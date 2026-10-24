Partita Competizione Data e orario (ora italiana) Canali gratuiti Como-Sassuolo Serie A Sabato 24 ottobre, ore 15:00 Digi Sport 2 (Romania) Napoli-Roma Serie A Sabato 24 ottobre, ore 18:00 CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 2 (Romania), CazéTV via YouTube (Brasile) Lazio-Parma Serie A Sabato 24 ottobre, ore 20:45 CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 4 (Romania) Aston Villa-Manchester City Premier League Sabato 24 ottobre, ore 13:30 Setanta Sports (Filippine) Arsenal-Everton Premier League Sabato 24 ottobre, ore 16:00 Setanta Sports (Filippine), SABC Plus (Sudafrica), Sporty TV via YouTube (Nigeria) Coventry-Fulham Premier League Sabato 24 ottobre, ore 16:00 Setanta Sports (Filippine) Chelsea-Tottenham Premier League Sabato 24 ottobre, ore 18:30 Setanta Sports (Filippine) Tolosa-Troyes Ligue 1 Sabato 24 ottobre, ore 17:15 CazéTV via YouTube (Brasile) Lens-Paris FC Ligue 1 Sabato 24 ottobre, ore 20:45 CazéTV via YouTube (Brasile) Rayo Vallecano-Elche LaLiga Sabato 24 ottobre, ore 14:00 Digi Sport 3 (Romania), Setanta Sports (Filippine) Racing Santander-Espanyol LaLiga Sabato 24 ottobre, ore 16:15 Digi Sport 4 (Romania), Setanta Sports (Filippine) Valencia-Villarreal LaLiga Sabato 24 ottobre, ore 18:30 Setanta Sports (Filippine), PPTV HD 36 (Thailandia) Atlético Madrid-Deportivo La Coruña LaLiga Sabato 24 ottobre, ore 21:00 Digi Sport 2 (Romania), Setanta Sports (Filippine) Lipsia-Elversberg Bundesliga Sabato 24 ottobre, ore 15:30 CazéTV via YouTube (Brasile), Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA) Mainz-Werder Brema Bundesliga Sabato 24 ottobre, ore 15:30 Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), ABEMA (Giappone) Colonia-Schalke 04 Bundesliga Sabato 24 ottobre, ore 15:30 Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), SportyNet via YouTube (Brasile) Augusta-Union Berlino Bundesliga Sabato 24 ottobre, ore 15:30 Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA) Paderborn-Amburgo Bundesliga Sabato 24 ottobre, ore 15:30 Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), Canal GOAT via YouTube (Brasile) Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte Bundesliga Sabato 24 ottobre, ore 18:30 Digi Sport 4 (Romania), Bundesliga via YouTube (Irlanda), SportyNet via YouTube (Brasile)

Per avere sempre sotto mano gli aggiornamenti su Serie A e grandi campionati esteri, con i canali gratuiti e le modalità di visione di molte partite, puoi consultare la nostra pagina dedicata.

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Come guardare il calcio gratis con una VPN

Scegli una VPN affidabile: per una visione fluida e protetta la nostra preferenza va a Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto) Installa l'app: la trovi per computer Windows e Mac, telefoni, tablet e smart TV Connettiti al server giusto: per esempio gli USA per CBS Sports Golazo Network o la Romania per Digi Sport Apri il sito o l'app del canale: individua l'incontro nel palinsesto e fai partire la diretta gratuita

[Aston Villa contro Manchester City] - Haaland di Testa Riporta il City in Parità! Pareggio per il Manchester City! Erling Haaland svetta più in alto di tutti e insacca di testa da pochi passi su calcio piazzato, portando il risultato sull’1-1 contro l’Aston Villa. La partita si fa ancora più intensa: grande reazione del City! [Aston Villa contro Manchester City] - Aston Villa Colpisce per Prima Contro il City! Che inizio per l'Aston Villa! Nicolas Jackson scaglia un destro dall'area di sinistra e porta il Villa in vantaggio per 1-0 contro il Manchester City. La pressione iniziale dà i suoi frutti! [Cagliari contro Bologna] - Cagliari ospita il Bologna in una sfida ad alta tensione È Cagliari contro Bologna alla Sardegna Arena! I rossoblù cercano il riscatto dopo una sconfitta difficile e vogliono confermare il loro ottimo rendimento casalingo, mentre il Bologna punta a rialzarsi dopo una sconfitta rocambolesca contro l’Inter. Entrambe le squadre devono fare i conti con assenze importanti ma promettono spettacolo e calcio offensivo: prepariamoci a una sfida di Serie A davvero intensa! [Como vs Sassuolo] - Momento Decisivo: Il Como si Prepara alla Sfida contro il Sassuolo! Ci prepariamo a una sfida entusiasmante al Sinigaglia dove il Como, quinto in classifica e in grande forma, affronta un Sassuolo in difficoltà che cerca di interrompere una serie negativa di tre partite senza vittorie! Volpato ha appena rinnovato con il Sassuolo fino al 2031, portando ottimismo nella squadra. Il Como è molto forte in casa, con Douvikas e Paz in splendida forma—ci aspettiamo scintille! [Aston Villa contro Manchester City] - Villa pronta a mettere alla prova il City nel grande scontro Tutto è pronto per una sfida entusiasmante a Villa Park! Il Villa arriva lanciato e forte della fiducia di Emery dopo la vittoria in Champions League, ma il City di Maresca si presenta con un attacco in gran forma e imbattuto fuori casa. Formazioni probabili: entrambe le squadre schierate con il 4-2-3-1, Jackson per il Villa, Haaland per il City. Si preannunciano scintille!

