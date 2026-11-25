Le défi le plus relevé de la saison pour les Dogues. Mercredi 25 novembre à 21h00, le LOSC de Davide Ancelotti accueille le Bayern Munich à Pierre-Mauroy, pour le cinquième rendez-vous de sa campagne européenne. Avec un seul point en quatre matchs, Lille n’a plus de marge ; en face, le Bayern de Vincent Kompany est toujours invaincu dans la compétition, mais devra se passer de Harry Kane.

Côté français, seuls les clients de Canal+ pourront suivre la rencontre, sur Canal+ Foot. Pour le suivre gratuitement, direction l’Italie : TV8, chaîne en clair du groupe Sky Italia, retransmet la rencontre sans abonnement. Et si besoin, Digi Sport 2 la diffuse aussi gratuitement en Roumanie.

Ces directs sont réservés au public de chaque pays, mais un VPN permet d’y accéder depuis la France. Voici comment faire.

Mercredi 21h : Lille défie le Bayern à Pierre-Mauroy ! Un point en quatre matchs, un géant allemand en face : les Dogues jouent leur survie européenne. Préparez votre connexion avant 21h pour ne rien manquer. Réglez NordVPN sur l'Italie et TV8 vous ouvre le match gratuitement. Je suis les Dogues avec NordVPN

LOSC – Bayern : les infos du match



LOSC – Bayern Munich Date et heure Mercredi 25 novembre 2026, 21h00 Stade Pierre-Mauroy (Decathlon Arena), dans la métropole lilloise Journée Ligue des champions, phase de ligue, J5 Classement Bayern 13e (8 pts), Lille 35e (1 pt) En France Canal+ Foot, sur abonnement Gratuit TV8 (Italie), plan B : Digi Sport 2 (Roumanie)

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Regarder le match sur TV8 : 4 étapes

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Pourquoi choisir TV8 ?

TV8 est la chaîne gratuite de Sky Italia, accessible à tous les Italiens sans abonnement. Chaque journée de Ligue des champions, elle propose une affiche en clair, et c’est LOSC – Bayern qui a été retenu ce mercredi. La réalisation est celle de l’UEFA, identique à celle de Canal+ Foot, avec un commentaire en italien. Autre atout : les serveurs VPN italiens, proches de la France, assurent en général une image fluide.

Plan B : Digi Sport 2. Si TV8 vous pose problème, la chaîne roumaine Digi Sport 2 diffuse elle aussi le match gratuitement, sans inscription, sur le site digisport.ro. Un serveur à Bucarest fera l’affaire.

Les VPN que nous conseillons pour ce match

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Pourquoi ces directs ne s’ouvrent-ils pas depuis la France ?

L’UEFA vend la C1 marché par marché, et la licence de Digi s’arrête aux frontières roumaines. Le site contrôle donc l’adresse IP de ses visiteurs : depuis une box française, vous tombez sur un message de restriction. En faisant transiter votre trafic par un serveur italien ou roumain, le VPN vous donne une adresse locale, et le lecteur vidéo s’ouvre sans difficulté.

Une fois votre VPN réglé sur l'Italie, la vidéo démarre en quelques secondes, avec un commentaire en italien mais les mêmes images que sur Canal+.

Un problème au lancement ? Nos solutions

Testez un autre serveur italien si l’image met du temps à se charger.

si l’image met du temps à se charger. Actualisez complètement la page après avoir activé le VPN, pour que le site détecte votre adresse italienne.

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LOSC – Bayern : le contexte

Lille vit une campagne européenne cauchemardesque. Battus par le Betis (2-3), à Arsenal (0-3) puis par Galatasaray (2-4), les Dogues n’ont pris leur premier point qu’à Bodø (0-0) et pointent à la 35e place. En championnat, le bilan est plus encourageant, avec le derby remporté face à Lens et un succès à Rennes, mais l’équipe d’Ancelotti reste sur une défaite à domicile contre l’OL (0-1).

Le Bayern, lui, est toujours invaincu en Ligue des champions : large victoire contre Bodø/Glimt (5-0), deux nuls face à Viking (3-3) et Arsenal (2-2), puis un succès à l’Atlético de Madrid (2-0). Mais les Bavarois devront composer sans Harry Kane, opéré le 21 novembre d’une blessure à la cheville gauche.

Les deux clubs se sont déjà affrontés en 2012, en phase de groupes : le Bayern s’était imposé 1-0 à Lille, puis 6-1 à Munich. Pour les Dogues, un exploit relancerait totalement leurs espoirs de barrages.

Notre pronostic : LOSC 1 – 3 Bayern

Les limites des VPN gratuits

Les VPN gratuits imposent généralement un quota de données insuffisant pour un match complet en HD, proposent rarement un serveur en Roumanie et voient leurs adresses régulièrement bloquées par les diffuseurs. Autant de risques de voir l’image se figer en pleine action.

NordVPN offre une alternative sans risque : si le service vous déçoit, il vous rembourse dans le mois.

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Suivre TV8 depuis la France : le volet juridique

Rien n’interdit aux Français de surfer derrière un VPN, et TV8 comme Digi Sport retransmettent la Ligue des champions dans un cadre légal. Il s’agit donc de diffusions officielles, et non de streams pirates.

Seule réserve : ces directs visent un public national. Un s

Conclusion

Ce mercredi soir, Lille tente l’exploit contre un Bayern Munich privé de Harry Kane. Canal+ Foot le réserve à sa clientèle, mais TV8 l’offre gratuitement aux Italiens, avec Digi Sport 2 en solution de secours.

Un serveur VPN italien, le site de TV8, et Pierre-Mauroy s’invite chez vous sans abonnement.

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