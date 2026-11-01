Serie A 2026/27 Partita: Juventus-Napoli Data: Domenica 1 novembre 2026, ore 20:45 Streaming gratuito: Digi Sport 2 (Romania) VPN: Proton VPN con sconto fino al 75%

Domenica sera l'Allianz Stadium fa da cornice a uno dei confronti più pesanti dell'autunno: la Juventus di Luciano Spalletti ospita il Napoli guidato da Massimiliano Allegri.

Mercoledì, sul campo del Genoa, i bianconeri sono crollati per 2-0, colpiti nel primo tempo dalle reti di Ehizibue e Baldanzi: per la squadra di Spalletti è la terza sconfitta in nove giornate. Tutt'altro clima attorno agli azzurri, che hanno travolto il Monza 4-1 in trasferta e superato il Bodø/Glimt per 4-3 in Champions League.

Gli abbonati DAZN possono seguire la diretta in Italia, mentre all'estero c'è chi trasmette la partita gratis: Digi Sport in Romania e CazéTV via YouTube in Brasile, visibili però soltanto nei rispettivi paesi. Se cerchi dove vedere Juventus-Napoli in streaming gratis, la soluzione è una VPN: aggira il blocco geografico e apre l’accesso a questi canali anche dall’Italia.

Come vedere Juventus-Napoli gratis: guida rapida

Scegli una VPN affidabile: tra le soluzioni che preferiamo per protezione dei dati e stabilità c'è Proton VPN (abbonati con il 75% di sconto) Installa l'app sul dispositivo scelto per la partita: computer, smartphone, tablet o smart TV Collegati a un server in Romania per Digi Sport 2 oppure in Brasile per CazéTV Apri il canale: dal sito, dall'app o da YouTube, avvia la diretta Goditi la partita: con la VPN attiva, Juventus-Napoli si guarda in streaming gratis anche dall'Italia

Conviene puntare su una VPN gratuita? Secondo noi, no: limiti di traffico, connessioni lente e server sovraccarichi rendono la visione di una diretta quasi impossibile. Resta inoltre il problema della privacy, visto che parecchi servizi che offrono solo piani gratuiti guadagnano cedendo a terzi i dati degli utenti.

Dove guardare Juventus-Napoli in streaming gratis

Servizio Paese Tipo di canale VPN necessaria Digi Sport 2 Romania Gratuito Sì ✅ CazéTV (YouTube) Brasile Gratuito Sì ✅

Per aggirare dall'Italia la restrizione che blocca questi canali all'estero, è sufficiente connettere la VPN a un server in Romania o in Brasile.

Le migliori VPN per vedere Juventus-Napoli in streaming

Proton VPN: migliaia di server, privacy solida e ottimo rapporto qualità-prezzo NordVPN: connessioni molto rapide, adatte a seguire le dirette senza scatti Surfshark: nessun limite ai dispositivi e streaming stabile con una spesa contenuta

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Serie A gratis

Appena fai partire lo streaming gratuito di Juventus-Napoli, Digi Sport e CazéTV controllano da dove arriva la tua connessione. Quando il collegamento parte dall’Italia o da un paese diverso da quello dell’emittente, la verifica dell’indirizzo IP blocca la riproduzione.

Digi Sport bloccato geograficamente fuori dalla Romania

Il motivo sta nei diritti televisivi: vengono venduti mercato per mercato, e così ciascuna emittente limita la diretta al pubblico del proprio paese.

Per aggirare l'ostacolo serve una VPN.

Con un server in Romania o in Brasile ricevi un IP locale e risulti all’interno dell’area servita dal canale. La piattaforma ti riconosce quindi come spettatore del posto, rimuove il blocco destinato all'estero e avvia la diretta.

Digi Sport sbloccato con VPN connessa a un server in Romania

Nelle nostre prove, anche nei momenti più concitati della partita, una VPN di qualità ha garantito una visione fluida su smartphone e su tablet.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Juventus-Napoli sui canali esteri?

Te lo sconsigliamo. Con un servizio gratuito è difficile trovare server in Romania o in Brasile e, anche quando ci si riesce, raramente sono adatti alle dirette: quando gli utenti collegati crescono, la velocità precipita e le emittenti finiscono spesso per bloccare l’accesso. Per Juventus-Napoli significa buffering continuo, qualità d'immagine scadente e segnale che salta all'improvviso.

Per seguire il match senza intoppi conviene scegliere servizi collaudati con lo sport in diretta, come Proton VPN o NordVPN.

Non sai se funziona? Prova Proton VPN senza rischi: a partire da 2,49 € al mese, con 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, guardi Juventus-Napoli dall'Italia sui canali esteri gratuiti e, se il servizio non ti soddisfa, recuperi quanto speso.

Come vedere Juventus-Napoli in streaming su smartphone

Scarica l'app VPN sullo smartphone – disponibile su App Store e Google Play Effettua l'accesso Collegati a un server in Romania o in Brasile per raggiungere un canale che trasmette la partita gratis Apri sito, app o canale YouTube dell'emittente e avvia la diretta Guarda Juventus-Napoli in streaming gratis direttamente dal telefono

Digi Sport sbloccato su smartphone

Sblocca lo streaming gratuito sul tuo smartphone

Con la VPN guardi molto più sport, gratis e in sicurezza!

Risparmia e accedi ai contenuti esteri Prova Proton VPN

Considerazioni finali

In classifica le due squadre viaggiano appaiate, ma per la Juventus, ottava e già a -11 dalla vetta, il margine d’errore si è esaurito: tra il 2-2 interno con il Rennes in Europa League e il ko di Genova, la sfida dello Stadium pesa anche sul futuro di Spalletti in panchina. Forte del buon momento, il Napoli di Allegri punta invece ad approfittare delle difficoltà bianconere per staccare una diretta rivale.

Bastano pochi minuti per seguire Juventus-Napoli in streaming gratis su Digi Sport 2 o CazéTV, anche dall'Italia. Una volta attivata la VPN, selezioni un server in Romania o in Brasile e apri il canale: la diretta parte senza blocchi geografici.

Le migliori offerte settimanali di VPN: Più popolari 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -78% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -88% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -75% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto

FAQ