In Nederland wordt het steeds moeilijker om de Bundesliga te kijken. Betaalde zenders worden duurder, en er zijn geen uitzendingen op de reguliere tv.

Maar er is hoop: in het buitenland worden Bundesligawedstrijden vaak gratis uitgezonden. Deze zenders zijn in Nederland echter geblokkeerd. Met een VPN (Virtueel Particulier Netwerk) kun je de geoblokkades omzeilen en gratis live van de Bundesliga genieten. In dit artikel laat ik je zien hoe je gratis Bundesliga livestreams kunt kijken.

Hoe kijk je de Bundesliga en 2. Bundesliga via een VPN?

Om in Nederland de Bundesliga via buitenlandse zenders te kijken, volg je deze eenvoudige stappen:

Kies een hoogwaardige VPN-aanbieder zoals NordVPN (nu 73% goedkoper via onze link) Installeer de VPN en stel deze in op je apparaat Maak verbinding met een server in het gewenste land Start een buitenlandse zender die Bundesliga uitzendt Geniet live van de wedstrijden en in hoge kwaliteit

Aankomende populaire Bundesliga-wedstrijden om gratis te kijken

Wedstrijd Datum en Tijd Zender Bayern München – RB Leipzig Vrijdag 22 augustus 2025, 20:30 OneFootball HSV – St. Pauli (Hamburg‑derby) Vrijdag 29 augustus 2025, 20:30 OneFootball Bayern München – HSV Zaterdag 13 september 2025, 18:30 OneFootball RB Leipzig - Köln Zaterdag 20 september 2025, 18:30 OneFootball Bayern München – Werder Bremen Vrijdag 26 september 2025, 20:30 OneFootball Bayern München - Dortmund Zaterdag 18 oktober 2025, 21:00 OneFootball Bayern München - Bayer Leverkussen Zaterdag 1 november 2025, 20:30 OneFootball

Een aantal van de meest populaire Bundesliga-wedstrijden wordt in Duitsland uitgezonden via betaalzenders of streamingdiensten. In het buitenland zijn deze wedstrijden vaak geblokkeerd, maar via een betrouwbare VPN kun je toegang krijgen tot gratis streams, zoals bijvoorbeeld OneFootball.

Ik heb zelf meerdere Bundesliga-wedstrijden getest via een VPN en kon ze binnen enkele minuten ontgrendelen. Met een goede VPN kun je bovendien ook gratis kijken naar de Champions League, Premier League, Formule 1, MotoGP en nog veel meer sporten.

Bundesliga livestream gratis: De beste VPN’s

Als je de Bundesligawedstrijden via buitenlandse zenders wilt streamen, heb je een hoogwaardige VPN nodig. Als je een zwakke VPN kiest, krijg je te maken met lange laadtijden en kun je niet alle zenders deblokkeren. Daarom heb ik een overzicht gemaakt van de beste VPN’s voor het streamen van de Bundesliga in Nederland.

NordVPN: Biedt uitstekende snelheid en sterke versleuteling. Surfshark: Een snelle VPN met voordelige abonnementen. Proton VPN: Gebruiksvriendelijk en ideaal voor streaming.

Als je een van deze drie VPN’s kiest, kun je gegarandeerd elke Bundesliga stream deblokkeren. Bovendien bieden alle drie deze aanbieders een geldteruggarantie van 30 dagen. Als het je niet bevalt, kun je eenvoudig je geld terugvragen.

Waar kun je de Bundesliga en 2. Bundesliga streamen?

Zodra je een VPN hebt ingesteld, krijg je toegang tot honderden uitzendingen van de Bundesliga via buitenlandse zenders. Hier zijn een aantal opties:

