Dove vedere Milan-Ferencváros in streaming gratis: Europa League, 5 novembre ore 18:45
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|Partita:
|Milan-Ferencváros
|Data:
|Giovedì 5 novembre 2026, ore 18:45
|In Italia:
|Sky e NOW (a pagamento), TV8 solo in differita
|Streaming gratis:
|CBC Sport (Azerbaigian), Digi Sport 2 e Prima Sport 2 (Romania)
|VPN:
|Proton VPN da 2,49 €/mese (-75%)
Dopo il derby vinto, il Milan di Rúben Amorim torna in Europa: giovedì alle 18:45 a San Siro arriva il Ferencváros per la quarta giornata della fase campionato di Europa League. Ecco dove vedere Milan-Ferencváros in streaming gratis, anche dall’Italia.
I rossoneri arrivano carichi dal 3-1 sull’Inter, ma in coppa devono cancellare il pesante 0-3 di Bournemouth: con 3 punti in tre partite, la corsa alle prime otto passa da questa sera. Gli ungheresi di Balázs Borbély, invece, viaggiano a punteggio pieno, con tre vittorie su tre.
In Italia la diretta è un’esclusiva di Sky e NOW, mentre TV8 trasmette la partita in chiaro solo in differita. All’estero tre canali la mandano in onda gratis: CBC Sport in Azerbaigian, Digi Sport 2 e Prima Sport 2 in Romania. Sono però visibili solo da quei paesi: per guardarli dall’Italia ti serve una VPN.
A quell’ora tante persone sono ancora al lavoro o in viaggio: configura la VPN sul telefono già oggi, così al fischio d’inizio ti basta un tocco per collegarti.Guarda Milan-Ferencváros con Proton VPN
Dove guardare Milan-Ferencváros in streaming gratis
|Servizio
|Paese
|Tipo
|VPN necessaria
|CBC Sport
|Azerbaigian
|Gratuito
|Sì ✅
|Digi Sport 2
|Romania
|Gratuito
|Sì ✅
|Prima Sport 2 (Orange TV)
|Romania
|Gratuito
|Sì ✅
|Sky e NOW
|Italia
|A pagamento
|No
|TV8
|Italia
|Gratuito (solo in differita)
|No
Tutti e tre i canali gratuiti bloccano le connessioni dall’estero. CBC Sport trasmette con il commento in azero, Digi Sport 2 e Prima Sport 2 in romeno. Per sbloccarli basta un server nel paese giusto. La Romania è la scelta più pratica: con un solo server hai accesso a due canali, e se uno dei due non parte passi subito all’altro.
Come vedere Milan-Ferencváros gratis: guida rapida
- Scegli una VPN affidabile: per questa partita ti consigliamo Proton VPN, ora scontato del 75%.
- Scarica l’app sul dispositivo con cui guarderai la partita: computer, smartphone, tablet o smart TV.
- Connettiti a un server in Romania per Digi Sport 2 e Prima Sport 2, oppure in Azerbaigian per CBC Sport.
- Apri il sito o l’app del canale e cerca la diretta.
- Alle 18:45 Milan-Ferencváros è in streaming gratis anche dall’Italia.
Le migliori VPN per vedere Milan-Ferencváros in streaming
- Proton VPN: ha server sia in Romania sia in Azerbaigian, quindi con un’unica app copri tutti e tre i canali gratuiti. Se Digi Sport 2 dovesse dare problemi, passi a Prima Sport 2 o a CBC Sport in pochi secondi. La sede in Svizzera e la no-logs policy, verificata da audit indipendenti, tutelano la tua privacy. La funzione VPN Accelerator mantiene stabile lo streaming anche quando, all’inizio della partita, il traffico sui server aumenta.
