Hoy, sábado 28 de noviembre de 2026, Palmeiras y Estudiantes de La Plata se juegan la Copa Libertadores a partido único en el Estadio Centenario, a las 21:00 en España y a las 17:00 en Montevideo. En España la final solo llega por Movistar Plus+, de pago, pero varias señales sudamericanas la emiten en abierto y con una VPN puedes verla gratis y en vivo desde aquí.

¡Empecemos!

¿Dónde puedo ver el Palmeiras vs, Estudiantes de La Plata gratis?

Estos son los canales en abierto que emiten la final de la CONMEBOL Libertadores 2026:

Telefe (Argentina, televisión y YouTube)

(Argentina, televisión y YouTube) Pluto TV (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Paraguay y Uruguay)

(Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Paraguay y Uruguay) TV Globo (Brasil, televisión en abierto)

(Brasil, televisión en abierto) GE TV (Brasil, YouTube)

(Brasil, YouTube) Chilevisión (Chile)

Ver Palmeiras vs. Estudiantes con NordVPN

Guía para ver el Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata gratis:

Elige una VPN rápida y con servidores en Sudamérica. Nuestra recomendación es NordVPN, que puedes obtener con un 78 % de descuento. Descarga la aplicación en el dispositivo desde el que vayas a seguir la final (móvil, tablet, ordenador o smart TV). Conéctate al país de la señal que quieras abrir: Argentina para Telefe o Pluto TV, Brasil para TV Globo y GE TV, Chile para Chilevisión. Abre el canal y a disfrutar. Entra en la web del canal elegido y sigue el Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata sin pagar nada.

Las mejores VPN para ver fútbol gratis:

NordVPN - Velocidades altas y conexión estable incluso en horas punta, con una red amplia que incluye Argentina, Brasil y Chile para seguir la final en alta definición. Surfshark VPN - Permite conectar dispositivos ilimitados a la vez, útil si varias personas de casa ven el partido en pantallas distintas sin perder fluidez. Proton VPN - Su protocolo WireGuard mantiene un ancho de banda constante durante los 90 minutos, con una política de privacidad estricta. IPVanish - Gestiona sus propios servidores, lo que reduce la latencia y evita cortes en las emisiones en directo. Norton VPN - Interfaz sencilla y conexión en un clic, pensada para quien quiere cambiar de país y ponerse a ver el partido sin configurar nada.

Por qué necesitas una VPN para ver Palmeiras vs. Estudiantes gratis

Los canales en abierto compran los derechos solo para su territorio, de modo que bloquean a quien se conecta desde fuera: es el geobloqueo, y por eso Pluto TV, Telefe o TV Globo no cargan la señal desde España. Una VPN resuelve ese obstáculo cambiando tu dirección IP por una del país donde la final se emite gratis. A partir de ahí, la plataforma te identifica como espectador local y reproduce la transmisión con normalidad. Así desbloqueas la emisión sin contratar un paquete de televisión de pago.

Abre la VPN y elige un servidor en Argentina. Entra en la web oficial de Telefe o en Pluto TV. Busca el apartado de emisión en directo. Sigue la final Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata sin pagar.

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Pronóstico Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata

Octava final de la Copa Libertadores para Palmeiras, la cuarta en la trayectoria de Abel Ferreira como entrenador y la cuarta de Gustavo Gómez con la camiseta verde después de 2020, 2021 y 2025. En ataque, la referencia es José Manuel López, máximo goleador del Verdão en el torneo con cuatro tantos repartidos en doce partidos. La duda en el once pasa por Paulinho y Ramón Sosa, los dos con problemas físicos pendientes de evolución.

Del otro lado aparece Estudiantes de La Plata, que bajo la conducción de Alexander Medina selló su pase con un 0-0 en la ida y una actuación de pura resistencia en Río de Janeiro, donde terminó con diez hombres sobre el campo. Tiago Palacios, colíder de la tabla interna de artilleros con tres goles, carga con el peso ofensivo del Pincha. La baja sensible es Baltasar Rodríguez: la expulsión que vio en semifinales lo deja fuera de la definición.

Ambos clubes ya se midieron por el título en 1968, también en el Centenario, y entonces fue el conjunto platense el que levantó la copa tras ganar 2-0 el desempate, 58 años atrás. Hoy, la experiencia acumulada por Palmeiras en partidos de este calibre y la ausencia de Rodríguez en el rival marcan una ventaja ligera para el equipo brasileño.

Mi pronóstico: Palmeiras 2 - 1 Estudiantes de La Plata

Conclusión

Un solo partido reparte el título continental: el ganador en el Centenario se queda con la Copa Libertadores 2026 y el reconocimiento de campeón de América, sin margen de revancha para el derrotado.

En España la final llega a través de Movistar Plus+, mientras que Pluto TV, Telefe, TV Globo, GE TV y Chilevisión la ofrecen en abierto en sus respectivos países. Con una VPN puedes conectarte a esos territorios, desbloquear la señal gratuita y mantener tu conexión protegida mientras ves el encuentro.

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