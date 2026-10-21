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Dove vedere Inter-Shakhtar Donetsk in streaming gratis: Champions League 2026/27

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Aggiornato il: 21 ottobre 2026
Inter-Shakhtar Donetsk, Champions League 2026/27

UEFA Champions League 2026/27
Partita:Inter-Shakhtar Donetsk
Data:Mercoledì 21 ottobre 2026, ore 21:00
Streaming gratis:Digi Sport 3 (Romania)
VPN:Proton VPN con sconto fino al 70%

Mercoledì 21 ottobre alle 21:00 San Siro accoglie una notte europea: va in scena Inter-Shakhtar Donetsk, incrocio di Champions League tra la squadra di Cristian Chivu e quella guidata da Arda Turan.

Il 3-1 in rimonta a Bologna, firmato da Thuram, Carlos Augusto e Bonny dopo il vantaggio di Pobega, ha ridato morale ai nerazzurri, ancora a zero punti in Europa dopo il 4-3 subito dal Club Brugge nonostante la doppietta di Lautaro. Gli ucraini, invece, hanno sbloccato la fase campionato battendo 3-1 in rimonta l’AEK Atene e in patria hanno superato 2-1 il Kolos Kovalivka.

Chi vive in Italia trova l'incontro soltanto su Amazon Prime Video, a pagamento, mentre oltreconfine esistono alternative senza abbonamento: in Romania la diretta gratis va in onda su Digi Sport 3 e su Prima Sport 3 tramite Orange TV. Se ti colleghi da un IP italiano, tuttavia, entrambe le emittenti negano l’accesso. Per vedere Inter-Shakhtar Donetsk in streaming gratis serve dunque una VPN, lo strumento che rende raggiungibili i canali stranieri.

Come vedere Inter-Shakhtar Donetsk gratis: guida rapida

Calcio con la VPN
  1. Punta su una VPN affidabile per lo streaming: la nostra scelta per vedere la partita in modo stabile e protetto è Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto)
  2. Scarica l'applicazione: installala sul dispositivo che userai per Inter-Shakhtar Donetsk, che sia PC, telefono, tablet o smart TV
  3. Seleziona un server romeno: in questo modo Digi Sport 3 e Prima Sport 3 (Orange TV) diventano accessibili anche dall'Italia
  4. Raggiungi il canale: apri il sito ufficiale di Digi Sport 3 oppure Orange TV per Prima Sport 3
  5. Avvia la diretta: con la VPN accesa, segui Inter-Shakhtar Donetsk in streaming gratis sul tuo schermo

Sblocca lo streaming con Proton VPN

Conviene usare una VPN gratuita?

Per seguire un match in diretta, i servizi gratuiti sono una scelta da evitare: la rete di server è ridotta, il segnale cade spesso e nei momenti di punta le connessioni si intasano. Alcuni operatori, inoltre, si finanziano cedendo a terzi le informazioni di chi li usa.

Dove guardare Inter-Shakhtar Donetsk in streaming gratis

ServizioPaeseTipo di direttaVPN necessaria
Digi Sport 3RomaniaGratisSì ✅
Prima Sport 3 (Orange TV)RomaniaGratisSì ✅

La nostra prima scelta è Digi Sport, che offre immagini nitide e un'interfaccia intuitiva senza obbligo di creare un account: attiva la VPN, scegli un server in Romania e la partita parte subito.

Le migliori VPN per vedere Inter-Shakhtar Donetsk in streaming

  1. Proton VPN: rete di server molto estesa, costi contenuti e tutela dei dati al primo posto
  2. NordVPN: velocità elevata e segnale stabile per tutti i novanta minuti
  3. Surfshark: dispositivi collegabili senza limiti e costi molto convenienti

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Champions League gratis

La diretta gratuita di Inter-Shakhtar Donetsk su Digi Sport è riservata a chi si collega dalla Romania. Se provi ad aprirla dall'Italia, la piattaforma rileva il tuo indirizzo IP e interrompe la riproduzione.

Digi Sport soggetto a blocco geografico
Digi Sport soggetto a blocco geografico

Tutto dipende dagli accordi sui diritti televisivi: ciascuna emittente può trasmettere esclusivamente nei paesi coperti dalla propria licenza. Per questo motivo, fuori dalla Romania, Digi Sport tiene oscurato l'incontro.

Superare questo geoblocco richiede poco: serve soltanto una VPN, pronta all'uso in qualche minuto.

Selezionando un server in Romania ricevi un indirizzo IP romeno: per Digi Sport risulti così un utente del posto e lo streaming si sblocca.

