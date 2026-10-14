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Dove vedere Roma-Real Madrid in streaming gratis: Champions League 2026/27

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Aggiornato il: 14 ottobre 2026
Roma-Real Madrid, Champions League 2026/27

UEFA Champions League 2026/27
Partita:Roma-Real Madrid
Data:Mercoledì 14 ottobre 2026, ore 21:00 CEST
Streaming gratis:RSI LA 2 (Play RSI)
VPN:Proton VPN con sconto fino al 70%

Mercoledì sera, sotto i riflettori dello Stadio Olimpico, la Roma di Gian Piero Gasperini riceve il Real Madrid di José Mourinho: per i giallorossi è la prima notte casalinga di Champions League dopo sette anni di attesa.

Al debutto nella fase campionato la Roma è tornata da Istanbul con un pareggio: dopo il vantaggio firmato da Cristante, Brown ha fissato l’1-1 per il Fenerbahçe in avvio di ripresa. Tutt’altro esordio per i Blancos, capaci di piegare 2-1 l’Inter con le reti di Mbappé e Valverde.

In Italia la partita è disponibile solo su piattaforme a pagamento, mentre all’estero emittenti come RSI LA 2 in Svizzera propongono il match gratis, con commento in italiano. C’è però un ostacolo: questi canali bloccano chi si collega dall’Italia. Per chi cerca dove vedere Roma-Real Madrid in streaming gratis, quindi, la soluzione è una VPN, che apre l’accesso alle emittenti straniere.

Come vedere Roma-Real Madrid gratis: guida rapida

champions league
  1. Scegli una VPN adatta allo streaming: per una visione sicura e fluida noi puntiamo su Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto)
  2. Installa l’app VPN: scaricala sul dispositivo da cui seguirai Roma-Real Madrid, che sia computer, smartphone, tablet o smart TV
  3. Collegati a un server: ad esempio, in Svizzera per RSI LA 2, per guardare la partita con il commento in italiano
  4. Apri Play RSI: dal sito ufficiale o dall’app trovi la diretta di RSI LA 2
  5. Guarda la partita: con la VPN attiva, Roma-Real Madrid si segue in streaming gratis anche dall’Italia

Sblocca lo streaming con Proton VPN

Conviene usare una VPN gratuita?

Quando c’è di mezzo una diretta, la VPN gratuita non è la soluzione che consigliamo: offre pochi server, connessioni instabili e reti congestionate proprio durante le partite. In più, certi provider si sostengono rivendendo i dati di chi li usa.

Dove guardare Roma-Real Madrid in streaming gratis

ServizioPaeseTipoVPN necessaria
RSI LA 2 (Play RSI)SvizzeraGratisSì ✅
Virgin Media TwoIrlandaGratisSì ✅
SRF 2 (Play SRF)SvizzeraGratisSì ✅
RTS 2 (Play RTS)SvizzeraGratisSì ✅
Digi Sport 1RomaniaGratisSì ✅

In cima alle nostre preferenze c’è RSI LA 2, disponibile su Play RSI. Oltre al commento in italiano, nei nostri test ha garantito un’immagine pulita e un’interfaccia immediata, e per sbloccarla serve solo un server svizzero. Con lo stesso collegamento si aprono anche SRF 2 e RTS 2 su Play SRF e Play RTS. Per Virgin Media Two occorre invece un server irlandese, per Digi Sport 1 uno romeno.

Le migliori VPN per vedere Roma-Real Madrid in streaming

  1. Proton VPN: forte tutela della privacy, prezzo accessibile e server in moltissimi paesi
  2. NordVPN: connessioni molto rapide e una diretta stabile per tutti i 90 minuti
  3. Surfshark: dispositivi illimitati e uno dei migliori rapporti qualità-prezzo

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Champions League gratis

Prendiamo RSI LA 2: Roma-Real Madrid si guarda gratis, a patto di collegarsi dalla Svizzera. Da una rete italiana, invece, Play RSI rileva il tuo indirizzo IP e blocca lo streaming.

RSI bloccato geograficamente
RSI bloccato geograficamente

Alla base ci sono gli accordi sui diritti televisivi, che limitano ogni emittente ai territori coperti dalla licenza acquistata. Oltre i confini svizzeri, perciò, la diretta di RSI LA 2 non parte.

Per aggirare il blocco nel modo più rapido serve una VPN, e per attivarla bastano pochi passaggi. Collegandoti a un server in Svizzera ottieni un IP svizzero: da quel momento Play RSI tratta la tua connessione come locale e ti apre la diretta di RSI senza restrizioni geografiche, e lo stesso vale per gli altri canali, con un server nel rispettivo paese.

Ecco un esempio di come abbiamo sbloccato di recente una diretta sportiva gratuita su RSI:

RSI sbloccato con NordVPN connesso a un server in Svizzera
RSI sbloccato con NordVPN connesso a un server in Svizzera

Anche da smartphone e tablet il discorso non cambia: una VPN premium mantiene la connessione stabile e la qualità video alta, così puoi seguire Roma-Real Madrid senza scatti né blocchi.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Roma-Real Madrid?

