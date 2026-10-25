Come vedere il GP di F1 degli Stati Uniti 2026 in streaming gratis
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|Data:
|Domenica 25 ottobre, ore 21:00
|Streaming gratuito:
|RSI (Svizzera, in italiano)
|VPN:
|Proton VPN con sconto fino al 70%
Il Mondiale di Formula 1 2026 sbarca in Texas dal 23 al 25 ottobre: sul Circuit of the Americas di Austin va in scena il Gran Premio degli Stati Uniti. Lo spegnimento dei semafori della gara è previsto domenica 25 ottobre alle ore 21:00.
In testa alla classifica, con 340 punti, c'è Andrea Kimi Antonelli: il pilota della Mercedes numero 12 vanta 102 lunghezze su Russell e 111 su Hamilton. A Singapore è salito sul terzo gradino del podio superando Hamilton, mentre Verstappen ha firmato il secondo successo consecutivo. Ad Austin arriva il primo match point per il titolo mondiale.
In questa guida spieghiamo dove guardare il GP degli Stati Uniti gratis. In Italia la diretta è riservata agli abbonati di Sky Sport F1 e NOW. Con una VPN, invece, è possibile seguire la gara in streaming gratuito su RSI, la TV pubblica svizzera che la trasmette in italiano.
Come guardare in diretta streaming e gratis il GP degli Stati Uniti di F1
- Attiva una VPN affidabile: tra le nostre scelte migliori c’è Proton VPN, rapida, stabile e conveniente (abbonati con il 70% di sconto)
- Scarica l'app: è disponibile per PC, smartphone e smart TV
- Scegli il server: svizzero per RSI, di altri paesi per le emittenti alternative
- Avvia RSI: tramite il sito ufficiale o l'app Play RSI
- Goditi la gara: il Gran Premio degli Stati Uniti in alta qualità, a costo zero
Dove vedere il GP degli Stati Uniti di F1 gratis: i migliori canali
Per seguire la Formula 1 in diretta non serve per forza pagare. Diverse emittenti internazionali trasmettono gratis il GP degli Stati Uniti, ma dall’Italia i loro stream sono bloccati: il blocco si supera con una VPN connessa a un server del paese dove ha sede il canale.
|Canale
|Tipo di canale
|Paese VPN
|Lingua di trasmissione
|RSI LA 2
|Gratis
|Svizzera
|Italiano
|RTL Zwee
|Gratis
|Lussemburgo
|Lussemburghese
|RTBF
|Gratis
|Belgio
|Francese
|RTS 2
|Gratis
|Svizzera
|Francese
RSI, l’emittente pubblica svizzera, offre le gare senza registrazione agli spettatori in Svizzera, con interfaccia semplice, telecronaca in italiano e video in alta qualità. Collegandoti a un server svizzero, accedi alla diretta come chi si trova in Svizzera.
Il vantaggio di una VPN va oltre la F1. Una volta impostata, apre l'accesso gratuito a MotoGP, Serie A, Champions League, LaLiga e a tanti altri eventi che all'estero vanno in chiaro.
Le migliori VPN per guardare il GP degli Stati Uniti in diretta
Per seguire il GP di Austin senza scatti e in alta definizione, queste sono le VPN che consigliamo:
- Proton VPN: privacy avanzata, migliaia di server e ottimo rapporto qualità-prezzo
- NordVPN: connessioni veloci e server affidabili per lo streaming
- Surfshark: dispositivi illimitati con un solo account a prezzo contenuto
Come vedere il GP di Austin gratis su RSI
- Collegati a un server VPN svizzero
- Apri il sito ufficiale di RSI (sezione Live, canale LA 2) oppure l'app Play RSI
- Segui la gara in diretta, senza pagare nulla
Chi prova ad aprire RSI dall'Italia senza VPN si trova davanti, nella maggior parte dei casi, a un messaggio che indica che il contenuto non è disponibile. La causa? I diritti TV vengono ceduti in esclusiva paese per paese, e il geoblocco esclude ogni utente collegato da un'area non coperta.
La soluzione è un server svizzero: il tuo dispositivo ottiene un indirizzo IP elvetico e RSI si sblocca, diretta gratuita compresa.
