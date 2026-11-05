UEFA Europa League 2026/27 Partita: AZ Alkmaar-Juventus Data: Giovedì 5 novembre 2026, ore 21:00 In Italia: Sky e NOW (a pagamento) Streaming gratis: Jurnal TV (Moldavia), Prima Sport 4 (Romania) VPN: Proton VPN da 2,49 €/mese (-75%)

Giovedì sera la Juventus di Luciano Spalletti fa visita all’AZ Alkmaar: all’AFAS Stadion si gioca la quarta giornata della fase campionato di Europa League, con calcio d’inizio alle 21:00. Ecco dove vederla in streaming gratis, anche dall’Italia.

I bianconeri arrivano in Olanda rinfrancati dal 2-0 sul Napoli e dal 2-2 in rimonta contro il Rennes nell’ultima uscita europea. Di fronte troveranno però un avversario che nelle coppe, in casa, non perde da tre anni.

In Italia la partita è un’esclusiva di Sky e NOW. All’estero, invece, Jurnal TV in Moldavia e Prima Sport 4 in Romania la trasmettono gratis, ma solo per chi si collega da quei paesi. Se ti chiedi dove vedere AZ Alkmaar-Juventus in streaming gratis dall’Italia, la soluzione è una VPN.

Calcio d’inizio giovedì alle 21:00 Collega la VPN e apri il canale qualche minuto prima del fischio d’inizio: così non perdi i primi minuti tra login e caricamento. Guarda AZ Alkmaar-Juventus con Proton VPN

Dove guardare AZ Alkmaar-Juventus in streaming gratis

Servizio Paese Tipo VPN necessaria Jurnal TV Moldavia Gratuito Sì ✅ Prima Sport 4 (Orange TV) Romania Gratuito Sì ✅ Sky e NOW Italia A pagamento No

Entrambe le emittenti trasmettono la partita con il commento in romeno e bloccano le connessioni dall’estero: per aprirle dall’Italia basta collegare la VPN a un server in Moldavia o in Romania.

Come vedere AZ Alkmaar-Juventus gratis: guida rapida

Scegli una VPN affidabile: la nostra prima scelta è Proton VPN, oggi con il 75% di sconto. Installa l’app sul dispositivo che userai per la partita: computer, smartphone, tablet o smart TV. Collegati a un server in Moldavia per Jurnal TV oppure in Romania per Prima Sport 4. Apri il sito o l’app dell’emittente e avvia la diretta. Goditi la partita: con la VPN attiva, AZ Alkmaar-Juventus si vede in streaming gratis anche dall’Italia.

Le migliori VPN per vedere AZ Alkmaar-Juventus in streaming

Proton VPN: offre server sia in Moldavia sia in Romania, quindi passi da Jurnal TV a Prima Sport 4 senza cambiare app. La sede in Svizzera e la no-logs policy proteggono i tuoi dati, mentre la funzione VPN Accelerator mantiene stabile la connessione anche quando, alle 21:00, migliaia di tifosi aprono la diretta. NordVPN: è la soluzione più indicata se cerchi soprattutto velocità. Il protocollo NordLynx regge senza fatica lo streaming in alta definizione, e con un solo abbonamento proteggi fino a 10 dispositivi: comodo se segui la Juve sulla smart TV e intanto controlli le statistiche dal telefono. Surfshark: non pone limiti al numero di dispositivi, ideale se in casa la partita si guarda su più schermi contemporaneamente. Ha server in entrambi i paesi delle emittenti e un prezzo contenuto, che conviene anche per seguire il resto della fase campionato.

Guarda AZ Alkmaar-Juventus gratis in streaming Da 2,49 €/mese, con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Ottieni Proton VPN (-75%)

Perché serve una VPN per vedere AZ Alkmaar-Juventus gratis

Jurnal TV e Prima Sport 4 hanno acquistato i diritti dell’Europa League solo per il proprio paese. Quando avvii la diretta, la piattaforma controlla il tuo indirizzo IP: se la connessione arriva dall’Italia, al posto della partita compare un messaggio di blocco.

Prima Sport bloccato con una connessione dall’Italia

La VPN risolve il problema alla radice. Con un server in Romania ricevi un IP rumeno e Prima Sport ti considera come se ti collegassi dalla Romania; con un server in Moldavia vale lo stesso per Jurnal TV. Attiva la VPN prima di aprire il sito o l’app, altrimenti la piattaforma potrebbe aver già registrato la tua posizione reale.

Prima Sport sbloccato con la VPN collegata a un server in Romania

Nei nostri test sulle dirette sportive, con una VPN di qualità lo streaming è rimasto fluido sia su smartphone sia su tablet.

Come vedere AZ Alkmaar-Juventus in streaming su smartphone

Scarica l’app VPN dall’App Store o da Google Play. Effettua l’accesso con il tuo account. Collegati a un server in Moldavia o in Romania. Apri il sito o l’app dell’emittente e avvia la diretta. Guarda AZ Alkmaar-Juventus in streaming gratis direttamente dal telefono.

