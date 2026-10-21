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Dove vedere Como-Manchester United in streaming gratis: Champions League 2026/27

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Aggiornato il: 21 ottobre 2026
Como-Manchester United, Champions League 2026/27

UEFA Champions League 2026/27
Partita:Como-Manchester United
Data:Mercoledì 21 ottobre 2026, ore 18:45
Streaming gratis:Virgin Media Two (Irlanda)
VPN:Proton VPN con sconto fino al 70%

Sulle rive del lago torna la musica della Champions League: mercoledì sera lo Stadio Giuseppe Sinigaglia fa da cornice a Como-Manchester United, con il gruppo di Cesc Fàbregas di fronte ai Red Devils allenati da Michael Carrick.

Dopo aver battuto il Lipsia all'esordio davanti al proprio pubblico, i lariani sono usciti sconfitti per 3-2 dal campo del Feyenoord e ora cercano di rimettere in moto il proprio cammino europeo. Anche gli inglesi hanno bisogno di punti: nell'ultimo turno l'Atlético Madrid si è imposto 2-0 con le reti di Barrios e Lookman, in una serata segnata anche dall'espulsione di Yoro.

In Italia la gara va in onda soltanto su Sky Sport e NOW, a pagamento. All'estero, però, puoi seguirla senza abbonamento: in Irlanda la trasmette in chiaro Virgin Media Two, in Romania la trovi su Digi Sport 1 e su Prima Sport 1 via Orange TV, mentre in Bulgaria la propone bTV Action. Tutti questi canali, tuttavia, bloccano chi si collega con un indirizzo IP italiano. Ecco perché, se cerchi dove vedere Como-Manchester United in streaming gratis, ti serve una VPN, che apre l'accesso alle emittenti straniere.

Come vedere Como-Manchester United gratis: guida rapida

Calcio con la VPN
  1. Scegli una VPN affidabile per lo streaming: per una diretta fluida e protetta ti consigliamo Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto)
  2. Installa l'app: va bene qualsiasi dispositivo su cui vuoi guardare Como-Manchester United, dal computer allo smartphone, dal tablet alla smart TV
  3. Connettiti a un server irlandese: così Virgin Media Two si apre anche dall'Italia; in alternativa puoi usare un server in Romania (Digi Sport 1, Prima Sport 1 via Orange TV) o in Bulgaria (bTV Action)
  4. Vai sul canale: apri l’app o il sito di Virgin Media Play, oppure quello dell’emittente che hai scelto
  5. Goditi la partita: tieni attiva la VPN e guarda Como-Manchester United in streaming gratis

Sblocca lo streaming con Proton VPN

Conviene usare una VPN gratuita?

Quando si tratta di una diretta, lasceremmo perdere le opzioni gratuite: offrono pochi server, la connessione salta di frequente e, quando tante persone si collegano insieme, la banda non basta. Non solo: certi provider guadagnano vendendo a terzi i dati dei propri utenti.

Dove guardare Como-Manchester United in streaming gratis

ServizioPaeseTipo di direttaVPN necessaria
Virgin Media TwoIrlandaGratisSì ✅
Digi Sport 1RomaniaGratisSì ✅
Prima Sport 1 (Orange TV)RomaniaGratisSì ✅
bTV ActionBulgariaGratisSì ✅

Tra tutte le opzioni, puntiamo su Virgin Media Two: trasmette la gara in chiaro e con buona qualità d'immagine, con il commento in inglese. Ti basta avviare la VPN, collegarti a un server in Irlanda e aprire il canale per seguire la diretta.

Le migliori VPN per vedere Como-Manchester United in streaming

  1. Proton VPN: forte attenzione alla privacy, un'ampia scelta di server e un prezzo accessibile
  2. NordVPN: connessione veloce che non cede dal fischio d'inizio a quello finale
  3. Surfshark: un solo account per tutti i dispositivi che vuoi, a un prezzo conveniente

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Champions League gratis

Virgin Media Two offre Como-Manchester United gratis solo a chi si trova in Irlanda. Quando ti colleghi dall'Italia, il servizio rileva il tuo indirizzo IP e blocca subito la riproduzione.

Virgin Media Two bloccato geograficamente
Virgin Media Two bloccato geograficamente fuori dall’Irlanda

A decidere sono i contratti sui diritti televisivi, che limitano ogni emittente ai territori indicati nella sua licenza. Fuori dall'Irlanda, quindi, Virgin Media Two non mostra la partita.

Aggirare il blocco è semplice: ti basta una VPN, che puoi configurare in pochi minuti.

Quando ti colleghi a un server irlandese, ottieni un IP irlandese: il canale ti tratta come un utente locale e la diretta parte senza problemi.