Zender Beschikbaar in Prijs Bundesliga 2. Bundesliga OneFootball India Gratis Alle wedstrijden Alle wedstrijden Setanta Sports Oekraïne €2,40/maand Alle wedstrijden Alle wedstrijden ESPN+ VS €7/maand Geselecteerde wedstrijden Geen wedstrijden Digi Sport Roemenië Gratis Tot 2 wedstrijden/week 1 wedstrijd/week SAT.1/Joyn Duitsland Gratis Openingswedstrijd, Supercup, bijzondere wedstrijden 1 wedstrijd/week RTL/Nitro Duitsland Gratis Topwedstrijd op zaterdag Highlights beIN Sports Thailand €5/maand Alle wedstrijden Geen wedstrijden AllPlay via IndiHomeTV Indonesië Gratis Tot 2 wedstrijden/week Geen wedstrijden Prima Sport via OrangeTV Roemenië Gratis Tot 2 wedstrijden/week Geen wedstrijden Canal GOAT (YouTube) Brazilië Gratis Tot 2 wedstrijden/week Geen wedstrijden TV Cultura Brazilië Gratis Tot 2 wedstrijden/week Geen wedstrijden CazéTV (YouTube) Brazilië Gratis Tot 2 wedstrijden/week Geen wedstrijden SINDOnews TV via IndiHomeTV Indonesië Gratis 1 wedstrijd/week Geen wedstrijden Sky Sports Football UK (YouTube) VK Gratis 1 wedstrijd/week Geen wedstrijden IdmanTV Azerbeidzjan Gratis 1 wedstrijd/week Geen wedstrijden PPTV HD 36 Thailand Gratis 1 wedstrijd/week Geen wedstrijden Sporty TV Nigeria Gratis 1 wedstrijd/week Geen wedstrijden RedeTV Brazilië Gratis 1 wedstrijd/week Geen wedstrijden SABC Zuid-Afrika Gratis 1 wedstrijd/week Geen wedstrijden

Let wel op één belangrijk punt: bij sommige premiumstreams in het buitenland moet je soms betalen met een lokale bank- of creditcard. In dat geval kun je de stream niet zomaar ontgrendelen. Dit geldt echter niet voor alle premiumstreams in het buitenland.

Bundesliga live streamen met NordVPN

OneFootball is een app en streamingplatform voor voetbalnieuws en hoogtepunten, en een favoriet onder veel fans. Ook biedt het platform talloze livestreams van voetbaltoernooien van over de hele wereld. In het verleden zond deze dienst de volledige 1. en 2. Bundesliga uit – en ook dit seizoen wordt dat opnieuw verwacht. De Bundesliga livestream is echter geblokkeerd als je met een Nederlands IP-adres surft.

Zonder een VPN kun je de Bundesliga stream op OneFootball dus niet kijken. Tijdens onze test hebben we verbinding gemaakt met een server in India en vervolgens geprobeerd OneFootball te openen. Geen enkel probleem voor onze top 5 VPN’s.Let op: het commentaar is op OneFootball alleen beschikbaar in het Engels.

Naast livestreams biedt het platform ook uitgebreid voetbalnieuws, statistieken en analyses. Het is dus ook een handige bron om op de hoogte te blijven van alles rondom de Bundesliga.

CazéTV (YouTube)

CazéTV is een Braziliaans YouTube-kanaal dat verschillende sportevenementen uitzendt, waaronder het Bundesliga-seizoen 2025/2026. De uitzendingen zijn in het Portugees en er worden wekelijks tot drie Bundesliga-wedstrijden in HD-kwaliteit uitgezonden.

Tip: schakel je VPN in voordat je het kanaal bezoekt. Anders wordt de stream van de Bundesliga door geoblokkades niet weergegeven.

De stream is volledig gratis. Daarnaast biedt CazéTV ook exclusieve analyses en herhalingen. Het kanaal zond vorig seizoen ook al elke week Bundesliga-wedstrijden uit.

Het nadeel: er worden alleen geselecteerde wedstrijden uitgezonden en je komt pas een week van tevoren te weten welke wedstrijd als volgende wordt uitgezonden.

GOAT (YouTube)

GOAT lijkt sterk op CazéTV. Het is een Braziliaans YouTube-kanaal dat wekelijks tot drie geselecteerde Bundesliga-wedstrijden uitzendt. Ook voor dit kanaal heb je een VPN nodig, anders kun je de streams van de Bundesliga niet vinden.

Houd er rekening mee dat het commentaar in het Portugees is. Vaak wordt pas vlak voor de uitzending aangekondigd welke wedstrijden worden uitgezonden. Op sommige speeldagen kan het dus gebeuren dat de wedstrijd van jouw favoriete team niet wordt uitgezonden.