Mentre guardi la gara, la VPN cripta il traffico e mette al sicuro i tuoi dati. Funziona bene anche su smartphone, se vuoi seguire la corsa ovunque ti trovi.
Calendario Formula 1 2026
Chiuso il capitolo Singapore, la stagione 2026 vola in Texas per il Gran Premio degli Stati Uniti. Con una VPN potrai continuare a guardare gratis anche le tappe successive del Mondiale. Ecco il programma dei Gran Premi rimanenti:
|Data
|Gran Premio
|Circuito
|25 ottobre
|Gran Premio degli Stati Uniti
|Circuit of the Americas
|1° novembre
|Gran Premio del Messico
|Autódromo Hermanos Rodríguez
|8 novembre
|Gran Premio del Brasile
|Autódromo José Carlos Pace
|21 novembre
|Gran Premio di Las Vegas
|Las Vegas Strip Circuit
|29 novembre
|Gran Premio del Qatar
|Lusail International Circuit
|6 dicembre
|Gran Premio di Abu Dhabi
|Yas Marina Circuit
Posso usare una VPN gratuita per guardare il GP degli Stati Uniti di F1 in streaming?
Le VPN gratuite raramente reggono una diretta: tra server sovraffollati, limiti di traffico e collegamenti instabili, la gara diventa una sequenza di buffering. A questo si somma la difficoltà di trovare un server svizzero affidabile, che per RSI è indispensabile.
Grazie alla garanzia di rimborso di 30 giorni, scegliere una VPN premium come Proton VPN è la strada più sicura: segui il GP degli Stati Uniti senza rischi e decidi dopo se continuare a usarla.
Prova Proton VPN senza rischi: a partire da 2,99 € al mese, con 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Guarda gratis il GP degli Stati Uniti sui canali esteri e, se il servizio non ti convince, chiedi il rimborso.
Considerazioni finali
Il Gran Premio degli Stati Uniti porta la Formula 1 sul Circuit of the Americas, tracciato permanente di 5.513 metri e 20 curve che ospita il Circus dal 2012. Il dislivello della salita verso curva 1 crea una zona di frenata delicatissima, mentre le esse del primo settore esigono carico aerodinamico. Il lungo rettilineo del secondo settore premia la velocità di punta per tutti i 56 giri.
In Italia la diretta è a pagamento su Sky Sport F1 e NOW, mentre RSI la offre gratis online in Svizzera: basta una VPN con server svizzero per vederla anche dall'Italia.
FAQ
Dove posso guardare in diretta e gratis il Gran Premio degli Stati Uniti 2026?
Lo trasmettono in chiaro varie emittenti straniere: in Svizzera RSI (telecronaca in italiano) e RTS, in Lussemburgo RTL Zwee, in Belgio RTBF. Con una VPN sono raggiungibili anche dall'Italia.
Come posso vedere in diretta e gratis il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1?
È sufficiente una VPN connessa a un server del paese del canale. Con un server svizzero si guardano RSI – in italiano – e RTS; con uno lussemburghese RTL Zwee, con uno belga RTBF. La gara di domenica 25 ottobre, alle 21:00 (ora italiana), si segue in diretta senza abbonamento.
Posso configurare una VPN sulla mia smart TV per guardare la F1?
Sì: puoi installare l'app VPN sulla smart TV o impostarla sul router, così ogni dispositivo di casa resta protetto e pronto per la gara del 25 ottobre.
Posso guardare la Formula 1 sul mio smartphone?
Certamente: installa l'app VPN sul telefono, scegli un server svizzero e avvia Play RSI o il sito ufficiale per vedere il Gran Premio degli Stati Uniti in diretta. Per gli altri canali esteri i passaggi non cambiano.
Quale VPN è la migliore per lo streaming della Formula 1?
Se cerchi il giusto mix tra costo e sicurezza, Proton VPN è fra le opzioni più vantaggiose. Per la velocità massima o per collegare dispositivi senza limiti, valuta NordVPN o Surfshark. Con ciascuna delle tre si accede senza difficoltà a RSI e agli altri canali esteri.