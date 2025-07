Conhecida por ser a competição mais democrática do Brasil, com 92 participantes de todas as unidades da federação, a Copa do Brasil é também um dos torneios mais importantes e emocionantes do país e o caminho mais curto para a Copa Libertadores do ano seguinte. As oitavas de final da edição de 2025 começam em 29 de julho, mas como assistir aos jogos se você mora fora do país ou está em viagem no exterior? Você pode recorrer às plataformas de streaming brasileiras, mas elas bloqueiam os acessos feitos a partir de outros países.

A melhor maneira de contornar esse bloqueio geográfico é usar uma VPN, que mascara a localização do usuário e faz parecer com que ele esteja acessando do Brasil. Neste guia, vamos mostrar como assistir à Copa do Brasil de qualquer país do mundo, listar quais plataformas vão transmitir os jogos e recomendar os provedores de VPN que você pode usar.

Como assistir à Copa do Brasil no exterior

Instale uma VPN. Recomendamos aproveitar o desconto de 70% da NordVPN, por seus recursos de segurança e privacidade confiáveis. Conecte-se a um servidor no Brasil. Acesse o painel da NordVPN, e clique em Brasil na lista. Acesse a Globoplay. Conecte-se à plataforma de streaming e curta o jogo!

Onde assistir à transmissão ao vivo da Copa do Brasil 2025?

A Globo detém os direitos de transmissão da Copa do Brasil e você pode assistir aos jogos nos serviços oferecidos pela empresa: Globoplay (streaming), SporTV (TV paga) e Premiere (streaming). Por meio de uma parceria, os jogos estão também disponíveis pela Prime Video (streaming).

A opção mais econômica é assistir à transmissão ao vivo da Copa do Brasil pelo canal aberto da Globo. O streaming desses jogos será oferecido gratuitamente pela Globoplay.

Plataforma País Custo Idioma Bloqueio geográfico Globoplay Brasil Grátis (se o jogo for transmitido pela TV Globo) Português Sim Prime Video Brasil R$ 13,90/mês (com teste grátis de 30 dias) Português Sim Premiere Brasil R$ 29,90/mês Português Sim

Por que você precisa de uma VPN para assistir à Copa do Brasil?

Seja qual for a plataforma de streaming escolhida, você precisará de uma VPN para assistir à Copa do Brasil no exterior. As plataformas bloqueiam todas as conexões que vêm de outros países, por isso, você precisa de uma VPN para fazer com que a plataforma “entenda” que você está no Brasil e contorne esse bloqueio.

As melhores VPNs para assistir à Copa do Brasil no exterior

Existem muitos serviços de VPN no mercado, com diferentes níveis de segurança, privacidade, desempenho e preço. Neste caso, também é importante que o provedor de VPN ofereça servidores de alta velocidade no Brasil.

Depois de testar os produtos mais populares do mercado, listamos 5 VPNs que são as melhores em 2025:

NordVPN: a melhor VPN para assistir à Copa do Brasil em 2025 Surfshark VPN: a VPN com melhor custo-benefício para ver os jogos da Copa do Brasil IPVanish: a VPN com desempenho confiável para curtir a Copa do Brasil ExpressVPN: a VPN segura e veloz para assistir aos jogos da Copa do Brasil CyberGhost: a VPN mais versátil para assistir a Copa do Brasil ao vivo

Copa do Brasil 2025 - Destaques e datas importantes

A competição entra agora nas oitavas de final, com 16 equipes ainda na disputa do título. Entre elas, o melhor time brasileiro no Mundial de Clubes da FIFA, o Fluminense; os times de maior torcida do Brasil, como Flamengo e Corinthians; o maior vencedor da história do torneio, o Cruzeiro; e algumas surpresas, como o Retrô de Pernambuco. Os confrontos dessa fase e os canais e plataformas em que serão exibidos são os seguintes:

Jogos de ida

Data Partida Emissora 29/7 Botafogo x Bragantino SporTV e Premiere 30/7 CSA x Vasco SporTV e Premiere 30/7 Bahia x Retrô Prime Video 30/7 Cruzeiro x CRB Prime Video 30/7 Internacional x Fluminense TV Globo, SporTV, Premiere e Prime Video 30/7 Corinthians x Palmeiras TV Globo, SporTV, Premiere e Prime Video 31/7 São Paulo x Athletico-PR Prime Video 31/7 Flamengo x Atlético-MG SporTV e Premiere

Jogos de volta

Data Partida Emissora 5/8 Vasco x CSA SporTV e Premiere 6/8 Bragantino x Botafogo SporTV e Premiere 6/8 Athletico-PR x São Paulo Prime Video 6/8 Atlético-MG x Flamengo SporTV e Premiere 6/8 Retrô x Bahia Prime Video 7/8 CRB x Cruzeiro Prime Video 7/8 Fluminense x Internacional TV Globo, SporTV, Premiere e Prime Video 7/8 Palmeiras x Corinthians TV Globo, SporTV, Premiere e Prime Video

Depois do término das oitavas de final, a CBF fará o último sorteio que definirá o chaveamento das equipes até a final. As quartas de final serão jogadas entre o final de agosto e início de setembro.

Como assistir à Copa do Brasil nos EUA?

Se você mora ou estiver viajando nos EUA no dia dos jogos, está com pouca sorte. Nenhuma emissora detém os direitos de transmissão da Copa do Brasil em território norte-americano. Porém, com a NordVPN, você pode assistir gratuitamente aos jogos transmitidos pela TV Globo no Globoplay em qualquer país que estiver.

Como desbloquear o Globoplay:

Conecte-se a um servidor de VPN no Brasil Acesse o site do Globoplay Clique em “Agora na TV” na barra superior e depois em “Assista agora” Curta o jogo sem precisar pagar nada!

VPN grátis x VPN paga: os serviços pagos vale a pena?

VPNs gratuitas não oferecem um serviço confiável, por vários motivos. Primeiramente, existe a preocupação com privacidade e segurança. Muitas vezes, esses provedores recorrem a práticas questionáveis, como exibição abusiva de anúncios ou até a venda de dados dos usuários, para financiar suas operações. Mesmo que não seja esse o caso, as VPNs gratuitas não costumam ter servidores no Brasil, ou oferecem poucos servidores que estão sempre congestionados e deixam a conexão lenta, impossibilitando assistir ao streaming de um jogo ao vivo. Tudo isso, sem mencionar que elas aplicam limites de dados, o que pode dificultar assistir a uma partida inteira.

VPNs premium, por outro lado, são financiadas por assinaturas dos usuários, e muitas delas oferecem as conexões seguras, confiáveis e rápidas que são essenciais para assistir a uma transmissão ao vivo.

Pro tip Dica profissional: se estiver em dúvida se precisa realmente de uma VPN, você pode se registrar para um teste gratuito ou aproveitar a política de devolução de 30 dias de provedores como a NordVPN e pedir um reembolso caso não goste do serviço.

Considerações finais

As fases finais da Copa do Brasil despertam muitas emoções e são um daqueles momentos ideais para se conectar a amigos e familiares.

Para quem mora fora do Brasil ou está fora do país em viagem, pode ser difícil encontrar uma solução local para assistir a esses jogos. Se você não quer gastar dinheiro com streaming por assinatura, a situação é ainda pior.

Por isso, recomendamos usar uma VPN paga para contornar os bloqueios geográficos e assistir às transmissões dos jogos disponíveis no Brasil. Com ela, você terá a certeza de que poderá assistir aos jogos da Copa do Brasil com segurança e qualidade. Agora, só falta convidar os amigos e preparar o coração.

Perguntas frequentes