Dove guardare il calcio gratis in streaming nel 2026?

Qui sotto abbiamo raccolto i canali con calcio in diretta gratis: per ognuno indichiamo i tornei in programma e il paese da impostare nella VPN.

Bastano pochi minuti di configurazione per aprire l'accesso a un'ampia scelta di dirette estere in chiaro, dalla Serie A alla Champions League passando per i principali campionati stranieri. Ciascuna emittente possiede un pacchetto di partite diverso, quindi ti suggeriamo di controllare in anticipo quale rete trasmette l'incontro che vuoi seguire.

Canale gratuito Paese Competizioni Digi Sport Romania Serie A, Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Ligue 1 Prima Sport via Orange TV Romania Serie A, Champions League, LaLiga CBS Sports Golazo Network USA Serie A, Champions League Fandango USA Bundesliga Canal GOAT Brasile Bundesliga, 2. Bundesliga CazéTV Brasile Serie A, Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Premier League, LaLiga OneFootball India, Myanmar Bundesliga, 2. Bundesliga ABEMA Giappone Serie A, Bundesliga, Ligue 1 Sporty TV Nigeria Serie A, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League SRF 2 Svizzera Champions League, Europa League, Conference League RTL Zwee Lussemburgo Champions League ServusTV Austria Europa League, Coppa di Germania İdman TV Azerbaigian LaLiga, Premier League, Ligue 1 VTM 2 Belgio Champions League RTÉ 2 Irlanda Champions League Virgin Media Two Irlanda Champions League Club RTL Belgio Champions League RTS 2 Svizzera Champions League, Europa League RSI LA 2 Svizzera Champions League, Europa League bTV Action Bulgaria Champions League, Europa League HRT 2 Croazia Champions League Mega TV Grecia Champions League RTS Serbia Champions League TRT 1 Turchia Champions League, Europa League TRT Spor Turchia Champions League, Europa League CBC Sport Azerbaigian Champions League, Europa League Qazsport Kazakistan Champions League, Europa League İctimai TV Azerbaigian Champions League, Europa League RTBF Belgio Europa League BBC iPlayer Regno Unito Bundesliga Bundesliga (via YouTube) Regno Unito, Irlanda, Myanmar, India Bundesliga SABC Sudafrica Bundesliga, Premier League

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Le migliori VPN per guardare il calcio in streaming

Proton VPN – ampia rete di server e sicurezza di alto livello a un prezzo accessibile NordVPN – velocità elevate, adatte allo streaming sia in Italia sia all’estero Surfshark – connessioni affidabili e nessun limite di dispositivi con un solo abbonamento

Perché serve una VPN per guardare il calcio gratis?

In Italia il calcio passa quasi interamente dagli abbonamenti a DAZN o Sky, una spesa che a fine stagione pesa parecchio sul portafoglio. Fuori dai confini, invece, diverse reti mandano in onda in chiaro molte partite di campionati e coppe.

Da un indirizzo IP italiano, tuttavia, la diretta resta bloccata.

Tutto dipende dal geoblocco: la piattaforma rileva il tuo IP e ferma il video quando ti trovi fuori dall'area in cui l'emittente detiene i diritti. CBS Sports Golazo Network, per esempio, si apre soltanto con una connessione dagli USA, e Digi Sport accetta esclusivamente chi si collega dalla Romania.

CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente

Grazie a una VPN per lo streaming del calcio il tuo traffico passa da un server situato nel paese del canale, ad esempio gli USA per CBS Sports Golazo Network o la Romania per Digi Sport. Il sito vede così un IP locale, il geoblocco non scatta e la diretta parte senza intoppi.

CBS Sports Golazo Network sbloccato con VPN

C'è poi un vantaggio sul fronte della riservatezza: con la crittografia del traffico i tuoi dati restano al sicuro anche su reti Wi-Fi pubbliche, condivise o poco protette.

Come guardare il calcio gratis su smartphone (Android e iOS)

Il televisore di casa non è l'unica opzione per seguire una gara. Con la VPN attiva sullo smartphone le dirette gratuite ti accompagnano ovunque. Android e iOS hanno menu diversi, eppure i passaggi restano quasi gli stessi.

