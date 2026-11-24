El martes 24 de noviembre de 2026, el Real Madrid recibe al PSV en una nueva jornada de la UEFA Champions League 2026/27. El encuentro está programado para las 21:00 horas y promete medir el estado real de ambos conjuntos en la fase liga.

Llegan los blancos con pleno de victorias en la fase liga, instalados en lo más alto junto al PSG y con el acceso directo a octavos muy encarrilado tras dos remontadas a domicilio, en Roma y en Atenas. El PSV vive, en cambio, una doble realidad: lidera la Eredivisie y golea cada fin de semana, pero en Europa apenas ha marcado tres goles en cuatro partidos y pelea por no caerse de los puestos de playoff. Su única alegría continental, eso sí, llegó lejos de casa, en Oporto.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. PSV? En España la retransmisión corre a cargo de la televisión de pago y no hay emisión en abierto. Varias cadenas extranjeras sí ofrecen la señal sin coste, y con una VPN puedes conectarte a ellas para ver el Real Madrid vs. PSV gratis y seguir la Champions League en directo desde cualquier dispositivo.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. PSV gratis?

Estos canales ofrecen el Real Madrid - PSV en directo y de forma gratuita por streaming:

Cadena País Precio SBT Brasil Gratis Digi Sport 1 Rumanía Gratis Prima Sport 1 vía OrangeTV Rumanía Gratis

Ver la Champions League gratis con NordVPN

¿Cómo ver el Real Madrid vs. PSV gratis?

Hazte con una VPN que ofrezca servidores veloces. Mi recomendación es NordVPN, disponible ahora con un 78 % de descuento. Descarga la aplicación en el dispositivo que vayas a usar: ordenador, portátil, móvil, tablet, smart TV o router. Elige un servidor en el país de la cadena: Brasil para SBT o Rumanía si prefieres Digi Sport 1 o Prima Sport 1 vía OrangeTV. Entra en la emisión en directo y sigue el Real Madrid vs. PSV sin pagar nada.

Las mejores VPN para ver la Champions League 2026/27

NordVPN: registra las mejores velocidades de nuestras pruebas y su amplia red de servidores evita los cortes en pleno directo. El Real Madrid - PSV debería verse en alta definición durante los 90 minutos. Surfshark: permite conexiones simultáneas ilimitadas sin que la velocidad se resienta. Útil si quieres la señal en la tele del salón y, a la vez, en el móvil. Proton VPN: proveedor suizo con enfoque en la privacidad y rutas muy sólidas dentro de Europa. Su conexión se mantiene estable de principio a fin del partido. IPVanish: administra su propia infraestructura y exprime el protocolo WireGuard. La imagen aguanta nítida incluso en las noches europeas de mayor audiencia. Norton VPN: destaca por lo sencillo de su interfaz, lista en un par de minutos. Para este duelo de la fase liga solo tienes que pulsar sobre el país y empezar a ver la señal.

¿Por qué necesito una VPN para ver el Real Madrid vs. PSV gratis?

Nada más entrar en la web de un canal extranjero, su reproductor identifica tu país a partir de la dirección IP. Ese filtro, conocido como geobloqueo, deja fuera a los espectadores situados en España.

Emisión extranjera bloqueada al intentar verla sin VPN

La solución pasa por una VPN: tu tráfico sale por un servidor del país que emite en abierto, recibes una IP local y la plataforma te deja desbloquear la emisión con normalidad.

¿Cómo ver el Real Madrid vs. PSV en SBT?

Para este Real Madrid - PSV, mi opción preferida es SBT, la cadena brasileña que ofrece el encuentro en abierto por internet. Durante mis comprobaciones, la señal se mantuvo estable y sin saltos en las jugadas de mayor ritmo. ¿Prefieres otra alternativa? Rumanía aporta dos opciones gratuitas más: Digi Sport 1 y Prima Sport 1 vía OrangeTV.

Estos son los pasos para seguir el Real Madrid vs. PSV en SBT:

Activa la VPN y elige un servidor situado en Brasil. Entra en la emisión en directo del canal. Disfruta del Real Madrid vs. PSV gratis y en directo.

SBT desbloqueado en una cadena extranjera con VPN

Ver SBT en España con NordVPN

Consejo: ante una pantalla en negro, lo primero es saltar a otro servidor del mismo país o pasarte a una cadena distinta. También suele funcionar cargar la web en modo incógnito, limpiar las cookies o pausar el bloqueador de anuncios.

Champions League 2026/27: la jornada del Real Madrid - PSV

La fase liga de la Champions League 2026/27 entra en su fase decisiva y el Real Madrid - PSV es uno de los partidos señalados del martes 24 de noviembre de 2026.

Partido Fecha y hora Galatasaray – Aston Villa Martes, 24 de noviembre, 18:45 Bodø/Glimt – LASK Martes, 24 de noviembre, 18:45 Feyenoord – Oporto Martes, 24 de noviembre, 21:00 Arsenal – Borussia Dortmund Martes, 24 de noviembre, 21:00 Slovan Bratislava – Real Betis Martes, 24 de noviembre, 21:00 Real Madrid – PSV Eindhoven Martes, 24 de noviembre, 21:00 RB Leipzig – Lens Martes, 24 de noviembre, 21:00 Como – AEK Atenas Martes, 24 de noviembre, 21:00 Manchester City – Nápoles Martes, 24 de noviembre, 21:00 Slavia de Praga – Villarreal Miércoles, 25 de noviembre, 18:45 Sabah – Barcelona Miércoles, 25 de noviembre, 18:45 PSG – Roma Miércoles, 25 de noviembre, 21:00 Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe Miércoles, 25 de noviembre, 21:00 Inter de Milán – Stuttgart Miércoles, 25 de noviembre, 21:00 Sporting de Portugal – Manchester United Miércoles, 25 de noviembre, 21:00 Atlético de Madrid – Viking Miércoles, 25 de noviembre, 21:00 Lille – Bayern de Múnich Miércoles, 25 de noviembre, 21:00 Brujas – Liverpool Miércoles, 25 de noviembre, 21:00

Ten en cuenta, además, que la VPN no sirve solo para este Real Madrid vs. PSV. El mismo método te permite ver casi toda la Champions League gratis.

