Partita Campionato Data e orario (ora italiana) Canali gratuiti Venezia-Napoli Serie A Sabato 17 ottobre, ore 15:00 SportyNet via YouTube (Brasile), Prima Sport 2 via Orange TV (Romania) Bologna-Inter Serie A Sabato 17 ottobre, ore 18:00 CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 2 (Romania), Prima Sport 2 via Orange TV (Romania) Roma-Genoa Serie A Sabato 17 ottobre, ore 20:45 CBS Sports Golazo Network (USA), SportyNet via YouTube (Brasile), Digi Sport 2 (Romania), Prima Sport 2 via Orange TV (Romania) Everton-Chelsea Premier League Sabato 17 ottobre, ore 14:30 Setanta Sports (Filippine), İdman TV (Azerbaigian) Fulham-Hull Premier League Sabato 17 ottobre, ore 17:00 Setanta Sports (Filippine) Manchester City-Ipswich Premier League Sabato 17 ottobre, ore 17:00 Setanta Sports (Filippine) Brentford-Liverpool Premier League Sabato 17 ottobre, ore 17:00 Setanta Sports (Filippine), İdman TV (Azerbaigian), SABC Plus (Sudafrica) Newcastle-Aston Villa Premier League Sabato 17 ottobre, ore 19:30 Setanta Sports (Filippine) Strasburgo-PSG Ligue 1 Sabato 17 ottobre, ore 17:15 CazéTV via YouTube (Brasile) Lille-Brest Ligue 1 Sabato 17 ottobre, ore 20:45 CazéTV via YouTube (Brasile), ABEMA (Giappone) Troyes-Lens Ligue 1 Sabato 17 ottobre, ore 20:45 CazéTV via YouTube (Brasile) Espanyol-Atlético Madrid LaLiga Sabato 17 ottobre, ore 14:00 Setanta Sports (Filippine), Digi Sport 1 (Romania), PPTV HD 36 (Thailandia), CazéTV via YouTube (Brasile), Prima Sport 1 via Orange TV (Romania) Villarreal-Elche LaLiga Sabato 17 ottobre, ore 16:15 Setanta Sports (Filippine), CazéTV via YouTube (Brasile) Real Betis-Barcellona LaLiga Sabato 17 ottobre, ore 18:30 Setanta Sports (Filippine), İdman TV (Azerbaigian), Digi Sport 1 (Romania), CazéTV via YouTube (Brasile), Prima Sport 1 via Orange TV (Romania) Valencia-Athletic Bilbao LaLiga Sabato 17 ottobre, ore 21:00 Setanta Sports (Filippine), İdman TV (Azerbaigian), Digi Sport 3 (Romania), Sporty TV via YouTube (Nigeria), CazéTV via YouTube (Brasile), Prima Sport 3 via Orange TV (Romania) Amburgo-Stoccarda Bundesliga Sabato 17 ottobre, ore 15:30 Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), SportyNet via YouTube (Brasile) Schalke 04-Mainz Bundesliga Sabato 17 ottobre, ore 15:30 Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA) Union Berlino-Dortmund Bundesliga Sabato 17 ottobre, ore 15:30 Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), Digi Sport 3 (Romania), CazéTV via YouTube (Brasile), Prima Sport 5 via Orange TV (Romania) Elversberg-Augsburg Bundesliga Sabato 17 ottobre, ore 15:30 Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), Canal GOAT via YouTube (Brasile) Werder Brema-Paderborn Bundesliga Sabato 17 ottobre, ore 15:30 Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), Canal GOAT via YouTube (Brasile), Jovem Pan Esportes via YouTube (Brasile) Bayern Monaco-RB Lipsia Bundesliga Sabato 17 ottobre, ore 18:30 Bundesliga via YouTube (Irlanda), ABEMA (Giappone), Digi Sport 3 (Romania), Sporty TV via YouTube (Nigeria), CazéTV via YouTube (Brasile), Prima Sport 3 via Orange TV (Romania)

Per avere sempre sotto mano gli aggiornamenti su Serie A e grandi campionati esteri, con i canali gratuiti e le modalità di visione di molte partite, puoi consultare la nostra pagina dedicata.

Sblocca il calcio in streaming gratis dall'estero Attiva NordVPN

Come guardare il calcio gratis con una VPN

Scegli una VPN affidabile: in diretta servono velocità e stabilità per tutti i novanta minuti, e nei nostri test NordVPN è risultata una delle migliori, ora scontata del 75% Installa l'app: scaricala sul dispositivo che preferisci, che sia computer, smartphone, tablet o smart TV Connettiti al server giusto: ad esempio, USA per CBS Sports Golazo Network o Romania per Digi Sport Apri il sito o l'app del canale: individua l'incontro in palinsesto e fai partire la diretta gratuita

Dove guardare il calcio gratis in streaming nel 2026?

