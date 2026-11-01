Come vedere il GP del Messico di F1 2026 in streaming gratis
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|Data:
|Domenica 1° novembre, ore 21:00
|Streaming gratuito:
|RSI (Svizzera, in italiano)
|VPN:
|Proton VPN con sconto fino al 75%
Dal 30 ottobre al 1° novembre la Formula 1 fa tappa all’Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico per il Gran Premio del Messico, con la gara in programma domenica alle 21:00.
Ad Austin Andrea Kimi Antonelli è scattato dalla pole position e ha centrato la nona vittoria stagionale, davanti a Leclerc e Verstappen. Con 365 punti comanda il Mondiale piloti, a +123 su Russell e +124 su Hamilton. In Messico gli si presenta il secondo match point per il titolo mondiale.
Qui trovi tutte le indicazioni per vedere il GP del Messico gratis. Dall'Italia la diretta passa soltanto su Sky Sport F1 e NOW, in abbonamento. Grazie a una VPN si può però accedere allo streaming gratuito di RSI, l'emittente pubblica svizzera che manda in onda la corsa in italiano.
Come guardare in diretta streaming e gratis il GP del Messico di F1
- Scegli una VPN affidabile: tra le nostre scelte migliori c’è Proton VPN, veloce, stabile e dal prezzo accessibile (abbonati con il 75% di sconto)
- Installa l'app: funziona su PC, smartphone e smart TV
- Seleziona il server: in Svizzera per RSI o nel paese dell’emittente scelta per le altre opzioni
- Apri RSI: dal sito ufficiale o dall'app Play RSI
- Segui la gara: il Gran Premio del Messico in alta qualità, senza spendere nulla in abbonamenti sportivi
Dove vedere il GP del Messico di F1 gratis: i migliori canali
Un abbonamento non è l'unica via per la Formula 1 in diretta. Più di un'emittente straniera manda in onda gratis il GP del Messico, ma dall'Italia lo streaming risulta bloccato. Basta collegarsi con una VPN a un server del paese in cui ha sede il canale per aggirare la restrizione.
|Canale
|Tipo di canale
|Paese
|Lingua di trasmissione
|RSI LA 2
|Gratis
|Svizzera
|Italiano
|RTL Zwee
|Gratis
|Lussemburgo
|Lussemburghese
|RTBF
|Gratis
|Belgio
|Francese
|RTS 2
|Gratis
|Svizzera
|Francese
In Svizzera RSI, la TV pubblica, trasmette i Gran Premi senza obbligo di registrazione: piattaforma intuitiva, commento in italiano e immagini in alta definizione. Con un server svizzero la diretta si apre come se fossi lì.
E la F1 è solo l'inizio. Configurata una volta, la VPN permette di seguire gratis anche MotoGP, Serie A, Champions League, LaLiga e molti altri eventi trasmessi in chiaro oltreconfine.
Le migliori VPN per guardare il GP del Messico in diretta
- Proton VPN: privacy avanzata, migliaia di server e ottimo rapporto qualità-prezzo
- NordVPN: connessioni veloci e server affidabili per lo streaming
- Surfshark: dispositivi illimitati con un solo account a prezzo contenuto
Come vedere il GP del Messico gratis su RSI
- Connettiti a un server VPN in Svizzera
- Vai sul sito ufficiale di RSI (sezione Live, canale LA 2) o usa l'app Play RSI
- Guarda la gara in diretta, a costo zero
Senza VPN, chi si collega a RSI dall'Italia vede quasi sempre comparire l'avviso che il contenuto non è disponibile. Il motivo sta nei diritti TV, venduti in esclusiva paese per paese: il geoblocco taglia fuori chiunque si connetta da un’area non coperta.
Con un server in Svizzera il tuo dispositivo riceve un IP elvetico e RSI diventa accessibile, diretta gratuita inclusa.
