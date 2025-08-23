Guarda la Serie A su Pluto TV: calcio in diretta gratis 2025
Se stai cercando un modo per guardare la Serie A gratis, forse non hai ancora considerato Pluto TV. Alla versione italiana non trovi le partite del nostro campionato, ma collegandoti alla versione americana della piattaforma puoi accedere alle partite selezionati in streaming gratuito.
Il limite? I blocchi geografici: Pluto TV mostra contenuti diversi a seconda del paese da cui ti connetti. In Italia, niente Serie A. Negli Stati Uniti, invece, una buona parte delle partite vengono trasmesse gratuitamente.
La soluzione? Usare una VPN: uno strumento che ti permette di connetterti virtualmente dagli USA, sbloccando così il catalogo americano di Pluto TV direttamente sul tuo dispositivo preferito — che sia uno smartphone Android, un iPhone, un Fire Stick o una Smart TV.
In questo articolo ti spieghiamo come guardare il calcio su Pluto TV in modo sicuro, gratuito e senza complicazioni. Ti basta una VPN affidabile e qualche minuto di configurazione per iniziare.
Sblocca Pluto TV dagli USA – come fare in pochi passaggi
Pluto TV USA include anche CBS Sports Golazo Network, un canale sportivo dedicato al calcio internazionale. È lì che vengono trasmesse le partite della Serie A. Per accedere dall’Italia, bastano pochi passaggi:
- Scegli una VPN di qualità: noi consigliamo NordVPN – ora con il 73% di sconto, per velocità e stabilità.
- Abbonati e installa l’app sul tuo dispositivo (Smart TV, smartphone, tablet, PC).
- Connettiti a un server negli Stati Uniti.
- Vai su Pluto TV USA e cerca il canale CBS Sports Golazo Network.
- Tutto pronto per seguire la Serie A in streaming gratuito.
Perché serve una VPN per guardare la Serie A su Pluto TV USA
Molti utenti scoprono Pluto TV calcio cercando modi gratuiti per seguire la Serie A. Tuttavia, accedendo dall’Italia, il canale CBS Sports Golazo Network non è disponibile a causa di restrizioni geografiche. Questo accade perché Pluto TV applica il geo-blocking, una tecnologia che limita i contenuti in base alla posizione dell’utente.
Se ti colleghi dall’Italia, scoprirai che Pluto TV calcio non è accessibile: i diritti sono limitati da licenze geografiche. Senza una VPN, come NordVPN, al posto della partita ti compare un messaggio come: "Al momento non ci sono risultati disponibili."
Una VPN risolve il problema mascherando la tua posizione e assegnando un IP americano che ti permette di sbloccare Pluto TV USA. In questo modo puoi accedere al CBS Sports Golazo Network, dove vengono trasmesse partite selezionate della Serie A senza abbonamenti.
Anche se non offre l’intero campionato, guardare calcio su Pluto TV resta un’ottima soluzione per seguire le partite in diretta, highlights e contenuti sportivi, gratis e legalmente.
Le migliori VPN per accedere alla Serie A dagli USA
- NordVPN – La migliore per streaming su Pluto TV grazie a server ottimizzati negli USA.
- Surfshark – Ottimo rapporto qualità-prezzo, connessioni illimitate e sblocco facile di Pluto TV.
- Proton VPN – Sicura e perfetta per accedere a Pluto TV su qualsiasi dispositivo.
Pluto TV bloccato? Ecco cosa fare
Può capitare che, anche con una VPN attiva, tu veda ancora il messaggio "Pluto TV is not available in your location".
In questo caso prova i seguenti passaggi.
- Cambia server VPN negli USA: prova un altro server. Ad esempio, NordVPN offre varie opzioni ottimizzate.
- Cancella cache e cookies: per assicurare che non ci siano tracce della tua posizione precedente salvate nel browser.
- Usa un browser diverso o la modalità in incognito: aiuta ad aggirare i sistemi di tracciamento.
- Verifica la connessione VPN: controlla se navighi da un IP davvero americano. Usa siti come whatismyip.com.
- Contatta l’assistenza VPN: servizi premium come NordVPN hanno supporto 24/7 e possono indirizzarti al server funzionante.
Alternative a Pluto TV Calcio per vedere la Serie A nel 2025
Se il calcio su Pluto TV non basta e vuoi seguire tutte le partite della Serie A, esistono diverse piattaforme internazionali che offrono lo streaming completo del campionato. Alcune sono a pagamento, altre gratuite, ma molte richiedono una VPN per essere accessibili dall’Italia. Ecco una panoramica dei migliori servizi disponibili in base al paese.
Guardare la Serie A su Pluto TV con una VPN gratuita: vale la pena?
