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Como assistir a Estudiantes x Flamengo ao vivo e de graça: semifinal da Libertadores 2026

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Última atualização: 15 de outubro de 2026
estudiantes vs flamengo libertadores 2026 BR

Estudiantes e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, 15 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília) / 20h30 (ET), no Estádio UNO, em La Plata, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. No Brasil, o jogo completo passa na ESPN e no Disney+ (plano Premium).

Quer ver o jogo completo de graça? A Telefe e a Pluto TV exibem a partida na Argentina, com narração em espanhol. Com uma VPN conectada a um servidor argentino, você libera o acesso em poucos minutos.

Onde assistir a Estudiantes x Flamengo ao vivo: opções grátis e pagas

Veja onde assistir e qual servidor usar na VPN:

PlataformaCustoServidor VPN
TelefeGrátisArgentina
Pluto TVGrátisArgentina
ESPNPagoBrasil
Disney+ (plano Premium)PagoBrasil

Conecte a VPN ao país da plataforma escolhida, atualize a página e abra a transmissão normalmente.

Ver o jogo com a NordVPN

Como assistir a Estudiantes x Flamengo com VPN: passo a passo

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  1. Escolha uma VPN confiável. Recomendamos a NordVPN, que tem servidores na Argentina e no Brasil e conexão estável para jogos ao vivo. Garanta a NordVPN com 74% de desconto.
  2. Instale o app no aparelho em que você vai assistir: celular, computador, tablet ou smart TV.
  3. Escolha o servidor. Argentina para ver o jogo completo de graça na Telefe ou na Pluto TV.
  4. Abra a plataforma e procure a transmissão de Estudiantes x Flamengo. Pronto, é só dar o play.

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As melhores VPNs para assistir a Estudiantes x Flamengo

  1. NordVPN: melhor opção geral. Conexão rápida e estável, com servidores na Argentina e no Brasil, ideal para acompanhar o jogo sem travar.
  2. Surfshark: melhor para vários aparelhos. Permite conexões ilimitadas com uma única assinatura, então dá para ver o jogo na TV e acompanhar os lances no celular ao mesmo tempo.
  3. Proton VPN: melhor para privacidade. Empresa sediada na Suíça, com foco forte em proteção de dados e apps fáceis de usar.
  4. IPVanish: desbloqueia os canais de transmissão e suporta conexões simultâneas ilimitadas.
  5. Norton VPN: integrado ao antivírus do Norton 360. Boa alternativa para quem quer segurança digital e VPN em um pacote só.

Como assistir a Estudiantes x Flamengo de graça pela Telefe e pela Pluto TV

A Telefe, canal aberto da Argentina, transmite o jogo completo a partir das 21h15, com narração de Juan Pablo Varsky e comentários de Pablo Giralt. A partida também passa de graça na Pluto TV. Nos dois casos, a narração é em espanhol e o sinal online é restrito por região.

Com a VPN conectada a um servidor argentino, você recebe um IP da Argentina e a transmissão abre normalmente.

telefe_vivo

Para assistir de graça com VPN:

  1. Abra a sua VPN.
  2. Conecte-se a um servidor no Argentina.
  3. Entre no site ou no app da Telefe.
  4. Procure a transmissão de Estudiantes x Flamengo e dê o play.

Assistir com a NordVPN

Dá para usar uma VPN grátis para assistir a Estudiantes x Flamengo?

Até dá, mas raramente funciona bem. Muitas VPNs grátis não têm servidores na Argentina e, sem o IP correto, a transmissão não abre.

Mesmo quando conectam, elas costumam ter limite de dados, velocidade baixa e quedas frequentes. Em jogo ao vivo, isso significa imagem travando justo na hora do gol.

Além disso, algumas VPNs gratuitas ganham dinheiro coletando e vendendo os dados de navegação dos usuários.

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Estudiantes x Flamengo: o que esperar da semifinal da Libertadores

Estudiantes e Flamengo fazem nesta quinta (15), às 21h30 (horário de Brasília) / 20h30 (ET), o jogo de ida da semifinal da Libertadores, no Estádio UNO, em La Plata. A volta será no dia 22, no Maracanã, e quem avançar enfrenta Fluminense ou Palmeiras na final, em 28 de novembro, em Montevidéu.

Atual campeão, o Flamengo chega invicto na competição, mas viaja sem Arrascaeta, Jorginho e Danilo. O Estudiantes, tetracampeão do torneio, eliminou o Corinthians e ainda não perdeu em casa nesta edição.

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Perguntas frequentes

Qual é a melhor VPN para assistir a Estudiantes x Flamengo?

A NordVPN é a nossa principal recomendação. Ela tem servidores na Argentina e no Brasil e uma conexão rápida e estável, o que faz diferença em uma transmissão ao vivo.

Onde assistir a Estudiantes x Flamengo de graça pela internet?

O jogo completo passa de graça na Telefe e na Pluto TV, com narração em espanhol, para quem está na Argentina ou usa uma VPN com servidor argentino.

É legal usar VPN para assistir à Copa Libertadores?

No Brasil, usar VPN é legal, e a maioria dos países também permite. Ainda assim, algumas plataformas de streaming restringem esse tipo de acesso nos termos de uso, então vale conferir as regras do serviço e a legislação do país onde você está.

Quando é o jogo de volta?

Flamengo e Estudiantes decidem a vaga na quinta-feira, 22 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília) / 20h30 (ET), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

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