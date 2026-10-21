UEFA Champions League 2026/27 Partita: Inter-Shakhtar Donetsk Data: Mercoledì 21 ottobre 2026, ore 21:00 Streaming gratis: Digi Sport 3 (Romania) VPN: Proton VPN con sconto fino al 70%

Mercoledì 21 ottobre alle 21:00 San Siro accoglie una notte europea: va in scena Inter-Shakhtar Donetsk, incrocio di Champions League tra la squadra di Cristian Chivu e quella guidata da Arda Turan.

Il 3-1 in rimonta a Bologna, firmato da Thuram, Carlos Augusto e Bonny dopo il vantaggio di Pobega, ha ridato morale ai nerazzurri, ancora a zero punti in Europa dopo il 4-3 subito dal Club Brugge nonostante la doppietta di Lautaro. Gli ucraini, invece, hanno sbloccato la fase campionato battendo 3-1 in rimonta l’AEK Atene e in patria hanno superato 2-1 il Kolos Kovalivka.

Chi vive in Italia trova l'incontro soltanto su Amazon Prime Video, a pagamento, mentre oltreconfine esistono alternative senza abbonamento: in Romania la diretta gratis va in onda su Digi Sport 3 e su Prima Sport 3 tramite Orange TV. Se ti colleghi da un IP italiano, tuttavia, entrambe le emittenti negano l’accesso. Per vedere Inter-Shakhtar Donetsk in streaming gratis serve dunque una VPN, lo strumento che rende raggiungibili i canali stranieri.

Come vedere Inter-Shakhtar Donetsk gratis: guida rapida

Punta su una VPN affidabile per lo streaming: la nostra scelta per vedere la partita in modo stabile e protetto è Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto) Scarica l'applicazione: installala sul dispositivo che userai per Inter-Shakhtar Donetsk, che sia PC, telefono, tablet o smart TV Seleziona un server romeno: in questo modo Digi Sport 3 e Prima Sport 3 (Orange TV) diventano accessibili anche dall'Italia Raggiungi il canale: apri il sito ufficiale di Digi Sport 3 oppure Orange TV per Prima Sport 3 Avvia la diretta: con la VPN accesa, segui Inter-Shakhtar Donetsk in streaming gratis sul tuo schermo

Conviene usare una VPN gratuita? Per seguire un match in diretta, i servizi gratuiti sono una scelta da evitare: la rete di server è ridotta, il segnale cade spesso e nei momenti di punta le connessioni si intasano. Alcuni operatori, inoltre, si finanziano cedendo a terzi le informazioni di chi li usa.

Dove guardare Inter-Shakhtar Donetsk in streaming gratis

Servizio Paese Tipo di diretta VPN necessaria Digi Sport 3 Romania Gratis Sì ✅ Prima Sport 3 (Orange TV) Romania Gratis Sì ✅

La nostra prima scelta è Digi Sport, che offre immagini nitide e un'interfaccia intuitiva senza obbligo di creare un account: attiva la VPN, scegli un server in Romania e la partita parte subito.

Le migliori VPN per vedere Inter-Shakhtar Donetsk in streaming

Proton VPN: rete di server molto estesa, costi contenuti e tutela dei dati al primo posto NordVPN: velocità elevata e segnale stabile per tutti i novanta minuti Surfshark: dispositivi collegabili senza limiti e costi molto convenienti

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Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Champions League gratis

La diretta gratuita di Inter-Shakhtar Donetsk su Digi Sport è riservata a chi si collega dalla Romania. Se provi ad aprirla dall'Italia, la piattaforma rileva il tuo indirizzo IP e interrompe la riproduzione.

Digi Sport soggetto a blocco geografico

Tutto dipende dagli accordi sui diritti televisivi: ciascuna emittente può trasmettere esclusivamente nei paesi coperti dalla propria licenza. Per questo motivo, fuori dalla Romania, Digi Sport tiene oscurato l'incontro.

Superare questo geoblocco richiede poco: serve soltanto una VPN, pronta all'uso in qualche minuto.

Selezionando un server in Romania ricevi un indirizzo IP romeno: per Digi Sport risulti così un utente del posto e lo streaming si sblocca.

Digi Sport sbloccato con VPN connessa a un server in Romania

Su telefono e tablet il principio non cambia: con una VPN premium il segnale resta solido e l'immagine nitida, così segui Inter-Shakhtar Donetsk senza blocchi o rallentamenti.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Inter-Shakhtar Donetsk?

Per le dirette sportive la nostra risposta è no. I servizi senza costi offrono raramente server romeni adatti allo streaming, ammesso che li abbiano, e le emittenti riconoscono e bloccano con facilità i loro indirizzi. Tra limiti di traffico, tempi di connessione lunghi e server affollati, la partita di San Siro rischia di diventare una sequenza di buffering e immagini sfocate.

Chi vuole uno streaming senza intoppi fa meglio a scegliere provider collaudati sulle dirette, come Proton VPN e NordVPN.

Non sai se funziona? Prova Proton VPN senza rischi: con il piano di due anni il costo parte da 2,99 € al mese. La garanzia di rimborso di 30 giorni ti permette di vedere Inter-Shakhtar Donetsk gratis su Digi Sport 3 dall'Italia e di recuperare la spesa se il servizio non ti soddisfa.

Come vedere Inter-Shakhtar Donetsk in streaming su smartphone

Installa l'app VPN sul telefono – la trovi su App Store e Google Play Effettua il login Scegli un server romeno per Digi Sport 3 o Prima Sport 3 (Orange TV) Apri il sito o l'app del canale e fai partire la diretta Segui Inter-Shakhtar Donetsk gratis direttamente dallo smartphone

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Considerazioni finali

A San Siro i nerazzurri cercano i primi punti nella fase campionato dopo due giornate a vuoto, forti del 3-1 in rimonta sul campo del Bologna. La squadra di Turan si presenta a Milano con la fiducia data dal 3-1 all'AEK Atene e dal 2-1 sul Kolos Kovalivka.

Con una VPN puoi vedere dall'Italia Inter-Shakhtar Donetsk gratis su Digi Sport 3 o su Prima Sport 3 via Orange TV: collegati a un server romeno, apri il canale e avvia la diretta con qualche minuto di anticipo sulle 21:00.

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