De stream is in ieder geval gratis. En als GOAT een bepaalde wedstrijd niet uitzendt, is de kans groot dat je die wel op CazéTV kunt vinden.

TV Cultura (YouTube)

Cultura is een Braziliaanse televisiezender die zijn content ook op YouTube beschikbaar stelt. Tijdens het Bundesliga-seizoen 2025/2026 zendt Cultura elke zondag één Bundesliga-wedstrijd uit. Deze wedstrijden worden voorzien van Portugees commentaar.

Je hebt een VPN nodig om toegang te krijgen tot de content van Cultura. Zonder VPN kun je de geografische blokkade niet omzeilen.

De stream is gratis en biedt naast de livewedstrijden ook reportages, interviews met spelers en analyses van experts. Omdat al deze content in het Portugees is, zul je daar mogelijk niet veel aan hebben als je die taal niet beheerst.

Het klinkt misschien verrassend, maar Sky Sports Football zendt volledige Bundesliga-wedstrijden live en gratis uit op YouTube. Waarom weet bijna niemand dit? Omdat de uitzendingen alleen op het Britse YouTube-kanaal te zien zijn en regionaal geblokkeerd worden. Met andere woorden: als je vanuit Nederland zoekt naar deze livestreams, zul je ze niet vinden. Maar als je een VPN gebruikt en verbinding maakt met een server in Engeland, kun je de Bundesliga livestreams van Sky op YouTube gewoon kijken.

beIN Sports Thailand

beIN Sports Thailand is niet gratis, maar wel betaalbaar. Voor ongeveer €5 per maand krijg je toegang tot alle Bundesliga-wedstrijden. Daarnaast biedt het platform analyses en voorspellingen.

Ook hier is er sprake van een geografische blokkade. Verbind je VPN simpelweg met een server in Thailand om deze blokkade te omzeilen. Het platform staat bekend om zijn stabiele, hoogwaardige streamkwaliteit en biedt naast de wedstrijden ook uitgebreide voor- en nabeschouwingen, interviews met spelers en expertanalyses. Let op: de uitzendingen zijn niet in het Nederlands.

Belangrijk: Kies een VPN-aanbieder met servers in Thailand. Anders kun je beIN Sports niet deblokkeren.

ESPN+

ESPN+ is een grote streamingdienst uit de VS. De dienst zendt veel sporten uit, waaronder ook de Bundesliga. Tijdens het seizoen 2025/2026 biedt ESPN+ een selectie van Bundesliga-wedstrijden live en in HD-kwaliteit aan. Het abonnement kost ongeveer €7 per maand.

Zonder VPN-verbinding met een Amerikaanse server kun je geen profiel aanmaken op ESPN+. NordVPN heeft veel servers in de VS, wat deze aanbieder ideaal maakt om ESPN+ in Nederland te gebruiken.

Als je Engels spreekt, is ESPN+ zelfs beter dan bijvoorbeeld beIN Sports of CazéTV, omdat je dan tenminste de commentatoren, wedstrijdanalyses en uitleg van experts goed kunt volgen.

Ik vind dat die zeven euro het zeker waard is, want je krijgt er ook toegang tot veel andere sportstreams mee — en je bent ongeveer 20 euro goedkoper uit dan bij Sky.

Beste VPN’s om Bundesliga te streamen

Onze checklist heeft je al een aantal handige tips voor het kiezen van een VPN voor voetbal gegeven. Om het nog eenvoudiger en overzichtelijker te maken, hebben we een paar hoogwaardige aanbieders en alternatieven verzameld die aan alle belangrijke eisen voldoen.

Als je gratis Bundesliga-wedstrijden via buitenlandse zenders wilt kijken, heb je een VPN met goede streamingscapaciteit en stabiele verbindingen nodig. NordVPN en Surfshark zijn mijn topaanbevelingen, vooral vanwege hun hoge snelheid, sterke privacybescherming en grote servernetwerk. De derde optie op mijn lijst is Norton VPN. Hoewel het een paar kleine nadelen heeft, is het een goed alternatief — vooral als NordVPN of Surfshark niet werken of als je al Norton-producten gebruikt.

