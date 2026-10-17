Serie A 2026/27 Partita: Bologna-Inter Data: Sabato 17 ottobre 2026, ore 18:00 Streaming gratuito: CBS Sports Golazo Network VPN: Proton VPN con sconto fino al 70%

Sabato pomeriggio il Renato Dall'Ara accoglie uno dei confronti più interessanti del turno: da una parte il Bologna guidato da Raffaele Palladino, dall'altra l'Inter di Cristian Chivu.

Con il 2-1 sul Lecce i rossoblù hanno finalmente sbloccato la casella delle vittorie stagionali, grazie a una rete di Enem al 76' arrivata dopo la prodezza di Orsolini. Di tutt'altro umore i nerazzurri, ancora scottati dal 3-4 subito a San Siro contro il Club Brugge in Champions League, in cui non è bastata la doppietta di Lautaro Martínez.

In Italia la gara è un’esclusiva a pagamento di DAZN, ma è gratis su CBS Sports Golazo Network (USA) e Digi Sport (Romania), accessibili solo con un indirizzo IP del rispettivo paese. Per chi si chiede dove vedere Bologna-Inter in streaming gratis, la strada passa da una VPN, che aggira il blocco geografico e apre questi canali anche dall’Italia.

Come vedere Bologna-Inter gratis: guida rapida

Scegli una VPN affidabile: per sicurezza e stabilità noi consigliamo Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto) Scarica e installa l'app sul dispositivo scelto per la diretta: PC, smartphone, tablet o smart TV Seleziona un server negli USA per CBS Sports Golazo Network o in Romania per Digi Sport Apri CBS Sports Golazo Network o Digi Sport 2: tramite sito ufficiale o app, avvia il canale con la partita Segui la gara: con la VPN attiva, puoi seguire Bologna-Inter in streaming gratis anche dall’Italia

Conviene puntare su una VPN gratuita? Secondo noi no: limiti di dati, server congestionati e velocità ridotte rendono complicato seguire una diretta. Senza contare che alcuni servizi gratuiti si sostengono cedendo a terzi le informazioni di chi li usa.

Dove guardare Bologna-Inter in streaming gratis

Servizio Paese Tipo VPN necessaria CBS Sports Golazo Network USA Gratis Sì ✅ Digi Sport 2 Romania Gratis Sì ✅

Per Bologna-Inter la principale opzione gratuita è CBS Sports Golazo Network, con un’interfaccia semplice da usare e il commento in inglese; in alternativa c’è Digi Sport 2. I due canali funzionano solo nel proprio paese, ma con una VPN collegata a un server negli USA o in Romania puoi guardarli anche dall’Italia.

Le migliori VPN per vedere Bologna-Inter in streaming

Proton VPN: massima tutela della privacy, rete di server estesa e costo contenuto NordVPN: connessioni rapidissime e server ottimizzati per lo streaming live Surfshark: dispositivi illimitati e prestazioni solide a un prezzo conveniente

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Serie A gratis

Ogni volta che qualcuno avvia la diretta gratuita di Bologna-Inter, CBS Sports Golazo Network e Digi Sport 2 controllano da dove arriva la connessione. Se ti colleghi dall’Italia o da un paese diverso da quello dell’emittente, la verifica dell’IP blocca la riproduzione.

CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente

Il motivo sta nella cessione dei diritti TV, che avviene mercato per mercato. Per questo CBS Sports Golazo Network e Digi Sport limitano le loro trasmissioni al pubblico statunitense e rumeno.

Per superare l'ostacolo è sufficiente una VPN.

Una volta scelto un server negli USA o in Romania, ricevi un indirizzo IP locale e rientri nell’area servita dalla piattaforma. Il canale corrispondente ti identifica così come utente locale e rende disponibile la diretta, senza più il blocco applicato a chi si collega dall’estero.

CBS Sports Golazo Network sbloccato con VPN

Nelle nostre prove, anche nei minuti più concitati, una VPN di qualità ha garantito una riproduzione fluida su smartphone e tablet.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Bologna-Inter sui canali esteri?

Sconsigliamo questa strada. Raramente le VPN gratuite includono server statunitensi o rumeni adatti allo streaming; quando il traffico aumenta la banda si riduce drasticamente e i filtri di CBS Sports Golazo Network e Digi Sport tendono a respingere il collegamento. Il risultato, durante Bologna-Inter, sarebbe una sequenza di buffering, qualità video scadente e disconnessioni.

Chi vuole uno streaming senza interruzioni fa meglio a scegliere servizi collaudati sulle dirette, come Proton VPN o NordVPN.

Non sai se funziona? Prova Proton VPN senza rischi: a partire da 2,99 € al mese, con 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, guardi Bologna-Inter sui canali esteri gratuiti dall'Italia e, se il servizio non ti convince, ottieni il rimborso.

Come vedere Bologna-Inter in streaming su smartphone

Scarica l'app VPN sul tuo smartphone – disponibile su App Store e Google Play Effettua l'accesso e avvia la connessione protetta Scegli un server negli USA o in Romania per sbloccare CBS Sports Golazo Network o Digi Sport Apri il sito o l’app dell’emittente scelta e avvia la diretta della partita Guarda Bologna-Inter in streaming gratis direttamente dal telefono

Digi Sport sbloccato su smartphone

Sblocca lo streaming gratuito sul tuo smartphone

Con la VPN guardi molto più sport, gratis e in sicurezza!

Sport in streaming senza confini: puoi seguire Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e altri eventi disponibili su canali esteri come RSI (l’emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, mentre in Italia molte dirette restano a pagamento.

puoi seguire Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e altri eventi disponibili su canali esteri come RSI (l’emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, mentre in Italia molte dirette restano a pagamento. Accedi a più contenuti calcistici: con un abbonamento a Paramount+ USA, per esempio, puoi consultare un catalogo diverso da quello italiano collegandoti a un server statunitense.

con un abbonamento a Paramount+ USA, per esempio, puoi consultare un catalogo diverso da quello italiano collegandoti a un server statunitense. Risparmia sugli abbonamenti: i prezzi dei servizi di streaming variano in base al paese, quindi una VPN ti permette di confrontare eventuali offerte più convenienti su piattaforme come DAZN.

i prezzi dei servizi di streaming variano in base al paese, quindi una VPN ti permette di confrontare eventuali offerte più convenienti su piattaforme come DAZN. Streaming sicuro e privato: la VPN cifra la connessione durante la visione e protegge i dati da accessi non autorizzati, soprattutto quando usi reti Wi-Fi pubbliche.

Risparmia e accedi ai contenuti esteri Prova Proton VPN

Considerazioni finali

Per Palladino la sfida al Dall'Ara è l'occasione di dare continuità al successo sul Lecce contro un avversario di prima fascia. Chivu, con la squadra ancora a zero punti dopo due giornate di Champions, cerca invece di ritrovare in campionato la solidità mostrata nel 3-0 al Parma, deciso dalle reti di Sucic, Çalhanoğlu e Thuram.

Con la VPN configurata, seguire Bologna-Inter in streaming gratis su CBS Sports Golazo Network o su Digi Sport richiede pochi minuti anche dall’Italia. Ti basta selezionare un server statunitense o rumeno e aprire il canale: la diretta parte senza restrizioni geografiche.

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