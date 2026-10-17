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Dove vedere Roma-Genoa in streaming gratis: Serie A 2026/27

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Aggiornato il: 17 ottobre 2026
Roma-Genoa, Serie A 2026/27

Serie A 2026/27
Partita:Roma-Genoa
Data:Sabato 17 ottobre 2026, ore 20:45
Streaming gratuito:CBS Sports Golazo Network
VPN:Proton VPN con sconto fino al 70%

Sotto i riflettori dello Stadio Olimpico, il sabato sera di campionato propone l'incrocio tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Genoa affidato a Daniele De Rossi, grande ex della serata.

Reduci da una serata europea amara, i giallorossi hanno ceduto 4-3 al Real Madrid in Champions League, subendo la rimonta nel finale dopo essere stati avanti 3-1. Ben diverso lo stato d'animo in casa rossoblù: battendo 2-1 la Fiorentina con le reti di Osmajić e Messias, il Grifone ha finalmente conquistato il primo successo stagionale.

In Italia soltanto chi ha un abbonamento a DAZN può seguire la diretta. All’estero, invece, la partita va in onda gratis su CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 2 (Romania) e SportyNet via YouTube (Brasile), canali visibili solo con un IP del paese corrispondente. Se ti stai chiedendo dove vedere Roma-Genoa in streaming gratis, la risposta è una VPN: superando il blocco geografico, ti permette di raggiungere queste emittenti anche dall'Italia.

Come vedere Roma-Genoa gratis: guida rapida

Serie A
  1. Affidati a una VPN di qualità: tra le opzioni più sicure e stabili, noi suggeriamo Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto)
  2. Installa l'applicazione sul dispositivo da cui guarderai la partita: computer, smartphone, tablet o smart TV
  3. Collegati a un server statunitense per CBS Sports Golazo Network, rumeno per Digi Sport 2 o brasiliano per SportyNet
  4. Raggiungi l'emittente scelta: dal sito ufficiale, dall'app o dal canale YouTube, avvia la trasmissione del match
  5. Goditi la diretta: a VPN attiva, Roma-Genoa è visibile in streaming gratis anche dall'Italia

Sblocca lo streaming con Proton VPN!

Conviene puntare su una VPN gratuita?

La nostra risposta è negativa: tra tetti al traffico, server affollati e banda limitata, una diretta diventa difficile da seguire. C'è poi il tema privacy, perché diversi servizi gratuiti si finanziano vendendo a terzi i dati di chi li usa.

Dove guardare Roma-Genoa in streaming gratis

ServizioPaeseTipoVPN necessaria
CBS Sports Golazo NetworkUSAGratisSì ✅
Digi Sport 2RomaniaGratisSì ✅
SportyNet (YouTube)BrasileGratisSì ✅

In cima alla nostra lista per Roma-Genoa c'è CBS Sports Golazo Network, una piattaforma intuitiva con telecronaca in inglese; come alternative restano Digi Sport 2 e SportyNet su YouTube. Ciascun canale limita la visione al proprio paese, ma collegando la VPN a un server negli USA, in Romania o in Brasile li raggiungi senza problemi dall'Italia.

Le migliori VPN per vedere Roma-Genoa in streaming

  1. Proton VPN: privacy al primo posto, tanti server nel mondo e un prezzo accessibile
  2. NordVPN: velocità ai vertici e una rete pensata per le dirette senza buffering
  3. Surfshark: dispositivi illimitati, streaming stabile e ottimo rapporto qualità-prezzo

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Serie A gratis

All'avvio dello streaming gratuito di Roma-Genoa, CBS Sports Golazo Network, Digi Sport 2 e SportyNet verificano subito la provenienza della connessione. Se ti colleghi dall’Italia, o comunque da fuori del paese dell'emittente, il controllo dell'indirizzo IP impedisce la riproduzione.

CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente
CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente

Alla base di questo meccanismo ci sono i diritti televisivi, venduti separatamente in ogni mercato. Ecco perché ciascuna emittente riserva le proprie dirette al pubblico di Stati Uniti, Romania o Brasile.

Basta una VPN per aggirare la restrizione.

Connettendoti a un server statunitense, rumeno o brasiliano, ottieni un IP del paese e risulti all'interno della zona coperta dal servizio. A quel punto la piattaforma ti tratta come utente del posto e sblocca la diretta, eliminando il filtro applicato alle connessioni estere.