Se ti serve per una diretta, ti suggeriamo di lasciar perdere. Difficilmente un servizio gratuito mette a disposizione server affidabili in Svizzera, Irlanda o Romania, e le piattaforme di streaming tendono a riconoscerli e bloccarli. Aggiungi tetti al traffico, attese per collegarsi e reti sovraccariche, e Roma-Real Madrid si trasforma in un susseguirsi di caricamenti e immagini sgranate.

Per una visione fluida conviene affidarsi a provider adatti allo streaming dal vivo, come Proton VPN o NordVPN.

Non sai se funziona?

Prova Proton VPN senza rischi: con un costo di partenza di 2,99 € al mese e la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, puoi seguire Roma-Real Madrid gratis su RSI LA 2 dall’Italia e chiedere il rimborso se il servizio non ti soddisfa.

Come vedere Roma-Real Madrid in streaming su smartphone

  1. Scarica l’app VPN sul tuo smartphone: è disponibile su App Store e Google Play
  2. Accedi al tuo account e attiva la connessione dall’app
  3. Scegli un server in Svizzera per RSI LA 2 e le altre emittenti svizzere, in Irlanda per Virgin Media Two o in Romania per Digi Sport
  4. Apri il sito o l’app del canale scelto e cerca la diretta
  5. Guarda Roma-Real Madrid in streaming gratuito dal tuo smartphone
Digi Sport sbloccato su smartphone
Digi Sport sbloccato su smartphone con NordVPN connesso a un server in Romania

Sblocca lo streaming gratuito sul tuo smartphone

Con la VPN guardi molto più sport, gratis e in sicurezza!

  • Sport in streaming senza confini: una VPN ti permette di seguire Formula 1, MotoGP, Serie A, Champions League, Wimbledon e altri eventi su canali esteri gratuiti come RSI (l’emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, mentre in Italia molte competizioni restano su piattaforme a pagamento.
  • Più calcio a disposizione: piattaforme come Paramount+ USA offrono cataloghi diversi da quelli italiani; con un server statunitense accedi alla versione locale.
  • Abbonamenti a condizioni diverse: i prezzi dei servizi streaming variano da paese a paese e una VPN consente di controllare le offerte presenti in altri mercati, anche per piattaforme come DAZN.
  • Connessione più sicura e privata: durante lo streaming, la VPN cifra il traffico e aiuta a proteggere i dati, soprattutto su reti Wi-Fi pubbliche o condivise.

Considerazioni finali

Per Mourinho è un ritorno speciale: all’Olimpico ritrova la Roma che ha allenato dal 2021 al 2024, e questo dà un sapore personale a una sfida già pesante per la classifica. Le due squadre ci arrivano con stati d’animo diversi. I giallorossi hanno chiuso in dieci lo 0-0 sul campo del Como, mentre il Real ha battuto 1-0 il Villarreal in Liga.

Attivando una VPN, puoi vedere Roma-Real Madrid gratis su RSI LA 2 anche dall’Italia: scegli un server svizzero, apri Play RSI e fai partire la diretta qualche minuto prima del fischio d’inizio.

FAQ

Dove posso guardare Roma-Real Madrid in diretta streaming gratis?

Una delle opzioni migliori per il pubblico italiano è RSI LA 2 su Play RSI (Svizzera), con commento in italiano. Tra le alternative ci sono Virgin Media Two (Irlanda), SRF 2 e RTS 2 (Svizzera) e Digi Sport 1 (Romania). Ognuno di questi canali è visibile solo nel proprio paese, perciò dall’Italia ti serve una VPN collegata a un server del paese dell’emittente estera.

Posso guardare la Champions League gratis su TV8?

Solo in parte: per ogni turno della fase campionato e della fase a eliminazione diretta, TV8 propone in chiaro una gara tra squadre straniere. Le partite delle italiane restano su Sky o Amazon Prime Video, a meno che una squadra italiana non raggiunga le semifinali.

Qual è la migliore VPN per il live streaming della partita di Champions League?

Tra le opzioni più valide indichiamo Proton VPN, che offre un prezzo contenuto e strumenti di sicurezza avanzati. Se ti servono più velocità o dispositivi illimitati, prova NordVPN o Surfshark. Con tutte e tre puoi aprire senza difficoltà Play RSI, Virgin Media Two, Digi Sport e altri canali esteri.

Posso usare una VPN gratuita per vedere Roma-Real Madrid?

Meglio di no. Le VPN gratuite hanno pochi server e connessioni discontinue, e faticano a superare i controlli geografici di piattaforme come Play RSI: durante una diretta questi limiti emergono in fretta. Se vuoi seguire la partita senza intoppi, ti conviene un servizio a pagamento.

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