Análisis y pronóstico: Real Madrid vs. PSV, ¿quién ganará?

El Real Madrid llega al Bernabéu sin un solo tropiezo europeo y con el aval de haber ganado también en casa del Barcelona hace apenas un mes. El equipo de Mourinho no siempre arranca enchufado —en Roma y en Atenas tuvo que remar a contracorriente—, pero ha convertido esa capacidad de reacción en su sello: encaja, aprieta y acaba resolviendo. En el Bernabéu ya pasó por encima del Inter y del Leipzig.

El PSV acude a Madrid fiel a su identidad: posesión adelantada, laterales muy largos y transiciones rápidas en cuanto recupera. El problema es que esa versión demoledora solo aparece en los Países Bajos, donde arrasa con goleadas semanales; en la Champions se ha quedado seco. Su mejor noche europea fue un 0-1 en Oporto, un partido de oficio y paciencia que demuestra que sabe competir fuera de casa cuando renuncia a dominar.

La clave estará en qué PSV se presente. Si Peter Bosz insiste en adelantar el bloque, dejará justo los metros que el Real Madrid necesita para correr. Si repite el plan de Oporto, el partido se les hará mucho más largo a los blancos de lo que dice la clasificación.

Mi pronóstico: Real Madrid 3 - 1 PSV

¿Qué debe ofrecer una buena VPN para la Champions League?

En el streaming deportivo mandan tres factores: velocidad, estabilidad y seguridad. Más aún en una noche como la del Real Madrid - PSV, cuando cientos de miles de aficionados se conectan a la vez a las mismas señales.

Red de servidores : sin ubicaciones suficientes te quedas sin acceso a las señales de fútbol. Las emisiones gratuitas de esta jornada salen desde Brasil y Rumanía.

: sin ubicaciones suficientes te quedas sin acceso a las señales de fútbol. Las emisiones gratuitas de esta jornada salen desde Brasil y Rumanía. Bloqueo geográfico : pocos servicios superan los filtros regionales de forma constante. NordVPN y Surfshark lo lograron una y otra vez en nuestras pruebas.

: pocos servicios superan los filtros regionales de forma constante. NordVPN y Surfshark lo lograron una y otra vez en nuestras pruebas. Compatibilidad : conviene que haya aplicación para ordenador, portátil, móvil, tablet, smart TV y router. Así puedes ver el Real Madrid vs. PSV en casa, de viaje o en casa de un amigo.

: conviene que haya aplicación para ordenador, portátil, móvil, tablet, smart TV y router. Así puedes ver el Real Madrid vs. PSV en casa, de viaje o en casa de un amigo. Seguridad: los proveedores solventes cifran la conexión y aplican una política de no registros. No resulta imprescindible para ver canales oficiales extranjeros, pero indica la calidad del servicio.

¿Puedo ver la Champions League con una VPN gratuita?

Las VPN gratuitas no son buena idea para seguir la Champions. Suelen carecer de los servidores adecuados, su velocidad fluctúa demasiado y el límite de datos se agota antes del descanso. Los servicios de pago resuelven justo eso: ancho de banda amplio, tráfico sin límites y un desbloqueo constante de las restricciones geográficas por unos pocos euros al mes.

¿Probar una VPN sin riesgo? NordVPN incluye para los nuevos usuarios una garantía de devolución de 30 días. Puedes seguir el Real Madrid vs. PSV en directo y cancelar después si no vas a darle más uso.

¿Es legal ver fútbol de cadenas extranjeras con una VPN?

Los canales que aparecen en la tabla emiten con derechos oficiales. Sus condiciones de uso acotan el acceso a ciertos territorios, pero en España utilizar una VPN es legal y seguir estas retransmisiones no supone, con carácter general, ninguna infracción penal.

La ventaja va más allá de este partido: con una VPN tienes acceso a miles de emisiones legales y gratuitas, por ejemplo de LaLiga o de la Fórmula 1.

Resumen

El Real Madrid - PSV enfrenta a dos equipos con objetivos distintos en la misma noche. Los blancos juegan por sentenciar el top 8 y ahorrarse el playoff de febrero; el PSV, por no quedarse fuera de los 24 y mantener viva la clasificación. Quien ceda aquí llega a diciembre con el margen mucho más estrecho.

Sin suscripción a la televisión de pago, todavía tienes salida: las cadenas extranjeras que ofrecen el partido en abierto. Conectarte a un servidor en Brasil o Rumanía basta para tener el Real Madrid - PSV en directo en tu pantalla.

Enciende la VPN, abre la señal gratuita y acomódate para 90 minutos de Champions en Madrid. Nuestra cobertura arranca una hora antes del pitido inicial y continúa con más guías para no perderte ningún partido.

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