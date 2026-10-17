Dove vedere Roma-Genoa in streaming gratis: Serie A 2026/27
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|Partita:
|Roma-Genoa
|Data:
|Sabato 17 ottobre 2026, ore 20:45
|Streaming gratuito:
|CBS Sports Golazo Network
|VPN:
|Proton VPN con sconto fino al 70%
Sotto i riflettori dello Stadio Olimpico, il sabato sera di campionato propone l'incrocio tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Genoa affidato a Daniele De Rossi, grande ex della serata.
Reduci da una serata europea amara, i giallorossi hanno ceduto 4-3 al Real Madrid in Champions League, subendo la rimonta nel finale dopo essere stati avanti 3-1. Ben diverso lo stato d'animo in casa rossoblù: battendo 2-1 la Fiorentina con le reti di Osmajić e Messias, il Grifone ha finalmente conquistato il primo successo stagionale.
In Italia soltanto chi ha un abbonamento a DAZN può seguire la diretta. All’estero, invece, la partita va in onda gratis su CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 2 (Romania) e SportyNet via YouTube (Brasile), canali visibili solo con un IP del paese corrispondente. Se ti stai chiedendo dove vedere Roma-Genoa in streaming gratis, la risposta è una VPN: superando il blocco geografico, ti permette di raggiungere queste emittenti anche dall'Italia.
Come vedere Roma-Genoa gratis: guida rapida
- Affidati a una VPN di qualità: tra le opzioni più sicure e stabili, noi suggeriamo Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto)
- Installa l'applicazione sul dispositivo da cui guarderai la partita: computer, smartphone, tablet o smart TV
- Collegati a un server statunitense per CBS Sports Golazo Network, rumeno per Digi Sport 2 o brasiliano per SportyNet
- Raggiungi l'emittente scelta: dal sito ufficiale, dall'app o dal canale YouTube, avvia la trasmissione del match
- Goditi la diretta: a VPN attiva, Roma-Genoa è visibile in streaming gratis anche dall'Italia
La nostra risposta è negativa: tra tetti al traffico, server affollati e banda limitata, una diretta diventa difficile da seguire. C'è poi il tema privacy, perché diversi servizi gratuiti si finanziano vendendo a terzi i dati di chi li usa.
Dove guardare Roma-Genoa in streaming gratis
|Servizio
|Paese
|Tipo
|VPN necessaria
|CBS Sports Golazo Network
|USA
|Gratis
|Sì ✅
|Digi Sport 2
|Romania
|Gratis
|Sì ✅
|SportyNet (YouTube)
|Brasile
|Gratis
|Sì ✅
In cima alla nostra lista per Roma-Genoa c'è CBS Sports Golazo Network, una piattaforma intuitiva con telecronaca in inglese; come alternative restano Digi Sport 2 e SportyNet su YouTube. Ciascun canale limita la visione al proprio paese, ma collegando la VPN a un server negli USA, in Romania o in Brasile li raggiungi senza problemi dall'Italia.
Le migliori VPN per vedere Roma-Genoa in streaming
- Proton VPN: privacy al primo posto, tanti server nel mondo e un prezzo accessibile
- NordVPN: velocità ai vertici e una rete pensata per le dirette senza buffering
- Surfshark: dispositivi illimitati, streaming stabile e ottimo rapporto qualità-prezzo
Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Serie A gratis
All'avvio dello streaming gratuito di Roma-Genoa, CBS Sports Golazo Network, Digi Sport 2 e SportyNet verificano subito la provenienza della connessione. Se ti colleghi dall’Italia, o comunque da fuori del paese dell'emittente, il controllo dell'indirizzo IP impedisce la riproduzione.
Alla base di questo meccanismo ci sono i diritti televisivi, venduti separatamente in ogni mercato. Ecco perché ciascuna emittente riserva le proprie dirette al pubblico di Stati Uniti, Romania o Brasile.
Basta una VPN per aggirare la restrizione.
Connettendoti a un server statunitense, rumeno o brasiliano, ottieni un IP del paese e risulti all'interno della zona coperta dal servizio. A quel punto la piattaforma ti tratta come utente del posto e sblocca la diretta, eliminando il filtro applicato alle connessioni estere.
