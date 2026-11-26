UEFA Europa League 2026/27 Partita: Juventus-Omonia Data: Giovedì 26 novembre 2026, ore 21:00 In Italia: Sky e NOW (a pagamento) Streaming gratis: Digi Sport 2 e Prima Sport 2 (Romania), Qazaqstan TV (Kazakistan) VPN: Proton VPN da 2,49 €/mese (-75%)

Juventus-Omonia si gioca stasera alle 21:00 all'Allianz Stadium: per i bianconeri è la quinta giornata della fase campionato di Europa League, contro i ciprioti allenati da Henning Berg. Qui trovi tutti i modi per vederla in streaming gratis, anche dall'Italia.

La squadra di Luciano Spalletti è ancora imbattuta in Europa, con 10 punti in quattro gare, e arriva dal 2-1 in casa dell'AZ Alkmaar. L'Omonia, invece, dopo due vittorie in apertura ha perso le ultime due partite europee.

In Italia la diretta è riservata agli abbonati Sky e NOW. In Romania, però, Digi Sport 2 e Prima Sport 2 su Orange TV trasmettono la partita gratis, così come Qazaqstan TV in Kazakistan, ma solo per chi si collega da quei paesi. Con una VPN puoi aggirare il blocco e vedere Juventus-Omonia in streaming gratis anche dall'Italia.

Calcio d'inizio oggi alle 21:00 Attiva la VPN e apri il player qualche minuto prima: così login e caricamento non ti faranno perdere il calcio d'inizio. Guarda Juventus-Omonia con Proton VPN

Dove guardare Juventus-Omonia in streaming gratis

Servizio Paese Tipo VPN necessaria Digi Sport 2 Romania Gratuito Sì ✅ Prima Sport 2 (Orange TV) Romania Gratuito Sì ✅ Qazaqstan TV Kazakistan Gratuito Sì ✅ Sky e NOW Italia A pagamento No

Le due emittenti romene trasmettono la partita con il commento in romeno, Qazaqstan TV in kazako. Tutte e tre bloccano le connessioni dall'estero: la via più semplice è collegare la VPN a un server in Romania, da cui puoi scegliere tra Digi Sport 2 e Prima Sport 2. Qazaqstan TV è un'alternativa utile se la tua VPN offre anche un server in Kazakistan.

Come vedere Juventus-Omonia gratis: guida rapida

Scegli una VPN affidabile: la nostra prima scelta è Proton VPN, oggi con il 75% di sconto. Installa l'app sul dispositivo che userai per la partita: computer, smartphone, tablet o smart TV. Collegati a un server in Romania per Digi Sport 2 o Prima Sport 2, oppure in Kazakistan per Qazaqstan TV. Apri il sito o l'app dell'emittente e avvia la diretta. Goditi la partita: con la VPN attiva, Juventus-Omonia si vede in streaming gratis anche dall'Italia.

Le migliori VPN per vedere Juventus-Omonia in streaming

Proton VPN: nei nostri test sulle dirette sportive è stata la VPN più costante. Collegata ai server romeni, ha retto tutti i 90 minuti senza cali di qualità, anche nei momenti di traffico più intenso. Per Juventus-Omonia un solo server in Romania ti basta per passare da Digi Sport 2 a Prima Sport 2 senza toccare le impostazioni. La funzione VPN Accelerator mantiene alta la velocità quando, poco prima delle 21:00, migliaia di persone avviano la diretta. La sede in Svizzera e la No-logs policy proteggono i tuoi dati. NordVPN: quando l'abbiamo provata con lo streaming in alta definizione, la diretta partiva in pochi secondi e non perdeva mai nitidezza, merito del protocollo NordLynx, tra i più veloci che abbiamo testato. È la scelta giusta se vuoi goderti Juventus-Omonia su una smart TV di grandi dimensioni senza compromessi sulla qualità. Con un solo abbonamento proteggi fino a 10 dispositivi: la partita resta sulla TV, mentre dal telefono segui formazioni e statistiche. Surfshark: ci ha convinto soprattutto nelle serate in cui la partita si guarda in più stanze. Non c'è alcun limite ai dispositivi collegati, quindi tutta la famiglia può seguire la Juve contemporaneamente con un unico account. Nei nostri test, anche con più schermi attivi sui server romeni lo streaming è rimasto fluido. Il prezzo contenuto la rende conveniente anche per le ultime giornate della fase campionato, fino a Juventus-Real Sociedad di fine gennaio.

