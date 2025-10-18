La nuova stagione di Serie A 2025/26 è cominciata, e il campionato promette scintille sin dalle prime giornate. L’arrivo di Modrić al Milan, il ritorno di Conte, le ambizioni dell’Inter e il Napoli campione in carica rendono la corsa al titolo più aperta che mai. Anche le neopromosse, come Pisa e Cremonese, puntano a lasciare il segno, mentre non mancano le polemiche arbitrali e le tensioni tra le grandi.

In Italia puoi guardare la Serie A sulla piattaforma ufficiale DAZN, una piattaforma a pagamento con ottime funzionalità. Ma se sei in viaggio o vivi in un Paese che non trasmette la Serie A, puoi usare una VPN per accedere in modo sicuro alle piattaforme estere che la offrono in chiaro e guardare le partite gratuitamente (laddove disponibili).

In questa guida raccogliamo le piattaforme che trasmettono le partite di Serie A all’estero, come accedervi in modo sicuro anche durante un viaggio e quali strumenti possono aiutarti ad aggirare eventuali limitazioni geografiche.

Come guardare la Serie A in streaming gratis?

Segui questi semplici passaggi per guardare le partite di Serie A gratuitamente, se dove ti trovi non ci sono emittenti ufficiali:

Scegli una VPN di qualità: ti consigliamo NordVPN (link al nostro codice sconto). Iscriviti e installa l'app della VPN: disponibile su PC, smartphone e Smart TV. Connettiti a un server del Paese in cui è disponibile il servizio: ad esempio a un server in Romania per Digi Sport. Accedi al servizio di streaming e goditi la Serie A gratuitamente.

Serie A in diretta: piattaforme gratuite e servizi a pagamento a confronto

Partita Data e Ora Piattaforme di Streaming Emittente Gratis FC Torino – Napoli Sab, 18 Ott, 18:00 DAZN (Italia), Sky Go (Italia) Digi Sport 4 (Romania),

CBS Sports Golazo Network (USA),

CBS Sports Golazo via Pluto TV (USA) Roma – Inter Sab, 18 Ott, 20:45 DAZN (Italia), Sky Go (Italia) Digi Sport 2 (Romania) Como – Juventus Dom, 19 Ott, 12:30 DAZN (Italia), Sky Go (Italia) Digi Sport 1 (Romania),

CBS Sports Golazo Network (USA),

CBS Sports Golazo via Pluto TV (USA) Genoa – Parma Dom, 19 Ott, 15:00 DAZN (Italia), Sky Go (Italia) Digi Sport 2 (Romania),

CBS Sports Golazo Network (USA),

CBS Sports Golazo via Pluto TV (USA) Atalanta – Lazio Dom, 19 Ott, 18:00 DAZN (Italia), Sky Go (Italia) Digi Sport 2 (Romania),

CBS Sports Golazo Network (USA),

CBS Sports Golazo via Pluto TV (USA) Milan – Fiorentina Dom, 19 Ott, 20:45 DAZN (Italia), Sky Go (Italia) Digi Sport 3 (Romania) Cremonese – Udinese Lun, 20 Ott, 20:45 DAZN (Italia), Sky Go (Italia) Digi Sport 2 (Romania)

Le informazioni sul calendario delle dirette in streaming e sui provider vengono aggiornate ogni settimana, per offrire un programma sempre affidabile e accurato.

Le migliori VPN per guardare eventi sporitivi e campionati in diretta

NordVPN : la VPN con le migliori velocità per vedere in streaming la Serie A.

: la VPN con le migliori velocità per vedere in streaming la Serie A. Surfshark : VPN con connessioni illimitate per vedere la Serie A gratuitamente online.

: VPN con connessioni illimitate per vedere la Serie A gratuitamente online. ProtonVPN: una VPN per la Serie A con eccellenti funzionalità di sicurezza.

Streaming gratis della Serie A: provider disponibili e copertura

Qui sotto trovi una tabella con le principali piattaforme, suddivise per Paese, tipo di servizio, costi, lingua e copertura delle partite.

Paese Servizio di streaming Costi Lingua Copertura Romania Digi Sport (1/2/3/4) Gratis Rumeno Tutte le partite USA CBS Sports Golazo Network Gratis Inglese 2-5 partite a settimana USA CBS Sports Golazo Network via Pluto TV Gratis Inglese 2-5 partite a settimana Nigeria Sporty TV Gratis Inglese 1-2 partite a settimana

Dove si può vedere la Serie A in diretta gratuitamente?

