PSG – Roma gratuit : Digi Sport 1 et trois autres chaînes pour suivre la C1
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Un record est en jeu au Parc des Princes. Ce mercredi 25 novembre, coup d’envoi 21h00, Paris accueille l’AS Roma pour le cinquième round de sa campagne européenne, avec l’occasion de signer une quinzième rencontre européenne consécutive sans défaite, du jamais-vu pour un club français. Leader avec un sans-faute (quatre victoires en quatre matchs), Paris affronte une Roma invaincue en Serie A, mais en difficulté sur la scène européenne.
En France, la rencontre est diffusée sur Canal+ Foot, et donc réservée aux abonnés. Quatre chaînes étrangères la proposent pourtant en clair : Digi Sport 1 en Roumanie, notre premier choix, HRT 2 en Croatie, Mega TV en Grèce et RTS en Serbie.
Chacune réserve son flux à son propre public local. Impossible donc en théorie de les regarder depuis la France, mais un VPN vous laisse choisir votre pays de connexion, et donc accéder aux flux. Mode d’emploi ci-dessous.
Préparez votre connexion avant 21h pour ne rien manquer. Réglez NordVPN sur la Roumanie et Digi Sport 1 vous ouvre le direct, sans compte à créer.PSG - Roma : je débloque sur Digi Sport 1 avec NordVPN
PSG – Roma en bref
|Paris Saint-Germain – AS Roma
|Horaire
|21h00, mercredi 25 novembre 2026
|Enceinte
|Parc des Princes
|Enjeu
|C1, phase de ligue, journée 5
|Classement
|PSG 1er (12 pts), Roma 20e (4 pts)
|Historique
|Première confrontation européenne entre les deux clubs
|Payant en France
|Canal+ Foot
Rien de plus simple : connectez-vous à un serveur dans le pays du diffuseur choisi avec un VPN, et profitez de la rencontre. Attention : certaines chaînes demandent une inscription gratuite. Mieux vaut donc se préparer un peu en amont de la rencontre.
Les quatre chaînes gratuites qui diffusent PSG – Roma
|Chaîne
|Pays
|Langue
|Serveur VPN
|Digi Sport 1 (digisport.ro)
|Roumanie
|Roumain
|Bucarest
|HRT 2 (HRTi)
|Croatie
|Croate
|Zagreb
|Mega TV
|Grèce
|Grec
|Athènes
|RTS
|Serbie
|Serbe
|Belgrade
Digi Sport 1 reste l’option la plus pratique : son direct se lance sans aucune inscription, et la Roumanie, proche de la France, garantit en général un flux fluide. Les trois autres chaînes font d’excellentes solutions de repli si le site roumain rencontre un problème le soir du match. Petit piège à éviter : la RTS dont il est question ici est la télévision publique serbe, et non son homonyme suisse.
Regarder PSG – Roma sur Digi Sport 1 : le guide pas-à-pas
- Souscrivez à un VPN premium. Notre conseil : NordVPN, avec 78 % de réduction en ce moment.
- Installez l’application VPN, sur ordinateur comme sur mobile, puis identifiez-vous.
- Sélectionnez un serveur VPN en Roumanie : en quelques secondes, votre appareil emprunte une adresse IP belge.
- Rendez-vous dans l’espace live du site de Digi Sport, puis cliquez sur la chaîne Digi Sport 1. Le direct se lance, à vous la LDC.
Quel VPN pour regarder PSG – Roma sans coupure ?
- NordVPN : notre premier choix pour les grandes soirées européennes, avec des serveurs roumains rapides et un flux qui ne décroche pas. À partir de 3,49 € mensuels.
- Surfshark : le choix des petits budgets, avec un nombre d’appareils illimité pour regarder le match en famille. À partir de 2,49 € mensuels.
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Pourquoi le direct de Digi Sport est-il inaccessible depuis la France ?
Le contrat signé entre la chaîne belge et l’UEFA s’arrête aux frontières du royaume. Digi Sport repère donc l’origine géographique de chaque visiteur grâce à son adresse IP, et ferme la porte aux internautes situés hors de Roumanie.
Le VPN change la donne : votre trafic ressort par un serveur roumain, et la plateforme vous prend pour un local.
