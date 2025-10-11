Come vedere Italia vs Estonia in streaming dall'estero: Qualificazioni Mondiali 2026
I nostri esperti di cybersecurity e giornalisti interni, noti per importanti report come The Mother of All Breaches, conducono test trasparenti e imparziali sui VPN, accompagnati da analisi approfondite.
Con oltre 750 articoli basati su ricerche reali, offriamo ai lettori le competenze dirette necessarie per prendere decisioni d’acquisto consapevoli.Scopri di più
|Partita:
|Italia vs Estonia
|Data:
|Sabato 11 ottobre 2025, 20:45 CET
|Streaming:
|RaiPlay (gratis in Italia)
|VPN:
|NordVPN con sconto fino al 73%
Le Qualificazioni Mondiali 2026 continuano, e la sfida tra Italia ed Estonia all'A. Le Coq Arena di Tallinn si preannuncia interessante per il Gruppo I delle qualificazioni europee.
L'Italia, guidata ora da Gennaro Gattuso, è determinata a consolidare il proprio cammino verso la qualificazione diretta al Mondiale 2026. Dopo una travolgente vittoria per 5-0 nella sfida precedente contro l'Estonia lo scorso settembre, gli Azzurri vanno a Tallinn con l'obiettivo di replicare il successo e rafforzare la propria posizione in classifica. Dall'altra parte, l'Estonia giocherà motivata davanti al proprio pubblico e cercherà di dare battaglia agli italiani sul terreno dell'A. Le Coq Arena.
Se ti trovi fuori dall’Italia e vuoi seguire in diretta la partita Italia-Estonia su RaiPlay, potresti aver bisogno di una VPN.
In questa guida ti spieghiamo come accedere a RaiPlay da qualsiasi parte del mondo in modo semplice e sicuro. Scopri come una VPN può offrirti un accesso rapido, affidabile e senza restrizioni per seguire ogni minuto dell'azione.
Come vedere Italia vs Estonia su RaiPlay dall'estero: guida rapida
Guardare Italia vs Estonia su RaiPlay dall'estero è semplice con una VPN. Segui questi passaggi:
- Scegli una VPN affidabile: ti consigliamo NordVPN, perfetta per sbloccare RaiPlay dall'estero con velocità ottimali. Abbonati a NordVPN con il 73% di sconto.
- Installa l'app VPN: scarica e installa l'applicazione sul tuo dispositivo (smartphone, tablet, computer, smart TV).
- Connettiti a un server italiano: seleziona un server VPN in Italia per ottenere un IP italiano.
- Accedi a RaiPlay: vai su raiplay.it, registrati gratuitamente se non hai un account e guarda Italia vs Estonia in diretta.
Perché serve una VPN per RaiPlay all'estero
RaiPlay è disponibile gratuitamente, ma solo per chi si collega dall'Italia. Se ti trovi all'estero, vedrai questo messaggio di errore:
Questo blocco geografico esiste per rispettare gli accordi sui diritti televisivi. RaiPlay può trasmettere le Qualificazioni Mondiali solo in Italia.
La soluzione è una VPN.
Una VPN ti assegna un indirizzo IP italiano, facendo credere a RaiPlay che ti trovi in Italia. Così potrai accedere a tutti i contenuti senza limitazioni.
Le migliori VPN per vedere Italia vs Estonia su RaiPlay dall'estero
- NordVPN: veloce, affidabile e facile da usare, la migliore VPN per vedere Italia vs Estonia in streaming gratis ovunque ti trovi.
- Surfshark: ottima per chi desidera connettere più dispositivi contemporaneamente, offre streaming fluido su RaiPlay da qualsiasi parte del mondo.
- ExpressVPN: sicura e stabile, perfetta per accedere a piattaforme italiane come RaiPlay anche dall’estero grazie a server ottimizzati in Italia.