1. NordVPN – De eerste keuze voor Bundesliga streams

Servers/landen:

Meer dan 8000 servers in 126 landen

Streaming:

Sky Austria, CazéTV, GOAT, beIN, ESPN+ en veel meer

Compatibiliteit:

Windows, macOS, Linux, Android, iOS Actuele aanbieding:

Ontvang 73% KORTING + 3 maanden gratis!



Bezoek NordVPN

NordVPN is al jaren mijn favoriet als het om voetbalstreams gaat – en dat geldt ook voor Bundesliga-wedstrijden. Het enorme servernetwerk en de kwaliteit van de beschikbare servers behoren tot de besten in onze tests. Dat maakt NordVPN ideaal als je buitenlandse tv-zenders wilt deblokkeren om sport te streamen. Bovendien bevat de VPN-software extra functies die helpen om detectie door streamingdiensten te voorkomen.

Beveiliging en privacy: De toewijding van NordVPN aan het No-logs beleid is voorbeeldig en wordt regelmatig bevestigd in onafhankelijke audits. Je gegevens worden nooit opgeslagen – de servers draaien volledig op RAM-servers. Met AES-256-versleuteling en een Kill Switch ben je bovendien zo anoniem en veilig mogelijk tijdens het surfen.

Snelheid: NordVPN heeft meer dan 8000 servers in 126 landen. Dankzij het eigen NordLynx-protocol, een aangepaste versie van WireGuard, is NordVPN razendsnel.HD-streaming en downloads werken zonder merkbare vertragingen of snelheidsverlies – perfect voor live sport.

Prijs: Een proefversie van 7 dagen voor mobiel en een geldteruggarantie van 30 dagen geven je de kans om het risicoloos uit te proberen. Met een gebruiksvriendelijk tarief vanaf €3.09 per maand is de prijs-kwaliteitverhouding uitstekend.

Voor meer info kun je onze uitgebreide NordVPN recensie lezen.

Voordelen Snelle servers

Extern gecontroleerde beveiliging

Hoge snelheden dankzij NordLynx

Een van de grootste VPN-netwerken ter wereld

Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk Nadelen Beperkt aantal gelijktijdige verbindingen

2. Surfshark VPN – Onbeperkt aantal verbindingen voor een scherpe prijs

Servers/landen:

Meer dan 3200 servers in 100 landen

Streaming:

Sky Austria, CazéTV, GOAT, beIN, ESPN+ en veel meer

Compatibiliteit:

Windows, macOS, Linux, Android, iOS Actuele aanbieding:

Nu tot 87% KORTING Surfshark + 3 maanden GRATIS



Bezoek Surfshark

Surfshark is ook een VPN die regelmatig positief opvalt door zijn prestaties, en in zijn prijsklasse levert het zonder twijfel een van de beste diensten. Het feit dat er geen limiet is op het aantal apparaten dat je tegelijk kunt gebruiken, is opvallend. Als je meerdere apparaten wil gebruiken om tegelijkertijd toegang te hebben tot Bundesliga livestreams, is Surfshark het overwegen waard.

Beveiliging en privacy: Surfshark gebruikt AES-256-versleuteling, RAM-gebaseerde servers en hanteert een streng no-logs beleid, dat regelmatig onafhankelijk wordt gecontroleerd. In dat opzicht doet het niet onder voor grotere spelers zoals NordVPN. Hoewel het iets minder extra functies biedt, werkt alles stabiel en goed – vooral dankzij het grote servernetwerk.

Snelheid: Surfshark scoort zeer goed in snelheidstests en behaalt tot 86% van de maximale internetsnelheid. Daarmee is het meer dan geschikt voor vloeiende streams van de Bundesliga in HD.

Prijs: Surfshark is beschikbaar vanaf €1.99 per maand – een bijzonder scherpe prijs gezien de kwaliteit. Dankzij de geldteruggarantie van 30 dagen kun je het zonder risico uitproberen.

Wil je meer weten? Bekijk dan onze Surfshark VPN recensie of de vergelijking tussen Surfshark en NordVPN om te ontdekken welke het beste bij je past.

