UEFA Europa League 2026/27 Partita: Milan-Ferencváros Data: Giovedì 5 novembre 2026, ore 18:45 In Italia: Sky e NOW (a pagamento), TV8 solo in differita Streaming gratis: CBC Sport (Azerbaigian), Digi Sport 2 e Prima Sport 2 (Romania) VPN: Proton VPN da 2,49 €/mese (-75%)

Dopo il derby vinto, il Milan di Rúben Amorim torna in Europa: giovedì alle 18:45 a San Siro arriva il Ferencváros per la quarta giornata della fase campionato di Europa League. Ecco dove vedere Milan-Ferencváros in streaming gratis, anche dall’Italia.

I rossoneri arrivano carichi dal 3-1 sull’Inter, ma in coppa devono cancellare il pesante 0-3 di Bournemouth: con 3 punti in tre partite, la corsa alle prime otto passa da questa sera. Gli ungheresi di Balázs Borbély, invece, viaggiano a punteggio pieno, con tre vittorie su tre.

In Italia la diretta è un’esclusiva di Sky e NOW, mentre TV8 trasmette la partita in chiaro solo in differita. All’estero tre canali la mandano in onda gratis: CBC Sport in Azerbaigian, Digi Sport 2 e Prima Sport 2 in Romania. Sono però visibili solo da quei paesi: per guardarli dall’Italia ti serve una VPN.

Calcio d’inizio anticipato: giovedì alle 18:45 A quell’ora tante persone sono ancora al lavoro o in viaggio: configura la VPN sul telefono già oggi, così al fischio d’inizio ti basta un tocco per collegarti. Guarda Milan-Ferencváros con Proton VPN

Dove guardare Milan-Ferencváros in streaming gratis

Servizio Paese Tipo VPN necessaria CBC Sport Azerbaigian Gratuito Sì ✅ Digi Sport 2 Romania Gratuito Sì ✅ Prima Sport 2 (Orange TV) Romania Gratuito Sì ✅ Sky e NOW Italia A pagamento No TV8 Italia Gratuito (solo in differita) No

Tutti e tre i canali gratuiti bloccano le connessioni dall’estero. CBC Sport trasmette con il commento in azero, Digi Sport 2 e Prima Sport 2 in romeno. Per sbloccarli basta un server nel paese giusto. La Romania è la scelta più pratica: con un solo server hai accesso a due canali, e se uno dei due non parte passi subito all’altro.

Come vedere Milan-Ferencváros gratis: guida rapida

Scegli una VPN affidabile: per questa partita ti consigliamo Proton VPN, ora scontato del 75%. Scarica l’app sul dispositivo con cui guarderai la partita: computer, smartphone, tablet o smart TV. Connettiti a un server in Romania per Digi Sport 2 e Prima Sport 2, oppure in Azerbaigian per CBC Sport. Apri il sito o l’app del canale e cerca la diretta. Alle 18:45 Milan-Ferencváros è in streaming gratis anche dall’Italia.

Le migliori VPN per vedere Milan-Ferencváros in streaming

Proton VPN: ha server sia in Romania sia in Azerbaigian, quindi con un’unica app copri tutti e tre i canali gratuiti. Se Digi Sport 2 dovesse dare problemi, passi a Prima Sport 2 o a CBC Sport in pochi secondi. La sede in Svizzera e la no-logs policy, verificata da audit indipendenti, tutelano la tua privacy. La funzione VPN Accelerator mantiene stabile lo streaming anche quando, all’inizio della partita, il traffico sui server aumenta. NordVPN: è la scelta giusta se la tua priorità è la velocità. Con il protocollo NordLynx la diretta in HD dei canali rumeni scorre senza scatti anche su rete mobile, utile se alle 18:45 sei ancora in treno o in ufficio. Un abbonamento copre fino a 10 dispositivi, e Threat Protection blocca pubblicità invadenti e tracker sui siti di streaming. Surfshark: con un solo account colleghi tutti i dispositivi che vuoi, senza limiti. Se in casa c’è chi guarda il Milan sulla smart TV e chi lo segue dal tablet, nessuno resta fuori. Ha server in Romania, un prezzo contenuto e la modalità Camouflage, che rende il traffico VPN meno riconoscibile per le emittenti. Conviene anche in vista di Olympiacos-Milan del 26 novembre.

