Partita Competizione Data e orario (ora italiana) Canali gratuiti Feyenoord-Como UEFA Champions League Mercoledì 14 ottobre, ore 18:45 Digi Sport 2 (Romania), ViX (USA), Prima Sport 2 via Orange TV (Romania) Roma-Real Madrid UEFA Champions League Mercoledì 14 ottobre, ore 21:00 Virgin Media Two (Irlanda), SRF 2 via Play SRF (Svizzera), RTS 2 via Play RTS (Svizzera), RSI LA 2 via Play RSI (Svizzera), Digi Sport 1 (Romania) LASK-Liverpool UEFA Champions League Mercoledì 14 ottobre, ore 18:45 Virgin Media Two (Irlanda), Digi Sport 1 (Romania), bTV Action (Bulgaria), Qazaqstan TV (Kazakistan), Prima Sport 1 via Orange TV (Romania) Shakhtar Donetsk-AEK Atene UEFA Champions League Mercoledì 14 ottobre, ore 21:00 Mega TV (Grecia), Prima Sport 5 via Orange TV (Romania) Slovan Bratislava-Stoccarda UEFA Champions League Mercoledì 14 ottobre, ore 21:00 Digi Sport Online (Romania) Aston Villa-Fenerbahçe UEFA Champions League Mercoledì 14 ottobre, ore 21:00 Digi Sport 4 (Romania), TRT 1 (Turchia) Manchester City-PSG UEFA Champions League Mercoledì 14 ottobre, ore 21:00 RTÉ 2 (Irlanda), RTL Play (Belgio), VTM 2 (Belgio), TV8 (Italia), HRT (Croazia), bTV Action (Bulgaria), RTS (Serbia), İctimai TV (Azerbaigian) Bodø/Glimt-Dortmund UEFA Champions League Mercoledì 14 ottobre, ore 21:00 Prima Sport 4 via Orange TV (Romania)

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Come guardare il calcio gratis con una VPN

Scegli una VPN affidabile: in diretta servono velocità e stabilità per tutti i novanta minuti, e nei nostri test NordVPN è risultata una delle migliori, ora scontata del 75% Installa l'app: scaricala sul dispositivo che preferisci, che sia PC, Mac, telefono, tablet o smart TV Connettiti al server giusto: ad esempio Svizzera per RSI o Romania per Digi Sport Apri il sito o l'app del canale: cerca la partita nella programmazione e avvia lo streaming gratuito

Dove guardare il calcio gratis in streaming nel 2026?

Nella tabella che segue trovi i canali con calcio in diretta gratis, ciascuno accompagnato dai tornei che trasmette e dal paese a cui collegare la VPN.

Con una configurazione di pochi minuti accedi a tantissime partite in chiaro delle reti straniere, tra Serie A, Champions League e principali leghe estere. Dal momento che ogni canale ha un proprio pacchetto di partite, conviene verificare prima del calcio d'inizio quale emittente ha in palinsesto l'incontro che ti interessa.

Canale gratuito Paese Competizioni Digi Sport Romania Serie A, Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Ligue 1 CBS Sports Golazo Network USA Serie A, Champions League Fandango USA Bundesliga Canal GOAT Brasile Bundesliga, 2. Bundesliga CazéTV Brasile Serie A, Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Premier League, LaLiga OneFootball India, Myanmar Bundesliga, 2. Bundesliga ABEMA Giappone Serie A, Bundesliga, Ligue 1 Sporty TV Nigeria Serie A, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League SRF 2 Svizzera Champions League, Europa League, Conference League RTL Zwee Lussemburgo Champions League ServusTV Austria Europa League, Coppa di Germania İdman TV Azerbaigian LaLiga, Premier League, Ligue 1 VTM 2 Belgio Champions League RTÉ 2 Irlanda Champions League Virgin Media Two Irlanda Champions League Club RTL Belgio Champions League RTS 2 Svizzera Champions League, Europa League RSI LA 2 Svizzera Champions League, Europa League bTV Action Bulgaria Champions League, Europa League HRT 2 Croazia Champions League Mega TV Grecia Champions League RTS Serbia Champions League TRT 1 Turchia Champions League, Europa League TRT Spor Turchia Champions League, Europa League CBC Sport Azerbaigian Champions League, Europa League Qazsport Kazakistan Champions League, Europa League İctimai TV Azerbaigian Champions League, Europa League RTBF Belgio Europa League BBC iPlayer Regno Unito Bundesliga Bundesliga (via YouTube) Regno Unito, Irlanda, Myanmar, India Bundesliga SABC Sudafrica Bundesliga, Premier League