Virgin Media Two sbloccato con una VPN
Virgin Media Two sbloccato con una VPN connessa a un server in Irlanda

Lo stesso vale per smartphone e tablet: affidandoti a una VPN premium ottieni una connessione stabile e immagini definite, per seguire Como-Manchester United senza interruzioni.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Como-Manchester United?

Per una partita in diretta te lo sconsigliamo. Raramente le VPN gratuite hanno server irlandesi in grado di reggere lo streaming, e i canali individuano e bloccano senza fatica i loro indirizzi IP. Limiti di dati, connessioni lente e server sovraccarichi rischiano poi di trasformare la serata del Sinigaglia in un susseguirsi di caricamenti e immagini sgranate.

Se non vuoi intoppi durante la diretta, è meglio scegliere servizi già testati sullo streaming come Proton VPN e NordVPN.

Non sai se funziona?

Prova Proton VPN senza rischi: scegli un piano a partire da 2,99 € al mese. Hai 30 giorni per provare il servizio: guardi Como-Manchester United gratis su Virgin Media Two dall’Italia e, se non ti convince, ottieni il rimborso.

Come vedere Como-Manchester United in streaming su smartphone

  1. Scarica l'app VPN – è disponibile su App Store e Google Play
  2. Accedi con il tuo account
  3. Collegati a un server irlandese per Virgin Media Two (oppure romeno o bulgaro per gli altri canali)
  4. Apri il sito o l'app dell'emittente e avvia lo streaming
  5. Guarda Como-Manchester United gratis sul tuo smartphone
Digi Sport sbloccato su smartphone
Digi Sport sbloccato su smartphone con VPN

Sblocca lo streaming gratuito sul tuo smartphone

Con la VPN guardi molto più sport, gratis e in sicurezza!

  • Sport in streaming senza confini: in Italia tante competizioni sono riservate agli abbonati, mentre con una VPN raggiungi canali esteri gratuiti come RSI (l'emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito. Così segui Formula 1, MotoGP, Serie A, Champions League, Wimbledon e molto altro.
  • Più calcio a disposizione: collegandoti a un server statunitense sblocchi il catalogo americano di servizi come Paramount+ USA, diverso da quello disponibile in Italia.
  • Abbonamenti a condizioni diverse: da un paese all'altro i prezzi cambiano, e con una VPN puoi confrontare le tariffe estere, incluse quelle di DAZN.
  • Connessione più sicura e privata: la crittografia protegge i tuoi dati mentre guardi lo streaming, un vantaggio ancora più utile sulle reti Wi-Fi pubbliche o condivise.

Considerazioni finali

Nella corsa verso la fase a eliminazione diretta, il confronto del Sinigaglia pesa per entrambe le squadre. In campionato il Como sta bene, come dimostra il convincente 3-1 al Franchi contro la Fiorentina. Lo United invece non riesce a cambiare passo in Premier League: l'1-1 di Leeds è il terzo pareggio di fila con lo stesso punteggio.

Dall'Italia puoi vedere Como-Manchester United gratis su Virgin Media Two attivando una VPN: scegli un server irlandese, apri il canale e collegati qualche minuto prima del calcio d'inizio delle 18:45. In alternativa trovi la gara anche su Digi Sport 1, Prima Sport 1 via Orange TV o bTV Action.

FAQ

Dove posso guardare Como-Manchester United in diretta streaming gratis?

Puoi seguire la partita gratis su Virgin Media Two (Irlanda), su Digi Sport 1 e Prima Sport 1 via Orange TV (Romania) e su bTV Action (Bulgaria). Questi canali però sono accessibili solo dal rispettivo paese, quindi dall'Italia ti serve una VPN collegata, per esempio, a un server in Irlanda.

Posso guardare la Champions League gratis su TV8?

Solo in parte: TV8 trasmette in chiaro una partita tra squadre straniere per ogni turno, sia nella fase campionato sia nella fase a eliminazione diretta. Per vedere le italiane, invece, serve un abbonamento a Sky (anche via NOW) o ad Amazon Prime Video, a meno che una di loro non raggiunga la semifinale.

Qual è la migliore VPN per il live streaming della partita di Champions League?

Una delle nostre scelte migliori è Proton VPN, che offre una protezione avanzata a un prezzo accessibile. Se per te contano di più la velocità o la possibilità di collegare dispositivi senza limiti, puoi valutare NordVPN o Surfshark. Con tutte e tre accedi senza difficoltà alle emittenti estere.

Posso usare una VPN gratuita per vedere Como-Manchester United?

Non è la scelta che ti consigliamo. Con pochi server a disposizione e connessioni poco stabili, le VPN gratuite superano raramente i blocchi geografici di canali come Virgin Media Two, e durante una diretta ogni rallentamento si vede subito. Per seguire tutta la partita senza interruzioni, conviene scegliere un servizio a pagamento.

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