Guarda Milan-Ferencváros gratis in streaming Da 2,49 €/mese, con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Ottieni Proton VPN (-75%)

Perché serve una VPN per vedere Milan-Ferencváros gratis

Digi Sport, Prima Sport e CBC Sport hanno acquistato i diritti dell’Europa League solo per il proprio mercato. Appena avvii lo streaming, la piattaforma controlla il tuo indirizzo IP. Se risulta italiano, al posto della partita compare un avviso: contenuto non disponibile nella tua zona.

Senza VPN, Prima Sport blocca lo streaming dall’Italia

Con la VPN cambi il punto da cui parte la connessione. Collegandoti a un server rumeno ottieni un IP della Romania, e Digi Sport 2 e Prima Sport 2 ti lasciano entrare. Con un server in Azerbaigian vale lo stesso per CBC Sport. Attiva la VPN prima di aprire il sito o l’app. Se il player resta bloccato, svuota la cache del browser, perché a volte la piattaforma ricorda ancora la tua posizione reale.

Con un server rumeno attivo, la diretta di Prima Sport parte anche dall’Italia

Nei nostri test sulle dirette sportive, una VPN di qualità ha garantito uno streaming fluido sia su smartphone sia su tablet.

Come vedere Milan-Ferencváros in streaming su smartphone

Scarica l’app VPN da App Store o Google Play. Accedi con il tuo account. Collegati a un server in Romania o in Azerbaigian. Apri il sito o l’app del canale e avvia la diretta. Segui Milan-Ferencváros in streaming gratis dal telefono, anche se alle 18:45 non sei ancora a casa.

Sblocca lo streaming gratuito sul tuo smartphone

Posso usare una VPN gratuita per vedere Milan-Ferencváros?

In teoria sì, in pratica te lo sconsigliamo. Le VPN gratuite hanno pochi server e quasi mai in Romania o in Azerbaigian. Spesso impongono anche limiti di traffico che una partita in HD esaurisce in fretta. Nelle serate di coppa i server gratuiti sono presi d’assalto, e i sistemi anti-VPN delle emittenti li riconoscono facilmente. C’è poi la questione privacy: alcuni servizi gratuiti si finanziano rivendendo i dati di chi li usa. Se non vuoi perdere il primo tempo tra buffering e blocchi, Proton VPN o NordVPN sono scelte più affidabili.

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Sport gratis dall’estero : diverse competizioni che in Italia sono a pagamento vanno in chiaro su canali stranieri, come Wimbledon su BBC iPlayer nel Regno Unito.

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Milan-Ferencváros: aggiornamenti live

