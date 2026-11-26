UEFA Europa League 2026/27 Partita: Olympiacos-Milan Data: Giovedì 26 novembre 2026, ore 18:45 In Italia: Sky e NOW (a pagamento), TV8 solo in differita Streaming gratis: Digi Sport 2 e Prima Sport 3 (Romania), Antenna TV (Grecia), Qazaqstan TV (Kazakistan) VPN: Proton VPN da 2,49 €/mese (-75%)

Olympiacos-Milan si gioca oggi alle 18:45 allo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo ed è la partita più delicata della stagione europea dei rossoneri. In questa guida trovi dove vedere Olympiacos-Milan in streaming gratis, anche dall’Italia.

In campionato il Milan di Rúben Amorim è lanciato: tre vittorie di fila, l’ultima per 5-1 sul Frosinone. In Europa League, invece, è fermo a 3 punti dopo quattro giornate, al 28° posto e fuori anche dalla zona playoff. Di fronte c’è l’Olympiacos di Imanol Alguacil, sesto con 10 punti, ancora imbattuto e con un solo gol subito.

In Italia la diretta è un’esclusiva di Sky e NOW, mentre TV8 manda in onda la partita in chiaro solo in differita. All’estero quattro canali la trasmettono gratis: Digi Sport 2 e Prima Sport 3 (su Orange TV) in Romania, Antenna TV in Grecia e Qazaqstan TV in Kazakistan. Ognuno è però visibile solo dal proprio paese, quindi dall’Italia ti serve una VPN.

Si gioca presto: oggi alle 18:45 A quell’ora molti sono ancora in ufficio o sui mezzi. Installa subito la VPN sullo smartphone, così al fischio d’inizio ti colleghi in pochi secondi. Guarda Olympiacos-Milan con Proton VPN

Dove guardare Olympiacos-Milan in streaming gratis

Servizio Paese Tipo VPN necessaria Digi Sport 2 Romania Gratuito Sì ✅ Prima Sport 3 (Orange TV) Romania Gratuito Sì ✅ Antenna TV Grecia Gratuito Sì ✅ Qazaqstan TV Kazakistan Gratuito Sì ✅ Sky e NOW Italia A pagamento No TV8 Italia Gratuito (solo in differita, dalle 21:00) No

Nessuno dei quattro canali gratuiti accetta connessioni dall’estero. Digi Sport 2 e Prima Sport 3 trasmettono la partita con il commento in rumeno, Antenna TV in greco e Qazaqstan TV in kazako. Il punto di partenza più comodo è la Romania: con un solo server sblocchi due canali, e se uno va in buffering hai subito l’altro come riserva. Se invece vuoi seguire la partita dal punto di vista dei padroni di casa, collegati a un server greco e scegli Antenna TV.

Come vedere Olympiacos-Milan gratis: guida rapida

Scegli una VPN affidabile: per questa partita ti consigliamo Proton VPN, ora scontata del 75%. Scarica l’app sul dispositivo con cui guarderai la partita: computer, smartphone, tablet o smart TV. Connettiti a un server in Romania per Digi Sport 2 e Prima Sport 3, in Grecia per Antenna TV oppure in Kazakistan per Qazaqstan TV. Apri il sito o l’app del canale e cerca la diretta. Alle 18:45 Olympiacos-Milan è in streaming gratis anche dall’Italia.

Le migliori VPN per vedere Olympiacos-Milan in streaming

Proton VPN: nei nostri test è la VPN più completa per questa partita. Con la stessa app raggiungi server in Romania, Grecia e Kazakistan, quindi hai a disposizione tutti e quattro i canali gratuiti. Se Digi Sport 2 si blocca a metà primo tempo, passi a Prima Sport 3 o ad Antenna TV senza cambiare servizio. Ha sede in Svizzera e applica una no-logs policy verificata da audit indipendenti. VPN Accelerator rende la connessione più veloce e stabile, soprattutto con server lontani. NordVPN: nelle dirette sportive che abbiamo seguito, il protocollo NordLynx ha retto l’HD senza cali anche su rete mobile. È un vantaggio concreto se alle 18:45 sei ancora in treno o in ufficio. Con migliaia di server in 224 località trovi facilmente un server rumeno o greco poco affollato, anche nelle serate di coppa. Un abbonamento copre fino a 10 dispositivi, e Threat Protection blocca i pop-up e i tracker che spesso invadono i siti di streaming. Surfshark: è la scelta giusta per chi guarda la partita in compagnia. Un solo account vale per un numero illimitato di dispositivi, quindi la smart TV in salotto, il tablet e lo smartphone restano collegati tutti insieme. Ha server in Romania e in Grecia e la modalità Camouflage, che fa sembrare il traffico VPN una normale connessione: utile se ti colleghi da una rete aziendale o da un Wi-Fi pubblico che limita le VPN. Costa poco e ti torna utile per tutte le prossime serate europee del Milan.