Digi Sport sbloccato con VPN
Digi Sport sbloccato con VPN connessa a un server in Romania

Su telefono e tablet il principio non cambia: con una VPN premium il segnale resta solido e l'immagine nitida, così segui Inter-Shakhtar Donetsk senza blocchi o rallentamenti.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Inter-Shakhtar Donetsk?

Per le dirette sportive la nostra risposta è no. I servizi senza costi offrono raramente server romeni adatti allo streaming, ammesso che li abbiano, e le emittenti riconoscono e bloccano con facilità i loro indirizzi. Tra limiti di traffico, tempi di connessione lunghi e server affollati, la partita di San Siro rischia di diventare una sequenza di buffering e immagini sfocate.

Chi vuole uno streaming senza intoppi fa meglio a scegliere provider collaudati sulle dirette, come Proton VPN e NordVPN.

Non sai se funziona?

Prova Proton VPN senza rischi: con il piano di due anni il costo parte da 2,99 € al mese. La garanzia di rimborso di 30 giorni ti permette di vedere Inter-Shakhtar Donetsk gratis su Digi Sport 3 dall'Italia e di recuperare la spesa se il servizio non ti soddisfa.

Come vedere Inter-Shakhtar Donetsk in streaming su smartphone

  1. Installa l'app VPN sul telefono – la trovi su App Store e Google Play
  2. Effettua il login
  3. Scegli un server romeno per Digi Sport 3 o Prima Sport 3 (Orange TV)
  4. Apri il sito o l'app del canale e fai partire la diretta
  5. Segui Inter-Shakhtar Donetsk gratis direttamente dallo smartphone
Digi Sport sbloccato su smartphone
Digi Sport sbloccato su smartphone con VPN

Sblocca lo streaming gratuito sul tuo smartphone

Con la VPN guardi molto più sport, gratis e in sicurezza!

  • Sport in streaming senza confini: molte competizioni in Italia richiedono un abbonamento, ma attivando una VPN accedi a emittenti estere gratuite come RSI (l'emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, per vedere Formula 1, MotoGP, Serie A, Champions League, Wimbledon e tanto altro.
  • Più calcio a disposizione: un server negli Stati Uniti ti dà accesso al catalogo americano di piattaforme come Paramount+ USA, che propone contenuti differenti rispetto all'Italia.
  • Abbonamenti a condizioni diverse: i prezzi dei servizi variano a seconda del paese, e tramite VPN è possibile mettere a confronto le offerte straniere, comprese quelle di DAZN.
  • Connessione più sicura e privata: il traffico cifrato tiene al riparo le tue informazioni durante lo streaming, soprattutto quando usi Wi-Fi pubblici o condivisi.

Considerazioni finali

A San Siro i nerazzurri cercano i primi punti nella fase campionato dopo due giornate a vuoto, forti del 3-1 in rimonta sul campo del Bologna. La squadra di Turan si presenta a Milano con la fiducia data dal 3-1 all'AEK Atene e dal 2-1 sul Kolos Kovalivka.

Con una VPN puoi vedere dall'Italia Inter-Shakhtar Donetsk gratis su Digi Sport 3 o su Prima Sport 3 via Orange TV: collegati a un server romeno, apri il canale e avvia la diretta con qualche minuto di anticipo sulle 21:00.

FAQ

Dove posso guardare Inter-Shakhtar Donetsk in diretta streaming gratis?

L'incontro è visibile senza costi su Digi Sport 3 e Prima Sport 3 via Orange TV (Romania). Entrambi i canali funzionano solo con una connessione romena, quindi dall'Italia occorre una VPN collegata a un server in Romania.

Posso guardare la Champions League gratis su TV8?

Non del tutto: a ogni giornata della fase campionato, così come nella fase a eliminazione diretta, TV8 manda in chiaro una sfida tra club stranieri. Le gare delle squadre italiane restano invece su Sky o Amazon Prime Video, salvo che una di esse arrivi in semifinale.

Qual è la migliore VPN per il live streaming della partita di Champions League?

Tra le scelte più valide c'è Proton VPN, che unisce un costo contenuto a strumenti di protezione evoluti. Chi dà priorità alla rapidità o a un numero illimitato di dispositivi può orientarsi su NordVPN o Surfshark: con ciascuna delle tre i canali stranieri si sbloccano facilmente.

Posso usare una VPN gratuita per vedere Inter-Shakhtar Donetsk?

Te lo sconsigliamo: i servizi gratuiti dispongono di pochi server e di connessioni instabili, perciò di rado aggirano i blocchi geografici di emittenti come Digi Sport, e in diretta ogni difetto si nota immediatamente. Per seguire la partita senza interruzioni conviene affidarsi a una VPN a pagamento.

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