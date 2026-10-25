Serie A 2026/27 Partita: Inter-Fiorentina Data: Domenica 25 ottobre 2026, ore 12:30 Streaming gratuito: Digi Sport 1 (Romania) VPN: Proton VPN con sconto fino al 70%

Domenica, all'ora di pranzo, lo Stadio Giuseppe Meazza ospita un incrocio classico del nostro calcio: da una parte l'Inter di Cristian Chivu, dall'altra la Fiorentina di Paolo Vanoli.

Forti della prima vittoria stagionale in Champions League, un 1-0 sofferto contro lo Shakhtar Donetsk deciso da Carlos Augusto su assist di Mkhitaryan, i nerazzurri tornano al campionato con il morale alto. A dare ancora più valore al successo europeo c'è il fatto che sia arrivato in dieci uomini, dopo l'espulsione di Bastoni. Per i viola, invece, il momento resta delicatissimo: l'1-3 incassato al Franchi contro il Como ha peggiorato una classifica già preoccupante.

In Italia la partita è un'esclusiva DAZN, quindi senza abbonamento non puoi seguire la diretta. Oltreconfine, invece, Digi Sport trasmette la sfida gratis in Romania, ma blocca chi si collega da altri paesi. Se cerchi dove vedere Inter-Fiorentina in streaming gratis, la soluzione è una VPN: ti assegna un indirizzo IP romeno e ti permette di raggiungere il canale anche dall'Italia.

Come vedere Inter-Fiorentina gratis: guida rapida

Affidati a una VPN di qualità: tra quelle che consigliamo per affidabilità e tutela della privacy c'è Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto) Installa l'applicazione sul dispositivo scelto per la diretta: PC, smartphone, tablet o smart TV Connettiti al server giusto: scegli un server in Romania per accedere a Digi Sport 1 Raggiungi il canale: dal sito o dall'app di Digi Sport, fai partire lo streaming Goditi la partita: con la VPN accesa, puoi vedere Inter-Fiorentina gratis anche dall'Italia

Conviene puntare su una VPN gratuita? Secondo noi, no: con limiti sui dati, banda ridotta e server sovraffollati è difficile seguire una diretta di novanta minuti. Pesa anche la questione privacy, dato che non pochi servizi gratuiti guadagnano cedendo a terzi le informazioni di chi li usa.

Dove guardare Inter-Fiorentina in streaming gratis

Servizio Paese Tipo di canale VPN necessaria Digi Sport 1 Romania Gratuito Sì ✅

Dall’Italia il canale romeno risulta bloccato: per raggiungerlo ti basta connettere la VPN a un server in Romania.

Le migliori VPN per vedere Inter-Fiorentina in streaming

Proton VPN: migliaia di server, privacy solida e ottimo rapporto qualità-prezzo NordVPN: connessioni molto rapide, adatte a seguire la diretta senza scatti né cali Surfshark: dispositivi illimitati, streaming stabile e prezzo contenuto

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Serie A gratis

Quando avvii la diretta gratuita di Inter-Fiorentina, Digi Sport 1 controlla da dove arriva la tua connessione. Basta un accesso dall'Italia, o comunque dall’esterno della Romania, perché la verifica dell'indirizzo IP blocchi la riproduzione.

Digi Sport bloccato geograficamente fuori dalla Romania

Il motivo sta nella gestione dei diritti TV, che si cedono mercato per mercato: di conseguenza, ogni emittente limita lo streaming agli utenti del proprio territorio.

Per scavalcare il limite basta una VPN.

Instradando la connessione su un server in Romania, ricevi un IP locale e risulti all’interno dell’area servita da Digi Sport. A quel punto il sito ti considera un utente in Romania, rimuove la restrizione per l'estero e avvia lo streaming.

Digi Sport sbloccato con VPN connessa a un server in Romania

Nelle nostre prove, anche nei momenti più concitati della partita, una VPN affidabile ha garantito una visione fluida su smartphone, con risultati analoghi su tablet.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Inter-Fiorentina sui canali esteri?

La sconsigliamo. Pochi servizi gratuiti offrono server in Romania in grado di sostenere una diretta (ammesso che ne abbiano); quando le connessioni crescono la banda si riduce e i filtri dell'emittente bloccano spesso l'accesso. Per chi segue Inter-Fiorentina significa buffering, immagini di scarsa qualità e interruzioni nel bel mezzo dell'azione.

Per una visione senza intoppi conviene scegliere servizi collaudati con le dirette sportive, tra cui Proton VPN e NordVPN.

Non sai se funziona? Prova Proton VPN senza rischi: a partire da 2,99 € al mese, con 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, guardi Inter-Fiorentina dall’Italia su Digi Sport e, se il servizio non ti convince, recuperi quanto speso.

Come vedere Inter-Fiorentina in streaming su smartphone

Scarica l'app VPN sul telefono – disponibile su App Store e Google Play Effettua il login Collegati a un server in Romania per raggiungere Digi Sport 1, che trasmette la partita gratis Apri il sito o l'app dell'emittente e avvia la diretta Guarda Inter-Fiorentina in streaming gratis direttamente dal tuo smartphone

Digi Sport sbloccato su smartphone

Sblocca lo streaming gratuito sul tuo smartphone

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Inter-Fiorentina: aggiornamenti live

Svelata la formazione titolare dell'Inter! L'Inter ha scelto una formazione di grande livello per il calcio d'inizio! In campo ci saranno Josep Martínez, Piotr Zielinski, Petar Sučić, Marcus Thuram, Luis Henrique, Nicolò Barella, Manuel Akanji, Yann Bisseck, Federico Dimarco, Pio Esposito e Alessandro Bastoni. La squadra sembra pronta per una grande prestazione! La Fiorentina Svela l’Undici Titolare per il Calcio d’Inizio Ci siamo! Ecco la formazione titolare della Fiorentina—Drăgușin, Pongracic, Jiménez Sánchez, Njie, Ndour, Gonçalves, Mastantuono, Pellegrino, Viery, De Gea e Fagioli sono pronti a scendere in campo. Chi è il tuo favorito oggi? Inter ospita la Fiorentina: posta alta a San Siro L'Inter si prepara ad accogliere la Fiorentina a San Siro, forte di una striscia d'imbattibilità impressionante e di un solido rendimento casalingo. La Fiorentina, attraversando un periodo difficile, si trova di fronte a una sfida enorme con Vanoli che chiede una prestazione impeccabile. L'attacco nerazzurro cerca di affondare il colpo, mentre i Viola puntano a sovvertire i pronostici contro la capolista! Fiorentina vs Inter: Fischio d’inizio! Preparatevi, appassionati di calcio! Siamo pronti a seguirvi con gli aggiornamenti in diretta mentre la Fiorentina affronta l’Inter. Restate con noi per ogni momento chiave e tutta l’azione in tempo reale. Entriamo nel clima della partita e scopriamo quale squadra avrà la meglio!

Considerazioni finali

Il 3-1 in rimonta al Dall'Ara contro il Bologna ha mostrato la solidità dei nerazzurri anche lontano da casa, e a San Siro la squadra di Chivu punta a dare continuità al proprio cammino in campionato. Per Vanoli, invece, la trasferta milanese è un banco di prova durissimo, ma anche l'occasione per invertire la rotta contro una delle formazioni più attrezzate del torneo.

Bastano pochi passaggi per seguire Inter-Fiorentina in streaming gratis su Digi Sport 1 anche dall'Italia: attiva la VPN, connettiti a un server in Romania e apri il canale per guardare la partita senza blocchi geografici.

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