Voordelen Voordelig abonnement met sterke prestaties

Onbeperkt aantal gelijktijdige verbindingen

Snelle streaming via het WireGuard-protocol

Goede bescherming van je gegevens Nadelen Minder geavanceerde functies dan sommige concurrenten

3. Proton VPN – De privacy-topper uit Zwitserland

Servers/landen:

14900 servers in 122 landen

Streaming:

Sky Austria, CazéTV, GOAT, beIN, ESPN+ en veel meer

Compatibiliteit:

Windows, macOS, Linux, Android, iOS Actuele aanbieding:

Krijg tot 64% KORTING op Proton VPN



Bezoek Proton VPN

Proton AG uit Zwitserland is vooral bekend van de veilige e-maildienst. Al jaren biedt het bedrijf ook een van de beste VPN’s aan. De VPN-software van Proton is volledig open source, heeft een gebruiksvriendelijke interface en geldt als een veilige, betrouwbare dienst. Het netwerk is omvangrijk en de servers zijn snel genoeg voor streaming van de Bundesliga.

Beveiliging en Privacy: Proton VPN maakt gebruik van AES-256-versleuteling, ondersteunt protocollen zoals WireGuard en OpenVPN, en biedt Secure Core Routing aan. Dat zorgt ervoor dat je verkeer via extra beveiligde servers loopt. Het no-logs beleid wordt regelmatig gecontroleerd, en het bedrijf staat bekend om zijn transparantie en de strikte Zwitserse privacywetgeving. De ingebouwde kill switch voorkomt IP-lekken.

Snelheid: De premiumversie van Proton VPN behaalt goede snelheidsscores. Voor torrenting zijn er specifieke servers. Hoewel de snelheden iets achterblijven bij NordVPN of Surfshark, zijn ze ruim voldoende voor Bundesliga livestreams in HD.

Prijs: Proton VPN biedt een geldteruggarantie van 30 dagen, zodat je het zonder risico kunt uitproberen. Daarnaast is er een gratis versie beschikbaar met beperkte toegang. In sommige landen werkt de gratis versie ook voor Bundesliga-streams.De volledige versie is beschikbaar vanaf €3.59 per maand.

Voordelen Zeer veilig en privacyvriendelijk

No-logs beleid en sterke versleuteling

Groot, snel servernetwerk Nadelen Premiumversie relatief duur

Iets trager dan de top 2 aanbieders

Waarom heb je een VPN nodig om het Bundesliga-seizoen 2025/2026 te streamen?

De Bundesliga is een van de spannendste voetbalcompetities ter wereld. Zelfs in Zuid-Amerika hebben clubs als Bayern München, Borussia Dortmund en RB Leipzig een grote schare fans.

De Bundesliga wordt niet alleen in Duitsland uitgezonden, maar ook in landen als Thailand, Brazilië en de VS. Het mooie is: in het buitenland zijn deze streams vaak gratis beschikbaar. In Brazilië worden Bundesliga-wedstrijden bijvoorbeeld kosteloos uitgezonden via CazéTV en GOAT op YouTube.

Er zit echter een addertje onder het gras: deze buitenlandse streams zijn geografisch geblokkeerd. Daarom heb je een VPN nodig om toegang te krijgen. Met een goede VPN, zoals NordVPN, kun je deze blokkades gemakkelijk omzeilen.

Heb je geen Sky-abonnement of wil je niet betalen voor dure sportpakketten? Dan zijn de gratis Bundesliga-streams uit het buitenland een uitstekend alternatief.

Conclusie: Bundesliga gratis live kijken met een VPN

Het Bundesliga-seizoen 2025/2026 belooft een van de spannendste ooit te worden. Als je gratis wilt streamen, heb je toegang nodig tot de juiste streamingplatforms. Omdat veel van deze platforms in Nederland geblokkeerd zijn, is een betrouwbare VPN onmisbaar.

Mijn topaanbeveling is NordVPN, omdat je daarmee de blokkades kunt omzeilen en de wedstrijden in hoge kwaliteit kunt streamen. De livestreams zijn stabiel en vrij van onderbrekingen. Bovendien heeft NordVPN servers in alle landen die de Bundesliga uitzenden.

Daarnaast kun je het abonnement 30 dagen vrijblijvend proberen. Binnen die periode kun je eenvoudig je geld terugvragen en loop je dus geen risico.