- NordVPN: è la scelta giusta se la tua priorità è la velocità. Con il protocollo NordLynx la diretta in HD dei canali rumeni scorre senza scatti anche su rete mobile, utile se alle 18:45 sei ancora in treno o in ufficio. Un abbonamento copre fino a 10 dispositivi, e Threat Protection blocca pubblicità invadenti e tracker sui siti di streaming.
- Surfshark: con un solo account colleghi tutti i dispositivi che vuoi, senza limiti. Se in casa c’è chi guarda il Milan sulla smart TV e chi lo segue dal tablet, nessuno resta fuori. Ha server in Romania, un prezzo contenuto e la modalità Camouflage, che rende il traffico VPN meno riconoscibile per le emittenti. Conviene anche in vista di Olympiacos-Milan del 26 novembre.
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Perché serve una VPN per vedere Milan-Ferencváros gratis
Digi Sport, Prima Sport e CBC Sport hanno acquistato i diritti dell’Europa League solo per il proprio mercato. Appena avvii lo streaming, la piattaforma controlla il tuo indirizzo IP. Se risulta italiano, al posto della partita compare un avviso: contenuto non disponibile nella tua zona.
Con la VPN cambi il punto da cui parte la connessione. Collegandoti a un server rumeno ottieni un IP della Romania, e Digi Sport 2 e Prima Sport 2 ti lasciano entrare. Con un server in Azerbaigian vale lo stesso per CBC Sport. Attiva la VPN prima di aprire il sito o l’app. Se il player resta bloccato, svuota la cache del browser, perché a volte la piattaforma ricorda ancora la tua posizione reale.
Nei nostri test sulle dirette sportive, una VPN di qualità ha garantito uno streaming fluido sia su smartphone sia su tablet.
Come vedere Milan-Ferencváros in streaming su smartphone
- Scarica l’app VPN da App Store o Google Play.
- Accedi con il tuo account.
- Collegati a un server in Romania o in Azerbaigian.
- Apri il sito o l’app del canale e avvia la diretta.
- Segui Milan-Ferencváros in streaming gratis dal telefono, anche se alle 18:45 non sei ancora a casa.
Posso usare una VPN gratuita per vedere Milan-Ferencváros?
In teoria sì, in pratica te lo sconsigliamo. Le VPN gratuite hanno pochi server e quasi mai in Romania o in Azerbaigian. Spesso impongono anche limiti di traffico che una partita in HD esaurisce in fretta. Nelle serate di coppa i server gratuiti sono presi d’assalto, e i sistemi anti-VPN delle emittenti li riconoscono facilmente. C’è poi la questione privacy: alcuni servizi gratuiti si finanziano rivendendo i dati di chi li usa. Se non vuoi perdere il primo tempo tra buffering e blocchi, Proton VPN o NordVPN sono scelte più affidabili.
Con una VPN sblocchi molto più sport, in tutta sicurezza
- Sport gratis dall’estero: diverse competizioni che in Italia sono a pagamento vanno in chiaro su canali stranieri, come Wimbledon su BBC iPlayer nel Regno Unito.
- Più calcio a disposizione: con un server negli Stati Uniti e un abbonamento a Paramount+ USA accedi a un catalogo diverso da quello italiano.
- Prezzi a confronto: gli abbonamenti streaming non hanno lo stesso prezzo in ogni paese, e con una VPN puoi verificare le offerte estere.
- Wi-Fi pubblici più sicuri: la crittografia protegge i tuoi dati quando ti colleghi in stazione, in hotel o al bar.
Milan-Ferencváros: aggiornamenti live
Fine Partita: Ferencváros Batte il Milan 2-0
La partita termina con il Milan sconfitto 0-2 dal Ferencváros! Vittoria esterna impressionante per i magiari – delusione tra i tifosi rossoneri per il risultato.
Arzani in Fuorigioco per il Ferencváros
Daniel Arzani prova a sfondare per il Ferencváros ma viene segnalato in fuorigioco, rallentando così l’attacco della squadra ungherese nei minuti finali contro il Milan.
