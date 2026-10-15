Estudiantes e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, 15 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília) / 20h30 (ET), no Estádio UNO, em La Plata, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. No Brasil, o jogo completo passa na ESPN e no Disney+ (plano Premium).

Quer ver o jogo completo de graça? A Telefe e a Pluto TV exibem a partida na Argentina, com narração em espanhol. Com uma VPN conectada a um servidor argentino, você libera o acesso em poucos minutos.

Onde assistir a Estudiantes x Flamengo ao vivo: opções grátis e pagas

Veja onde assistir e qual servidor usar na VPN:

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Como assistir a Estudiantes x Flamengo com VPN: passo a passo

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As melhores VPNs para assistir a Estudiantes x Flamengo

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Como assistir a Estudiantes x Flamengo de graça pela Telefe e pela Pluto TV

A Telefe, canal aberto da Argentina, transmite o jogo completo a partir das 21h15, com narração de Juan Pablo Varsky e comentários de Pablo Giralt. A partida também passa de graça na Pluto TV. Nos dois casos, a narração é em espanhol e o sinal online é restrito por região.

Com a VPN conectada a um servidor argentino, você recebe um IP da Argentina e a transmissão abre normalmente.

Para assistir de graça com VPN:

Abra a sua VPN. Conecte-se a um servidor no Argentina. Entre no site ou no app da Telefe. Procure a transmissão de Estudiantes x Flamengo e dê o play.

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Dá para usar uma VPN grátis para assistir a Estudiantes x Flamengo?

Até dá, mas raramente funciona bem. Muitas VPNs grátis não têm servidores na Argentina e, sem o IP correto, a transmissão não abre.

Mesmo quando conectam, elas costumam ter limite de dados, velocidade baixa e quedas frequentes. Em jogo ao vivo, isso significa imagem travando justo na hora do gol.

Além disso, algumas VPNs gratuitas ganham dinheiro coletando e vendendo os dados de navegação dos usuários.

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Estudiantes x Flamengo: o que esperar da semifinal da Libertadores

Estudiantes e Flamengo fazem nesta quinta (15), às 21h30 (horário de Brasília) / 20h30 (ET), o jogo de ida da semifinal da Libertadores, no Estádio UNO, em La Plata. A volta será no dia 22, no Maracanã, e quem avançar enfrenta Fluminense ou Palmeiras na final, em 28 de novembro, em Montevidéu.

Atual campeão, o Flamengo chega invicto na competição, mas viaja sem Arrascaeta, Jorginho e Danilo. O Estudiantes, tetracampeão do torneio, eliminou o Corinthians e ainda não perdeu em casa nesta edição.

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