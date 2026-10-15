Como assistir a Estudiantes x Flamengo ao vivo e de graça: semifinal da Libertadores 2026
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Estudiantes e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, 15 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília) / 20h30 (ET), no Estádio UNO, em La Plata, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. No Brasil, o jogo completo passa na ESPN e no Disney+ (plano Premium).
Quer ver o jogo completo de graça? A Telefe e a Pluto TV exibem a partida na Argentina, com narração em espanhol. Com uma VPN conectada a um servidor argentino, você libera o acesso em poucos minutos.
Onde assistir a Estudiantes x Flamengo ao vivo: opções grátis e pagas
Veja onde assistir e qual servidor usar na VPN:
|Plataforma
|Custo
|Servidor VPN
|Telefe
|Grátis
|Argentina
|Pluto TV
|Grátis
|Argentina
|ESPN
|Pago
|Brasil
|Disney+ (plano Premium)
|Pago
|Brasil
Conecte a VPN ao país da plataforma escolhida, atualize a página e abra a transmissão normalmente.
Como assistir a Estudiantes x Flamengo com VPN: passo a passo
- Escolha uma VPN confiável. Recomendamos a NordVPN, que tem servidores na Argentina e no Brasil e conexão estável para jogos ao vivo. Garanta a NordVPN com 74% de desconto.
- Instale o app no aparelho em que você vai assistir: celular, computador, tablet ou smart TV.
- Escolha o servidor. Argentina para ver o jogo completo de graça na Telefe ou na Pluto TV.
- Abra a plataforma e procure a transmissão de Estudiantes x Flamengo. Pronto, é só dar o play.
As melhores VPNs para assistir a Estudiantes x Flamengo
- NordVPN: melhor opção geral. Conexão rápida e estável, com servidores na Argentina e no Brasil, ideal para acompanhar o jogo sem travar.
- Surfshark: melhor para vários aparelhos. Permite conexões ilimitadas com uma única assinatura, então dá para ver o jogo na TV e acompanhar os lances no celular ao mesmo tempo.
- Proton VPN: melhor para privacidade. Empresa sediada na Suíça, com foco forte em proteção de dados e apps fáceis de usar.
- IPVanish: desbloqueia os canais de transmissão e suporta conexões simultâneas ilimitadas.
- Norton VPN: integrado ao antivírus do Norton 360. Boa alternativa para quem quer segurança digital e VPN em um pacote só.
Como assistir a Estudiantes x Flamengo de graça pela Telefe e pela Pluto TV
A Telefe, canal aberto da Argentina, transmite o jogo completo a partir das 21h15, com narração de Juan Pablo Varsky e comentários de Pablo Giralt. A partida também passa de graça na Pluto TV. Nos dois casos, a narração é em espanhol e o sinal online é restrito por região.
Com a VPN conectada a um servidor argentino, você recebe um IP da Argentina e a transmissão abre normalmente.
Para assistir de graça com VPN:
- Abra a sua VPN.
- Conecte-se a um servidor no Argentina.
- Entre no site ou no app da Telefe.
- Procure a transmissão de Estudiantes x Flamengo e dê o play.
Dá para usar uma VPN grátis para assistir a Estudiantes x Flamengo?
Até dá, mas raramente funciona bem. Muitas VPNs grátis não têm servidores na Argentina e, sem o IP correto, a transmissão não abre.
Mesmo quando conectam, elas costumam ter limite de dados, velocidade baixa e quedas frequentes. Em jogo ao vivo, isso significa imagem travando justo na hora do gol.
Além disso, algumas VPNs gratuitas ganham dinheiro coletando e vendendo os dados de navegação dos usuários.
Estudiantes x Flamengo: o que esperar da semifinal da Libertadores
Estudiantes e Flamengo fazem nesta quinta (15), às 21h30 (horário de Brasília) / 20h30 (ET), o jogo de ida da semifinal da Libertadores, no Estádio UNO, em La Plata. A volta será no dia 22, no Maracanã, e quem avançar enfrenta Fluminense ou Palmeiras na final, em 28 de novembro, em Montevidéu.
Atual campeão, o Flamengo chega invicto na competição, mas viaja sem Arrascaeta, Jorginho e Danilo. O Estudiantes, tetracampeão do torneio, eliminou o Corinthians e ainda não perdeu em casa nesta edição.
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Perguntas frequentes
Qual é a melhor VPN para assistir a Estudiantes x Flamengo?
A NordVPN é a nossa principal recomendação. Ela tem servidores na Argentina e no Brasil e uma conexão rápida e estável, o que faz diferença em uma transmissão ao vivo.
Onde assistir a Estudiantes x Flamengo de graça pela internet?
O jogo completo passa de graça na Telefe e na Pluto TV, com narração em espanhol, para quem está na Argentina ou usa uma VPN com servidor argentino.
É legal usar VPN para assistir à Copa Libertadores?
No Brasil, usar VPN é legal, e a maioria dos países também permite. Ainda assim, algumas plataformas de streaming restringem esse tipo de acesso nos termos de uso, então vale conferir as regras do serviço e a legislação do país onde você está.
Quando é o jogo de volta?
Flamengo e Estudiantes decidem a vaga na quinta-feira, 22 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília) / 20h30 (ET), no Maracanã, no Rio de Janeiro.