Usare una VPN gratuita per accedere a Pluto TV calcio può sembrare una scorciatoia, ma presenta diversi rischi: velocità limitate, server sovraccarichi e difficoltà a bypassare i blocchi geografici. Inoltre, molte VPN gratuite raccolgono e vendono i dati degli utenti, compromettendo la privacy.
Se cerchi un’esperienza di streaming fluida e sicura, una VPN premium come NordVPN è la scelta ideale: connessioni rapide, stabili e server ottimizzati negli USA, perfetti per guardare la Serie A su Pluto TV. Inoltre, puoi provarla senza rischi grazie alla prova gratuita su mobile e alla garanzia di rimborso entro 30 giorni.
Oltre Pluto TV Calcio Serie A: tutti i vantaggi di una VPN
Guardare la Serie A su Pluto TV calcio è solo uno dei motivi per cui una VPN è diventata essenziale per chi ama lo streaming sportivo e contenuti internazionali e sicurezza online. Connettendoti a server esteri puoi accedere a contenuti che in Italia sono bloccati o che costano molto di più, spesso anche gratis.
- Il primo beneficio riguarda l’esperienza streaming online. Una VPN di qualità come NordVPN, grazie a protocolli avanzati come NordLynx, garantisce connessioni stabili e veloci anche durante le dirette sportive. Inoltre, modificando la tua posizione virtuale e bypassando i blocchi geografici e accedendo ai contenuti come DAZN, NOW TV, Sky Go e altre piattaforme, ovunque ti trovi.
- C’è poi l’aspetto dei vantaggi economici. Una VPN ti permette di sfruttare prezzi più bassi, promozioni locali e prove gratuite disponibili solo all’estero. In pratica, un unico abbonamento VPN può sostituirne diversi, con un notevole risparmio.
- Infine, non va dimenticato il tema di privacy e sicurezza. Una VPN protegge i tuoi dati su reti Wi-Fi pubbliche, impedisce il tracciamento pubblicitario e ti difende dalle limitazioni imposte dal provider internet.
Con NordVPN hai tutti questi vantaggi in un’unica app intuitiva e sicura.
Conclusione
Seguire la Serie A in modo gratuito e legale è possibile anche dall’Italia, grazie a soluzioni come Pluto TV calcio. Anche se non trasmette l’intero campionato, alcune partite selezionate sono accessibili tramite il canale americano CBS Sports Golazo Network — a patto di superare i blocchi geografici.
Trovare trasmissioni gratuite della Serie A non è facile, ma per chi non vuole abbonarsi a servizi costosi, Pluto TV rimane una delle migliori alternative disponibili, soprattutto se affiancata all’uso di una VPN.
Una VPN di qualità, come NordVPN, ti consente di cambiare IP, proteggere la tua privacy online e sbloccare contenuti riservati ad altri paesi. Oltre a Pluto TV, puoi accedere a numerose piattaforme internazionali e risparmiare su abbonamenti.
Per chi ama lo sport in streaming e cerca libertà digitale, la VPN è uno strumento essenziale, e ora sai anche come sfruttarlo per guardare Pluto TV calcio ovunque ti trovi.
Posso guardare le partite di Serie A gratis su Pluto TV?
Sì. Pluto TV USA, tramite CBS Sports Golazo Network, trasmette alcune partite di Serie A gratis. Non copre l’intera stagione: solo match selezionati, oltre a highlights e programmi di approfondimento.
La Serie A è disponibile su Pluto TV in Italia?
No. Pluto TV Italia non trasmette partite di Serie A a causa di accordi di licenza. Per accedere ai contenuti sportivi disponibili negli USA serve una VPN con server americani.
Pluto TV USA trasmette tutte le partite di Serie A?
No. Pluto TV USA mostra solo alcune partite di Serie A, non tutte le giornate. La copertura è limitata, ma gratuita, con contenuti extra come sintesi e analisi.
Serve un account per guardare Pluto TV o CBS Sports Golazo Network?
No. Pluto TV e CBS Sports Golazo Network sono gratuiti e non richiedono registrazione. Basta accedere alla piattaforma e iniziare a guardare.
Qual è la migliore VPN per sbloccare i contenuti sportivi di Pluto TV?
NordVPN. Offre server ottimizzati negli USA, velocità elevate e stabilità per lo streaming. Include prova gratuita su mobile e garanzia di rimborso di 30 giorni.
Perché Pluto TV è ancora bloccato anche con una VPN?
Il server VPN potrebbe essere rilevato: cambia server, cancella la cache o scegli una VPN più adatta allo streaming.
Qual è la differenza tra CBS Sports Golazo Network e Paramount+ per vedere la Serie A?
CBS Sports Golazo trasmette solo alcune partite di Serie A gratis. Paramount+ offre la copertura completa della Serie A negli USA, ma è un servizio a pagamento in abbonamento.