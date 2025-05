Gli Internazionali d'Italia 2025 , evento ufficialmente noto come Internazionali BNL d'Italia, è uno dei tornei su terra battuta più prestigiosi al mondo. Questo evento combinato ATP Masters 1000 e WTA 1000 attrae ogni anno le più grandi stelle del tennis nell'iconico Foro Italico di Roma . Per molti giocatori di alto livello, questo torneo rappresenta la preparazione definitiva per il Roland Garros.

L’edizione del 2025 si preannuncia ancora più spettacolare: dal 7 al 18 maggio, i migliori giocatori e le migliori giocatrici si sfideranno per aggiudicarsi il titolo sulla terra rossa. Ma come è possibile seguire questo torneo in diretta, possibilmente anche all’estero o al minor prezzo possibile?

Per poter seguire integralmente gli Internazionali d'Italia, gli appassionati di tennis in Italia possono farlo sottoscrivendo un abbonamento a diverse emittenti o servizi di streaming, che tuttavia all’estero potrebbero non essere disponibili. Fortunatamente c'è una buona notizia: con una VPN potrai continuare a guardare i tuoi servizi di streaming preferiti in modo semplice e conveniente.

In questo articolo ti fornirò una panoramica completa delle migliori opzioni di streaming disponibili, tra cui un’opzione fratuita, nonché una guida dettagliata su come continuare a utilizzarle anche all’estero.

Come guardare in streaming gli Internazionali d’Italia 2025 all’estero con una VPN?

Per guardare gli Internazionali BNL d'Italia in streaming all’estero attraverso i servizi che utilizzi normalmente in Italia, spesso è necessaria una VPN in quanto molti servizi di streaming sono geo-bloccati al di fuori della rispettiva regione. Con tale strumento potrai ovviare al problema e accedere a piattaforme di streaming come SuperTenniX seguendo questi passaggi:

Scegli una VPN di prim’ordine come NordVPN, ora scontata del 77%, per velocità e affidabilità. Installa la VPN sul tuo dispositivo (smartphone, portatile, tablet, smart TV). Connettiti a un server in Italia o in un Paese in cui il servizio è disponibile. Crea un account (gratuito) sulla piattaforma. Avvia lo streaming e goditi il tennis in diretta e in alta qualità, ovunque tu sia.

Le migliori VPN per gli Internazionali d'Italia 2025

NordVPN : super veloce, funziona in modo affidabile con tutti i principali servizi di streaming di tennis.

: super veloce, funziona in modo affidabile con tutti i principali servizi di streaming di tennis. Surfshark : ideale per famiglie o gruppi grazie al numero di connessioni illimitato.

: ideale per famiglie o gruppi grazie al numero di connessioni illimitato. Proton VPN : versione gratuita valida, utile per lo streaming di base.

: versione gratuita valida, utile per lo streaming di base. ExpressVPN : prestazioni elevate e stabilità per lo streaming dello sport in diretta.

: prestazioni elevate e stabilità per lo streaming dello sport in diretta. CyberGhost: facile da usare con molti server ottimizzati.

Perché è necessaria una VPN per seguire l'Italian Open all’estero?

Molti servizi bloccano i propri streaming al di fuori del proprio Paese a causa dei diritti di trasmissione. Questo fenomeno è chiamato geo-blocking ed è un modo per i canali di rispettare gli accordi di licenza per Paese. Pertanto se provi, ad esempio, ad accedere a SuperTenniX al di fuori dell’Italia, ti troverai quindi di fronte a fastidiosi messaggi di errore come questo:

Una VPN offre una soluzione a questo problema: nasconde la tua posizione reale e farà sembra la tua connessione come proveniente dall’Italia. In questo modo potrai accedere facilmente a SuperTenniX, dove potrai continuare a guardare gli Internazionali d’Italia integralmente

I migliori servizi di streaming per gli Internazionali d'Italia 2025

Piattaforma Prezzo Periodo di prova gratuito Copertura RaiPlay Gratis No Trasmette solo 11 match SuperTennix €1,99 al mese No Completa DAZN (non è chiaro ancora se trasmetterà l’evento) €9,99 al mese (pacchetto Start) No N.D. Sky Go €24,90 al mese 30 giorni al costo di €9 Completa

Desideri seguire l’Italian Open integralmente al prezzo migliore anche al di fuori dell’Italia? Allora SuperTenniX è la scelta migliore, a patto che tu utilizzi e crei un account gratuito sul sito di una valida VPN. L'unica opzione, seppur limitata, per guardare gratuitamente gli Internazionali d'Italia è RaiPlay. Con quest’ultima potrai guardare gratuitamente solo 11 match.

Come guardare gli Internazionali d'Italia sulla tua Smart TV?

Desideri guardare il torneo sul grande schermo, come la tua TV LG o la tua TV Samsung ? Ecco le opzioni:

Installa l'app VPN sulla tua Smart TV: spesso le TV Android sono adatte a questo scopo. Per prestazioni ottimali, scegli NordVPN.

spesso le TV Android sono adatte a questo scopo. Per prestazioni ottimali, scegli NordVPN. Utilizza una VPN sul tuo router: protegge automaticamente l'intera rete, inclusa la tua Smart TV.

protegge automaticamente l'intera rete, inclusa la tua Smart TV. Utilizza la funzione casting dal portatile o dallo smartphone: esegui lo streaming tramite ad esempio Chromecast o Apple AirPlay.

esegui lo streaming tramite ad esempio Chromecast o Apple AirPlay. Installa una VPN su una stick per lo streaming, come Amazon Fire Stick o Google TV.

Dopo aver scelto e installato un metodo VPN, ecco i passaggi da seguire:

Connettiti a un server in Italia per effettuare lo streaming. Apri il servizio di streaming tramite il browser o l'app del servizio. Accedi con un account gratuito e inizia a guardare l’evento in streaming.

In questo modo potrai goderti l'Italian Open 2025 sul grande schermo: in diretta, in HD e in modo conveniente.

Considerazioni finali

L’Italian Open del 2025 riunirà l'élite mondiale del tennis sull'iconico campo in terra battuta di Roma. Guardare l’evento anche all’estero continuando a utilizzare le tue piattaforme di streaming preferite non deve necessariamente diventare un rompicapo.

In tali casi una VPN diventa uno strumento indispensabile per qualsiasi appassionato di sport, in quanto ti permetterà di guardarlo ovunque tu sia in modo semplice e conveniente.

Per la massima flessibilità e l'accesso garantito ai migliori servizi di streaming anche all’estero, consiglio vivamente NordVPN. Il servizio è veloce, affidabile e ideale per aggirare i blocchi geografici, così da non perderti nemmeno uno scambio.

