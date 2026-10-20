UEFA Champions League 2026/27 Partita: Napoli-Bodø/Glimt Data: Martedì 20 ottobre 2026, ore 21:00 Streaming gratis: Prima Sport 4 (Orange TV Go) VPN: Proton VPN con sconto fino al 70%

Martedì sera la Champions League fa tappa allo Stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli di Massimiliano Allegri attende il Bodø/Glimt guidato da Kjetil Knutsen, in una notte in cui i partenopei non possono più permettersi passi falsi.

Nell’ultimo turno europeo gli azzurri sono usciti sconfitti per 3-1 dal campo del Villarreal. Di segno opposto il risultato dei norvegesi: un 1-0 al Borussia Dortmund in una delle serate più prestigiose della loro storia recente.

Chi segue la gara dall’Italia deve passare per le piattaforme a pagamento, mentre in Romania Prima Sport 4 trasmette la partita gratis su Orange TV Go. Il servizio, però, accetta solo connessioni dal territorio romeno. Se cerchi dove vedere Napoli-Bodø/Glimt in streaming gratis, la strada passa quindi da una VPN, lo strumento che ti apre le porte delle emittenti estere.

Come vedere Napoli-Bodø/Glimt gratis: guida rapida

Scegli una VPN adatta allo streaming: per guardare la diretta con fluidità e sicurezza ti consigliamo Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto) Installa l’app VPN: scaricala sul dispositivo che userai per la partita, che sia computer, smartphone, tablet o smart TV Collegati a un server: per Prima Sport 4 ti serve un server in Romania Apri Orange TV Go: dal sito o dall’app raggiungi la diretta di Prima Sport 4 Guarda la partita: a VPN attiva, puoi seguire Napoli-Bodø/Glimt in streaming gratis anche dall’Italia

Conviene usare una VPN gratuita? Per seguire una partita in diretta sconsigliamo le VPN gratuite: i server disponibili sono pochi e, nelle serate di grande calcio, le reti si intasano e la connessione cede. Non solo: alcuni di questi servizi si finanziano vendendo i dati degli utenti.

Dove guardare Napoli-Bodø/Glimt in streaming gratis

Servizio Paese Tipo VPN necessaria Prima Sport 4 (Orange TV Go) Romania Gratis Sì ✅

L’unica diretta gratuita che abbiamo trovato è quella di Prima Sport 4 su Orange TV Go: la piattaforma è semplice da usare e basta un account gratuito, accessibile tramite una VPN con server in Romania. Dopo l’accesso, trovi la diretta sul sito o nell’app.

Le migliori VPN per vedere Napoli-Bodø/Glimt in streaming

Proton VPN: rete di server molto estesa, costi contenuti e grande attenzione alla privacy NordVPN: velocità elevate e uno streaming che regge dal primo all’ultimo minuto Surfshark: ottimo rapporto qualità-prezzo, senza limiti di dispositivi

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Champions League gratis

Su Prima Sport 4 la partita è gratuita, ma solo per chi si connette dalla Romania. Se provi ad aprirla da una rete italiana, Orange TV Go rileva il tuo indirizzo IP e ti nega l’accesso alla diretta.

Prima Sport bloccato geograficamente su Orange TV Go

Il motivo sta negli accordi sui diritti televisivi: ciascuna emittente può trasmettere solo nei paesi indicati dalla licenza. Fuori dalla Romania, di conseguenza, lo streaming di Prima Sport 4 resta inaccessibile.

Il modo più veloce per superare questa barriera è usare una VPN, che si configura in pochi minuti. Scegliendo un server romeno ricevi un indirizzo IP locale e Orange TV Go considera la tua connessione come proveniente dalla Romania: così sblocchi la diretta di Prima Sport 4.

Canale sbloccato con NordVPN connessa a un server in Romania

Su smartphone e tablet vale la stessa regola: con una VPN premium la connessione resta stabile e l’immagine nitida, così segui Napoli-Bodø/Glimt senza interruzioni.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Napoli-Bodø/Glimt?

Per una partita in diretta, la nostra risposta è no. Trovare server romeni affidabili in un servizio gratuito è raro, e le piattaforme di streaming individuano e bloccano facilmente questi indirizzi. A questo si sommano limiti di traffico, code per connettersi e reti sovraffollate: il risultato è una partita fatta di buffering continuo e video sgranato.

Se vuoi goderti la diretta senza intoppi, scegli servizi adatti allo streaming live, come Proton VPN o NordVPN.

Non sai se funziona? Prova Proton VPN senza rischi: si parte da 2,99 € al mese con il piano biennale. Grazie alla garanzia di rimborso di 30 giorni, puoi guardare Napoli-Bodø/Glimt gratis su Prima Sport 4 dall’Italia e farti restituire i soldi se il servizio non ti convince.

Come vedere Napoli-Bodø/Glimt in streaming su smartphone

Installa l’app VPN sullo smartphone: la trovi su App Store e Google Play Effettua l’accesso con il tuo account Collegati a un server in Romania per sbloccare Prima Sport 4 Vai sul sito o sull’app di Orange TV Go e apri la diretta Segui Napoli-Bodø/Glimt in streaming gratuito direttamente dal telefono

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Considerazioni finali

Dopo due sconfitte di fila, per il Napoli questa gara pesa sia sulla classifica europea sia sul morale: oltre al ko in Champions, la squadra di Allegri è caduta 1-0 contro il Venezia in Serie A. Ben diverso l’umore in casa Bodø/Glimt, che arriva a Napoli dopo aver vinto 2-0 sul campo dell’HamKam in Eliteserien.

Con una VPN attiva, Napoli-Bodø/Glimt si guarda gratis su Prima Sport 4 anche dall’Italia: collegati a un server romeno, entra su Orange TV Go e avvia la diretta con qualche minuto di anticipo sul calcio d’inizio.

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