Durante i nostri test, perfino nelle fasi di gioco più intense, la riproduzione su smartphone è rimasta fluida con una VPN affidabile, e lo stesso vale per i tablet.
Posso usare una VPN gratuita per guardare Roma-Genoa sui canali esteri?
Meglio evitarlo. Tra i servizi gratuiti è difficile trovare server negli USA, in Romania o in Brasile capaci di reggere lo streaming; nei momenti di picco la velocità crolla e i sistemi di controllo di CBS Sports Golazo Network, Digi Sport e SportyNet bloccano spesso l'accesso. Per chi guarda Roma-Genoa, tutto questo significa caricamenti continui, immagini sgranate e cadute della connessione.
Se cerchi una visione stabile, ti conviene puntare su servizi già messi alla prova con le dirette sportive, ad esempio Proton VPN o NordVPN.
Prova Proton VPN senza rischi: da 2,99 € al mese e con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, puoi seguire Roma-Genoa sui canali esteri gratuiti dall'Italia e chiedere il rimborso se il servizio non ti soddisfa.
Come vedere Roma-Genoa in streaming su smartphone
- Installa l'app VPN sul telefono – la trovi su App Store e Google Play
- Accedi al tuo account e attiva la connessione cifrata
- Seleziona un server negli USA, in Romania o in Brasile per sbloccare CBS Sports Golazo Network, Digi Sport 2 o SportyNet
- Entra nel sito, nell'app o nel canale YouTube dell'emittente e fai partire la diretta
- Segui Roma-Genoa in streaming gratis dal tuo smartphone
Con la VPN guardi molto più sport, gratis e in sicurezza!
- Sport in streaming senza confini: puoi seguire Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e altri eventi disponibili su canali esteri come RSI (l’emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, mentre in Italia molte dirette restano a pagamento.
- Accedi a più contenuti calcistici: con un abbonamento a Paramount+ USA, per esempio, puoi consultare un catalogo diverso da quello italiano collegandoti a un server statunitense.
- Risparmia sugli abbonamenti: i prezzi dei servizi di streaming variano in base al paese, quindi una VPN ti permette di confrontare eventuali offerte più convenienti su piattaforme come DAZN.
- Streaming sicuro e privato: la VPN cifra la connessione durante la visione e protegge i dati da accessi non autorizzati, soprattutto quando usi reti Wi-Fi pubbliche.
Considerazioni finali
Dopo lo 0-0 sul campo del Como nell'ultimo turno di campionato, Gasperini ha bisogno di tre punti all'Olimpico per rimettere in moto la classifica e archiviare la delusione europea. De Rossi, al contrario, torna nella sua Roma con l'obiettivo di dare seguito al successo appena ottenuto e trasformare una vittoria isolata in una serie positiva.
Pochi minuti di configurazione bastano per guardare Roma-Genoa in streaming gratis su CBS Sports Golazo Network, Digi Sport 2 o SportyNet, anche dall'Italia. Scegli un server negli USA, in Romania o in Brasile, apri il canale e la partita parte senza blocchi geografici.
FAQ
Dove posso guardare Roma-Genoa in diretta streaming gratis?
La prima scelta gratuita è CBS Sports Golazo Network (USA), facile da usare e con telecronaca in inglese; come alternative ci sono Digi Sport 2 (Romania) e SportyNet su YouTube (Brasile). Per vederli dall'Italia ti basta collegare la VPN a un server del paese dell’emittente scelta: la piattaforma considera locale la connessione e fa partire la diretta.
Qual è la migliore VPN per il live streaming della Serie A?
Tra costo contenuto e strumenti di sicurezza avanzati, Proton VPN offre uno dei migliori rapporti qualità-prezzo. Se dai priorità alla velocità o vuoi collegare dispositivi senza limiti, valuta NordVPN o Surfshark. Con tutte e tre sblocchi senza fatica CBS Sports Golazo Network e le altre emittenti estere.
Posso usare una VPN gratuita per vedere Roma-Genoa?
Non è la scelta che consigliamo. Raramente i servizi gratuiti dispongono di server negli USA, in Romania o in Brasile adatti allo streaming, e quando molte persone si collegano per la stessa partita si saturano in fretta: la velocità cala e aumentano le probabilità che i filtri delle emittenti blocchino la visione.