Sblocca lo streaming gratuito sul tuo smartphone

Posso usare una VPN gratuita per vedere AZ Alkmaar-Juventus?

Tecnicamente sì, ma per una diretta non è la nostra scelta. I piani gratuiti hanno pochi server e raramente coprono Moldavia o Romania. Quando migliaia di persone si collegano per la stessa partita, la velocità crolla e i sistemi anti-VPN delle emittenti riconoscono e bloccano facilmente questi server. C’è poi la questione privacy: diversi servizi gratuiti si finanziano vendendo a terzi i dati degli utenti. Se vuoi vedere la Juve senza scatti, Proton VPN o NordVPN sono scelte più affidabili.

Con una VPN sblocchi molto più sport, in tutta sicurezza

Sport in chiaro dall’estero : molte competizioni che in Italia sono a pagamento vanno in onda gratis su emittenti straniere. BBC iPlayer, per esempio, trasmette Wimbledon nel Regno Unito.

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AZ Alkmaar-Juventus: aggiornamenti live

La Juventus Vince 2-1 Contro l’AZ E finita! La Juventus porta a casa una vittoria per 2-1 in trasferta contro l’AZ Alkmaar. Una partita ricca di emozioni dal primo all’ultimo minuto: i tifosi bianconeri possono festeggiare mentre la squadra torna a casa con il successo! Tiro da Lontano di Smit Fermato dalla Difesa Kees Smit ci prova da fuori area, ma il suo destro viene murato. L’AZ Alkmaar cerca ancora il pareggio in extremis! Missile dalla distanza di Ekhator bloccato nel finale Jeff Ekhator prova il tiro dalla lunga distanza, oltre 40 metri per la Juventus, ma la difesa dell’AZ blocca! Ottimo suggerimento di Lloyd Kelly, ma non arriva il gol. Secondo tempo finito: trionfo Juventus Fischio finale! L’arbitro sancisce la vittoria della Juventus, che chiude sul 2-1 contro l’AZ Alkmaar dopo una gara combattutissima. Che finale emozionante! Hoedt In Fuorigioco Ferma l’Attacco dell’AZ Wesley Hoedt viene segnalato in fuorigioco proprio mentre l’AZ Alkmaar stava aumentando la pressione sulla Juventus. La bandierina del guardalinee interrompe l’azione offensiva! Bremer Ammonito per Fallo Tardivo Bremer della Juventus commette fallo nei secondi finali. L’AZ Alkmaar ottiene un altro calcio piazzato—la tensione è alle stelle in questi ultimi istanti di gioco! Meerdink Conquista Punizione d’Attacco per l’AZ Mexx Meerdink conquista una preziosa punizione in attacco per l’AZ Alkmaar. Un’occasione d’oro per l’AZ per impensierire la Juventus proprio nei minuti finali! Punizione difensiva conquistata dalla Juventus Jeff Ekhator conquista una preziosa punizione per la Juventus nella propria metà campo in pieno recupero. I bianconeri resistono mentre l’AZ spinge per un pareggio allo scadere! Fallaccio di Dijkstra dell’AZ nei minuti finali Elijah Dijkstra commette fallo per l’AZ Alkmaar nei momenti conclusivi della partita. La Juventus tira un sospiro di sollievo e si prepara a ripartire. Fallo di Juan Cabal nei minuti di recupero Juan Cabal della Juventus viene fischiato per un fallo nei minuti di recupero! L’AZ Alkmaar prova a sfruttare l’occasione. La tensione è altissima in questi istanti finali! Punizione per l’AZ sulla destra nel finale Elijah Dijkstra si guadagna una punizione sulla fascia destra per l’AZ negli ultimi minuti. Riuscirà l’AZ a creare l’ultima grande occasione contro la Juventus mentre il tempo scorre? Cartellino giallo per Cabal della Juventus Juan Cabal della Juventus viene ammonito per un brutto fallo negli ultimi secondi. Sale la tensione mentre l’AZ cerca di sfruttare la punizione a favore. Il gioco riprende dopo l’infortunio La pausa è finita—i giocatori sono pronti e la sfida tra AZ Alkmaar e Juventus riprende immediatamente! Entrambe le squadre vogliono lasciare il segno nei minuti finali. Interruzione per infortunio al portiere della Juventus Gioco fermo: il portiere della Juventus, Guglielmo Vicario, riceve assistenza medica. Entrambe le squadre ne approfittano per raggrupparsi e prendere fiato nei minuti di recupero. Vediamo come questo influirà sugli ultimi istanti! Quattro minuti di recupero tra AZ e Juventus Il quarto uomo assegna 4 minuti di recupero! AZ Alkmaar e Juventus hanno ancora tempo per cercare un finale drammatico. Restate con noi per un finale mozzafiato! Tiro dalla distanza di Clasie bloccato! Jordy Clasie ci prova da fuori area dopo il passaggio di Kees Smit, ma la sua conclusione di destro viene bloccata