Guarda Juventus-Omonia gratis in streaming Da 2,49 €/mese, con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Ottieni Proton VPN (-75%)

Perché serve una VPN per vedere Juventus-Omonia gratis

Digi Sport, Prima Sport e Qazaqstan TV hanno acquistato i diritti dell'Europa League solo per il proprio paese. Appena avvii la diretta, la piattaforma controlla il tuo indirizzo IP: se risulta italiano, invece della partita vedi un messaggio di blocco.

Digi Sport 2 bloccato con una connessione dall'Italia

Con la VPN il problema sparisce. Collegandoti a un server in Romania ottieni un IP romeno e Digi Sport 2 e Prima Sport 2 ti trattano come se fossi in Romania; con un server in Kazakistan vale lo stesso per Qazaqstan TV. Attiva sempre la VPN prima di aprire il sito o l'app: se la piattaforma ha già rilevato la tua posizione reale, potresti dover ricaricare la pagina o cancellare i cookie.

Digi Sport 2 sbloccato con la VPN collegata a un server in Romania

Nelle nostre prove con le dirette sportive, una VPN di qualità ha garantito uno streaming fluido sia su smartphone sia su tablet.

Come vedere Juventus-Omonia in streaming su smartphone

Scarica l'app VPN dall'App Store o da Google Play. Effettua l'accesso con il tuo account. Collegati a un server in Romania o in Kazakistan. Apri il sito o l'app dell'emittente e avvia la diretta. Guarda Juventus-Omonia in streaming gratis direttamente dal telefono.

Sblocca lo streaming gratuito sul tuo smartphone

Posso usare una VPN gratuita per vedere Juventus-Omonia?

In teoria sì, ma per una partita in diretta te lo sconsigliamo. Le VPN gratuite offrono pochi server e raramente in Romania o in Kazakistan. Quando migliaia di persone si collegano alla stessa diretta, la velocità crolla e i filtri anti-VPN delle emittenti riconoscono questi server con facilità. Senza contare la privacy: alcuni servizi gratuiti si finanziano vendendo a terzi i dati di chi li usa. Se vuoi vedere la Juve senza interruzioni, Proton VPN o NordVPN sono soluzioni molto più affidabili.

Con una VPN sblocchi molto più sport, in tutta sicurezza

Sport in chiaro dall'estero : tante competizioni a pagamento in Italia sono gratuite su emittenti straniere. BBC iPlayer, ad esempio, trasmette Wimbledon nel Regno Unito.

: tante competizioni a pagamento in Italia sono gratuite su emittenti straniere. BBC iPlayer, ad esempio, trasmette Wimbledon nel Regno Unito. Più calcio da guardare : con un server negli Stati Uniti e un abbonamento a Paramount+ USA accedi a un catalogo diverso da quello italiano.

: con un server negli Stati Uniti e un abbonamento a Paramount+ USA accedi a un catalogo diverso da quello italiano. Abbonamenti a confronto : i prezzi dei servizi di streaming variano da paese a paese, e con una VPN puoi valutare anche le offerte estere.

: i prezzi dei servizi di streaming variano da paese a paese, e con una VPN puoi valutare anche le offerte estere. Connessione più protetta: la crittografia mette al sicuro i tuoi dati, soprattutto sulle reti Wi-Fi pubbliche.

Le prossime partite di Juventus e Omonia

Data Partita Competizione In Italia Domenica 29 novembre, 20:45 Como-Juventus Serie A DAZN Giovedì 10 dicembre, 18:45 Hapoel Beer-Sheva-Juventus Europa League Sky e NOW Giovedì 10 dicembre, 18:45 Omonia-Celtic Europa League Sky e NOW

Considerazioni finali

La Juventus arriva alla sfida da quinta in classifica, con tre vittorie e un pareggio in Europa. In campionato ha battuto in casa Napoli e Venezia senza subire gol, e con tre punti farebbe un passo importante verso gli ottavi. Con Como-Juventus già domenica, è probabile che Spalletti faccia ruotare diversi giocatori.

L'Omonia è partita forte, con l'1-0 al Celta Vigo e il 3-0 sul campo del Celje, poi ha perso 4-1 contro il Benfica e 3-1 a Nimega. Oggi è diciottesima con 6 punti. Finora, però, la squadra di Berg non è mai andata all'intervallo in svantaggio in questa fase campionato.

I precedenti sorridono ai bianconeri, che hanno vinto tutte e quattro le sfide con l'Omonia e tutte le gare contro squadre cipriote. Per seguire Juventus-Omonia in streaming gratis dall'Italia, collega la VPN a un server in Romania per Digi Sport 2 o Prima Sport 2 e apri il player qualche minuto prima delle 21:00.

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