Scarica la VPN: cerca su Google Play o sull'App Store un servizio affidabile come Proton VPN, NordVPN o Surfshark e installalo Connettiti al server giusto: imposta il paese dell'emittente che offre gratis l'incontro, per esempio gli USA per CBS Sports Golazo Network o la Romania per Digi Sport Apri il canale: lancia l’app o il sito dell’emittente, oppure YouTube quando la diretta va in onda su quella piattaforma Tocca Play: avvia la diretta e guarda la partita da qualsiasi luogo con una connessione stabile

Digi Sport sbloccato con VPN su smartphone

Guarda il calcio sullo smartphone con Proton VPN

Posso usare una VPN gratuita per guardare il calcio?

L'idea di non spendere nulla attira, eppure durante una diretta le VPN gratuite mostrano presto i loro difetti. Di solito mettono a disposizione pochi server, velocità modeste e una sicurezza parziale, con il risultato che il video si ferma o perde qualità proprio nelle fasi cruciali. Esiste anche un pericolo meno evidente: molti servizi gratuiti guadagnano con i dati di chi li usa, che finiscono poi a società terze.

Quando seguiamo Serie A, coppe europee e campionati stranieri scegliamo un provider solido, in grado di garantire dirette senza scatti e una tutela concreta della privacy: una delle opzioni più valide, a nostro giudizio, è Proton VPN, che unisce prezzo accessibile e funzioni di sicurezza avanzate.

Con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni puoi testarla senza fretta e, se non ti convince, riavere tutto l'importo.

Non sai se funziona? Prova Proton VPN senza rischi: da 2,99 € al mese e con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, puoi seguire dall’Italia le dirette di tante partite sui canali esteri gratuiti e chiedere il rimborso se il servizio non ti soddisfa.

Posso guardare il calcio sulla smart TV con una VPN?

Sì. Sul televisore la VPN supera il geoblocco esattamente come su computer e smartphone, e ti permette di raggiungere canali gratuiti come CBS Sports Golazo Network o Digi Sport. Ecco come procedere:

Passo 1: installa la VPN . Cerca l'app nello store della TV; in assenza di una versione compatibile, configura la VPN sul router e connetti il televisore a quella rete Wi-Fi.

. Cerca l'app nello store della TV; in assenza di una versione compatibile, configura la VPN sul router e connetti il televisore a quella rete Wi-Fi. Passo 2: connettiti a un server . Seleziona il paese dell'emittente, per esempio gli USA per CBS Sports Golazo Network o la Romania per Digi Sport.

. Seleziona il paese dell'emittente, per esempio gli USA per CBS Sports Golazo Network o la Romania per Digi Sport. Passo 3: apri il canale online. Lancia l'app del broadcaster oppure raggiungi il sito con il browser del televisore e avvia la diretta.

Se la VPN sulla TV dà problemi, puoi ricorrere a due soluzioni veloci:

Usa Chromecast o AirPlay : in pochi secondi porti sul televisore ciò che vedi sul telefono o sul portatile.

: in pochi secondi porti sul televisore ciò che vedi sul telefono o sul portatile. Usa un cavo HDMI: colleghi il computer alla TV e segui l'incontro su grande schermo, senza impostazioni da modificare.

Partita del giorno – sabato 24 ottobre 2026: Napoli-Roma

Sabato alle ore 18:00 lo Stadio Diego Armando Maradona fa da cornice a Napoli-Roma, incontro della Serie A 2026/27. Sulle due panchine siedono Massimiliano Allegri per i partenopei e Gian Piero Gasperini per i giallorossi.

In campionato gli azzurri devono riscattare la sconfitta per 1-0 sul campo del Venezia, anche se in Champions League hanno ritrovato fiducia con il 4-3 al Bodø/Glimt, trascinato dal gol lampo di Politano e dalla doppietta di McTominay. I capitolini, dal canto loro, hanno battuto 2-0 il Genoa all'Olimpico grazie a Castro e Lulli, regalando a Gasperini la trecentesima vittoria in Serie A. In Europa è poi arrivato un netto 4-0 sullo Slovan Bratislava con le reti di Hermoso, Molina, Pisilli e Malen su rigore, primo successo della Roma in Champions League dopo sette anni.

In Italia l'unica via per vedere la sfida è DAZN, a pagamento. Oltre confine, invece, Napoli-Roma va in onda gratis su CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 2 (Romania) e CazéTV via YouTube (Brasile). Ti basta collegare la VPN a un server nel paese del canale scelto.

Inizia a guardare il calcio gratis oggi

Sabato 24 ottobre la Serie A propone tre partite disponibili in chiaro sulle reti estere. In programma Como-Sassuolo alle 15:00, Napoli-Roma alle 18:00 e Lazio-Parma alle 20:45. Completano la giornata le gare di Premier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1.

Per aggirare il geoblocco serve una VPN affidabile: collegati a un server negli USA per CBS Sports Golazo Network, in Romania per Digi Sport o in Brasile per CazéTV via YouTube, a seconda dell'emittente che manda in onda la partita scelta.

Fra le VPN che abbiamo testato emerge Proton VPN, che unisce sicurezza avanzata e un'ampia rete di server, utile per accedere con facilità ai contenuti di numerosi paesi: attivala qualche minuto prima del calcio d'inizio e non perdere nemmeno un'azione della gara.

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