Serie A 2026/27 Partita: Venezia-Napoli Data: Sabato 17 ottobre 2026, ore 15:00 Streaming gratuito: SportyNet via YouTube VPN: Proton VPN con sconto fino al 70%

Il sabato pomeriggio di campionato porta il Napoli di Massimiliano Allegri in laguna: allo Stadio Pierluigi Penzo lo aspetta un Venezia che presenta in panchina il nuovo allenatore Davide Nicola, al debutto assoluto con i lagunari.

Arrivato il 15 ottobre per sostituire l'esonerato Giovanni Stroppa, Nicola eredita una squadra reduce dal 3-1 incassato a Bergamo contro l'Atalanta, sesto ko di fila in Serie A. Nemmeno i partenopei vivono giorni sereni: in Champions League il gol di Rrahmani non è bastato, e il Villarreal ha ribaltato il risultato fino al 3-1 finale.

Per seguire la diretta in Italia serve un abbonamento a DAZN. All'estero, però, esiste un'alternativa senza costi: SportyNet trasmette la gara gratis su YouTube in Brasile, riservando la visione a chi si collega con un IP brasiliano. A chi si domanda dove vedere Venezia-Napoli in streaming gratis, la soluzione più rapida è una VPN, lo strumento che aggira il blocco geografico e apre il canale anche dall’Italia.

Come vedere Venezia-Napoli gratis: guida rapida

Scegli una VPN affidabile: per sicurezza e stabilità, una delle nostre scelte migliori è Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto) Scarica l'app sul dispositivo che userai per la partita: PC, smartphone, tablet o smart TV Connettiti a un server in Brasile per sbloccare SportyNet Apri il canale YouTube di SportyNet e avvia la diretta del match Guarda la partita: con la VPN attiva, puoi seguire Venezia-Napoli in streaming gratis anche dall’Italia

Conviene puntare su una VPN gratuita? Secondo noi no. Limiti di traffico, banda ridotta e server sovraccarichi rendono la visione di una partita poco fluida. A preoccuparci è anche la privacy: non pochi servizi gratuiti guadagnano cedendo a terzi i dati di chi li usa.

Dove guardare Venezia-Napoli in streaming gratis

Servizio Paese Tipo VPN necessaria SportyNet (YouTube) Brasile Gratis Sì ✅

Per Venezia-Napoli, una delle poche dirette gratuite che abbiamo trovato è su SportyNet, che manda in onda la partita gratis sul proprio canale YouTube. Visto che la trasmissione è visibile solo dal Brasile, ti basta collegare la VPN a un server brasiliano per raggiungerla senza ostacoli dall’Italia.

Le migliori VPN per vedere Venezia-Napoli in streaming

Proton VPN: rete globale molto ampia, forte attenzione alla riservatezza e costi contenuti NordVPN: connessioni rapidissime e server ottimizzati per dirette senza interruzioni Surfshark: un solo account per tutti i dispositivi, visione stabile e costo vantaggioso

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Serie A gratis

Appena fai partire lo streaming gratuito di Venezia-Napoli, SportyNet controlla da dove arriva la tua connessione. Se ti colleghi dall’Italia o da qualsiasi paese diverso dal Brasile, la verifica dell’indirizzo IP blocca la riproduzione.

SportyNet bloccato geograficamente

Tutto dipende dai diritti televisivi, che la lega cede mercato per mercato. Per questo SportyNet limita le proprie dirette a chi si trova in Brasile. Per superare questo limite è sufficiente una VPN.

Scegliendo un server brasiliano, ricevi un indirizzo IP locale e risulti all’interno dell’area servita dall’emittente. Il canale smette così di considerarti una connessione estera e la diretta parte regolarmente.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Venezia-Napoli sui canali esteri?

Te lo sconsigliamo. Raramente le VPN gratuite offrono server brasiliani all'altezza di una diretta, e quando il traffico sale la velocità precipita, mentre i filtri di SportyNet spesso riconoscono e bloccano queste connessioni. Il risultato, durante Venezia-Napoli, sono buffering frequenti, immagini di bassa qualità e disconnessioni improvvise.

Per guardare la partita senza intoppi, noi consigliamo servizi che hanno già dato buona prova con lo sport in diretta, come Proton VPN e NordVPN.

Non sai se funziona? Prova Proton VPN senza rischi: con un costo da 2,99 € al mese e 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, guardi Venezia-Napoli gratis su SportyNet dall'Italia e, se il servizio non ti soddisfa, ottieni il rimborso.

Come vedere Venezia-Napoli in streaming su smartphone

Scarica l'app VPN – è disponibile su App Store e Google Play Effettua il login e avvia la connessione protetta Scegli un server in Brasile per sbloccare SportyNet Apri YouTube e cerca il canale di SportyNet, poi avvia la diretta Guarda Venezia-Napoli in streaming gratis sul tuo telefono

Sblocca lo streaming gratuito sul tuo smartphone

Con la VPN guardi molto più sport, gratis e in sicurezza!

Sport in streaming senza confini: puoi seguire Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e altri eventi disponibili su canali esteri come RSI (l’emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, mentre in Italia molte dirette restano a pagamento.

puoi seguire Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e altri eventi disponibili su canali esteri come RSI (l’emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, mentre in Italia molte dirette restano a pagamento. Accedi a più contenuti calcistici: con un abbonamento a Paramount+ USA, per esempio, puoi consultare un catalogo diverso da quello italiano collegandoti a un server statunitense.

con un abbonamento a Paramount+ USA, per esempio, puoi consultare un catalogo diverso da quello italiano collegandoti a un server statunitense. Risparmia sugli abbonamenti: i prezzi dei servizi di streaming variano in base al paese, quindi una VPN ti permette di confrontare eventuali offerte più convenienti su piattaforme come DAZN.

i prezzi dei servizi di streaming variano in base al paese, quindi una VPN ti permette di confrontare eventuali offerte più convenienti su piattaforme come DAZN. Streaming sicuro e privato: la VPN cifra la connessione durante la visione e protegge i dati da accessi non autorizzati, soprattutto quando usi reti Wi-Fi pubbliche.

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Considerazioni finali

Ancora fermo a zero punti, il Venezia affida a Nicola la ricerca del primo risultato utile della stagione, e al Penzo anche un pareggio cambierebbe l'umore della piazza. Di segno opposto l'obiettivo degli azzurri: in campionato Allegri riparte dal 3-0 rifilato al Frosinone e ora chiede ai suoi di tornare subito alla vittoria dopo il passo falso in Europa.

Con una configurazione di pochi minuti, Venezia-Napoli in streaming gratis su SportyNet è a portata di mano anche dall'Italia. Collegati a un server brasiliano, apri il canale YouTube e la diretta parte senza restrizioni geografiche.

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