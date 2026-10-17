Calcio streaming gratis oggi – 17 ottobre
I nostri esperti di cybersecurity e giornalisti interni, noti per importanti report come The Mother of All Breaches, conducono test trasparenti e imparziali sui VPN, accompagnati da analisi approfondite.
Con oltre 750 articoli basati su ricerche reali, offriamo ai lettori le competenze dirette necessarie per prendere decisioni d’acquisto consapevoli.Scopri di più
|Partita
|Campionato
|Data e orario (ora italiana)
|Canali gratuiti
|Venezia-Napoli
|Serie A
|Sabato 17 ottobre, ore 15:00
|SportyNet via YouTube (Brasile), Prima Sport 2 via Orange TV (Romania)
|Bologna-Inter
|Serie A
|Sabato 17 ottobre, ore 18:00
|CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 2 (Romania), Prima Sport 2 via Orange TV (Romania)
|Roma-Genoa
|Serie A
|Sabato 17 ottobre, ore 20:45
|CBS Sports Golazo Network (USA), SportyNet via YouTube (Brasile), Digi Sport 2 (Romania), Prima Sport 2 via Orange TV (Romania)
|Everton-Chelsea
|Premier League
|Sabato 17 ottobre, ore 14:30
|Setanta Sports (Filippine), İdman TV (Azerbaigian)
|Fulham-Hull
|Premier League
|Sabato 17 ottobre, ore 17:00
|Setanta Sports (Filippine)
|Manchester City-Ipswich
|Premier League
|Sabato 17 ottobre, ore 17:00
|Setanta Sports (Filippine)
|Brentford-Liverpool
|Premier League
|Sabato 17 ottobre, ore 17:00
|Setanta Sports (Filippine), İdman TV (Azerbaigian), SABC Plus (Sudafrica)
|Newcastle-Aston Villa
|Premier League
|Sabato 17 ottobre, ore 19:30
|Setanta Sports (Filippine)
|Strasburgo-PSG
|Ligue 1
|Sabato 17 ottobre, ore 17:15
|CazéTV via YouTube (Brasile)
|Lille-Brest
|Ligue 1
|Sabato 17 ottobre, ore 20:45
|CazéTV via YouTube (Brasile), ABEMA (Giappone)
|Troyes-Lens
|Ligue 1
|Sabato 17 ottobre, ore 20:45
|CazéTV via YouTube (Brasile)
|Espanyol-Atlético Madrid
|LaLiga
|Sabato 17 ottobre, ore 14:00
|Setanta Sports (Filippine), Digi Sport 1 (Romania), PPTV HD 36 (Thailandia), CazéTV via YouTube (Brasile), Prima Sport 1 via Orange TV (Romania)
|Villarreal-Elche
|LaLiga
|Sabato 17 ottobre, ore 16:15
|Setanta Sports (Filippine), CazéTV via YouTube (Brasile)
|Real Betis-Barcellona
|LaLiga
|Sabato 17 ottobre, ore 18:30
|Setanta Sports (Filippine), İdman TV (Azerbaigian), Digi Sport 1 (Romania), CazéTV via YouTube (Brasile), Prima Sport 1 via Orange TV (Romania)
|Valencia-Athletic Bilbao
|LaLiga
|Sabato 17 ottobre, ore 21:00
|Setanta Sports (Filippine), İdman TV (Azerbaigian), Digi Sport 3 (Romania), Sporty TV via YouTube (Nigeria), CazéTV via YouTube (Brasile), Prima Sport 3 via Orange TV (Romania)
|Amburgo-Stoccarda
|Bundesliga
|Sabato 17 ottobre, ore 15:30
|Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), SportyNet via YouTube (Brasile)
|Schalke 04-Mainz
|Bundesliga
|Sabato 17 ottobre, ore 15:30
|Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA)
|Union Berlino-Dortmund
|Bundesliga
|Sabato 17 ottobre, ore 15:30
|Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), Digi Sport 3 (Romania), CazéTV via YouTube (Brasile), Prima Sport 5 via Orange TV (Romania)
|Elversberg-Augsburg
|Bundesliga
|Sabato 17 ottobre, ore 15:30
|Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), Canal GOAT via YouTube (Brasile)
|Werder Brema-Paderborn
|Bundesliga
|Sabato 17 ottobre, ore 15:30
|Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), Canal GOAT via YouTube (Brasile), Jovem Pan Esportes via YouTube (Brasile)
|Bayern Monaco-RB Lipsia
|Bundesliga
|Sabato 17 ottobre, ore 18:30
|Bundesliga via YouTube (Irlanda), ABEMA (Giappone), Digi Sport 3 (Romania), Sporty TV via YouTube (Nigeria), CazéTV via YouTube (Brasile), Prima Sport 3 via Orange TV (Romania)
Per avere sempre sotto mano gli aggiornamenti su Serie A e grandi campionati esteri, con i canali gratuiti e le modalità di visione di molte partite, puoi consultare la nostra pagina dedicata.