Le direct ne se lance pas ? Les bons réflexes
Quelques conseils si le direct ne se lance pas :
- Changez de serveur roumain : un PSG – Roma attire les foules, et certains serveurs saturent avant le coup d’envoi. D'autres sont repérés par la plateforme.
- Activez le VPN avant d’ouvrir le site de Digi Sport, puis rechargez complètement la page ou relancez l’application.
- Ouvrez une fenêtre privée pour repartir sans cookies hérités de vos précédentes visites.
- Coupez votre bloqueur de publicités le temps du match, faute de quoi le lecteur peut rester bloqué.
Digi Sport, HRT, Mega TV et RTS ont chacune négocié la C1 pour leur seul marché national. Leurs sites contrôlent donc la localisation de chaque spectateur, déduite de son adresse IP, et ferment l’accès aux visiteurs étrangers. Le VPN vous prête une adresse du pays choisi : roumaine, croate, grecque ou serbe, selon la chaîne qui vous intéresse.
PSG – Roma : l’avant-match
Paris domine son sujet en Europe. Après ses succès face au Slovan Bratislava, à Manchester City et au FC Barcelone, le double tenant du titre a écrasé Villarreal (0-6) début novembre, en inscrivant quatre buts dans les dix-sept premières minutes, un record en Ligue des champions. Cette série lui a permis d’égaler la plus longue invincibilité d’un club français dans la compétition, établie par Lyon entre 2004 et 2006, un record que Paris peut battre face à la Roma. Leader de Ligue 1, l’équipe de Luis Enrique devra toutefois composer sans Kvaratskhelia, ni Désiré Doué, blessé.
La Roma de Gian Piero Gasperini présente un visage contrasté. Invaincue en Serie A, où elle occupe la troisième place à deux points de la tête, elle reste sur quatre victoires de suite en championnat, dont un net succès à Parme (1-5). En Ligue des champions, en revanche, les Giallorossi n’ont pris que quatre points, après deux défaites cruelles face au Real Madrid et à Manchester United, concédées en fin de match alors qu’ils menaient de deux buts. Plusieurs cadres, dont Svilar, Koné, Mancini et Dybala, devraient faire leur retour.
Une première confrontation européenne entre les deux clubs, avec un record pour Paris et une place dans le top 24 pour Rome.
Notre pronostic : PSG 3 – 1 Roma
Les VPN gratuits, une fausse économie
Couvrir la Roumanie, la Croatie, la Grèce et la Serbie, c’est justement ce que les VPN gratuits ne savent pas faire. Peu de serveurs, des quotas de données vite épuisés et des adresses que les chaînes repèrent facilement : le compte n’y est pas.
Mieux vaut profiter de la politique commerciale de NordVPN : en cas de déception, le remboursement est intégral pendant un mois. Vous savourez PSG – AS Roma sans pression, et vous décidez ensuite si le service mérite d’être conservé.
NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez donc regarder le streaming en direct puis demander un remboursement si vous ne comptez pas vous servir du VPN après.
VPN et chaînes étrangères : ce qu’il faut savoir
Passer par un VPN est autorisé dans l’Hexagone, et les quatre chaînes citées retransmettent la C1 sous licence de l’UEFA. Rien à voir avec les sites de streaming illicites.
Ces diffuseurs réservent cependant leur direct à leur public national : un accès détecté depuis l’étranger peut être bloqué, sans aucune conséquence pour le spectateur.
Conclusion
Mercredi 25 novembre à 21h00, le PSG peut battre un record d’invincibilité européenne face à la Roma. Si Canal+ Foot le réserve à ses abonnés, quatre chaînes européennes l’offrent sans frais, Digi Sport 1 en tête.
Il ne vous faut qu’une connexion roumaine via votre VPN, une inscription gratuite et le tour est joué pour vivre ce choc depuis votre canapé. Notre conseil : NordVPN, le plus fiable pour ce genre d'évènements.
FAQ
Où regarder PSG – Roma gratuitement ?
Digi Sport 1, en Roumanie, est notre option préférée ; HRT 2 (Croatie), Mega TV (Grèce) et RTS (Serbie) complètent la liste. Une adresse IP du pays de la chaîne, obtenue via un VPN, suffit pour y accéder.
PSG – Barça est-il diffusé en clair en France ?
Non. Canal+ Foot est le seul diffuseur français : sans abonnement, pas de match.