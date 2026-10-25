Gran Premio degli Stati Uniti 2026 Data: Domenica 25 ottobre, ore 21:00 Streaming gratuito: RSI (Svizzera, in italiano) VPN: Proton VPN con sconto fino al 70%

Il Mondiale di Formula 1 2026 sbarca in Texas dal 23 al 25 ottobre: sul Circuit of the Americas di Austin va in scena il Gran Premio degli Stati Uniti. Lo spegnimento dei semafori della gara è previsto domenica 25 ottobre alle ore 21:00.

In testa alla classifica, con 340 punti, c'è Andrea Kimi Antonelli: il pilota della Mercedes numero 12 vanta 102 lunghezze su Russell e 111 su Hamilton. A Singapore è salito sul terzo gradino del podio superando Hamilton, mentre Verstappen ha firmato il secondo successo consecutivo. Ad Austin arriva il primo match point per il titolo mondiale.

In questa guida spieghiamo dove guardare il GP degli Stati Uniti gratis. In Italia la diretta è riservata agli abbonati di Sky Sport F1 e NOW. Con una VPN, invece, è possibile seguire la gara in streaming gratuito su RSI, la TV pubblica svizzera che la trasmette in italiano.

Come guardare in diretta streaming e gratis il GP degli Stati Uniti di F1

Attiva una VPN affidabile: tra le nostre scelte migliori c’è Proton VPN, rapida, stabile e conveniente (abbonati con il 70% di sconto) Scarica l'app: è disponibile per PC, smartphone e smart TV Scegli il server: svizzero per RSI, di altri paesi per le emittenti alternative Avvia RSI: tramite il sito ufficiale o l'app Play RSI Goditi la gara: il Gran Premio degli Stati Uniti in alta qualità, a costo zero

Dove vedere il GP degli Stati Uniti di F1 gratis: i migliori canali

Per seguire la Formula 1 in diretta non serve per forza pagare. Diverse emittenti internazionali trasmettono gratis il GP degli Stati Uniti, ma dall’Italia i loro stream sono bloccati: il blocco si supera con una VPN connessa a un server del paese dove ha sede il canale.

Canale Tipo di canale Paese VPN Lingua di trasmissione RSI LA 2 Gratis Svizzera Italiano RTL Zwee Gratis Lussemburgo Lussemburghese RTBF Gratis Belgio Francese RTS 2 Gratis Svizzera Francese

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RSI, l’emittente pubblica svizzera, offre le gare senza registrazione agli spettatori in Svizzera, con interfaccia semplice, telecronaca in italiano e video in alta qualità. Collegandoti a un server svizzero, accedi alla diretta come chi si trova in Svizzera.

Il vantaggio di una VPN va oltre la F1. Una volta impostata, apre l'accesso gratuito a MotoGP, Serie A, Champions League, LaLiga e a tanti altri eventi che all'estero vanno in chiaro.

Le migliori VPN per guardare il GP degli Stati Uniti in diretta

Per seguire il GP di Austin senza scatti e in alta definizione, queste sono le VPN che consigliamo:

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Come vedere il GP di Austin gratis su RSI

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Apri il sito ufficiale di RSI (sezione Live, canale LA 2) oppure l'app Play RSI

Segui la gara in diretta, senza pagare nulla

Chi prova ad aprire RSI dall'Italia senza VPN si trova davanti, nella maggior parte dei casi, a un messaggio che indica che il contenuto non è disponibile. La causa? I diritti TV vengono ceduti in esclusiva paese per paese, e il geoblocco esclude ogni utente collegato da un'area non coperta.

RSI bloccato geograficamente

La soluzione è un server svizzero: il tuo dispositivo ottiene un indirizzo IP elvetico e RSI si sblocca, diretta gratuita compresa.

RSI sbloccato con VPN connessa a un server in Svizzera

Mentre guardi la gara, la VPN cripta il traffico e mette al sicuro i tuoi dati. Funziona bene anche su smartphone, se vuoi seguire la corsa ovunque ti trovi.

Calendario Formula 1 2026

Chiuso il capitolo Singapore, la stagione 2026 vola in Texas per il Gran Premio degli Stati Uniti. Con una VPN potrai continuare a guardare gratis anche le tappe successive del Mondiale. Ecco il programma dei Gran Premi rimanenti:

Data Gran Premio Circuito 25 ottobre Gran Premio degli Stati Uniti Circuit of the Americas 1° novembre Gran Premio del Messico Autódromo Hermanos Rodríguez 8 novembre Gran Premio del Brasile Autódromo José Carlos Pace 21 novembre Gran Premio di Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 29 novembre Gran Premio del Qatar Lusail International Circuit 6 dicembre Gran Premio di Abu Dhabi Yas Marina Circuit

Posso usare una VPN gratuita per guardare il GP degli Stati Uniti di F1 in streaming?

Le VPN gratuite raramente reggono una diretta: tra server sovraffollati, limiti di traffico e collegamenti instabili, la gara diventa una sequenza di buffering. A questo si somma la difficoltà di trovare un server svizzero affidabile, che per RSI è indispensabile.

Grazie alla garanzia di rimborso di 30 giorni, scegliere una VPN premium come Proton VPN è la strada più sicura: segui il GP degli Stati Uniti senza rischi e decidi dopo se continuare a usarla.

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Considerazioni finali

Il Gran Premio degli Stati Uniti porta la Formula 1 sul Circuit of the Americas, tracciato permanente di 5.513 metri e 20 curve che ospita il Circus dal 2012. Il dislivello della salita verso curva 1 crea una zona di frenata delicatissima, mentre le esse del primo settore esigono carico aerodinamico. Il lungo rettilineo del secondo settore premia la velocità di punta per tutti i 56 giri.

In Italia la diretta è a pagamento su Sky Sport F1 e NOW, mentre RSI la offre gratis online in Svizzera: basta una VPN con server svizzero per vederla anche dall'Italia.

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