Fallo Commesso da Nagy del Ferencváros
Ádám Nagy commette fallo per il Ferencváros mentre la tensione sale nei minuti finali contro il Milan.
Milan Conquista una Punizione Pericolosa
Christian Pulisic subisce fallo in zona offensiva—il Milan ottiene una punizione in posizione favorevole contro il Ferencváros. Riusciranno a sfruttarla?
Nagy Ammonito per Ferencváros
Ádám Nagy riceve un cartellino giallo dopo un fallo deciso. Ferencváros sente la pressione nei minuti di recupero contro il Milan.
Dibusz Dice No a Modric! Parata Decisiva
Luka Modric ci prova dalla distanza, ma il portiere del Ferencváros, Dénes Dibusz, si tuffa per neutralizzare il destro! Parata incredibile nei minuti finali contro il Milan.
Secondo Tempo: Ferencváros Sconvolge il Milan 2-0
Che risultato! Finisce il secondo tempo e il Ferencváros vince 2-0 contro il Milan. Gli ospiti firmano un clamoroso upset al triplice fischio!
Rabiot Colto in Fuorigioco contro Ferencváros
Adrien Rabiot del Milan viene segnalato in fuorigioco proprio mentre i rossoneri si lanciano in avanti per un’occasione all’ultimo respiro contro il Ferencváros.
Ferencváros Inserisce Arzani!
Il Ferencváros cambia le carte in tavola: Daniel Arzani entra in campo, sostituendo Márius Corbu negli ultimi istanti contro il Milan.
Madarász SFIORA il Gol per il Ferencváros!
Ádám Madarász spara un sinistro potente da posizione defilata sulla sinistra, ma il pallone termina di poco fuori per il Ferencváros. Che occasione per un gol spettacolare allo scadere contro il Milan!
Quattro Minuti di Recupero!
Il quarto ufficiale concede altri quattro minuti di recupero! Il Milan avrà qualche occasione in più per provare a ribaltare la situazione contro il Ferencváros. Riusciranno a sfruttarle?
Tiro di Pulisic Bloccato, Milan Spinge nel Finale
Christian Pulisic prova la conclusione da fuori area, ma il suo destro viene murato. Ottimo spunto di Koni De Winter, ma il Ferencváros resiste e tiene a bada il Milan mentre il tempo sta per scadere.
Ferencváros in Dieci—Yusuf Espulso
Cartellino rosso! Bamidele Yusuf del Ferencváros viene espulso per condotta violenta. Il Ferencváros dovrà giocare il resto della partita con soli dieci uomini. Una sfida enorme li aspetta ora!
VAR: Cartellino Cambiato per Yusuf
Dopo la revisione al VAR, il cartellino di Bamidele Yusuf del Ferencváros viene modificato! Gli arbitri prendono una decisione più severa dopo aver rivisto l’episodio. Momento cruciale per gli ungheresi, che ora dovranno riorganizzarsi.
Ferencváros Raddoppia il Vantaggio, Joseph Ancora a Segno!
Ferencváros porta il punteggio sul 2-0! Lenny Joseph firma la doppietta, finalizzando un veloce contropiede con un destro preciso al centro della porta. Ancora un assist di Zachariassen. Ora il Milan è costretto a inseguire!
Joseph Segna! Ferencváros in Vantaggio
GOL! Lenny Joseph porta avanti il Ferencváros sull’1-0 contro il Milan con una precisa conclusione di destro nell’angolo basso a destra. Assistenza perfetta di Kristoffer Zachariassen. Ferencváros festeggia il gol del vantaggio!
Ammonizione per De Winter a Causa di un Fallo sul Milan
Koni De Winter riceve il cartellino giallo per il Milan dopo un intervento in ritardo. L’arbitro non esita a estrarre il cartellino. Ora il Milan deve fare attenzione con un’altra ammonizione a carico.
