Wil je in 2025 gratis de Eredivisie kijken of goedkoper volgen?

ESPN heeft de exclusieve rechten voor alle 306 Eredivisie-wedstrijden tot 2030. Hoewel je via hun kanalen alles live kunt zien, zijn de abonnementskosten hoog - je hebt er vanuit het buitenland geen toegang toe vanwege geo-blocking.

Gelukkig zijn er gratis en voordeligere alternatieven om de wedstrijden te volgen zonder veel te betalen. Zo zendt Gol Stadium in Spanje sommige Eredivisie-wedstrijden gratis uit. Met een VPN kun je verbinden met een Spaanse server en zo eenvoudig gratis Eredivisie kijken.

Daarnaast bieden internationale zenders zoals Sportdigital in Duitsland of Dubai Sports in het Midden-Oosten Eredivisie-wedstrijden tegen een lagere prijs aan, ook toegankelijk via een VPN.

In dit artikel lees je hoe je gratis Eredivisie kunt kijken of goedkoper kunt volgen, welke VPN’s het beste werken en welke servers je het beste kiest voor de beste kijkervaring.

Gratis Eredivisie kijken met VPN: Stappenplan

Wil je de Eredivisie gratis via Gol Stadium of goedkoper buiten Nederland streamen? Het werkt eenvoudiger dan je misschien denkt. Volg deze stappen:

Kies een goede VPN-dienst. Wij raden NordVPN aan. Je krijgt nu 72% korting op je abonnement. Abonneer je op de VPN en installeer de app op je laptop, smartphone, tablet of smart tv. Verbind met een server in Spanje (voor Gol Stadium) of in een land met een voordelige stream, zoals Duitsland of de VAE. Ga naar de website van de betreffende omroep. Voor Gol Stadium moet je je registreren en inloggen, maar het is volledig gratis. Je kunt nu gewoon live en gratis Eredivisie kijken, zonder blokkades of dure abonnementen.

Gratis Eredivisie livestream

Spel Datum en tijd Afzender Feyenoord vs NAC Breda Vrijdag 9 augustus Gol Stadium (Spanje) PSV vs Sparta Rotterdam Vrijdag 9 augustus Gol Stadium (Spanje) Ajax vs Telstar Vrijdag 10 augustus Gol Stadium (Spanje)

Eredivisie-wedstrijden in Nederland zijn alleen beschikbaar via betaalde streamingdiensten. In het buitenland zijn de wedstrijden daarentegen gratis beschikbaar.

Ik heb Gol Stadium via een VPN getest en kon het binnen enkele minuten deblokkeren. Met een betrouwbare VPN kan ik ook gratis de Champions League, Formule 1, MotoGP en vele andere sporten kijken.

Hoe kun je gratis Eredivisie kijken via Gol Stadium?

Gol Stadium streamt tot 3 Eredivisie-wedstrijden per week volledig gratis, maar is alleen beschikbaar in Spanje. Om de geografische blokkade te omzeilen, kun je een VPN gebruiken en verbinding maken met een Spaanse server. Zodra je IP-adres Spaans is, krijg je directe toegang tot de gratis streams op de Gol Stadium-website.

Deblokkeer Gol Stadium met NordVPN.

Waar kun je de Eredivisie kijken in 2025?

De uitzendrechten van de Eredivisie zijn wereldwijd verkocht aan verschillende partijen. In Nederland is ESPN de enige aanbieder met volledige dekking van alle wedstrijden. Maar ook in andere landen kun je de Eredivisie volgen. In sommige gevallen zelfs goedkoper of gratis.

Hieronder vind je een overzicht van internationale aanbieders met volledige of gedeeltelijke dekking, inclusief abonnementsprijzen:

Aanbieder Land/Regio Type dekking Abonnementskosten Opmerkingen Gol Stadium Spanje Tot 3 wedstrijden p.w. Gratis Inclusief andere Europese leagues, lokale IP vereist ESPN Compleet Nederland Volledig €14,95–€17,95/maand Alleen beschikbaar met NL IP of via Canal+ Dubai Sports Midden-Oosten Tot 5 wedstrijden p.w. Gratis Free-to-air + online stream, lokale IP vereist Sportdigital Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland Volledig v.a. €3,75/maand Inclusief andere Europese leagues, lokale IP vereist ESPN+ Verenigde Staten Volledig $11,99/maand Streaming via app/website, lokale IP vereist Viaplay Scandinavië Volledig €35/maand Lokale IP vereist TrillerTV Australië Volledig $7,99/maand Lokale IP vereist ESPN Africa Sub-Sahara Afrika Volledig Variabel Afhankelijk van lokale provider

Let op: sommige van deze diensten blokkeren toegang buiten het eigen land. Gebruik een VPN om geografische restricties te omzeilen en toegang te krijgen tot voordelige of gratis streams.

Gratis Eredivisie kijken: de beste VPN's voor streaming in 2025

NordVPN: werkt stabiel en snel met Nederlandse en buitenlandse servers Surfshark: voordelig voor meerdere gebruikers en uitstekend voor streaming ExpressVPN: uitstekend voor geo-blokkades overal ter wereld en gebruiksvriendelijk

Eredivisie kijken op je Smart TV: zo doe je dat

Wil je de Eredivisie op je smart tv kijken, maar weet je niet hoe je een VPN werkend krijgt op je tv? Geen zorgen. Met de juiste stappen is dat zo geregeld.

Installeer een VPN op je tv: Dit kan op verschillende manieren. Sommige smart tv’s (zoals Android TV of Google TV) ondersteunen directe installatie via de app store. Bij andere modellen kun je de VPN via een router instellen, of je streamt via een laptop met VPN en gebruikt screen mirroring (bijv. Chromecast of AirPlay). In mijn ervaring is NordVPN makkelijk te installeren op tv’s. Verbind met de juiste server: Kies een server in Spanje voor Gol Stadium, Nederland voor ESPN, of een buitenlandse server voor bijvoorbeeld Dubai Sports of Sportdigital. Open de juiste app of website: Bezoek de website van Gol Stadium, ESPN, Canal+, of een internationale stream zoals Sportdigital via de browser of app op je tv. Log in of start een proefperiode: Heb je al een account? Log dan in. Zo niet, kijk of je gebruik kunt maken van een gratis proefperiode. Geniet van de wedstrijd: Zodra de verbinding staat en de app werkt, kun je gewoon live de Eredivisie volgen op groot scherm.

Conclusie

Met de juiste VPN kun je geo-blokkades omzeilen en toegang krijgen tot internationale platforms die Eredivisie-wedstrijden gratis of goedkoper streamen. Zo is het een simpele en flexibele oplossing — ideaal als je dure abonnementen wilt vermijden of het seizoen vanuit het buitenland wilt volgen.

Wil je direct aan de slag? NordVPN is onze favoriete optie dankzij de hoge snelheid, stabiele servers en een geld-terug-garantie van 30 dagen om het risicovrij te proberen. Verbind met een Spaanse server en geniet gratis van alle Eredivisie-actie op Gol Stadium.