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Le migliori VPN per guardare il calcio in streaming

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Perché serve una VPN per guardare il calcio gratis?

Chi segue il calcio dall'Italia di norma deve sottoscrivere un abbonamento a DAZN o Sky, e su un'intera stagione il conto diventa salato. All'estero, al contrario, diverse reti mandano in onda gratis buona parte delle gare di campionati e coppe.

Da una connessione italiana, tuttavia, queste trasmissioni in chiaro non si aprono.

Il motivo si chiama geoblocking: il sistema controlla il tuo indirizzo IP e interrompe il video se ti colleghi da un paese non coperto dai diritti dell'emittente. RSI, per esempio, riserva lo streaming a chi si collega dalla Svizzera e Digi Sport fa lo stesso con chi si connette dalla Romania.

Digi Sport bloccato geograficamente fuori dalla Romania

Attivando una VPN per lo streaming del calcio, la connessione transita da un server nel paese dell'emittente, ad esempio in Svizzera per RSI o in Romania per Digi Sport. In questo modo il player riconosce un indirizzo IP locale, il geoblocco resta inattivo e la partita parte regolarmente.

Digi Sport sbloccato con NordVPN connesso a un server rumeno

A questo si aggiunge un beneficio per la sicurezza: con la crittografia del traffico le tue informazioni restano protette anche quando navighi su hotspot pubblici, reti condivise o connessioni poco sicure.

Come guardare il calcio gratis su smartphone (Android e iOS)

Per guardare una partita non serve per forza la TV di casa. Basta attivare la VPN sullo smartphone per portare con te le dirette gratuite in qualunque luogo. Android e iOS hanno menu differenti, ma la procedura resta praticamente identica.

Scarica la VPN: installa da Google Play o dall'App Store un servizio affidabile come NordVPN o Surfshark Connettiti al server giusto: seleziona il paese del canale che manda in onda gratis la gara, per esempio Svizzera per RSI o Romania per Digi Sport Apri il canale: avvia l'app o il sito dell'emittente, oppure YouTube se la partita è trasmessa su quella piattaforma Tocca Play: fai partire la diretta e seguila ovunque con un segnale stabile

Digi Sport sbloccato con NordVPN su smartphone

Guarda il calcio sullo smartphone con NordVPN

Posso usare una VPN gratuita per guardare il calcio?

Risparmiare è allettante, ma con una diretta in corso i limiti delle VPN gratuite emergono in fretta. In genere offrono pochi server, connessioni lente e una sicurezza parziale, e il risultato è un'immagine che si blocca o sgrana nei momenti più importanti della gara. C'è poi un rischio meno evidente: diversi provider gratuiti guadagnano raccogliendo i dati di chi li usa per poi rivenderli a soggetti terzi.

Per seguire Serie A, coppe europee e leghe estere preferiamo affidarci a un servizio robusto, capace di offrire dirette fluide e una reale protezione della privacy: per noi la risposta è NordVPN. Grazie alla prova gratuita su mobile e alla garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, puoi valutarlo con calma e chiedere il rimborso se non soddisfa le tue aspettative.

