diretta ai Mondiali.
Grazie a una VPN, potrai guardarla su RaiPlay dall'estero senza limitazioni, mantenendo il commento italiano e la qualità che conosci.
Non lasciare che i blocchi geografici ti impediscano di goderti le Qualificazioni Mondiali. Prepara la tua VPN, connettiti dall'estero e guarda Italia vs Estonia ovunque ti trovi nel mondo!
FAQ
Dove posso guardare Italia vs Estonia dall'estero?
Puoi vedere la partita su RaiPlay, il servizio streaming gratuito della Rai. Per accedervi dall'estero, devi connetterti tramite una VPN a un server italiano.
Perché è necessaria una VPN per vedere RaiPlay dall'estero?
RaiPlay è geo-bloccato fuori dall'Italia per rispettare i diritti televisivi. Una VPN cambia il tuo indirizzo IP facendolo sembrare proveniente dall'Italia, permettendoti così di accedere al contenuto dall'estero.
Qual è la migliore VPN per vedere Italia vs Estonia su RaiPlay dall'estero?
NordVPN è ottima per velocità e affidabilità, mentre Surfshark è una buona scelta se vuoi connettere più dispositivi e risparmiare. Entrambe funzionano bene per sbloccare RaiPlay dall'estero.
Le VPN gratuite funzionano per vedere questa partita su RaiPlay dall'estero?
Di solito no. Le VPN gratuite hanno server limitati, velocità ridotte e spesso non riescono a superare i blocchi geografici di RaiPlay. Le VPN premium come NordVPN o Surfshark offrono una connessione molto più stabile e affidabile per l'accesso dall'estero.
Serve un abbonamento per vedere la partita su RaiPlay dall'estero?
No. RaiPlay è completamente gratuito, devi solo registrarti con un account gratuito. È sufficiente una VPN per accedere al servizio dall'estero e guardare le Qualificazioni Mondiali FIFA 2026.