dalla difesa della Juventus. L’AZ continua a spingere nei minuti di recupero! Offside ferma l’attacco dell’AZ Mexx Meerdink dell’AZ viene segnalato in fuorigioco proprio quando stava per colpire. Juventus tira un sospiro di sollievo: occasione per l’AZ annullata nei minuti di recupero. Fallo di Ekhator per la Juventus Fallo di Jeff Ekhator della Juventus. L’arbitro lo rileva e concede una punizione all’AZ Alkmaar mentre la tensione sale in questo finale di partita avvincente! Punizione difensiva decisiva per l’AZ nel finale Wesley Hoedt dell’AZ conquista una preziosa punizione nella propria metà campo, permettendo ai padroni di casa di riorganizzarsi mentre la partita entra nelle fasi finali contro la Juventus. Meerdink accorcia le distanze per l’AZ! GOL per l’AZ! Mexx Meerdink trova la rete da pochi passi, finalizzando l’assist di Elijah Dijkstra. Dopo un rapido controllo VAR, il gol viene convalidato—l’AZ dimezza lo svantaggio e fa 2-1 contro la Juventus. Finale di partita tutto da vivere! Cartellino giallo per Ekhator della Juventus Nel finale di gara, Jeff Ekhator della Juventus riceve un cartellino giallo per un fallo. La Juventus dovrà mantenere la disciplina per difendere il vantaggio sull’AZ Alkmaar. Ammonizione per Cambiaso della Juventus Andrea Cambiaso finisce sul taccuino dell’arbitro! Il giocatore della Juventus riceve un cartellino giallo per un fallo. I bianconeri dovranno rimanere concentrati con due gol di vantaggio. Un Minuto di Recupero Prima dell’Intervallo Il quarto uomo segnala 1 minuto di recupero prima della fine del primo tempo. Riusciranno AZ o Juventus a creare qualcosa negli ultimi secondi? Punizione per la Juventus dopo fallo di AZ Peer Koopmeiners viene fischiato per un fallo, regalando alla Juventus una punizione nei minuti finali del primo tempo. L’AZ deve mantenere la calma mentre si avvicina l’intervallo. Intervallo: Juventus avanti 2-0 sull’AZ Fischio di fine primo tempo! L’AZ Alkmaar è sotto 2-0 mentre la Juventus domina la prima frazione con freddezza sotto porta. L’AZ saprà reagire nella ripresa? Punizione Conquistata dalla Juventus sulla Destra Pierre Kalulu subisce fallo sulla fascia destra e guadagna una punizione in zona pericolosa per la Juventus. Riusciranno a capitalizzare prima dell’intervallo contro l’AZ Alkmaar? Koopmeiners dell’AZ Sbaglia un Colpo di Testa Decisivo Enorme occasione sprecata per l’AZ! Peer Koopmeiners colpisce di testa dal centro dell’area, su cross di Denso Kasius, ma manda a lato. L’AZ ancora non trova il varco giusto contro la Juventus. Kolo Muani raddoppia per la Juventus! La Juventus allunga! Randal Kolo Muani segna il secondo gol con un sinistro nell’angolo basso a sinistra, su assist di Nick Woltemade. Juve ora avanti 2-0 sull’AZ Alkmaar e in totale controllo del match. Hoedt Ammonito per Fallo su AZ Sale la tensione: Wesley Hoedt dell’AZ Alkmaar riceve il cartellino giallo per un intervento in ritardo. Il difensore dovrà ora fare attenzione contro la Juventus. Koopmeiners Segna! Juventus in Vantaggio 1-0 Che inizio per la Juventus! Teun Koopmeiners scarica un sinistro potente dal centro dell’area dopo un contropiede fulmineo, servito perfettamente da Randal Kolo Muani. La palla si insacca nell’angolino basso a sinistra e la Juventus conduce 1-0 contro l’AZ Alkmaar! Juventus vs AZ Alkmaar: Inizia il Live Blog! Ciao tifosi di calcio! Iniziamo la nostra copertura in diretta della sfida tra Juventus e AZ Alkmaar. Restate con noi per tutta la preparazione, i momenti salienti e l’analisi post-partita. Immergiamoci insieme nell’azione!

Le prossime partite di Juventus e AZ

Data Partita Competizione In Italia Domenica 8 novembre, 20:45 Fiorentina-Juventus Serie A DAZN Giovedì 26 novembre Juventus-Omonia Europa League Sky e NOW Giovedì 26 novembre Sparta Praga-AZ Alkmaar Europa League Sky e NOW

Considerazioni finali

Sulla carta la Juve parte favorita, ma ad Alkmaar le grandi soffrono: l’ultima squadra capace di vincere all’AFAS Stadion in una coppa europea è stata l’Aston Villa, nell’ottobre 2023. Da allora l’AZ ha messo insieme 17 partite casalinghe senza sconfitte, con 14 vittorie e 3 pareggi. La Juventus, dal canto suo, ha perso solo una delle ultime dieci gare europee e in Nick Woltemade ha uno dei capocannonieri di questa Europa League.

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