CBS Sports Golazo Network sbloccato con VPN
CBS Sports Golazo Network sbloccato con VPN

Durante i nostri test, perfino nelle fasi di gioco più intense, la riproduzione su smartphone è rimasta fluida con una VPN affidabile, e lo stesso vale per i tablet.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Roma-Genoa sui canali esteri?

Meglio evitarlo. Tra i servizi gratuiti è difficile trovare server negli USA, in Romania o in Brasile capaci di reggere lo streaming; nei momenti di picco la velocità crolla e i sistemi di controllo di CBS Sports Golazo Network, Digi Sport e SportyNet bloccano spesso l'accesso. Per chi guarda Roma-Genoa, tutto questo significa caricamenti continui, immagini sgranate e cadute della connessione.

Se cerchi una visione stabile, ti conviene puntare su servizi già messi alla prova con le dirette sportive, ad esempio Proton VPN o NordVPN.

Non sai se funziona?

Prova Proton VPN senza rischi: da 2,99 € al mese e con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, puoi seguire Roma-Genoa sui canali esteri gratuiti dall'Italia e chiedere il rimborso se il servizio non ti soddisfa.

Come vedere Roma-Genoa in streaming su smartphone

  1. Installa l'app VPN sul telefono – la trovi su App Store e Google Play
  2. Accedi al tuo account e attiva la connessione cifrata
  3. Seleziona un server negli USA, in Romania o in Brasile per sbloccare CBS Sports Golazo Network, Digi Sport 2 o SportyNet
  4. Entra nel sito, nell'app o nel canale YouTube dell'emittente e fai partire la diretta
  5. Segui Roma-Genoa in streaming gratis dal tuo smartphone
Digi Sport sbloccato su smartphone
Digi Sport sbloccato su smartphone

Sblocca lo streaming gratuito sul tuo smartphone

Con la VPN guardi molto più sport, gratis e in sicurezza!

  • Sport in streaming senza confini: puoi seguire Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e altri eventi disponibili su canali esteri come RSI (l’emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, mentre in Italia molte dirette restano a pagamento.
  • Accedi a più contenuti calcistici: con un abbonamento a Paramount+ USA, per esempio, puoi consultare un catalogo diverso da quello italiano collegandoti a un server statunitense.
  • Risparmia sugli abbonamenti: i prezzi dei servizi di streaming variano in base al paese, quindi una VPN ti permette di confrontare eventuali offerte più convenienti su piattaforme come DAZN.
  • Streaming sicuro e privato: la VPN cifra la connessione durante la visione e protegge i dati da accessi non autorizzati, soprattutto quando usi reti Wi-Fi pubbliche.

Considerazioni finali

Dopo lo 0-0 sul campo del Como nell'ultimo turno di campionato, Gasperini ha bisogno di tre punti all'Olimpico per rimettere in moto la classifica e archiviare la delusione europea. De Rossi, al contrario, torna nella sua Roma con l'obiettivo di dare seguito al successo appena ottenuto e trasformare una vittoria isolata in una serie positiva.

Pochi minuti di configurazione bastano per guardare Roma-Genoa in streaming gratis su CBS Sports Golazo Network, Digi Sport 2 o SportyNet, anche dall'Italia. Scegli un server negli USA, in Romania o in Brasile, apri il canale e la partita parte senza blocchi geografici.

FAQ

Dove posso guardare Roma-Genoa in diretta streaming gratis?

La prima scelta gratuita è CBS Sports Golazo Network (USA), facile da usare e con telecronaca in inglese; come alternative ci sono Digi Sport 2 (Romania) e SportyNet su YouTube (Brasile). Per vederli dall'Italia ti basta collegare la VPN a un server del paese dell’emittente scelta: la piattaforma considera locale la connessione e fa partire la diretta.

Qual è la migliore VPN per il live streaming della Serie A?

Tra costo contenuto e strumenti di sicurezza avanzati, Proton VPN offre uno dei migliori rapporti qualità-prezzo. Se dai priorità alla velocità o vuoi collegare dispositivi senza limiti, valuta NordVPN o Surfshark. Con tutte e tre sblocchi senza fatica CBS Sports Golazo Network e le altre emittenti estere.

Posso usare una VPN gratuita per vedere Roma-Genoa?

Non è la scelta che consigliamo. Raramente i servizi gratuiti dispongono di server negli USA, in Romania o in Brasile adatti allo streaming, e quando molte persone si collegano per la stessa partita si saturano in fretta: la velocità cala e aumentano le probabilità che i filtri delle emittenti blocchino la visione.

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