Qui sotto abbiamo raccolto i canali con calcio in diretta gratis, indicando per ognuno le competizioni in palinsesto e il paese del server da scegliere nella VPN.

Le emittenti straniere offrono gratuitamente molte dirette, dalla Serie A alla Premier League fino a LaLiga, e bastano pochi passaggi per raggiungerle. Dal momento che ogni canale ha un proprio pacchetto di partite, conviene verificare prima del calcio d'inizio quale emittente ha in palinsesto l'incontro che ti interessa.

Canale gratuito Paese Competizioni Digi Sport Romania Serie A, Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Ligue 1 CBS Sports Golazo Network USA Serie A, Champions League Fandango USA Bundesliga Canal GOAT Brasile Bundesliga, 2. Bundesliga CazéTV Brasile Serie A, Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Premier League, LaLiga OneFootball India, Myanmar Bundesliga, 2. Bundesliga ABEMA Giappone Serie A, Bundesliga, Ligue 1 Sporty TV Nigeria Serie A, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League SRF 2 Svizzera Champions League, Europa League, Conference League RTL Zwee Lussemburgo Champions League ServusTV Austria Europa League, Coppa di Germania İdman TV Azerbaigian LaLiga, Premier League, Ligue 1 VTM 2 Belgio Champions League RTÉ 2 Irlanda Champions League Virgin Media Two Irlanda Champions League Club RTL Belgio Champions League RTS 2 Svizzera Champions League, Europa League RSI LA 2 Svizzera Champions League, Europa League bTV Action Bulgaria Champions League, Europa League HRT 2 Croazia Champions League Mega TV Grecia Champions League RTS Serbia Champions League TRT 1 Turchia Champions League, Europa League TRT Spor Turchia Champions League, Europa League CBC Sport Azerbaigian Champions League, Europa League TV8 Italia Champions League, Europa League Qazsport Kazakistan Champions League, Europa League İctimai TV Azerbaigian Champions League, Europa League RTBF Belgio Europa League BBC iPlayer Regno Unito Bundesliga Bundesliga (via YouTube) Regno Unito, Irlanda, Myanmar, India Bundesliga SABC Sudafrica Bundesliga, Premier League

Guarda le partite in streaming gratis dall'estero Ottieni NordVPN a -75%

Le migliori VPN per guardare il calcio in streaming

NordVPN – il servizio che preferiamo, rapido e con migliaia di server perfetti per lo streaming Surfshark – collegamenti costanti e nessun tetto ai dispositivi connessi Proton VPN – la scelta giusta se la riservatezza viene prima di tutto

Perché serve una VPN per guardare il calcio gratis?

In Italia, per seguire il calcio in diretta occorre di norma un abbonamento a DAZN o Sky, e la spesa complessiva di una stagione si fa sentire. All'estero, invece, parecchie emittenti mandano in onda gratuitamente molte gare di campionati diversi.

Dal territorio italiano, tuttavia, non puoi aprire queste dirette senza un accorgimento.

A impedirlo è il geoblocking: il player legge l'indirizzo IP e blocca il video quando il collegamento proviene da un paese in cui l’emittente non ha i diritti di trasmissione. Per CBS Sports Golazo Network occorre un IP degli Stati Uniti, mentre Digi Sport accetta soltanto connessioni dalla Romania.

CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente

Con una VPN per lo streaming del calcio instradi il traffico attraverso un server situato dove opera l'emittente: negli USA per CBS Sports Golazo Network, in Romania per Digi Sport. Così il player rileva un indirizzo IP locale, il blocco geografico non interviene e la diretta si avvia senza intoppi.

CBS Sports Golazo Network sbloccato con NordVPN

C'è poi un vantaggio in termini di protezione: grazie alla crittografia del traffico, i tuoi dati restano al sicuro anche su hotspot pubblici, reti condivise o Wi-Fi di dubbia affidabilità.

Come guardare il calcio gratis su smartphone (Android e iOS)

La televisione di casa non è l'unica opzione per seguire una gara. Con la VPN configurata sullo smartphone lo streaming gratuito ti accompagna ovunque. Android e iOS hanno interfacce diverse, ma i passaggi da seguire coincidono quasi del tutto.

Scarica la VPN: cerca su Google Play o sull'App Store un servizio sicuro come NordVPN o Surfshark e installalo Connettiti al server giusto: scegli il paese dell'emittente che offre la gara gratis, come USA per CBS Sports Golazo Network o Romania per Digi Sport Apri il canale: avvia l'app o il sito del broadcaster, oppure YouTube se un canale propone lì la diretta Tocca Play: scegli la partita e guardala in streaming ovunque ti trovi, con una connessione stabile

Digi Sport sbloccato con NordVPN su smartphone

Guarda il calcio sullo smartphone con NordVPN

Posso usare una VPN gratuita per guardare il calcio?

