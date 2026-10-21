Dove vedere Inter-Shakhtar Donetsk in streaming gratis: Champions League 2026/27
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|Partita:
|Inter-Shakhtar Donetsk
|Data:
|Mercoledì 21 ottobre 2026, ore 21:00
|Streaming gratis:
|Digi Sport 3 (Romania)
|VPN:
|Proton VPN con sconto fino al 70%
Mercoledì 21 ottobre alle 21:00 San Siro accoglie una notte europea: va in scena Inter-Shakhtar Donetsk, incrocio di Champions League tra la squadra di Cristian Chivu e quella guidata da Arda Turan.
Il 3-1 in rimonta a Bologna, firmato da Thuram, Carlos Augusto e Bonny dopo il vantaggio di Pobega, ha ridato morale ai nerazzurri, ancora a zero punti in Europa dopo il 4-3 subito dal Club Brugge nonostante la doppietta di Lautaro. Gli ucraini, invece, hanno sbloccato la fase campionato battendo 3-1 in rimonta l’AEK Atene e in patria hanno superato 2-1 il Kolos Kovalivka.
Chi vive in Italia trova l'incontro soltanto su Amazon Prime Video, a pagamento, mentre oltreconfine esistono alternative senza abbonamento: in Romania la diretta gratis va in onda su Digi Sport 3 e su Prima Sport 3 tramite Orange TV. Se ti colleghi da un IP italiano, tuttavia, entrambe le emittenti negano l’accesso. Per vedere Inter-Shakhtar Donetsk in streaming gratis serve dunque una VPN, lo strumento che rende raggiungibili i canali stranieri.
Come vedere Inter-Shakhtar Donetsk gratis: guida rapida
- Punta su una VPN affidabile per lo streaming: la nostra scelta per vedere la partita in modo stabile e protetto è Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto)
- Scarica l'applicazione: installala sul dispositivo che userai per Inter-Shakhtar Donetsk, che sia PC, telefono, tablet o smart TV
- Seleziona un server romeno: in questo modo Digi Sport 3 e Prima Sport 3 (Orange TV) diventano accessibili anche dall'Italia
- Raggiungi il canale: apri il sito ufficiale di Digi Sport 3 oppure Orange TV per Prima Sport 3
- Avvia la diretta: con la VPN accesa, segui Inter-Shakhtar Donetsk in streaming gratis sul tuo schermo
Per seguire un match in diretta, i servizi gratuiti sono una scelta da evitare: la rete di server è ridotta, il segnale cade spesso e nei momenti di punta le connessioni si intasano. Alcuni operatori, inoltre, si finanziano cedendo a terzi le informazioni di chi li usa.
Dove guardare Inter-Shakhtar Donetsk in streaming gratis
|Servizio
|Paese
|Tipo di diretta
|VPN necessaria
|Digi Sport 3
|Romania
|Gratis
|Sì ✅
|Prima Sport 3 (Orange TV)
|Romania
|Gratis
|Sì ✅
La nostra prima scelta è Digi Sport, che offre immagini nitide e un'interfaccia intuitiva senza obbligo di creare un account: attiva la VPN, scegli un server in Romania e la partita parte subito.
Le migliori VPN per vedere Inter-Shakhtar Donetsk in streaming
- Proton VPN: rete di server molto estesa, costi contenuti e tutela dei dati al primo posto
- NordVPN: velocità elevata e segnale stabile per tutti i novanta minuti
- Surfshark: dispositivi collegabili senza limiti e costi molto convenienti
Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Champions League gratis
La diretta gratuita di Inter-Shakhtar Donetsk su Digi Sport è riservata a chi si collega dalla Romania. Se provi ad aprirla dall'Italia, la piattaforma rileva il tuo indirizzo IP e interrompe la riproduzione.
Tutto dipende dagli accordi sui diritti televisivi: ciascuna emittente può trasmettere esclusivamente nei paesi coperti dalla propria licenza. Per questo motivo, fuori dalla Romania, Digi Sport tiene oscurato l'incontro.
Superare questo geoblocco richiede poco: serve soltanto una VPN, pronta all'uso in qualche minuto.
Selezionando un server in Romania ricevi un indirizzo IP romeno: per Digi Sport risulti così un utente del posto e lo streaming si sblocca.