Come guardare il calcio gratis con una VPN
- Scegli una VPN affidabile: in diretta servono velocità e stabilità per tutti i novanta minuti, e nei nostri test NordVPN è risultata una delle migliori, ora scontata del 75%
- Installa l'app: scaricala sul dispositivo che preferisci, che sia computer, smartphone, tablet o smart TV
- Connettiti al server giusto: ad esempio, USA per CBS Sports Golazo Network o Romania per Digi Sport
- Apri il sito o l'app del canale: individua l'incontro in palinsesto e fai partire la diretta gratuita
Dove guardare il calcio gratis in streaming nel 2026?
Qui sotto abbiamo raccolto i canali con calcio in diretta gratis, indicando per ognuno le competizioni in palinsesto e il paese del server da scegliere nella VPN.
Le emittenti straniere offrono gratuitamente molte dirette, dalla Serie A alla Premier League fino a LaLiga, e bastano pochi passaggi per raggiungerle. Dal momento che ogni canale ha un proprio pacchetto di partite, conviene verificare prima del calcio d'inizio quale emittente ha in palinsesto l'incontro che ti interessa.
|Canale gratuito
|Paese
|Competizioni
|Digi Sport
|Romania
|Serie A, Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Ligue 1
|CBS Sports Golazo Network
|USA
|Serie A, Champions League
|Fandango
|USA
|Bundesliga
|Canal GOAT
|Brasile
|Bundesliga, 2. Bundesliga
|CazéTV
|Brasile
|Serie A, Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Premier League, LaLiga
|OneFootball
|India, Myanmar
|Bundesliga, 2. Bundesliga
|ABEMA
|Giappone
|Serie A, Bundesliga, Ligue 1
|Sporty TV
|Nigeria
|Serie A, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League
|SRF 2
|Svizzera
|Champions League, Europa League, Conference League
|RTL Zwee
|Lussemburgo
|Champions League
|ServusTV
|Austria
|Europa League, Coppa di Germania
|İdman TV
|Azerbaigian
|LaLiga, Premier League, Ligue 1
|VTM 2
|Belgio
|Champions League
|RTÉ 2
|Irlanda
|Champions League
|Virgin Media Two
|Irlanda
|Champions League
|Club RTL
|Belgio
|Champions League
|RTS 2
|Svizzera
|Champions League, Europa League
|RSI LA 2
|Svizzera
|Champions League, Europa League
|bTV Action
|Bulgaria
|Champions League, Europa League
|HRT 2
|Croazia
|Champions League
|Mega TV
|Grecia
|Champions League
|RTS
|Serbia
|Champions League
|TRT 1
|Turchia
|Champions League, Europa League
|TRT Spor
|Turchia
|Champions League, Europa League
|CBC Sport
|Azerbaigian
|Champions League, Europa League
|TV8
|Italia
|Champions League, Europa League
|Qazsport
|Kazakistan
|Champions League, Europa League
|İctimai TV
|Azerbaigian
|Champions League, Europa League
|RTBF
|Belgio
|Europa League
|BBC iPlayer
|Regno Unito
|Bundesliga
|Bundesliga (via YouTube)
|Regno Unito, Irlanda, Myanmar, India
|Bundesliga
|SABC
|Sudafrica
|Bundesliga, Premier League
Le migliori VPN per guardare il calcio in streaming
- NordVPN – il servizio che preferiamo, rapido e con migliaia di server perfetti per lo streaming
- Surfshark – collegamenti costanti e nessun tetto ai dispositivi connessi
- Proton VPN – la scelta giusta se la riservatezza viene prima di tutto
Perché serve una VPN per guardare il calcio gratis?