Risparmiare fa sempre piacere, eppure con una partita in diretta i limiti delle VPN gratuite emergono in fretta. Di solito propongono pochi server, connessioni lente e una protezione parziale, così buffering e cali di risoluzione arrivano proprio nelle fasi più calde dell'incontro. Esiste anche un pericolo meno visibile: certi provider gratuiti si finanziano raccogliendo e rivendendo a terzi le abitudini di navigazione degli utenti.

Quando si tratta di Serie A e campionati esteri, scegliamo un servizio solido, in grado di garantire streaming senza interruzioni e una tutela più seria dei dati personali: per questo NordVPN è tra le nostre scelte migliori. Tra prova gratuita su mobile e garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, hai tutto il tempo per valutarlo e farti rimborsare se non ti convince.

Guarda lo sport gratis in modo sicuro con NordVPN Usa NordVPN per nascondere il tuo indirizzo IP, guardare gratis lo sport ovunque e mantenere completamente riservate le tue scelte di intrattenimento. cybernews® score 4.9 /5 Sicura e riservata

Velocissima

Ampia scelta di server Acquista NordVPN

Posso guardare il calcio sulla smart TV con una VPN?

Sì. La VPN supera i blocchi geografici anche sul televisore e ti permette di raggiungere canali gratuiti come CBS Sports Golazo Network o Digi Sport. Ecco i passaggi:

Passo 1: installa la VPN . Cerca l'app nello store della smart TV; in assenza di una versione compatibile, configura la VPN sul router, così il televisore si appoggia a una rete Wi-Fi già protetta.

. Cerca l'app nello store della smart TV; in assenza di una versione compatibile, configura la VPN sul router, così il televisore si appoggia a una rete Wi-Fi già protetta. Passo 2: connettiti a un server . Scegli il paese dell'emittente, come USA per CBS Sports Golazo Network o Romania per Digi Sport.

. Scegli il paese dell'emittente, come USA per CBS Sports Golazo Network o Romania per Digi Sport. Passo 3: apri il canale online. Avvia l’app del broadcaster o raggiungi il suo sito dal browser del televisore, poi fai partire la diretta.

Quando la VPN sul televisore non dà i risultati sperati, restano due soluzioni immediate:

Usa Chromecast o AirPlay : duplichi sul televisore lo schermo del telefono o del portatile con pochi tocchi.

: duplichi sul televisore lo schermo del telefono o del portatile con pochi tocchi. Usa un cavo HDMI: colleghi il PC alla TV e guardi l’incontro sul grande schermo, senza configurazioni complesse.

Partita del giorno – sabato 17 ottobre 2026: Bologna-Inter

Sabato alle ore 18:00 lo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna ospita Bologna-Inter, incontro della Serie A 2026/27. Di fronte ci sono i rossoblù di Raffaele Palladino e l'Inter allenata da Cristian Chivu.

Il Bologna ha centrato il primo successo stagionale superando 2-1 il Lecce: dopo l'eurogol di Orsolini, la rete decisiva l'ha firmata Enem al 76'. I nerazzurri, che in campionato avevano battuto 3-0 il Parma con i gol di Sucic, Çalhanoğlu e Thuram, arrivano invece dal 3-4 subito a San Siro contro il Club Brugge in Champions League, nonostante la doppietta di Lautaro Martínez. In Europa restano così a zero punti dopo due giornate.

In Italia l'incontro è un'esclusiva DAZN (a pagamento). All'estero, invece, Bologna-Inter va in onda gratis su CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 2 (Romania) e Prima Sport 2 via Orange TV (Romania). Dall'Italia puoi seguirla collegando la VPN a un server di uno di questi due paesi.

Inizia a guardare il calcio gratis oggi

Sabato 17 ottobre i canali gratuiti propongono tre incontri di Serie A: Venezia-Napoli, Bologna-Inter e Roma-Genoa. Tra questi, Roma-Genoa è uno degli appuntamenti più attesi della giornata: all’Olimpico torna Daniele De Rossi, bandiera ed ex allenatore giallorosso, ora sulla panchina del Genoa. Completano il calendario Premier League, LaLiga, Ligue 1 e Bundesliga, con numerose gare raggiungibili tramite VPN.

Il geoblocco si supera con una VPN affidabile: collegati a un server nel paese dell'emittente, come gli USA per CBS Sports Golazo Network o la Romania per Digi Sport, quindi apri il canale riportato in tabella per l'incontro che ti interessa. Fra i servizi testati, NordVPN offre un’ottima combinazione di velocità e stabilità ed è facile da usare anche per chi si avvicina per la prima volta a una VPN: attivalo qualche minuto prima del calcio d’inizio e non perderai neanche un’azione.

Le migliori offerte settimanali di VPN: Più popolari 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -75% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -70% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto

Potrebbe interessarti anche

Domande frequenti