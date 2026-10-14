UEFA Champions League 2026/27 Partita: Feyenoord-Como Data: Mercoledì 14 ottobre 2026, ore 18:45 CEST Streaming gratis: Digi Sport 2 (Romania) VPN: Proton VPN con sconto fino al 70%

Per la seconda giornata della fase campionato di Champions League si va a Rotterdam: il mercoledì europeo propone Feyenoord-Como al De Kuip, con Giovanni van Bronckhorst e Cesc Fàbregas a guidare le due squadre dalla panchina.

Con il 4-1 rifilato al Lipsia, il Como ha firmato all’esordio la prima vittoria della sua storia in Champions League, unica affermazione italiana nella giornata inaugurale. In campionato, però, i lariani si sono fermati sullo 0-0 contro la Roma. Di segno opposto il debutto degli olandesi, travolti 5-1 dal Barcellona al Camp Nou.

Chi vuole seguirla dall'Italia deve passare dalle piattaforme a pagamento, mentre all’estero canali come Digi Sport in Romania trasmettono la diretta gratis. Il limite? Le dirette gratuite dei canali esteri non sono accessibili dall’Italia. Ecco perché, se ti stai chiedendo dove vedere Feyenoord-Como in streaming gratis, la risposta passa da una VPN, che ti dà accesso alle emittenti estere.

Come vedere Feyenoord-Como gratis: guida rapida

Scegli una VPN adatta allo streaming: per vedere la partita in sicurezza e senza scatti ti suggeriamo Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto) Installa l’app VPN: scaricala sul dispositivo che userai per Feyenoord-Como, che sia computer, smartphone, tablet o smart TV Collegati a un server: in Romania per Digi Sport 2 o Prima Sport 2, negli Stati Uniti per ViX Apri Digi Sport 2: sul sito ufficiale o su un'app compatibile trovi la diretta della partita Guarda la partita: a VPN attiva, Feyenoord-Como è visibile in streaming gratis anche dall'Italia

Conviene usare una VPN gratuita? Per seguire una partita in diretta, una VPN gratuita è una scelta che sconsigliamo: i server utilizzabili sono pochi, la connessione va e viene e, nelle ore dei match, le reti si intasano. Senza contare che alcuni di questi provider si finanziano vendendo i dati di chi li usa.

Dove guardare Feyenoord-Como in streaming gratis

Servizio Paese Tipo VPN necessaria Digi Sport 2 Romania Gratis Sì ✅ ViX USA Gratis Sì ✅ Prima Sport 2 (OrangeTV) Romania Gratis Sì ✅

La nostra prima scelta è Digi Sport 2: nelle prove che abbiamo fatto si è rivelato semplice da usare e con una buona qualità video, e per sbloccarlo basta un server in Romania. In alternativa, con lo stesso server raggiungi Prima Sport 2 tramite OrangeTV, mentre per ViX occorre collegarsi agli Stati Uniti.

Le migliori VPN per vedere Feyenoord-Como in streaming

Proton VPN: privacy al primo posto, costi contenuti e tanti server in molti paesi NordVPN: velocità elevate e un segnale che regge senza cali per tutta la durata della partita Surfshark: dispositivi collegabili illimitati e un ottimo rapporto qualità-prezzo

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Champions League gratis

Su Digi Sport 2, ad esempio, Feyenoord-Como si guarda senza pagare, ma solo da una connessione romena. Se provi ad accedere dall'Italia, la piattaforma legge il tuo indirizzo IP e ti nega la diretta.

Digi Sport soggetto a blocco geografico

Il motivo sta negli accordi sui diritti televisivi: ogni emittente può trasmettere le partite soltanto nei paesi per cui ne ha acquistato i diritti. Fuori dalla Romania, di conseguenza, la diretta di Digi Sport 2 risulta bloccata.

Per superare questo ostacolo, la strada più rapida è una VPN, semplice da attivare in pochi passaggi.

Con un server in Romania ricevi un IP romeno: a quel punto Digi Sport 2, come gli altri canali della famiglia Digi Sport, considera locale la tua connessione e ti lascia vedere la diretta senza blocchi geografici.

Digi Sport sbloccato con NordVPN connesso a un server in Romania

Su smartphone e tablet la situazione non cambia: con una VPN premium il segnale resta stabile e le immagini nitide, così Feyenoord-Como scorre senza interruzioni o rallentamenti.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Feyenoord-Como?

Per una partita in diretta, il nostro consiglio è di evitarla. I servizi gratuiti raramente offrono server romeni o statunitensi che funzionino davvero, e i controlli delle piattaforme di streaming finiscono spesso per bloccarli. A questo si sommano limiti di traffico, code per la connessione e server affollati: Feyenoord-Como diventa così una sequenza di buffering e qualità video instabile.

Meglio puntare su provider ottimizzati per lo streaming live, come Proton VPN o NordVPN, che garantiscono una visione più scorrevole.

Non sai se funziona? Prova Proton VPN senza rischi: parte da 2,99 € al mese e include 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, quindi puoi usarla per vedere Feyenoord-Como gratis su Digi Sport 2 dall'Italia e farti rimborsare se non ti convince.

Come vedere Feyenoord-Como in streaming su smartphone

Scarica l’app VPN sul tuo smartphone – la trovi su App Store e Google Play Accedi al tuo account e avvia la connessione dall'app Scegli un server in Romania per Digi Sport 2 e Prima Sport 2, negli Stati Uniti per ViX Entra sul sito o sull'app del canale scelto e cerca la diretta Guarda Feyenoord-Como in streaming gratuito dal tuo smartphone

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Considerazioni finali

Dopo una prima giornata vissuta su binari opposti, al De Kuip la squadra di Fàbregas cerca la conferma europea, mentre gli olandesi devono rimediare subito. Van Bronckhorst si affida alla fiducia ritrovata in Eredivisie, dove il Feyenoord ha appena battuto 2-0 l'AZ Alkmaar.

Con una VPN attiva, la diretta gratuita di Feyenoord-Como su Digi Sport 2 è accessibile anche dall’Italia: collegati a un server romeno, apri il sito del canale e avvia lo streaming con qualche minuto di anticipo rispetto al calcio d'inizio.

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