In Italia, per seguire il calcio in diretta occorre di norma un abbonamento a DAZN o Sky, e la spesa complessiva di una stagione si fa sentire. All'estero, invece, parecchie emittenti mandano in onda gratuitamente molte gare di campionati diversi.
Dal territorio italiano, tuttavia, non puoi aprire queste dirette senza un accorgimento.
A impedirlo è il geoblocking: il player legge l'indirizzo IP e blocca il video quando il collegamento proviene da un paese in cui l’emittente non ha i diritti di trasmissione. Per CBS Sports Golazo Network occorre un IP degli Stati Uniti, mentre Digi Sport accetta soltanto connessioni dalla Romania.
Con una VPN per lo streaming del calcio instradi il traffico attraverso un server situato dove opera l'emittente: negli USA per CBS Sports Golazo Network, in Romania per Digi Sport. Così il player rileva un indirizzo IP locale, il blocco geografico non interviene e la diretta si avvia senza intoppi.
C'è poi un vantaggio in termini di protezione: grazie alla crittografia del traffico, i tuoi dati restano al sicuro anche su hotspot pubblici, reti condivise o Wi-Fi di dubbia affidabilità.
Come guardare il calcio gratis su smartphone (Android e iOS)
La televisione di casa non è l'unica opzione per seguire una gara. Con la VPN configurata sullo smartphone lo streaming gratuito ti accompagna ovunque. Android e iOS hanno interfacce diverse, ma i passaggi da seguire coincidono quasi del tutto.
- Scarica la VPN: cerca su Google Play o sull'App Store un servizio sicuro come NordVPN o Surfshark e installalo
- Connettiti al server giusto: scegli il paese dell'emittente che offre la gara gratis, come USA per CBS Sports Golazo Network o Romania per Digi Sport
- Apri il canale: avvia l'app o il sito del broadcaster, oppure YouTube se un canale propone lì la diretta
- Tocca Play: scegli la partita e guardala in streaming ovunque ti trovi, con una connessione stabile
Posso usare una VPN gratuita per guardare il calcio?
Risparmiare fa sempre piacere, eppure con una partita in diretta i limiti delle VPN gratuite emergono in fretta. Di solito propongono pochi server, connessioni lente e una protezione parziale, così buffering e cali di risoluzione arrivano proprio nelle fasi più calde dell'incontro. Esiste anche un pericolo meno visibile: certi provider gratuiti si finanziano raccogliendo e rivendendo a terzi le abitudini di navigazione degli utenti.
Quando si tratta di Serie A e campionati esteri, scegliamo un servizio solido, in grado di garantire streaming senza interruzioni e una tutela più seria dei dati personali: per questo NordVPN è tra le nostre scelte migliori. Tra prova gratuita su mobile e garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, hai tutto il tempo per valutarlo e farti rimborsare se non ti convince.
Posso guardare il calcio sulla smart TV con una VPN?
Sì. La VPN supera i blocchi geografici anche sul televisore e ti permette di raggiungere canali gratuiti come CBS Sports Golazo Network o Digi Sport. Ecco i passaggi:
- Passo 1: installa la VPN. Cerca l'app nello store della smart TV; in assenza di una versione compatibile, configura la VPN sul router, così il televisore si appoggia a una rete Wi-Fi già protetta.
- Passo 2: connettiti a un server. Scegli il paese dell'emittente, come USA per CBS Sports Golazo Network o Romania per Digi Sport.
- Passo 3: apri il canale online. Avvia l’app del broadcaster o raggiungi il suo sito dal browser del televisore, poi fai partire la diretta.
Quando la VPN sul televisore non dà i risultati sperati, restano due soluzioni immediate:
- Usa Chromecast o AirPlay: duplichi sul televisore lo schermo del telefono o del portatile con pochi tocchi.
