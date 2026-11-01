Gran Premio di Città del Messico 2026 Data: Domenica 1° novembre, ore 21:00 Streaming gratuito: RSI (Svizzera, in italiano) VPN: Proton VPN con sconto fino al 75%

Dal 30 ottobre al 1° novembre la Formula 1 fa tappa all’Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico per il Gran Premio del Messico, con la gara in programma domenica alle 21:00.

Ad Austin Andrea Kimi Antonelli è scattato dalla pole position e ha centrato la nona vittoria stagionale, davanti a Leclerc e Verstappen. Con 365 punti comanda il Mondiale piloti, a +123 su Russell e +124 su Hamilton. In Messico gli si presenta il secondo match point per il titolo mondiale.

Qui trovi tutte le indicazioni per vedere il GP del Messico gratis. Dall'Italia la diretta passa soltanto su Sky Sport F1 e NOW, in abbonamento. Grazie a una VPN si può però accedere allo streaming gratuito di RSI, l'emittente pubblica svizzera che manda in onda la corsa in italiano.

Come guardare in diretta streaming e gratis il GP del Messico di F1

Scegli una VPN affidabile: tra le nostre scelte migliori c’è Proton VPN, veloce, stabile e dal prezzo accessibile (abbonati con il 75% di sconto) Installa l'app: funziona su PC, smartphone e smart TV Seleziona il server: in Svizzera per RSI o nel paese dell’emittente scelta per le altre opzioni Apri RSI: dal sito ufficiale o dall'app Play RSI Segui la gara: il Gran Premio del Messico in alta qualità, senza spendere nulla in abbonamenti sportivi

Dove vedere il GP del Messico di F1 gratis: i migliori canali

Un abbonamento non è l'unica via per la Formula 1 in diretta. Più di un'emittente straniera manda in onda gratis il GP del Messico, ma dall'Italia lo streaming risulta bloccato. Basta collegarsi con una VPN a un server del paese in cui ha sede il canale per aggirare la restrizione.

Canale Tipo di canale Paese Lingua di trasmissione RSI LA 2 Gratis Svizzera Italiano RTL Zwee Gratis Lussemburgo Lussemburghese RTBF Gratis Belgio Francese RTS 2 Gratis Svizzera Francese

Guarda la Formula 1 gratis sui canali esteri Attiva Proton VPN (-75%)

In Svizzera RSI, la TV pubblica, trasmette i Gran Premi senza obbligo di registrazione: piattaforma intuitiva, commento in italiano e immagini in alta definizione. Con un server svizzero la diretta si apre come se fossi lì.

E la F1 è solo l'inizio. Configurata una volta, la VPN permette di seguire gratis anche MotoGP, Serie A, Champions League, LaLiga e molti altri eventi trasmessi in chiaro oltreconfine.

Le migliori VPN per guardare il GP del Messico in diretta

Proton VPN : privacy avanzata, migliaia di server e ottimo rapporto qualità-prezzo

: privacy avanzata, migliaia di server e ottimo rapporto qualità-prezzo NordVPN : connessioni veloci e server affidabili per lo streaming

: connessioni veloci e server affidabili per lo streaming Surfshark: dispositivi illimitati con un solo account a prezzo contenuto

Sblocca lo streaming gratuito con Proton VPN

Come vedere il GP del Messico gratis su RSI

Connettiti a un server VPN in Svizzera

Vai sul sito ufficiale di RSI (sezione Live, canale LA 2) o usa l'app Play RSI

Guarda la gara in diretta, a costo zero

Senza VPN, chi si collega a RSI dall'Italia vede quasi sempre comparire l'avviso che il contenuto non è disponibile. Il motivo sta nei diritti TV, venduti in esclusiva paese per paese: il geoblocco taglia fuori chiunque si connetta da un’area non coperta.

RSI bloccato geograficamente

Con un server in Svizzera il tuo dispositivo riceve un IP elvetico e RSI diventa accessibile, diretta gratuita inclusa.

RSI sbloccato con VPN connessa a un server in Svizzera

Durante la diretta la VPN cifra la connessione e protegge i tuoi dati. E sullo smartphone funziona altrettanto bene, per seguire la gara da qualsiasi posto.

Calendario Formula 1 2026

Archiviata Austin, il Mondiale 2026 si sposta a Città del Messico. La VPN ti permette di vedere gratis anche i prossimi appuntamenti. Qui sotto il calendario delle gare che restano:

Data Gran Premio Circuito 1° novembre Gran Premio del Messico Autódromo Hermanos Rodríguez 8 novembre Gran Premio del Brasile Autódromo José Carlos Pace 21 novembre Gran Premio di Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 29 novembre Gran Premio del Qatar Lusail International Circuit 6 dicembre Gran Premio di Abu Dhabi Yas Marina Circuit

Posso usare una VPN gratuita per guardare il GP del Messico di F1 in streaming?

Per una gara in diretta, una VPN gratuita è quasi sempre una scelta perdente. Server intasati, tetti al traffico dati e connessioni ballerine trasformano la visione in un continuo caricamento. Senza contare che un server svizzero stabile, requisito indispensabile per RSI, è difficile da trovare.

Con 30 giorni di garanzia di rimborso, puntare su una VPN premium come Proton VPN è la scelta più sicura: guardi il GP del Messico e solo dopo valuti se tenerla.

Prova senza rischi! Prova Proton VPN senza rischi: da 2,49 € al mese, con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Segui gratis il GP del Messico sui canali stranieri e, se il servizio non ti soddisfa, richiedi il rimborso.

Considerazioni finali

Il Gran Premio del Messico si disputa sull'Autódromo Hermanos Rodríguez: 4,304 km, 17 curve e 71 giri, a oltre 2.000 metri di altitudine. L'aria rarefatta toglie carico aerodinamico e mette alla prova il raffreddamento. Il rettilineo di circa 1,2 km precede una zona di frenata decisiva. Antonelli si gioca qui il secondo match point.

Dall'Italia la gara si vede a pagamento su Sky Sport F1 e NOW, ma in Svizzera RSI la trasmette gratis online: con una VPN e un server svizzero la si può seguire anche dall’Italia.

Le migliori offerte settimanali di VPN: Più popolari 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -78% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -88% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -75% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto

FAQ