Fine Partita: Ferencváros Batte il Milan 2-0 La partita termina con il Milan sconfitto 0-2 dal Ferencváros! Vittoria esterna impressionante per i magiari – delusione tra i tifosi rossoneri per il risultato. Arzani in Fuorigioco per il Ferencváros Daniel Arzani prova a sfondare per il Ferencváros ma viene segnalato in fuorigioco, rallentando così l’attacco della squadra ungherese nei minuti finali contro il Milan. Fallo Commesso da Nagy del Ferencváros Ádám Nagy commette fallo per il Ferencváros mentre la tensione sale nei minuti finali contro il Milan. Milan Conquista una Punizione Pericolosa Christian Pulisic subisce fallo in zona offensiva—il Milan ottiene una punizione in posizione favorevole contro il Ferencváros. Riusciranno a sfruttarla? Nagy Ammonito per Ferencváros Ádám Nagy riceve un cartellino giallo dopo un fallo deciso. Ferencváros sente la pressione nei minuti di recupero contro il Milan. Dibusz Dice No a Modric! Parata Decisiva Luka Modric ci prova dalla distanza, ma il portiere del Ferencváros, Dénes Dibusz, si tuffa per neutralizzare il destro! Parata incredibile nei minuti finali contro il Milan. Secondo Tempo: Ferencváros Sconvolge il Milan 2-0 Che risultato! Finisce il secondo tempo e il Ferencváros vince 2-0 contro il Milan. Gli ospiti firmano un clamoroso upset al triplice fischio! Rabiot Colto in Fuorigioco contro Ferencváros Adrien Rabiot del Milan viene segnalato in fuorigioco proprio mentre i rossoneri si lanciano in avanti per un’occasione all’ultimo respiro contro il Ferencváros. Ferencváros Inserisce Arzani! Il Ferencváros cambia le carte in tavola: Daniel Arzani entra in campo, sostituendo Márius Corbu negli ultimi istanti contro il Milan. Madarász SFIORA il Gol per il Ferencváros! Ádám Madarász spara un sinistro potente da posizione defilata sulla sinistra, ma il pallone termina di poco fuori per il Ferencváros. Che occasione per un gol spettacolare allo scadere contro il Milan! Quattro Minuti di Recupero! Il quarto ufficiale concede altri quattro minuti di recupero! Il Milan avrà qualche occasione in più per provare a ribaltare la situazione contro il Ferencváros. Riusciranno a sfruttarle? Tiro di Pulisic Bloccato, Milan Spinge nel Finale Christian Pulisic prova la conclusione da fuori area, ma il suo destro viene murato. Ottimo spunto di Koni De Winter, ma il Ferencváros resiste e tiene a bada il Milan mentre il tempo sta per scadere. Ferencváros in Dieci—Yusuf Espulso Cartellino rosso! Bamidele Yusuf del Ferencváros viene espulso per condotta violenta. Il Ferencváros dovrà giocare il resto della partita con soli dieci uomini. Una sfida enorme li aspetta ora! VAR: Cartellino Cambiato per Yusuf Dopo la revisione al VAR, il cartellino di Bamidele Yusuf del Ferencváros viene modificato! Gli arbitri prendono una decisione più severa dopo aver rivisto l’episodio. Momento cruciale per gli ungheresi, che ora dovranno riorganizzarsi. Ferencváros Raddoppia il Vantaggio, Joseph Ancora a Segno! Ferencváros porta il punteggio sul 2-0! Lenny Joseph firma la doppietta, finalizzando un veloce contropiede con un destro preciso al centro della porta. Ancora un assist di Zachariassen. Ora il Milan è costretto a inseguire! Joseph Segna! Ferencváros in Vantaggio GOL! Lenny Joseph porta avanti il Ferencváros sull’1-0 contro il Milan con una precisa conclusione di destro nell’angolo basso a destra. Assistenza perfetta di Kristoffer Zachariassen. Ferencváros festeggia il gol del vantaggio! Ammonizione per De Winter a Causa di un Fallo sul Milan Koni De Winter riceve il cartellino giallo per il Milan dopo un intervento in ritardo. L’arbitro non esita a estrarre il cartellino. Ora il Milan deve fare attenzione con un’altra ammonizione a carico. Nessun Recupero nel Primo Tempo Il quarto ufficiale segnala che non ci sarà tempo aggiuntivo nel primo tempo. Le squadre andranno direttamente all’intervallo dopo 45 minuti di gioco. Risultato ancora sullo 0-0 tra Milan e Ferencváros. Intervallo: Milan e Ferencváros Ancora Pari Arriva il fischio dell’intervallo! Milan e Ferencváros vanno alla pausa sullo 0-0. Entrambe le squadre hanno avuto occasioni, ma il tabellone rimane inchiodato. Tutto ancora da giocare nella ripresa! Cisse Giallo per Milan dopo il Fallo Alphadjo Cisse del Milan viene ammonito dopo un fallo deciso in campo. L’arbitro non ha esitato a tirare fuori il cartellino. Il Milan dovrà fare attenzione da qui in avanti. Ferencvárosi sfida l’AC Milan: Copertura live! Ciao tifosi! Preparatevi mentre il Ferencvárosi affronta l’AC Milan. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti e l’azione in diretta—non andate via!

Le prossime partite di Milan e Ferencváros

Data Partita Competizione In Italia Domenica 8 novembre, 15:00 Genoa-Milan Serie A DAZN Giovedì 26 novembre, 18:45 Olympiacos-Milan Europa League Sky e NOW Giovedì 26 novembre, 21:00 Ferencváros-Celje Europa League Sky e NOW

Considerazioni finali

Il Milan parte favorito, ma il Ferencváros arriva a San Siro come una delle sorprese di questa Europa League. Ha vinto tutte e tre le gare, compreso il 3-1 a Glasgow contro il Celtic, e in tutta la stagione europea, preliminari inclusi, non è mai andato in svantaggio. Per Amorim, che dopo il derby cerca continuità anche in coppa, un altro passo falso complicherebbe seriamente la corsa alle prime otto.

Per vedere Milan-Ferencváros in streaming gratis dall’Italia, collega la VPN a un server in Romania per Digi Sport 2 o Prima Sport 2, oppure in Azerbaigian per CBC Sport. Poi apri il canale qualche minuto prima delle 18:45.

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