Nessun Recupero nel Primo Tempo
Il quarto ufficiale segnala che non ci sarà tempo aggiuntivo nel primo tempo. Le squadre andranno direttamente all’intervallo dopo 45 minuti di gioco. Risultato ancora sullo 0-0 tra Milan e Ferencváros.
Intervallo: Milan e Ferencváros Ancora Pari
Arriva il fischio dell’intervallo! Milan e Ferencváros vanno alla pausa sullo 0-0. Entrambe le squadre hanno avuto occasioni, ma il tabellone rimane inchiodato. Tutto ancora da giocare nella ripresa!
Cisse Giallo per Milan dopo il Fallo
Alphadjo Cisse del Milan viene ammonito dopo un fallo deciso in campo. L’arbitro non ha esitato a tirare fuori il cartellino. Il Milan dovrà fare attenzione da qui in avanti.
Ferencvárosi sfida l’AC Milan: Copertura live!
Ciao tifosi! Preparatevi mentre il Ferencvárosi affronta l’AC Milan. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti e l’azione in diretta—non andate via!
Le prossime partite di Milan e Ferencváros
|Data
|Partita
|Competizione
|In Italia
|Domenica 8 novembre, 15:00
|Genoa-Milan
|Serie A
|DAZN
|Giovedì 26 novembre, 18:45
|Olympiacos-Milan
|Europa League
|Sky e NOW
|Giovedì 26 novembre, 21:00
|Ferencváros-Celje
|Europa League
|Sky e NOW
Considerazioni finali
Il Milan parte favorito, ma il Ferencváros arriva a San Siro come una delle sorprese di questa Europa League. Ha vinto tutte e tre le gare, compreso il 3-1 a Glasgow contro il Celtic, e in tutta la stagione europea, preliminari inclusi, non è mai andato in svantaggio. Per Amorim, che dopo il derby cerca continuità anche in coppa, un altro passo falso complicherebbe seriamente la corsa alle prime otto.
Per vedere Milan-Ferencváros in streaming gratis dall’Italia, collega la VPN a un server in Romania per Digi Sport 2 o Prima Sport 2, oppure in Azerbaigian per CBC Sport. Poi apri il canale qualche minuto prima delle 18:45.
FAQ
Dove posso guardare Milan-Ferencváros in diretta streaming gratis?
La partita va in onda gratis su CBC Sport in Azerbaigian e su Digi Sport 2 e su Prima Sport 2 (tramite Orange TV) in Romania. Tutti e tre i canali accettano solo connessioni dal proprio paese. Dall’Italia ti serve quindi una VPN collegata a un server rumeno o azero.
A che ora e dove si gioca Milan-Ferencváros?
Il calcio d’inizio è giovedì 5 novembre 2026 alle 18:45, allo stadio San Siro di Milano. È la quarta giornata della fase campionato di Europa League.
Milan-Ferencváros è in chiaro su TV8?
Solo in differita. La diretta delle 18:45 è un’esclusiva di Sky, in streaming su Sky Go e NOW. TV8 trasmette la partita in chiaro dalle 21:00, quando il risultato è già noto.
Qual è la migliore VPN per vedere l’Europa League in streaming?
La nostra prima scelta è Proton VPN: conveniente, ricca di funzioni di sicurezza e con server sia in Romania sia in Azerbaigian. Se per te conta soprattutto la velocità, NordVPN è un’ottima alternativa. Se vuoi collegare dispositivi senza limiti, scegli Surfshark.
Conviene usare una VPN gratuita per vedere Milan-Ferencváros?
No, te la sconsigliamo. I servizi gratuiti hanno meno server, velocità più basse e vengono bloccati più spesso dalle emittenti.
È legale usare una VPN per vedere Milan-Ferencváros?
In Italia usare una VPN è legale. Accedere a un canale estero può però violare le condizioni d’uso dell’emittente, quindi conviene leggerle prima della partita.