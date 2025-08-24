La stagione della MotoGP 2025 prosegue con il tanto atteso Gran Premio d'Ungheria, in programma dal 22 al 24 agosto all'Hungaroring di Budapest. I migliori piloti si sfideranno su uno dei circuiti più spettacolari: scopri dove vedere lo streaming gratis di tutta la gara anche dall'Italia!

In Italia, il GP d'Ungheria va in onda su Sky, ma l'abbonamento può essere caro. Se sei tra quelli che cercano dove vedere la MotoGP in streaming gratis, la soluzione c'è: puoi seguire il Gran Premio in diretta gratuita sfruttando canali esteri e una buona VPN.

In questa guida ti spiegherò dove vedere tutto lo streaming gratis del GP d'Ungheria della MotoGP, come sbloccare i canali internazionali, quali VPN scegliere e tanti consigli utili pensati per i tifosi italiani.

Dove vedere il GP d'Ungheria MotoGP 2025 in streaming gratis?

Queste sono le migliori emittenti gratuite che trasmetteranno il GP d'Ungheria della MotoGP. Qui scopri dove vedere lo streaming gratis:

Emittente Paese Informazioni RSI Svizzera Il canale svizzero-italiano trasmette la MotoGP gratuitamente RTL Zwee Lussemburgo Trasmette gare e qualifiche SRF Svizzera Il canale svizzero-tedesco trasmette la MotoGP gratuitamente RTBF Belgio Trasmette prove, qualifiche, sprint e gare (in lingua francese) ServusTV Austria Trasmette in streaming gratuitamente tutte le gare della MotoGP, compresi gli allenamenti e le sessioni di qualificazione

Dove vedere la MotoGP: guida rapida allo streaming gratis del Gran Premio d'Ungheria

I diritti TV per la MotoGP sono diversi da nazione a nazione; tante emittenti offrono lo streaming gratis solo localmente. Grazie a una VPN, puoi cambiare la tua posizione e sbloccare i canali per vedere il GP d'Ungheria in streaming gratis, dovunque ti trovi. Ecco come fare passo dopo passo:

Scegli una VPN affidabile (NordVPN è la più consigliata, anche scontata). Scarica e installa la VPN sul tuo dispositivo preferito. Collegati a un server nel Paese scelto (ad es. Svizzera, Austria, Lussemburgo…). Vai sul sito ufficiale dell’emittente e seleziona la diretta live. Goditi il GP d'Ungheria MotoGP in streaming gratis ovunque tu sia!

Le migliori VPN per lo streaming gratuito della MotoGP

NordVPN: veloce, affidabile, ideale per lo streaming in HD della MotoGP. Surfshark: economica con dispositivi illimitati. Proton VPN: valida versione gratuita con funzionalità di base. ExpressVPN: connessioni stabili e ad alta velocità per lo sport. CyberGhost VPN: facile da usare e ottimizzata per lo streaming internazionale.

Come guardare il Gran Premio d'Ungheria gratis su RSI

Poiché dal 2014, tutte le gare della MotoGP in Italia non sono più disponibili gratuitamente su Italia 1, RSI è l'opzione migliore, in ogni caso è necessaria una VPN se risiedi fuori dalla Svizzera.

Ecco come sbloccare RSI:

Connettiti a un server VPN in Svizzera. Visita RSI tramite il sito web o l'app. Passa alla sezione live. Goditi la gara del GP d'Ungheria in diretta e gratuitamente!

Se provi ad accedere senza una VPN, riceverai un messaggio di errore come questo:

Scopri come sono riuscito a sbloccare il live stream con NordVPN:

Calendario della MotoGP 2025

Con una VPN è possibile guardare gratuitamente tutti i contenuti della MotoGP, comprese tutte le gare in diretta. Ecco una panoramica delle prossime gare della MotoGP:

Gran Premio Circuito Data Ungheria Hungaroring 22-24 agosto 2025 Catalogna Circuit de Barcelona-Catalunya 5-7 settembre 2025 San Marino Misano World Circuit Marco Simoncelli 12-14 settembre 2025 Giappone Twin Ring Motegi 26-28 settembre 2025 Indonesia Pertamina Mandalika International Circuit 3-5 ottobre 2025 Australia Phillip Island Grand Prix Circuit 17-19 ottobre 2025 Malaysia Sepang International Circuit 24-26 ottobre 2025 Portogallo Autódromo Internacional do Algarve 7-9 novembre 2025 Valencia Circuit Ricardo Tormo 14-16 novembre 2025

È possibile utilizzare una VPN gratuita per guardare la MotoGP?

Ho provato molte VPN gratuite e, sebbene in teoria funzionino, raramente sono abbastanza stabili per lo streaming. I problemi maggiori? Velocità ridotte, server limitati e buffering costante, che rendono quasi impossibile godersi il Gran Premio d'Ungheria della MotoGP.

Un altro problema è la privacy. Molte VPN gratuite registrano i tuoi dati o ti bombardano di pubblicità, vanificando l'intero scopo dell'utilizzo di una VPN.

Se desideri comunque provare una VPN gratuita, l'unica opzione valida è la versione gratuita di Proton VPN, anche se funziona solo in alcune posizioni, quindi non aspettarti di poter accedere a RSI, RTL Zwee, SRF.

Onestamente, se ami guardare lo sport, investire in una VPN premium a basso costo come NordVPN o Surfshark ne vale assolutamente la pena. La differenza in termini di velocità, stabilità e prestazioni è evidente. Nessun buffering, zero restrizioni, solo streaming della MotoGP senza problemi.

Prova senza rischi? I prezzi di NordVPN partono da soli €3.09 al mese e offre una garanzia di rimborso a 30 giorni: in questo modo potrai guardare il Gran Premio d'Ungheria gratuitamente e riavere i tuoi soldi se non sei soddisfatto.

È possibile guardare altri sport gratuitamente con una VPN?

Assolutamente! Una VPN affidabile come NordVPN non è utile solo per la MotoGP, ma sblocca anche lo streaming gratuito degli eventi sportivi in tutto il mondo. Grazie a questo strumento potrai guardare le partite della Champions League, le partite della Bundesliga, le gare di Formula 1, la Serie A, la MotoGP e molto altro ancora gratuitamente su comodi servizi di streaming internazionali.

Considerazioni finali

Non vedo l'ora che inizi il prossimo Gran Premio d'Ungheria della MotoGP e spero che questa guida ti aiuti a guardare la gara in diretta gratuitamente. Una VPN è una soluzione che cambia le carte in tavola per gli appassionati di sport: consente di evitare abbonamenti troppo costosi e fastidiosi blocchi geografici. Con la VPN giusta, potrai sbloccare i servizi di streaming gratuiti da tutto il mondo mantenendo la tua attività online privata e sicura.

Quindi prendi i tuoi snack preferiti, attiva la tua VPN e preparati a un weekend ricco di adrenalina con la MotoGP!

