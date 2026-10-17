Serie A 2026/27 Partita: Roma-Genoa Data: Sabato 17 ottobre 2026, ore 20:45 Streaming gratuito: CBS Sports Golazo Network VPN: Proton VPN con sconto fino al 70%

Sotto i riflettori dello Stadio Olimpico, il sabato sera di campionato propone l'incrocio tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Genoa affidato a Daniele De Rossi, grande ex della serata.

Reduci da una serata europea amara, i giallorossi hanno ceduto 4-3 al Real Madrid in Champions League, subendo la rimonta nel finale dopo essere stati avanti 3-1. Ben diverso lo stato d'animo in casa rossoblù: battendo 2-1 la Fiorentina con le reti di Osmajić e Messias, il Grifone ha finalmente conquistato il primo successo stagionale.

In Italia soltanto chi ha un abbonamento a DAZN può seguire la diretta. All’estero, invece, la partita va in onda gratis su CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 2 (Romania) e SportyNet via YouTube (Brasile), canali visibili solo con un IP del paese corrispondente. Se ti stai chiedendo dove vedere Roma-Genoa in streaming gratis, la risposta è una VPN: superando il blocco geografico, ti permette di raggiungere queste emittenti anche dall'Italia.

Come vedere Roma-Genoa gratis: guida rapida

Affidati a una VPN di qualità: tra le opzioni più sicure e stabili, noi suggeriamo Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto) Installa l'applicazione sul dispositivo da cui guarderai la partita: computer, smartphone, tablet o smart TV Collegati a un server statunitense per CBS Sports Golazo Network, rumeno per Digi Sport 2 o brasiliano per SportyNet Raggiungi l'emittente scelta: dal sito ufficiale, dall'app o dal canale YouTube, avvia la trasmissione del match Goditi la diretta: a VPN attiva, Roma-Genoa è visibile in streaming gratis anche dall'Italia

Conviene puntare su una VPN gratuita? La nostra risposta è negativa: tra tetti al traffico, server affollati e banda limitata, una diretta diventa difficile da seguire. C'è poi il tema privacy, perché diversi servizi gratuiti si finanziano vendendo a terzi i dati di chi li usa.

Dove guardare Roma-Genoa in streaming gratis

Servizio Paese Tipo VPN necessaria CBS Sports Golazo Network USA Gratis Sì ✅ Digi Sport 2 Romania Gratis Sì ✅ SportyNet (YouTube) Brasile Gratis Sì ✅

In cima alla nostra lista per Roma-Genoa c'è CBS Sports Golazo Network, una piattaforma intuitiva con telecronaca in inglese; come alternative restano Digi Sport 2 e SportyNet su YouTube. Ciascun canale limita la visione al proprio paese, ma collegando la VPN a un server negli USA, in Romania o in Brasile li raggiungi senza problemi dall'Italia.

Le migliori VPN per vedere Roma-Genoa in streaming

Proton VPN: privacy al primo posto, tanti server nel mondo e un prezzo accessibile NordVPN: velocità ai vertici e una rete pensata per le dirette senza buffering Surfshark: dispositivi illimitati, streaming stabile e ottimo rapporto qualità-prezzo

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Serie A gratis

All'avvio dello streaming gratuito di Roma-Genoa, CBS Sports Golazo Network, Digi Sport 2 e SportyNet verificano subito la provenienza della connessione. Se ti colleghi dall’Italia, o comunque da fuori del paese dell'emittente, il controllo dell'indirizzo IP impedisce la riproduzione.

CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente

Alla base di questo meccanismo ci sono i diritti televisivi, venduti separatamente in ogni mercato. Ecco perché ciascuna emittente riserva le proprie dirette al pubblico di Stati Uniti, Romania o Brasile.

Basta una VPN per aggirare la restrizione.

