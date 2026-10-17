Dove vedere Bologna-Inter in streaming gratis: Serie A 2026/27
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|Partita:
|Bologna-Inter
|Data:
|Sabato 17 ottobre 2026, ore 18:00
|Streaming gratuito:
|CBS Sports Golazo Network
|VPN:
|Proton VPN con sconto fino al 70%
Sabato pomeriggio il Renato Dall'Ara accoglie uno dei confronti più interessanti del turno: da una parte il Bologna guidato da Raffaele Palladino, dall'altra l'Inter di Cristian Chivu.
Con il 2-1 sul Lecce i rossoblù hanno finalmente sbloccato la casella delle vittorie stagionali, grazie a una rete di Enem al 76' arrivata dopo la prodezza di Orsolini. Di tutt'altro umore i nerazzurri, ancora scottati dal 3-4 subito a San Siro contro il Club Brugge in Champions League, in cui non è bastata la doppietta di Lautaro Martínez.
In Italia la gara è un’esclusiva a pagamento di DAZN, ma è gratis su CBS Sports Golazo Network (USA) e Digi Sport (Romania), accessibili solo con un indirizzo IP del rispettivo paese. Per chi si chiede dove vedere Bologna-Inter in streaming gratis, la strada passa da una VPN, che aggira il blocco geografico e apre questi canali anche dall’Italia.
Come vedere Bologna-Inter gratis: guida rapida
- Scegli una VPN affidabile: per sicurezza e stabilità noi consigliamo Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto)
- Scarica e installa l'app sul dispositivo scelto per la diretta: PC, smartphone, tablet o smart TV
- Seleziona un server negli USA per CBS Sports Golazo Network o in Romania per Digi Sport
- Apri CBS Sports Golazo Network o Digi Sport 2: tramite sito ufficiale o app, avvia il canale con la partita
- Segui la gara: con la VPN attiva, puoi seguire Bologna-Inter in streaming gratis anche dall’Italia
Secondo noi no: limiti di dati, server congestionati e velocità ridotte rendono complicato seguire una diretta. Senza contare che alcuni servizi gratuiti si sostengono cedendo a terzi le informazioni di chi li usa.
Dove guardare Bologna-Inter in streaming gratis
|Servizio
|Paese
|Tipo
|VPN necessaria
|CBS Sports Golazo Network
|USA
|Gratis
|Sì ✅
|Digi Sport 2
|Romania
|Gratis
|Sì ✅
Per Bologna-Inter la principale opzione gratuita è CBS Sports Golazo Network, con un’interfaccia semplice da usare e il commento in inglese; in alternativa c’è Digi Sport 2. I due canali funzionano solo nel proprio paese, ma con una VPN collegata a un server negli USA o in Romania puoi guardarli anche dall’Italia.
Le migliori VPN per vedere Bologna-Inter in streaming
- Proton VPN: massima tutela della privacy, rete di server estesa e costo contenuto
- NordVPN: connessioni rapidissime e server ottimizzati per lo streaming live
- Surfshark: dispositivi illimitati e prestazioni solide a un prezzo conveniente
Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Serie A gratis
Ogni volta che qualcuno avvia la diretta gratuita di Bologna-Inter, CBS Sports Golazo Network e Digi Sport 2 controllano da dove arriva la connessione. Se ti colleghi dall’Italia o da un paese diverso da quello dell’emittente, la verifica dell’IP blocca la riproduzione.
Il motivo sta nella cessione dei diritti TV, che avviene mercato per mercato. Per questo CBS Sports Golazo Network e Digi Sport limitano le loro trasmissioni al pubblico statunitense e rumeno.
Per superare l'ostacolo è sufficiente una VPN.
Una volta scelto un server negli USA o in Romania, ricevi un indirizzo IP locale e rientri nell’area servita dalla piattaforma. Il canale corrispondente ti identifica così come utente locale e rende disponibile la diretta, senza più il blocco applicato a chi si collega dall’estero.
Nelle nostre prove, anche nei minuti più concitati, una VPN di qualità ha garantito una riproduzione fluida su smartphone e tablet.
