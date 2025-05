Il Giro d'Italia è una delle corse ciclistiche più iconiche al mondo e ogni anno attrae milioni di appassionati. L' edizione del 2025 sarà ancora più speciale, con una partenza storica in Albania e un percorso impegnativo che terminerà nel cuore di Roma.

Fortunatamente, per gli appassionati di ciclismo italiani, esistono numerosi modi per seguire questa gara in diretta. Che tu stia guardando la TV dall’Italia, in vacanza all'estero, le opzioni sono più che sufficienti.

Purtroppo molti di questi servizi di streaming al di fuori dell’Italia (RaiPlay) o al di fuori dell’Unione Europea (Sky Go) sono soggetti a restrizioni geografiche. Ciò significa che puoi accedere a piattaforme specifiche solo se ti trovi in Italia o nei Paesi in cui queste sono disponibili. Ma non preoccuparti: con una VPN (Rete Privata Virtuale) hai la possibilità di aggirare facilmente queste restrizioni, così potrai scegliere dove e come guardare l’evento.

Ho preparato una guida completa sulle migliori piattaforme per lo streaming del Giro d'Italia 2025, tra cui l’opzione gratuita RaiPlay, inoltre ti spiegherò come una VPN può aiutarti a utilizzarle anche al di fuori dell’Italia.

Come guardare il Giro d'Italia in streaming all’estero con una VPN

Desideri guardare il Giro d'Italia 2025 anche all’estero senza dover rinunciare alle tue piattaforme di streaming preferite? Bene, segui questi semplici passaggi:

Scegli una VPN affidabile: noi consigliamo NordVPN, con cui puoi ottenere subito uno sconto fino al 77%. Abbonati e installa la VPN sul tuo dispositivo (portatile, cellulare, tablet, smart TV, ecc.). Connettiti a un server in Italia o in un Paese in cui il servizio è disponibile. Visita il sito del servizio di streaming e accedi oppure crea un account gratuito. Vivi il Giro d'Italia in diretta, ovunque tu sia!

Le migliori VPN per lo streaming in diretta all’estero del Giro d'Italia

NordVPN : velocissima, stabile e compatibile con quasi tutti i principali servizi di streaming.

: velocissima, stabile e compatibile con quasi tutti i principali servizi di streaming. Surfshark : economica e ideale per più dispositivi contemporaneamente.

: economica e ideale per più dispositivi contemporaneamente. Proton VPN : disponibile una versione gratuita affidabile, adatta allo streaming.

: disponibile una versione gratuita affidabile, adatta allo streaming. CyberGhost : facile da usare e ottima per i principianti.

: facile da usare e ottima per i principianti. ExpressVPN : opzione premium con velocità eccellenti.

Perché è necessaria una VPN per guardare il Giro d'Italia all’estero?

Molti emittenti e servizi di streaming bloccano l'accesso al di fuori della propria regione. Ad esempio, RaiPlay (opzione gratuita) è accessibile solo in Italia, nella Repubblica di San Marino e in Città del Vaticano, mentre Sky Go solamente all’interno dei Paesi dell’Unione Europea.

Ciò è dovuto ai diritti di trasmissione che sono limitati a determinate regioni. Pertanto, coloro che proveranno a utilizzare, ad esempio, RaiPlay all’estero avranno a che fare con il geo-blocking e visualizzeranno un messaggio di errore come questo:

Una VPN di qualità nasconderà la tua posizione reale e farà sì che la connessione provenga dal Paese corretto. In questo modo avrai accesso diretto, sicuro e legale ai contenuti bloccati geograficamente:

Dove guardare il Giro d'Italia: i migliori servizi di streaming

Piattaforma Prezzo Periodo di prova gratuito Copertura tappe RaiPlay Gratis No Completa Discovery+ €7,99 al mese 7 giorni Completa con contenuti on-demand DAZN €9,99 al mese (pacchetto Start che comprende il ciclismo) No Completa Sky Go €24,90 al mese 30 giorni al costo di €9 Completa

Come puoi vedere, sono disponibili diverse opzioni a pagamento, più RaiPlay che è gratuita. Tra quelle a pagamento Discovery+ è quella più economica, inoltre offre una prova gratuita di 7 giorni. Oltre a ciò puoi utilizzare una VPN anche per ottenere gli stessi servizi a una tariffa più bassa in altre regioni più economiche come nel caso di DAZN in Brasile.

Come guardare il Giro d'Italia sulla tua Smart TV?

Vuoi seguire il Giro d'Italia 2025 sul grande schermo? Esistono diversi modi per configurare la VPN sulla tua Smart TV:

Installa l'app VPN sulla tua Smart TV : in particolare, le TV Android supportano le VPN più note come NordVPN .

: in particolare, le TV Android supportano le VPN più note come . Utilizza una VPN sul tuo router : protegge automaticamente l'intera rete, inclusa la TV.

: protegge automaticamente l'intera rete, inclusa la TV. Installa la VPN sul tuo computer o smartphone e trasmetti lo streaming sulla tua TV , ad esempio tramite Chromecast o AirPlay.

sul tuo computer o smartphone e , ad esempio tramite Chromecast o AirPlay. Utilizza una streaming stick come Fire Stick o Google TV: puoi facilmente installare un'app VPN per un accesso immediato ai servizi di streaming.

Successivamente:

Connettiti a un server in Italia o in un Paese in cui il servizio è disponibile. Apri il browser o scarica l' app del servizio di streaming sul tuo dispositivo. Accedi e guarda il Giro d'Italia in diretta e in qualità HD.

Considerazioni finali

Il Giro d'Italia 2025 promette di essere uno spettacolo indimenticabile, con un percorso meraviglioso, tappe di montagna impegnative e una partecipazione internazionale. Che si scelga un'opzione gratuita RaiPlay o un servizio a pagamento più economico come Discovery+, ce n'è per tutti i gusti.

Grazie a una VPN potrai utilizzare le tue piattaforme di streaming preferite ovunque ti trovi. A tal fine consigliamo NordVPN per un'esperienza di visione stabile e sicura.