Guarda lo sport gratis in modo sicuro con NordVPN Usa NordVPN per nascondere il tuo indirizzo IP, guardare gratis lo sport ovunque e mantenere completamente riservate le tue scelte di intrattenimento. cybernews® score 4.9 /5 Sicura e riservata

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Posso guardare il calcio sulla smart TV con una VPN?

Sì. Anche sul televisore la VPN aggira il geoblocco come su qualsiasi altro dispositivo e apre l'accesso a canali gratuiti come RSI o Digi Sport. Questa la procedura:

Passo 1: installa la VPN . Scarica l'app dallo store della smart TV; se non esiste una versione compatibile, puoi impostare la VPN sul router e collegare il televisore a una rete Wi-Fi già protetta.

. Scarica l'app dallo store della smart TV; se non esiste una versione compatibile, puoi impostare la VPN sul router e collegare il televisore a una rete Wi-Fi già protetta. Passo 2: connettiti a un server . Scegli il paese del canale, ad esempio Svizzera per RSI o Romania per Digi Sport.

. Scegli il paese del canale, ad esempio Svizzera per RSI o Romania per Digi Sport. Passo 3: apri il canale online. Avvia l’app dell’emittente o visita il suo sito dal browser della TV, poi fai partire la diretta.

Quando la VPN non funziona bene sul televisore, esistono due alternative rapide:

Usa Chromecast o AirPlay : trasmetti sulla TV ciò che vedi su smartphone o laptop in pochi secondi.

: trasmetti sulla TV ciò che vedi su smartphone o laptop in pochi secondi. Usa un cavo HDMI: collega il computer al televisore e segui la partita sullo schermo grande senza alcuna impostazione aggiuntiva.

Partita del giorno – mercoledì 14 ottobre 2026: Roma-Real Madrid

Valida per la 2ª giornata della fase campionato di UEFA Champions League 2026/27, Roma-Real Madrid si gioca mercoledì alle 21:00 allo Stadio Olimpico. In panchina siedono Gian Piero Gasperini per i giallorossi e José Mourinho per i Blancos.

La squadra di Gasperini viene dallo 0-0 in dieci uomini sul campo del Como. Nel debutto europeo, a Istanbul, aveva pareggiato 1-1 con il Fenerbahçe: al gol di Cristante ha risposto Brown a inizio ripresa. Gli spagnoli hanno invece battuto 1-0 il Villarreal in Liga, dopo aver avviato il cammino in Champions con il 2-1 sull'Inter grazie alle reti di Mbappé e Valverde. Per la Roma è la prima serata casalinga di Champions dopo sette anni, e Mourinho torna davanti alla squadra che ha allenato dal 2021 al 2024.

Dall'Italia la sfida è visibile soltanto su piattaforme a pagamento. All'estero, al contrario, Roma-Real Madrid va in onda gratis su RSI LA 2 via Play RSI (Svizzera, con commento in italiano), SRF 2 via Play SRF e RTS 2 via Play RTS (Svizzera), Virgin Media Two (Irlanda) e Digi Sport 1 (Romania). Per vederla puoi connettere la VPN a un server svizzero, rumeno o irlandese.

Inizia a guardare il calcio gratis oggi

Nella serata di mercoledì 14 ottobre le emittenti estere in chiaro dedicano spazio alla seconda giornata di Champions League: per il pubblico italiano gli occhi sono puntati su Roma-Real Madrid e Feyenoord-Como, con il resto del programma europeo a completare il palinsesto. Manchester City-PSG sarà trasmessa in chiaro in Italia su TV8.

Il geoblocco si supera con una VPN affidabile: scegli un server in Svizzera per RSI, in Romania per Digi Sport o in Irlanda per Virgin Media Two, in base al canale che trasmette la gara che ti interessa. Tra le soluzioni provate dal nostro team, NordVPN si distingue per velocità e semplicità: collegati qualche minuto prima del fischio d'inizio per seguire ogni azione.

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