UEFA Champions League 2026/27 Partita: Roma-Real Madrid Data: Mercoledì 14 ottobre 2026, ore 21:00 CEST Streaming gratis: RSI LA 2 (Play RSI) VPN: Proton VPN con sconto fino al 70%

Mercoledì sera, sotto i riflettori dello Stadio Olimpico, la Roma di Gian Piero Gasperini riceve il Real Madrid di José Mourinho: per i giallorossi è la prima notte casalinga di Champions League dopo sette anni di attesa.

Al debutto nella fase campionato la Roma è tornata da Istanbul con un pareggio: dopo il vantaggio firmato da Cristante, Brown ha fissato l’1-1 per il Fenerbahçe in avvio di ripresa. Tutt’altro esordio per i Blancos, capaci di piegare 2-1 l’Inter con le reti di Mbappé e Valverde.

In Italia la partita è disponibile solo su piattaforme a pagamento, mentre all’estero emittenti come RSI LA 2 in Svizzera propongono il match gratis, con commento in italiano. C’è però un ostacolo: questi canali bloccano chi si collega dall’Italia. Per chi cerca dove vedere Roma-Real Madrid in streaming gratis, quindi, la soluzione è una VPN, che apre l’accesso alle emittenti straniere.

Come vedere Roma-Real Madrid gratis: guida rapida

Scegli una VPN adatta allo streaming: per una visione sicura e fluida noi puntiamo su Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto) Installa l’app VPN: scaricala sul dispositivo da cui seguirai Roma-Real Madrid, che sia computer, smartphone, tablet o smart TV Collegati a un server: ad esempio, in Svizzera per RSI LA 2, per guardare la partita con il commento in italiano Apri Play RSI: dal sito ufficiale o dall’app trovi la diretta di RSI LA 2 Guarda la partita: con la VPN attiva, Roma-Real Madrid si segue in streaming gratis anche dall’Italia

Conviene usare una VPN gratuita? Quando c’è di mezzo una diretta, la VPN gratuita non è la soluzione che consigliamo: offre pochi server, connessioni instabili e reti congestionate proprio durante le partite. In più, certi provider si sostengono rivendendo i dati di chi li usa.

Dove guardare Roma-Real Madrid in streaming gratis

Servizio Paese Tipo VPN necessaria RSI LA 2 (Play RSI) Svizzera Gratis Sì ✅ Virgin Media Two Irlanda Gratis Sì ✅ SRF 2 (Play SRF) Svizzera Gratis Sì ✅ RTS 2 (Play RTS) Svizzera Gratis Sì ✅ Digi Sport 1 Romania Gratis Sì ✅

In cima alle nostre preferenze c’è RSI LA 2, disponibile su Play RSI. Oltre al commento in italiano, nei nostri test ha garantito un’immagine pulita e un’interfaccia immediata, e per sbloccarla serve solo un server svizzero. Con lo stesso collegamento si aprono anche SRF 2 e RTS 2 su Play SRF e Play RTS. Per Virgin Media Two occorre invece un server irlandese, per Digi Sport 1 uno romeno.

Le migliori VPN per vedere Roma-Real Madrid in streaming

Proton VPN: forte tutela della privacy, prezzo accessibile e server in moltissimi paesi NordVPN: connessioni molto rapide e una diretta stabile per tutti i 90 minuti Surfshark: dispositivi illimitati e uno dei migliori rapporti qualità-prezzo

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Champions League gratis

Prendiamo RSI LA 2: Roma-Real Madrid si guarda gratis, a patto di collegarsi dalla Svizzera. Da una rete italiana, invece, Play RSI rileva il tuo indirizzo IP e blocca lo streaming.

RSI bloccato geograficamente

Alla base ci sono gli accordi sui diritti televisivi, che limitano ogni emittente ai territori coperti dalla licenza acquistata. Oltre i confini svizzeri, perciò, la diretta di RSI LA 2 non parte.

Per aggirare il blocco nel modo più rapido serve una VPN, e per attivarla bastano pochi passaggi. Collegandoti a un server in Svizzera ottieni un IP svizzero: da quel momento Play RSI tratta la tua connessione come locale e ti apre la diretta di RSI senza restrizioni geografiche, e lo stesso vale per gli altri canali, con un server nel rispettivo paese.

Ecco un esempio di come abbiamo sbloccato di recente una diretta sportiva gratuita su RSI:

RSI sbloccato con NordVPN connesso a un server in Svizzera

Anche da smartphone e tablet il discorso non cambia: una VPN premium mantiene la connessione stabile e la qualità video alta, così puoi seguire Roma-Real Madrid senza scatti né blocchi.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Roma-Real Madrid?

Se ti serve per una diretta, ti suggeriamo di lasciar perdere. Difficilmente un servizio gratuito mette a disposizione server affidabili in Svizzera, Irlanda o Romania, e le piattaforme di streaming tendono a riconoscerli e bloccarli. Aggiungi tetti al traffico, attese per collegarsi e reti sovraccariche, e Roma-Real Madrid si trasforma in un susseguirsi di caricamenti e immagini sgranate.

Per una visione fluida conviene affidarsi a provider adatti allo streaming dal vivo, come Proton VPN o NordVPN.

Non sai se funziona? Prova Proton VPN senza rischi: con un costo di partenza di 2,99 € al mese e la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, puoi seguire Roma-Real Madrid gratis su RSI LA 2 dall’Italia e chiedere il rimborso se il servizio non ti soddisfa.

Come vedere Roma-Real Madrid in streaming su smartphone

Scarica l’app VPN sul tuo smartphone: è disponibile su App Store e Google Play Accedi al tuo account e attiva la connessione dall’app Scegli un server in Svizzera per RSI LA 2 e le altre emittenti svizzere, in Irlanda per Virgin Media Two o in Romania per Digi Sport Apri il sito o l’app del canale scelto e cerca la diretta Guarda Roma-Real Madrid in streaming gratuito dal tuo smartphone

Digi Sport sbloccato su smartphone con NordVPN connesso a un server in Romania

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Considerazioni finali

Per Mourinho è un ritorno speciale: all’Olimpico ritrova la Roma che ha allenato dal 2021 al 2024, e questo dà un sapore personale a una sfida già pesante per la classifica. Le due squadre ci arrivano con stati d’animo diversi. I giallorossi hanno chiuso in dieci lo 0-0 sul campo del Como, mentre il Real ha battuto 1-0 il Villarreal in Liga.

Attivando una VPN, puoi vedere Roma-Real Madrid gratis su RSI LA 2 anche dall’Italia: scegli un server svizzero, apri Play RSI e fai partire la diretta qualche minuto prima del fischio d’inizio.

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