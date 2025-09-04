El enfrentamiento entre Bulgaria y España del 4 de septiembre de 2025 es crucial para las eliminatorias del Mundial 2026. Este partido decisivo se jugará en el Estadio Nacional Vasil Levski de Sofía y determinará las posibilidades de clasificación directa de ambos equipos.

En España, los partidos de eliminatorias se transmiten gratuitamente a través de RTVE, en su canal La 1. Sin embargo, si estás fuera de España o buscas alternativas adicionales, las restricciones geográficas pueden impedirte acceder a estas transmisiones gratuitas.

Con una VPN especializada en streaming deportivo, puedes acceder a múltiples canales gratuitos internacionales y nunca perderte un partido de la selección española. Te explico exactamente cómo hacerlo con métodos verificados y actualizados para 2025.

¿Dónde puedo ver el partido Bulgaria vs España gratis?

Aquí tienes la lista de canales gratuitos que transmitirán este emocionante partido de clasificación al Mundial:

RTVE Play (Canal La 1) - España

Guía para ver el partido Bulgaria vs España gratis

Los derechos de transmisión cambian según el país, y muchas emisiones están restringidas fuera de su región oficial. Con una VPN puedes modificar tu IP y acceder a transmisiones gratuitas como las de La 1 de TVE en España.

Elige una VPN de confianza. Para desbloquear transmisiones sin cortes necesitas una VPN con cifrado robusto y una red amplia de servidores. NordVPN es una de las más recomendadas, y ahora ofrece un 73% de descuento. Instala la aplicación VPN en tu dispositivo. Ordenador, smartphone o Smart TV. Conéctate a un servidor en España. Esto te permitirá acceder a la señal gratuita de RTVE Play.

Las mejores VPNs para ver las eliminatorias gratis

NordVPN: Velocidad premium para streaming HD sin interrupciones Surfshark: Dispositivos ilimitados y precio competitivo para familias Proton VPN: Máxima estabilidad para partidos en vivo sin cortes

Hemos probado multiples VPNs específicamente para streaming deportivo. Las VPNs mencionadas en nuestra lista destacan por su capacidad probada para desbloquear canales deportivos, velocidades consistentes durante eventos en vivo, y servidores optimizados en España y otros países clave.

Cómo ver gratis el partido Bulgaria vs España en RTVE Play

Pagar una suscripción de streaming para ver los partidos de clasificación no es tan conveniente como pagar una suscripción VPN para acceder a todos los partidos. Así es como desbloqueas las transmisiones gratuitas en RTVE Play:

Conéctate a un servidor VPN en España. Visita el sitio oficial de RTVE Play. Dirígete a la sección de streaming en vivo. ¡Disfruta del partido entre Bulgaria y España en directo y gratis!

Calendario completo eliminatorias 2025

Partido Fecha VPN necesaria Bulgaria vs España 4 septiembre Sí (fuera España) Turquía vs España 7 septiembre Sí (fuera España) España vs Georgia 11 octubre Sí (fuera España) España vs Bulgaria 14 octubre Sí (fuera España) Georgia vs España 15 noviembre Sí (fuera España)

Conclusión

El partido Bulgaria vs España del 4 de septiembre será crucial para las aspiraciones mundialistas españolas, y no hay razón para perdérselo por restricciones geográficas o precios elevados de suscripciones.

Con una VPN confiable como NordVPN, accedes no solo a RTVE Play desde cualquier ubicación, sino a una variedad de canales internacionales gratuitos que te dan opciones de backup y diferentes perspectivas del mismo partido.

Prepárate con tu VPN activada 30 minutos antes del partido, ten un canal backup preparado, y disfruta de 90 minutos de fútbol de máximo nivel desde la comodidad de tu hogar.

