Serie A 2025/2026 – 10ª giornata 🇮🇹 Partita: Napoli vs Como Data: 1 novembre 2025, 18:00 CET Streaming gratuito: CBS Sports Golazo (USA) VPN: NordVPN con sconto fino al 74%

La Serie A 2025/26 è entrata nel vivo e la sfida tra Napoli e Como promette spettacolo. Il Napoli capolista ospita al Diego Armando Maradona un sorprendente Como quinto in classifica, in una sfida che potrebbe riservare sorprese.

Se ti stai chiedendo dove vedere Napoli vs Como in streaming gratis, sei nel posto giusto. In questa guida ti spiegheremo come guardare la partita in diretta, anche se ti trovi all'estero o non hai accesso ai canali che trasmettono la Serie A.

Scoprirai come una VPN ti consente di sbloccare lo streaming in modo sicuro, veloce e gratuito.

Come vedere Napoli-Como gratis: guida rapida

Guardare Napoli vs Como in streaming gratis è facile. Segui questi semplici passaggi per scoprire dove vedere la partita senza abbonamenti usando una VPN:

Seleziona una VPN di qualità: secondo i nostri test, ti consigliamo NordVPN, ideale per velocità e capacità di superare i blocchi geografici. Abbonati a NordVPN con il 74% di sconto. Abbonati e scarica l'app: installa la VPN scelta sul tuo dispositivo preferito (PC, smartphone, smart TV). Connettiti a un server negli Stati Uniti: così potrai accedere a CBS Sports Golazo Network (USA), CBS Sports Golazo via Pluto (USA), i canali che trasmettono Napoli vs Como in diretta. Vai sul sito del canale scelto: visita il sito ufficiale di CBS Sports Golazo Network o CBS Sports Golazo via Pluto, avvia lo streaming e goditi la partita gratis e in alta qualità.

Dove vedere Napoli-Como: Opzioni gratuite e a pagamento

Emittente Paese Lingua Prezzo VPN necessaria CBS Sports Golazo Network Stati Uniti Inglese Gratis ✅ Sì, server negli USA CBS Sports Golazo via Pluto Stati Uniti Inglese Gratis ✅ Sì, server negli USA Digi Sport 3 Romania Rumeno Gratis ✅ Sì, server in Romania Paramount+ Stati Uniti Inglese $7.99/mese ✅ Sì, server negli USA DAZN Italia Italiano €34.99/mese ❌ No Sky Sport Italia Italiano €30.99/mese ❌ No NOW Italia Italiano €24.99/mese ❌ No

👉 L'accesso è limitato a CBS Sports Golazo Network (USA), CBS Sports Golazo via Pluto (USA) e Paramount+ (Stati Uniti). Con una VPN, puoi accedere in sicurezza allo streaming anche dall'Italia o da altri paesi.

Perché è necessaria una VPN per vedere la Serie A gratis

CBS Sports Golazo Network (USA), CBS Sports Golazo via Pluto (USA) trasmettono Napoli vs Como in diretta, ma l'accesso è limitato ai rispettivi Paesi: Stati Uniti. Se ti trovi in Italia o in altri Paesi, visualizzerai un messaggio di geo-blocco.

Questo accade perché le emittenti applicano restrizioni geografiche legate ai diritti TV.

La soluzione? Una VPN.

Una VPN ti assegna un indirizzo IP del Paese in cui il canale è disponibile: ad esempio, un IP americano per CBS Sports Golazo Network, CBS Sports Golazo via Pluto o Paramount+. In questo modo, il sito crederà che ti trovi in quel Paese e potrai accedere allo streaming senza limiti.

Tra le opzioni gratuite, ho trovato CBS Sports Golazo via Pluto particolarmente comoda: basta connettersi con la VPN e guardare, senza registrazioni o altri passaggi noiosi.

Le migliori VPN per vedere Napoli-Como in streaming

NordVPN: veloce, affidabile e facile da usare, la migliore VPN per vedere Napoli vs Como in streaming gratis ovunque ti trovi. Surfshark: economica, rapida e con connessioni illimitate, perfetta per guardare tutta la Serie A in HD su dispositivi multipli. ExpressVPN: sicura, stabile e con server ottimizzati per lo streaming negli Stati Uniti, ideale per accedere ai canali americani senza interruzioni.

Guarda Napoli vs Como gratis in streaming!

Posso usare una VPN gratuita per guardare Napoli-Como?

Di solito no. Le VPN gratuite hanno server limitati, velocità ridotte e spesso non riescono a superare i blocchi geografici.

Per un accesso stabile e affidabile, meglio scegliere una VPN premium come NordVPN o Surfshark.

Come guardare Napoli-Como sulla tua Smart TV

Per guardare la partita sulla tua Smart TV, segui questi passaggi:

Iscriviti a un servizio VPN di qualità e installa l'app sulla tua Smart TV, oppure configurala sul router o sul computer. Connettiti a un server negli Stati Uniti dove lo streaming è accessibile. Apri l'app di streaming sulla TV oppure usa un cavo HDMI per collegare il tuo portatile. Goditi la partita direttamente dal tuo salotto!

Altri vantaggi derivanti dall'uso di una VPN

🔒 Maggiore privacy e sicurezza online

📶 Protezione su reti Wi-Fi pubbliche

🌍 Accesso a contenuti geo-bloccati da tutto il mondo

💰 Possibilità di risparmiare su abbonamenti e servizi

Non sai se funziona? Prova NordVPN senza rischi: puoi attivare il servizio e sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Così potrai vedere Napoli vs Como gratis su CBS Sports Golazo Network o CBS Sports Golazo via Pluto, chiedendo il rimborso completo se non sei soddisfatto!

Considerazioni finali

Napoli vs Como è una sfida affascinante tra la capolista e una delle sorprese del campionato. L'atmosfera del Diego Armando Maradona sarà elettrica e il Napoli cercherà di consolidare il primato contro un Como che sta stupendo tutti.

Grazie a una VPN, potrai guardarla in streaming gratis e senza limitazioni, anche se ti trovi fuori dagli Stati Uniti o non hai accesso alle emittenti che trasmettono la Serie A.

Non lasciare che i blocchi geografici ti impediscano di goderti la Serie A. Prepara la tua VPN, connettiti e guarda Napoli vs Como ovunque ti trovi!