Connettendoti a un server statunitense, rumeno o brasiliano, ottieni un IP del paese e risulti all'interno della zona coperta dal servizio. A quel punto la piattaforma ti tratta come utente del posto e sblocca la diretta, eliminando il filtro applicato alle connessioni estere.

CBS Sports Golazo Network sbloccato con VPN

Durante i nostri test, perfino nelle fasi di gioco più intense, la riproduzione su smartphone è rimasta fluida con una VPN affidabile, e lo stesso vale per i tablet.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Roma-Genoa sui canali esteri?

Meglio evitarlo. Tra i servizi gratuiti è difficile trovare server negli USA, in Romania o in Brasile capaci di reggere lo streaming; nei momenti di picco la velocità crolla e i sistemi di controllo di CBS Sports Golazo Network, Digi Sport e SportyNet bloccano spesso l'accesso. Per chi guarda Roma-Genoa, tutto questo significa caricamenti continui, immagini sgranate e cadute della connessione.

Se cerchi una visione stabile, ti conviene puntare su servizi già messi alla prova con le dirette sportive, ad esempio Proton VPN o NordVPN.

Non sai se funziona? Prova Proton VPN senza rischi: da 2,99 € al mese e con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, puoi seguire Roma-Genoa sui canali esteri gratuiti dall'Italia e chiedere il rimborso se il servizio non ti soddisfa.

Come vedere Roma-Genoa in streaming su smartphone

Installa l'app VPN sul telefono – la trovi su App Store e Google Play Accedi al tuo account e attiva la connessione cifrata Seleziona un server negli USA, in Romania o in Brasile per sbloccare CBS Sports Golazo Network, Digi Sport 2 o SportyNet Entra nel sito, nell'app o nel canale YouTube dell'emittente e fai partire la diretta Segui Roma-Genoa in streaming gratis dal tuo smartphone

Digi Sport sbloccato su smartphone

Sblocca lo streaming gratuito sul tuo smartphone

Con la VPN guardi molto più sport, gratis e in sicurezza!

Sport in streaming senza confini: puoi seguire Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e altri eventi disponibili su canali esteri come RSI (l’emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, mentre in Italia molte dirette restano a pagamento.

puoi seguire Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e altri eventi disponibili su canali esteri come RSI (l’emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, mentre in Italia molte dirette restano a pagamento. Accedi a più contenuti calcistici: con un abbonamento a Paramount+ USA, per esempio, puoi consultare un catalogo diverso da quello italiano collegandoti a un server statunitense.

con un abbonamento a Paramount+ USA, per esempio, puoi consultare un catalogo diverso da quello italiano collegandoti a un server statunitense. Risparmia sugli abbonamenti: i prezzi dei servizi di streaming variano in base al paese, quindi una VPN ti permette di confrontare eventuali offerte più convenienti su piattaforme come DAZN.

i prezzi dei servizi di streaming variano in base al paese, quindi una VPN ti permette di confrontare eventuali offerte più convenienti su piattaforme come DAZN. Streaming sicuro e privato: la VPN cifra la connessione durante la visione e protegge i dati da accessi non autorizzati, soprattutto quando usi reti Wi-Fi pubbliche.

Risparmia e accedi ai contenuti esteri Prova Proton VPN

Considerazioni finali

Dopo lo 0-0 sul campo del Como nell'ultimo turno di campionato, Gasperini ha bisogno di tre punti all'Olimpico per rimettere in moto la classifica e archiviare la delusione europea. De Rossi, al contrario, torna nella sua Roma con l'obiettivo di dare seguito al successo appena ottenuto e trasformare una vittoria isolata in una serie positiva.

Pochi minuti di configurazione bastano per guardare Roma-Genoa in streaming gratis su CBS Sports Golazo Network, Digi Sport 2 o SportyNet, anche dall'Italia. Scegli un server negli USA, in Romania o in Brasile, apri il canale e la partita parte senza blocchi geografici.

Le migliori offerte settimanali di VPN: Più popolari 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -75% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -70% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto

FAQ