Durante la diretta la VPN cifra la connessione e protegge i tuoi dati. E sullo smartphone funziona altrettanto bene, per seguire la gara da qualsiasi posto.
Calendario Formula 1 2026
Archiviata Austin, il Mondiale 2026 si sposta a Città del Messico. La VPN ti permette di vedere gratis anche i prossimi appuntamenti. Qui sotto il calendario delle gare che restano:
|Data
|Gran Premio
|Circuito
|1° novembre
|Gran Premio del Messico
|Autódromo Hermanos Rodríguez
|8 novembre
|Gran Premio del Brasile
|Autódromo José Carlos Pace
|21 novembre
|Gran Premio di Las Vegas
|Las Vegas Strip Circuit
|29 novembre
|Gran Premio del Qatar
|Lusail International Circuit
|6 dicembre
|Gran Premio di Abu Dhabi
|Yas Marina Circuit
Posso usare una VPN gratuita per guardare il GP del Messico di F1 in streaming?
Per una gara in diretta, una VPN gratuita è quasi sempre una scelta perdente. Server intasati, tetti al traffico dati e connessioni ballerine trasformano la visione in un continuo caricamento. Senza contare che un server svizzero stabile, requisito indispensabile per RSI, è difficile da trovare.
Con 30 giorni di garanzia di rimborso, puntare su una VPN premium come Proton VPN è la scelta più sicura: guardi il GP del Messico e solo dopo valuti se tenerla.
Prova Proton VPN senza rischi: da 2,49 € al mese, con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Segui gratis il GP del Messico sui canali stranieri e, se il servizio non ti soddisfa, richiedi il rimborso.
Considerazioni finali
Il Gran Premio del Messico si disputa sull'Autódromo Hermanos Rodríguez: 4,304 km, 17 curve e 71 giri, a oltre 2.000 metri di altitudine. L'aria rarefatta toglie carico aerodinamico e mette alla prova il raffreddamento. Il rettilineo di circa 1,2 km precede una zona di frenata decisiva. Antonelli si gioca qui il secondo match point.
Dall'Italia la gara si vede a pagamento su Sky Sport F1 e NOW, ma in Svizzera RSI la trasmette gratis online: con una VPN e un server svizzero la si può seguire anche dall’Italia.
FAQ
Dove posso guardare in diretta e gratis il Gran Premio del Messico 2026?
Diverse TV estere lo propongono in chiaro: RSI (commento in italiano) e RTS in Svizzera, RTL Zwee in Lussemburgo e RTBF in Belgio. Dall'Italia ci si arriva con una VPN.
Come posso vedere in diretta e gratis il Gran Premio del Messico di Formula 1?
Serve soltanto una VPN collegata a un server nel paese dell'emittente: Svizzera per RSI (in italiano) e RTS, Lussemburgo per RTL Zwee, Belgio per RTBF. Così la gara di domenica 1° novembre si guarda in diretta senza abbonamenti a canali a pagamento.
Posso configurare una VPN sulla mia smart TV per guardare la F1?
Certo: l'app VPN si installa direttamente sulla smart TV, oppure si configura sul router per proteggere tutti i dispositivi di casa. In alternativa, puoi duplicare sulla TV lo schermo dello smartphone o del portatile, oppure collegare il computer al televisore con un cavo HDMI.
Posso guardare la Formula 1 sul mio smartphone?
Senz'altro: scarica l'app VPN sul telefono, connettiti a un server in Svizzera e apri Play RSI o il sito ufficiale per seguire il Gran Premio del Messico in diretta. La procedura resta identica per le altre emittenti straniere.
Quale VPN è la migliore per lo streaming della Formula 1?
Per un buon equilibrio fra prezzo e protezione, Proton VPN resta tra le soluzioni migliori. Chi punta alla massima velocità o a dispositivi illimitati può scegliere NordVPN o Surfshark. Tutte e tre sbloccano RSI e le altre emittenti estere senza problemi.