Posso usare una VPN gratuita per guardare Bologna-Inter sui canali esteri?
Sconsigliamo questa strada. Raramente le VPN gratuite includono server statunitensi o rumeni adatti allo streaming; quando il traffico aumenta la banda si riduce drasticamente e i filtri di CBS Sports Golazo Network e Digi Sport tendono a respingere il collegamento. Il risultato, durante Bologna-Inter, sarebbe una sequenza di buffering, qualità video scadente e disconnessioni.
Chi vuole uno streaming senza interruzioni fa meglio a scegliere servizi collaudati sulle dirette, come Proton VPN o NordVPN.
Prova Proton VPN senza rischi: a partire da 2,99 € al mese, con 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, guardi Bologna-Inter sui canali esteri gratuiti dall'Italia e, se il servizio non ti convince, ottieni il rimborso.
Come vedere Bologna-Inter in streaming su smartphone
- Scarica l'app VPN sul tuo smartphone – disponibile su App Store e Google Play
- Effettua l'accesso e avvia la connessione protetta
- Scegli un server negli USA o in Romania per sbloccare CBS Sports Golazo Network o Digi Sport
- Apri il sito o l’app dell’emittente scelta e avvia la diretta della partita
- Guarda Bologna-Inter in streaming gratis direttamente dal telefono
Con la VPN guardi molto più sport, gratis e in sicurezza!
- Sport in streaming senza confini: puoi seguire Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e altri eventi disponibili su canali esteri come RSI (l’emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, mentre in Italia molte dirette restano a pagamento.
- Accedi a più contenuti calcistici: con un abbonamento a Paramount+ USA, per esempio, puoi consultare un catalogo diverso da quello italiano collegandoti a un server statunitense.
- Risparmia sugli abbonamenti: i prezzi dei servizi di streaming variano in base al paese, quindi una VPN ti permette di confrontare eventuali offerte più convenienti su piattaforme come DAZN.
- Streaming sicuro e privato: la VPN cifra la connessione durante la visione e protegge i dati da accessi non autorizzati, soprattutto quando usi reti Wi-Fi pubbliche.
Considerazioni finali
Per Palladino la sfida al Dall'Ara è l'occasione di dare continuità al successo sul Lecce contro un avversario di prima fascia. Chivu, con la squadra ancora a zero punti dopo due giornate di Champions, cerca invece di ritrovare in campionato la solidità mostrata nel 3-0 al Parma, deciso dalle reti di Sucic, Çalhanoğlu e Thuram.
Con la VPN configurata, seguire Bologna-Inter in streaming gratis su CBS Sports Golazo Network o su Digi Sport richiede pochi minuti anche dall’Italia. Ti basta selezionare un server statunitense o rumeno e aprire il canale: la diretta parte senza restrizioni geografiche.
FAQ
Dove posso guardare Bologna-Inter in diretta streaming gratis?
Il canale gratuito principale è CBS Sports Golazo Network (USA), con un’interfaccia semplice da usare e il commento in inglese; in alternativa c’è Digi Sport 2 (Romania). Dall’Italia puoi accedervi attivando una VPN su un server statunitense o rumeno: la piattaforma riconosce la connessione come locale e avvia la diretta.
Qual è la migliore VPN per il live streaming della Serie A?
Una delle scelte con il miglior rapporto qualità-prezzo è Proton VPN, per il costo contenuto e le funzioni di sicurezza avanzate. Chi cerca più velocità o un numero illimitato di dispositivi può orientarsi su NordVPN o Surfshark. Ognuna delle tre sblocca facilmente CBS Sports Golazo Network, Digi Sport e gli altri canali esteri.
Posso usare una VPN gratuita per vedere Bologna-Inter?
Te lo sconsigliamo. Le soluzioni gratuite hanno di rado server statunitensi o rumeni adatti allo streaming e, con tante persone collegate per una partita di richiamo, vanno presto in sovraccarico: ne derivano cali di velocità e un rischio maggiore che i filtri di CBS Sports Golazo Network e Digi Sport interrompano la visione.