Guarda Olympiacos-Milan gratis in streaming Da 2,49 €/mese, con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Ottieni Proton VPN (-75%)

Perché serve una VPN per vedere Olympiacos-Milan gratis

I diritti dell’Europa League vengono venduti paese per paese. Digi Sport e Prima Sport possono quindi trasmettere la partita solo in Romania, Antenna TV solo in Grecia e Qazaqstan TV solo in Kazakistan. Per rispettare queste licenze, le piattaforme controllano il tuo indirizzo IP appena avvii la diretta. Se l’IP è italiano, al posto della partita compare un messaggio di errore.

Senza VPN, Digi Sport 2 blocca la diretta dall’Italia

La VPN risolve il problema alla radice. Instrada la connessione attraverso un server nel paese del canale e ti assegna un IP locale. Con un server rumeno, Digi Sport 2 e Prima Sport 3 ti trattano come se ti collegassi dalla Romania, e con un server greco succede lo stesso con Antenna TV. Attiva la VPN prima di aprire il player. Se il blocco resta, cancella cache e cookie del browser oppure usa una finestra in incognito, perché spesso la piattaforma ha memorizzato la tua posizione reale.

Con un server rumeno attivo, Digi Sport 2 è visibile anche dall’Italia

La stessa procedura funziona anche su smartphone e tablet.

Come vedere Olympiacos-Milan in streaming su smartphone

Scarica l’app VPN da App Store o Google Play. Accedi con il tuo account. Collegati a un server in Romania, in Grecia o in Kazakistan. Apri il sito o l’app del canale e avvia la diretta. Segui Olympiacos-Milan in streaming gratis dal telefono, anche se alle 18:45 non sei ancora a casa.

Sblocca lo streaming gratuito sul tuo smartphone

Posso usare una VPN gratuita per vedere Olympiacos-Milan?

Puoi provarci, ma difficilmente arriverai al triplice fischio senza intoppi. I servizi gratuiti offrono pochi paesi, e i server in Romania, Grecia o Kazakistan mancano quasi sempre. Molti hanno limiti di traffico che si esauriscono già con una sola partita in HD, e nelle serate di coppa i pochi server disponibili vanno in sovraccarico. Le emittenti, inoltre, riconoscono facilmente gli IP delle VPN gratuite e li bloccano. C’è infine un costo nascosto: alcune app gratuite si finanziano raccogliendo e rivendendo i dati di navigazione. Per non perdere mezza partita tra buffering e schermate nere, conviene puntare su Proton VPN o NordVPN.

Con una VPN sblocchi molto più sport, in tutta sicurezza

Più dirette gratuite : tanti eventi che in Italia sono a pagamento vanno in chiaro su canali esteri, come Wimbledon su BBC iPlayer nel Regno Unito.

: tanti eventi che in Italia sono a pagamento vanno in chiaro su canali esteri, come Wimbledon su BBC iPlayer nel Regno Unito. Più calcio internazionale : con un server negli Stati Uniti e un abbonamento a Paramount+ USA accedi all’offerta sportiva americana.

: con un server negli Stati Uniti e un abbonamento a Paramount+ USA accedi all’offerta sportiva americana. Abbonamenti a confronto : i servizi di streaming hanno prezzi diversi da paese a paese, e con una VPN puoi vedere quanto costano all’estero.

: i servizi di streaming hanno prezzi diversi da paese a paese, e con una VPN puoi vedere quanto costano all’estero. Wi-Fi pubblici più sicuri: la crittografia protegge i tuoi dati in treno, in aeroporto o in albergo.

Le prossime partite di Milan e Olympiacos

Data Partita Competizione In Italia Lunedì 30 novembre, 20:45 Cagliari-Milan Serie A DAZN Giovedì 10 dicembre, 18:45 Celje-Olympiacos Europa League Sky e NOW Giovedì 10 dicembre, 21:00 Milan-Sunderland Europa League Sky e NOW

Considerazioni finali

Al Pireo il Milan si gioca una fetta importante della sua Europa League. Con 3 punti in quattro partite e due sconfitte di fila senza segnare, contro Bournemouth e Ferencváros, i rossoneri non possono più sbagliare se vogliono rientrare almeno tra le prime 24. Amorim deve però fare a meno, tra gli altri, di Modrić, Pavlović e del giovane Camarda. Anche la storia non aiuta: in sei trasferte europee in Grecia il Milan non ha mai vinto.

L’Olympiacos, al contrario, in Europa perde pochissimo: una sola sconfitta nelle ultime 13 partite di Europa League. Sulla carta, però, la rosa del Milan è più forte, e la partita resta aperta fino all’ultimo minuto.

Per vedere Olympiacos-Milan in streaming gratis dall’Italia, collega la VPN a un server in Romania per Digi Sport 2 o Prima Sport 3, in Grecia per Antenna TV oppure in Kazakistan per Qazaqstan TV. Poi apri il canale qualche minuto prima delle 18:45.

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