In Italia, le partite di Serie A sono disponibili sulla piattaforma a pagamento DAZN. Tuttavia, alcuni canali ufficiali offrono la possibilità di seguire le partite gratuitamente in determinati Paesi. Ad esempio, Digi Sport trasmette la Serie A in chiaro in Romania, permettendo ai tifosi locali di guardare le partite senza abbonamento.

Provare ad accedere a queste piattaforme da Paesi non autorizzati, come l’Italia, comporta un blocco per via delle restrizioni geografiche legate ai diritti di trasmissione. L’ho sperimentato in prima persona mentre viaggiavo: provando a collegarmi alla piattaforma italiana, l’accesso è stato negato.

Durante un viaggio di lavoro in Romania, da grande appassionato di calcio, volevo assolutamente seguire una partita di Serie A. Ho provato ad accedere ai soliti siti italiani, ma erano bloccati per motivi di geolocalizzazione. Così ho scoperto che Digi Sport Romania trasmetteva la partita gratuitamente sulla propria piattaforma. Ho provato ad accedere e ha funzionato subito, senza bisogno di abbonamenti o complicazioni.

App per vedere le partite di Serie A gratis: esiste davvero?

Digi Sport è disponibile gratuitamente all’interno dell’app Digi Sport – Știri & Meciuri LIVE, scaricabile su dispositivi iOS e Android. Se non hai un’provider ufficiale dove ti trovi con quest’app puoi guardare le partite di Serie A in mobilità, senza costi, seguendo questi semplici passaggi:

Scarica l’app di streaming. Installa l’app Digi Sport sul tuo smartphone o tablet Android o iOS. Verifica la disponibilità nel tuo Paese. Digi Sport è accessibile gratuitamente in Romania, quindi devi trovarti in un Paese dove il servizio è offerto ufficialmente. Accedi alla piattaforma e inizia a guardare. Apri l’app e segui le partite di Serie A in diretta, senza bisogno di abbonamenti.

Guardare la Serie A sulla smart TV: ecco come fare

Guardare la Serie A su una smart TV è semplicissimo, a patto di trovarsi in un Paese in cui esistano emittenti che trasmettono le partite in chiaro. È il caso, ad esempio, della Romania, dove Digi Sport offre lo streaming gratuito direttamente sulla propria piattaforma. Se ti capita di essere in uno di questi Paesi, seguire le partite in diretta diventa davvero semplice.

Step 1: Accedi alla tua smart TV. Apri l’app del servizio di streaming, oppure usa il browser integrato della TV per collegarti alla piattaforma.

Apri l’app del servizio di streaming, oppure usa il browser integrato della TV per collegarti alla piattaforma. Step 2: Verifica la disponibilità. Lo streaming gratuito è accessibile solo nei Paesi in cui il servizio è attivo. Assicurati che la piattaforma sia disponibile ufficialmente nella tua area.

Lo streaming gratuito è accessibile solo nei Paesi in cui il servizio è attivo. Assicurati che la piattaforma sia disponibile ufficialmente nella tua area. Step 3: Inizia la visione. Una volta caricata l’app o il sito, puoi guardare le partite di Serie A in diretta, senza limitazioni.

Altri modi per vedere le partite sulla smart TV:

Chromecast o AirPlay: trasmetti i contenuti direttamente dal telefono o dal portatile alla TV.

Cavo HDMI: una soluzione semplice e affidabile per duplicare lo schermo del computer sulla TV.

Considerazioni finali

Seguire la Serie A in streaming gratuito è un’occasione imperdibile per ogni vero appassionato di calcio italiano. Ma per noi italiani non è sempre semplice trovare soluzioni gratis: le restrizioni geografiche, legate ai diritti di trasmissione, limitano l’accesso a molte piattaforme ufficiali internazionali. La Serie A viene trasmessa gratuitamente da emittenti ufficiali solo in alcuni casi, come Digi Sport in Romania, che offre la maggior parte del campionato italiano in chiaro e senza abbonamenti. Naturalmente, questi servizi sono disponibili solo per chi si collega da una regione in cui la trasmissione è autorizzata.

Anche se questi servizi sono pensati per utenti in determinate aree del mondo, oggi la tecnologia offre diverse soluzioni per accedere ai contenuti ovunque ci si trovi. Così, anche dall’Italia, puoi trovare modi pratici per seguire la Serie A in diretta, direttamente dal tuo smartphone, tablet o smart TV, senza perderti le partite che ti interessano.

Con una stagione così ricca di rivalità, colpi di scena e protagonisti come Modrić, De Bruyne e Vlahović, non vorrai perderti nemmeno un minuto di gioco. L’importante è sapere dove guardarla e come farlo in modo semplice e sicuro.