Calendario completo delle partite dell'Italia - Qualificazioni Mondiali 2026
Ecco tutte le prossime partite dell'Italia nelle Qualificazioni Mondiali che potrai vedere su RaiPlay dall'estero:
Ottobre 2025
|Data
|Partita
|Orario
|Sabato 11
|🇪🇪 Estonia vs Italia 🇮🇹
|20:45
|Martedì 14
|🇮🇹 Italia vs Israele 🇮🇱
|20:45
Novembre 2025
|Data
|Partita
|Orario
|Giovedì 13
|🇲🇩 Moldova vs Italia 🇮🇹
|20:45
|Domenica 16
|🇮🇹 Italia vs Norvegia 🇳🇴
|20:45
Tutte le partite saranno disponibili su RaiPlay e potrai guardarle dall'estero con una VPN italiana!
Posso usare una VPN gratuita per guardare Italia vs Estonia?
Di solito no. Le VPN gratuite hanno server limitati, velocità ridotte e spesso non riescono a superare i blocchi geografici.
Per un accesso stabile e affidabile, meglio scegliere una VPN premium come NordVPN o Surfshark.
Come guardare Italia vs Estonia sulla tua Smart TV
Per guardare la partita sulla tua Smart TV, segui questi passaggi:
- Iscriviti a un servizio VPN di qualità e installa l'app sulla tua Smart TV, oppure configurala sul router o sul computer.
- Connettiti a un server in Italia dove lo streaming è accessibile.
- Apri l'app di streaming sulla TV oppure usa un cavo HDMI per collegare il tuo portatile.
- Goditi la partita direttamente dal tuo salotto!
Altri vantaggi derivanti dall'uso di una VPN
🔒 Maggiore privacy e sicurezza online
📶 Protezione su reti Wi-Fi pubbliche
🌍 Accesso a contenuti geo-bloccati da tutto il mondo
💰 Possibilità di risparmiare su abbonamenti e servizi
Prova NordVPN senza rischi: puoi attivare il servizio e sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Così potrai vedere Italia vs Estonia gratis su RaiPlay, chiedendo il rimborso completo se non sei soddisfatto!
Considerazioni finali
Italia vs Estonia è uno degli incontri cruciali delle Qualificazioni Mondiali 2026 per il Gruppo I. Il match, in programma sabato 11 ottobre 2025 presso l'A. Le Coq Arena di Tallinn, in Estonia, rappresenta un'importante occasione per gli Azzurri, che puntano a conquistare i tre punti necessari per consolidare la loro posizione in classifica e avvicinarsi alla qualificazione diretta al Mondiale.
Se ti trovi all'estero, non perdere l'opportunità di seguire la partita in diretta su RaiPlay. Grazie a una VPN, potrai superare le restrizioni geografiche, mantenere il commento italiano e godere di un'ottima qualità di streaming ovunque ti trovi.
Non lasciare che i blocchi geografici interferiscano con il tuo amore per il calcio. Prepara la tua VPN, connettiti dall'estero e vivi l'emozione di Italia vs Estonia senza confini!
FAQ
Dove posso guardare Italia vs Estonia dall'estero?
Puoi vedere la partita su RaiPlay, il servizio streaming gratuito della Rai. Per accedervi dall'estero, devi connetterti tramite una VPN a un server italiano.
Perché è necessaria una VPN per vedere RaiPlay dall'estero?
RaiPlay è geo-bloccato fuori dall'Italia per rispettare i diritti televisivi. Una VPN cambia il tuo indirizzo IP facendolo sembrare proveniente dall'Italia, permettendoti così di accedere al contenuto dall'estero.
Qual è la migliore VPN per vedere Italia vs Estonia su RaiPlay dall'estero?
NordVPN è ottima per velocità e affidabilità, mentre Surfshark è una buona scelta se vuoi connettere più dispositivi e risparmiare. Entrambe funzionano bene per sbloccare RaiPlay dall'estero.
Le VPN gratuite funzionano per vedere questa partita su RaiPlay dall'estero?
Di solito no. Le VPN gratuite hanno server limitati, velocità ridotte e spesso non riescono a superare i blocchi geografici di RaiPlay. Le VPN premium come NordVPN o Surfshark offrono una connessione molto più stabile e affidabile per l'accesso dall'estero.
Serve un abbonamento per vedere la partita su RaiPlay dall'estero?
No. RaiPlay è completamente gratuito, devi solo registrarti con un account gratuito. È sufficiente una VPN per accedere al servizio dall'estero e guardare le Qualificazioni Mondiali FIFA 2026.