Serie A 2025/2026 Partita: Juventus vs Milan Data: 5 ottobre 2025, 20:45 CET Guarda gratis: CBS Sports Golazo Network (USA) VPN: NordVPN con sconto fino al 73%

Il campionato di Serie A 2025/26 continua con il big match tra Juventus e Milan all'Allianz Stadium, una sfida imperdibile nella settima giornata.La Juventus di Igor Tudor, attualmente 4ª in classifica, ospiterà il Milan di Stefano Pioli, che si trova al 1° posto. Una sfida tra due squadre rivali storiche e in alta classifica, pronte a darsi battaglia per conquistare punti preziosi e rafforzare la propria posizione in campionato.

Se ti stai chiedendo dove vedere Juventus vs Milan in streaming gratis, sei nel posto giusto. In questa guida ti spieghiamo come guardare la partita in diretta, anche se sei all’estero o senza accesso ai canali italiani.Scoprirai come una VPN ti permette di sbloccare lo streaming in modo sicuro, veloce e gratuito.

Come vedere Juventus vs Milan gratis: guida rapida

Guardare Juventus vs Milan in streaming gratis è facile. Segui questi semplici passaggi per scoprire dove vedere la partita senza abbonamenti usando una VPN:

Seleziona una VPN di qualità: secondo i nostri test, ti consigliamo NordVPN, ideale per velocità e capacità di superare i blocchi geografici. Abbonati a NordVPN con il 73% di sconto. Abbonati e scarica l’app: installa la VPN scelta sul tuo dispositivo preferito (PC, smartphone, smart TV). Connettiti a un server negli Stati Uniti: così potrai accedere a CBS Sports Golazo Network, il canale che trasmette Juventus vs Milan in diretta. Vai sul sito di CBS Sports Golazo: visita il sito ufficiale o accedi tramite Pluto TV, avvia lo streaming e goditi la partita gratis e in alta qualità.

Dove vedere Juventus vs Milan: Opzioni gratuite e a pagamento

Emittente Paese Lingua Prezzo VPN necessaria CBS Sports Golazo Network Stati Uniti Inglese Gratis ✅ Sì, server negli USA CBS Sports Golazo via Pluto TV Stati Uniti Inglese Gratis ✅ Sì, server negli USA Digi Sport 2 Romania Rumeno Gratis ✅ Sì, server in Romania Paramount+ Stati Uniti Inglese $7.99/mese ✅ Sì, server negli USA

👉 L’accesso è limitato a CBS Sports Golazo Network (USA), CBS Sports Golazo via Pluto TV (USA), Digi Sport 2 (Romania) e Paramount+ (USA). Con una VPN, puoi accedere in sicurezza allo streaming anche dall’Italia o da altri Paesi.

Perché è necessaria una VPN per vedere la Serie A gratis

CBS Sports Golazo Network trasmette Juventus vs Milan in diretta, ma solo per chi si collega dagli Stati Uniti. Se ti trovi in Italia o in altri Paesi, visualizzerai un messaggio di errore come:

Questo accade perché le emittenti applicano restrizioni geografiche legate ai diritti TV.

La soluzione? Una VPN.

Una VPN ti assegna un indirizzo IP statunitense, facendo credere al sito che ti trovi negli Stati Uniti. Così potrai accedere allo streaming senza limiti.

Le migliori VPN per vedere Juventus vs Milan in streaming

NordVPN: veloce, affidabile e facile da usare, la migliore VPN per vedere Juventus vs Milan in streaming gratis ovunque ti trovi. Surfshark: economica, rapida e con connessioni illimitate, perfetta per guardare tutta la Serie A in HD su dispositivi multipli. ExpressVPN: sicura, stabile e con server ottimizzati per lo streaming negli Stati Uniti, ideale per accedere a CBS Sports Golazo Network senza interruzioni.

Guarda Juventus vs Milan gratis in streaming!

Posso usare una VPN gratuita per guardare Juventus vs Milan?

Di solito no. Le VPN gratuite hanno server limitati, velocità ridotte e spesso non riescono a superare i blocchi geografici.

Per un accesso stabile e affidabile, meglio scegliere una VPN premium come NordVPN o Surfshark.

Come guardare Juventus vs Milan sulla tua Smart TV

Per guardare la partita sulla tua Smart TV, segui questi passaggi:

Iscriviti a un servizio VPN di qualità e installa l'app sulla tua Smart TV, oppure configurala sul router o sul computer. Connettiti a un server negli Stati Uniti, dove lo streaming è accessibile. Apri l’app di streaming sulla TV, oppure usa un cavo HDMI per collegare il tuo portatile. Goditi la partita direttamente dal tuo salotto!

Altri vantaggi derivanti dall'uso di una VPN

🔒 Maggiore privacy e sicurezza online

📶 Protezione su reti Wi-Fi pubbliche

🌍 Accesso a contenuti geo-bloccati da tutto il mondo

💰 Possibilità di risparmiare su abbonamenti e servizi

Non sai se funziona? Prova NordVPN senza rischi: puoi attivare il servizio e sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Così potrai vedere Juventus vs Milan gratis su CBS Sports Golazo Network, chiedendo il rimborso completo se non sei soddisfatto!

Considerazioni finali

Juventus vs Milan è una delle partite più attese della settima giornata di Serie A. Il match all’Allianz Stadium rappresenta un’occasione imperdibile per assistere a una rivalità storica tra due squadre che puntano ai vertici della classifica.

Grazie a una VPN, potrai guardarla in streaming gratis e senza limitazioni, anche se ti trovi fuori dall’Italia o non hai accesso alle emittenti locali.

Non lasciare che i blocchi geografici ti impediscano di goderti la Serie A. Prepara la tua VPN, connettiti e guarda Juventus vs Milan ovunque ti trovi!