Su telefono e tablet il principio non cambia: con una VPN premium il segnale resta solido e l'immagine nitida, così segui Inter-Shakhtar Donetsk senza blocchi o rallentamenti.
Posso usare una VPN gratuita per guardare Inter-Shakhtar Donetsk?
Per le dirette sportive la nostra risposta è no. I servizi senza costi offrono raramente server romeni adatti allo streaming, ammesso che li abbiano, e le emittenti riconoscono e bloccano con facilità i loro indirizzi. Tra limiti di traffico, tempi di connessione lunghi e server affollati, la partita di San Siro rischia di diventare una sequenza di buffering e immagini sfocate.
Chi vuole uno streaming senza intoppi fa meglio a scegliere provider collaudati sulle dirette, come Proton VPN e NordVPN.
Prova Proton VPN senza rischi: con il piano di due anni il costo parte da 2,99 € al mese. La garanzia di rimborso di 30 giorni ti permette di vedere Inter-Shakhtar Donetsk gratis su Digi Sport 3 dall'Italia e di recuperare la spesa se il servizio non ti soddisfa.
Come vedere Inter-Shakhtar Donetsk in streaming su smartphone
- Installa l'app VPN sul telefono – la trovi su App Store e Google Play
- Effettua il login
- Scegli un server romeno per Digi Sport 3 o Prima Sport 3 (Orange TV)
- Apri il sito o l'app del canale e fai partire la diretta
- Segui Inter-Shakhtar Donetsk gratis direttamente dallo smartphone
Con la VPN guardi molto più sport, gratis e in sicurezza!
- Sport in streaming senza confini: molte competizioni in Italia richiedono un abbonamento, ma attivando una VPN accedi a emittenti estere gratuite come RSI (l'emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, per vedere Formula 1, MotoGP, Serie A, Champions League, Wimbledon e tanto altro.
- Più calcio a disposizione: un server negli Stati Uniti ti dà accesso al catalogo americano di piattaforme come Paramount+ USA, che propone contenuti differenti rispetto all'Italia.
- Abbonamenti a condizioni diverse: i prezzi dei servizi variano a seconda del paese, e tramite VPN è possibile mettere a confronto le offerte straniere, comprese quelle di DAZN.
- Connessione più sicura e privata: il traffico cifrato tiene al riparo le tue informazioni durante lo streaming, soprattutto quando usi Wi-Fi pubblici o condivisi.
Considerazioni finali
A San Siro i nerazzurri cercano i primi punti nella fase campionato dopo due giornate a vuoto, forti del 3-1 in rimonta sul campo del Bologna. La squadra di Turan si presenta a Milano con la fiducia data dal 3-1 all'AEK Atene e dal 2-1 sul Kolos Kovalivka.
Con una VPN puoi vedere dall'Italia Inter-Shakhtar Donetsk gratis su Digi Sport 3 o su Prima Sport 3 via Orange TV: collegati a un server romeno, apri il canale e avvia la diretta con qualche minuto di anticipo sulle 21:00.
FAQ
Dove posso guardare Inter-Shakhtar Donetsk in diretta streaming gratis?
L'incontro è visibile senza costi su Digi Sport 3 e Prima Sport 3 via Orange TV (Romania). Entrambi i canali funzionano solo con una connessione romena, quindi dall'Italia occorre una VPN collegata a un server in Romania.
Posso guardare la Champions League gratis su TV8?
Non del tutto: a ogni giornata della fase campionato, così come nella fase a eliminazione diretta, TV8 manda in chiaro una sfida tra club stranieri. Le gare delle squadre italiane restano invece su Sky o Amazon Prime Video, salvo che una di esse arrivi in semifinale.
Qual è la migliore VPN per il live streaming della partita di Champions League?
Tra le scelte più valide c'è Proton VPN, che unisce un costo contenuto a strumenti di protezione evoluti. Chi dà priorità alla rapidità o a un numero illimitato di dispositivi può orientarsi su NordVPN o Surfshark: con ciascuna delle tre i canali stranieri si sbloccano facilmente.
Posso usare una VPN gratuita per vedere Inter-Shakhtar Donetsk?
Te lo sconsigliamo: i servizi gratuiti dispongono di pochi server e di connessioni instabili, perciò di rado aggirano i blocchi geografici di emittenti come Digi Sport, e in diretta ogni difetto si nota immediatamente. Per seguire la partita senza interruzioni conviene affidarsi a una VPN a pagamento.