La stagione 2025 di Formula 1 continua a emozionare i fan e uno degli appuntamenti più spettacolari è il Gran Premio di Singapore, che si terrà il 5 ottobre sul famoso circuito cittadino di Marina Bay. I migliori piloti del mondo si sfideranno sotto le luci dei riflettori per conquistare punti cruciali nella lotta per il campionato.In Italia, i diritti di trasmissione appartengono a piattaforme a pagamento, ma non tutti i fan sono disposti a sottoscrivere un abbonamento premium. Fortunatamente, esistono canali stranieri che trasmettono gratuitamente, come RSI in Svizzera e ORF in Austria.Il problema? Queste emittenti sono soggette a restrizioni geografiche e non sono direttamente accessibili dall’Italia. È qui che entra in gioco una VPN, che ti permette di connetterti a un server del Paese in cui la trasmissione è disponibile, garantendo un accesso legale e sicuro allo streaming.In questa guida, ti spieghiamo quali canali trasmettono gratuitamente il GP di Singapore di F1 e come accedervi in pochi semplici passaggi.

Dove posso guardare gratis il GP di Singapore di F1?

Ecco i canali internazionali che trasmettono la gara in chiaro:

RSI (Svizzera)

Servus TV (Austria)

RTBF (Belgio)

RTL Zwee (Lussemburgo)

BandPlay (Brasile)

Con una VPN, puoi connetterti a uno di questi Paesi e goderti la diretta senza dover sottoscrivere abbonamenti a pagamento.

Come guardare gratis il GP di Singapore 2025

I diritti TV della Formula 1 variano da Paese a Paese, e molte trasmissioni sono bloccate al di fuori del territorio nazionale. Con una VPN, puoi cambiare il tuo indirizzo IP e accedere a RSI, l'emittente svizzera che trasmette gratuitamente in diretta:

Scegli una VPN affidabile con crittografia avanzata e server in Svizzera. Una delle migliori opzioni è NordVPN, che offre connessioni sicure e veloci. Installa l’app di NordVPN sul tuo dispositivo. Connettiti a un server in Svizzera per sbloccare lo streaming gratuito di RSI. Visita il sito ufficiale di RSI, cerca la diretta del GP di Formula 1 e goditi la gara gratuitamente e senza restrizioni!

Le migliori VPN per guardare la Formula 1 gratis

NordVPN: veloce, affidabile, perfetta per F1 in HD. Surfshark: economica e consente dispositivi illimitati. Proton VPN: versione gratuita con funzionalità di base. ExpressVPN: connessioni stabili e ad alta velocità. CyberGhost VPN: interfaccia semplice e ottimizzata per lo streaming.

Perché è necessaria una VPN per vedere gratis il GP di Singapore su RSI

RSI (Svizzera) trasmette il GP di Singapore 2025 gratuitamente e in italiano, ma l’accesso è limitato a chi si connette dalla Svizzera. Se provi ad accedere dall’Italia o da altri Paesi, potresti vedere un messaggio di errore o una schermata che indica che il contenuto non è disponibile nella tua regione.

Questo accade perché RSI applica restrizioni geografiche legate ai diritti di trasmissione.

La soluzione? Una VPN.

Una VPN ti assegna un indirizzo IP svizzero, facendo credere al sito di RSI che ti trovi fisicamente in Svizzera. Così, potrai accedere allo streaming senza limitazioni, ovunque ti trovi.

Calendario Formula 1 2025

Con una VPN, puoi seguire tutte le gare della stagione in diretta gratuitamente accedendo alle trasmissioni internazionali.

Ecco un riepilogo delle prossime gare:

Data Gran Premio 05 ottobre GP di Singapore 19 ottobre GP degli Stati Uniti 02 novembre GP del Messico 16 novembre GP del Brasile 30 novembre GP di Abu Dhabi

Resta aggiornato con la nostra guida streaming F1 per non perderti neanche una gara.

Posso usare una VPN gratuita per guardare la Formula 1?

Ho testato diverse VPN gratuite. Funzionano sulla carta, ma quasi mai garantiscono stabilità sufficiente per godersi una gara emozionante come il Gran Premio di Singapore. I problemi principali:

Connessioni lente, che rendono lo streaming instabile soprattutto per eventi ad alta definizione.

Pochi server disponibili, spesso sovraccarichi e non in grado di supportare lo streaming continuo.

Interruzioni frequenti, che possono far perdere momenti cruciali della corsa.

Inoltre, molte VPN gratuite tracciano la tua attività online o mostrano pubblicità invasive, compromettendo la tua privacy e rendendo l’esperienza poco piacevole.

L’unica alternativa accettabile è la versione gratuita di Proton VPN, che ha però alcune limitazioni: è disponibile solo in pochi Paesi e spesso non consente l’accesso a canali come Servus TV (Austria) o RSI (Svizzera), che trasmettono la gara in diretta.



Prova senza rischi? NordVPN parte da soli 3,09 €/mese e include una garanzia di rimborso di 30 giorni. Questo ti consente di guardare il GP di Singapore 2025 gratis e di richiedere un rimborso completo se non sei soddisfatto del servizio.

Posso vedere altri sport gratis con una VPN?

Sì. Con una VPN puoi accedere a trasmissioni gratuite di moltissimi sport: il calcio come la Serie A e la Premier League, Champions League, nonché la MotoGP e tanto altro — tutto da canali stranieri in chiaro.

Conclusione

Il Gran Premio di Singapore 2025 sarà uno degli eventi più spettacolari e imperdibili della stagione di F1, grazie alla sua emozionante gara in notturna sul circuito di Marina Bay. Questa guida ti mostra come guardarlo gratis, in modo legale e sicuro.

Le VPN sono strumenti essenziali per gli appassionati di Formula 1: ti permettono di evitare abbonamenti costosi, superare i blocchi geografici e proteggere la tua privacy online.

Con la VPN giusta, puoi accedere a trasmissioni gratuite da tutto il mondo e vivere tutta l’adrenalina della Formula 1 senza interruzioni e restrizioni. Preparati a tifare i tuoi piloti preferiti e a goderti ogni sorpasso e ogni curva del GP di Singapore!