- Usa un cavo HDMI: colleghi il PC alla TV e guardi l’incontro sul grande schermo, senza configurazioni complesse.
Partita del giorno – sabato 17 ottobre 2026: Bologna-Inter
Sabato alle ore 18:00 lo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna ospita Bologna-Inter, incontro della Serie A 2026/27. Di fronte ci sono i rossoblù di Raffaele Palladino e l'Inter allenata da Cristian Chivu.
Il Bologna ha centrato il primo successo stagionale superando 2-1 il Lecce: dopo l'eurogol di Orsolini, la rete decisiva l'ha firmata Enem al 76'. I nerazzurri, che in campionato avevano battuto 3-0 il Parma con i gol di Sucic, Çalhanoğlu e Thuram, arrivano invece dal 3-4 subito a San Siro contro il Club Brugge in Champions League, nonostante la doppietta di Lautaro Martínez. In Europa restano così a zero punti dopo due giornate.
In Italia l'incontro è un'esclusiva DAZN (a pagamento). All'estero, invece, Bologna-Inter va in onda gratis su CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 2 (Romania) e Prima Sport 2 via Orange TV (Romania). Dall'Italia puoi seguirla collegando la VPN a un server di uno di questi due paesi.
Inizia a guardare il calcio gratis oggi
Sabato 17 ottobre i canali gratuiti propongono tre incontri di Serie A: Venezia-Napoli, Bologna-Inter e Roma-Genoa. Tra questi, Roma-Genoa è uno degli appuntamenti più attesi della giornata: all’Olimpico torna Daniele De Rossi, bandiera ed ex allenatore giallorosso, ora sulla panchina del Genoa. Completano il calendario Premier League, LaLiga, Ligue 1 e Bundesliga, con numerose gare raggiungibili tramite VPN.
Il geoblocco si supera con una VPN affidabile: collegati a un server nel paese dell'emittente, come gli USA per CBS Sports Golazo Network o la Romania per Digi Sport, quindi apri il canale riportato in tabella per l'incontro che ti interessa. Fra i servizi testati, NordVPN offre un’ottima combinazione di velocità e stabilità ed è facile da usare anche per chi si avvicina per la prima volta a una VPN: attivalo qualche minuto prima del calcio d’inizio e non perderai neanche un’azione.
Potrebbe interessarti anche
Come guardare la Serie A su beIN Sports nel 2026
Come vedere la Champions League gratis: Stagione 2026/27
Come vedere la Serie A e la Champions League su Paramount+ nella stagione 2026/27
TV estere che trasmettono la Serie A gratis nella stagione 2026/27
Streaming calcio gratis su YouTube: i canali ufficiali nel 2026
Domande frequenti
Dove posso guardare la Serie A e il calcio gratis in diretta?
Diverse emittenti propongono il calcio in streaming gratuito, come Digi Sport (Romania), CBS Sports Golazo Network (USA), ABEMA (Giappone) e Sporty TV (Nigeria). Poiché i diritti valgono solo in determinati territori, il geoblocking esclude chi si collega da altri paesi. Con una VPN come NordVPN impostata su un server nel paese dell'emittente, la diretta diventa visibile anche dall'Italia.
Ho bisogno di una VPN per guardare il calcio gratis?
Quasi sempre, sì. Le emittenti estere che offrono gratis la Serie A e altre gare riservano lo streaming al territorio coperto dai loro diritti. Con la VPN la tua connessione appare localizzata proprio lì. In mancanza di questo strumento, la gran parte dei player non avvia il video.
Quali sono i migliori siti di streaming calcio gratis?
Le alternative migliori sono raccolte nella tabella dei canali di streaming gratuiti di questa guida. Prima di impostare la VPN, controlla quale canale ha in programma la partita di oggi che ti interessa.
Qual è la migliore VPN per guardare il calcio gratis?
La nostra prima scelta è NordVPN: migliaia di server, connessioni veloci e crittografia solida assicurano dirette sportive fluide, con lag e interruzioni ridotti al minimo durante le partite.