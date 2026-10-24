Dove vedere Lazio-Parma in streaming gratis: Serie A 2026/27
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|Partita:
|Lazio-Parma
|Data:
|Sabato 24 ottobre 2026, ore 20:45
|Streaming gratuito:
|CBS Sports Golazo Network
|VPN:
|Proton VPN con sconto fino al 70%
Sabato sera l'Olimpico di Roma fa da cornice a un confronto tra due squadre che vivono momenti opposti: da una parte la Lazio di Gennaro Gattuso, dall'altra il Parma guidato da Alberto Gilardino.
Forti del 3-0 imposto alla Juventus all'Allianz Stadium, i biancocelesti si presentano davanti al proprio pubblico da capolisti, appaiati all'Inter. Tutt'altra aria si respira in casa ducale, dove pesa lo 0-3 interno subito dal Torino.
Per il pubblico italiano la gara è visibile solo con un abbonamento DAZN, Sky o NOW. All'estero, invece, alcune emittenti la propongono gratis, come CBS Sports Golazo Network (USA) e Digi Sport 4 (Romania), ma riservano la diretta a chi si collega con un IP locale. Ecco perché, per chi cerca dove vedere Lazio-Parma in streaming gratis, la soluzione è una VPN: aggirato il filtro geografico, puoi raggiungere questi canali anche dall'Italia.
Come vedere Lazio-Parma gratis: guida rapida
- Scegli una VPN affidabile: per sicurezza e stabilità della connessione, ti consigliamo Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto)
- Scarica l'app sul dispositivo che userai per la partita: computer, smartphone, tablet o smart TV
- Connettiti al server giusto: negli Stati Uniti per CBS Sports Golazo Network o in Romania per Digi Sport
- Apri il canale prescelto: avvia la diretta dal sito o dall'app
- Guarda la partita: con la VPN attiva, Lazio-Parma è visibile in streaming gratis anche dall'Italia
Secondo noi non conviene: limiti di traffico, connessioni lente e server sovraccarichi rendono difficile seguire una partita intera. Senza contare i rischi per la privacy, visto che non pochi servizi gratuiti guadagnano cedendo i dati di chi li usa.
Dove guardare Lazio-Parma in streaming gratis
|Servizio
|Paese
|Tipo di canale
|VPN necessaria
|CBS Sports Golazo Network
|USA
|Gratuito
|Sì ✅
|Digi Sport 4
|Romania
|Gratuito
|Sì ✅
Per Lazio-Parma la nostra preferenza va a CBS Sports Golazo Network, semplice da usare e con telecronaca in inglese. Entrambe le emittenti, però, trasmettono solo entro i propri confini: con la VPN collegata a un server negli USA o in Romania superi il blocco anche dall'Italia.
Le migliori VPN per vedere Lazio-Parma in streaming
- Proton VPN: migliaia di server, privacy solida e ottimo rapporto qualità-prezzo
- NordVPN: tra le più rapide che abbiamo provato, adatta a dirette senza interruzioni
- Surfshark: connessione stabile in streaming, nessun limite di dispositivi e una spesa contenuta
Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Serie A gratis
Appena fai partire la diretta gratuita di Lazio-Parma, CBS Sports Golazo Network e Digi Sport controllano da dove arriva la tua connessione. In caso di accesso dall'Italia, o da qualsiasi paese diverso da quello dell'emittente, la verifica dell'IP impedisce la riproduzione.
Il motivo sta nella gestione dei diritti TV, che le leghe cedono mercato per mercato. Per questo ciascuna emittente limita la trasmissione al pubblico del proprio territorio, in questo caso gli Stati Uniti o la Romania.
Per superare l'ostacolo è sufficiente una VPN.
Scegliendo un server negli USA o in Romania, ricevi un indirizzo IP del posto e la tua connessione risulta all’interno dell’area di copertura del canale. Il servizio ti riconosce così come spettatore locale, rimuove il blocco per l'estero e fa partire lo streaming.
Abbiamo testato anche su smartphone le nostre tre scelte migliori tra le VPN: lo streaming delle dirette sportive è fluido quanto su laptop o smart TV, così puoi seguire la partita ovunque ti trovi.
Posso usare una VPN gratuita per guardare Lazio-Parma sui canali esteri?
Te lo sconsigliamo. I servizi gratuiti raramente dispongono di server pensati per lo streaming live: quando il traffico cresce, la connessione rallenta e le difese di CBS Sports Golazo Network o Digi Sport finiscono spesso per bloccarla. Seguire Lazio-Parma in queste condizioni vuol dire fare i conti con caricamenti continui, qualità bassa e interruzioni improvvise.
Per guardare la partita in tranquillità, meglio scegliere servizi che abbiamo già testato con lo sport live, come Proton VPN o NordVPN.
Prova Proton VPN senza rischi: con un costo di 2,99 € al mese e 30 giorni per chiedere il rimborso, puoi guardare Lazio-Parma e tante altre partite dall’Italia sui canali esteri gratuiti e, se il servizio non ti soddisfa, recuperare quanto speso.
Come vedere Lazio-Parma in streaming su smartphone
- Scarica l'app VPN sul cellulare – disponibile su App Store e Google Play
- Effettua il login
- Collegati a un server negli USA o in Romania, dove la partita va in onda gratis
- Apri sito o app dell'emittente e avvia la diretta
- Guarda Lazio-Parma in streaming gratis dal tuo smartphone
Con la VPN guardi molto più sport, gratis e in sicurezza!
- Sport in streaming senza confini: tanti eventi a pagamento in Italia sono gratuiti in altri paesi. RSI (l’emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania e BBC iPlayer nel Regno Unito trasmettono, tra le altre cose, Formula 1, MotoGP, Champions League e Wimbledon.
- Accedi a più contenuti calcistici: collegandoti a un server americano, ad esempio, trovi su Paramount+ USA un'offerta differente rispetto alla versione italiana.
- Risparmia sugli abbonamenti: da paese a paese le tariffe cambiano, e con la VPN puoi verificare dove servizi come DAZN costano meno.
- Streaming sicuro e privato: grazie alla cifratura, i tuoi dati restano al riparo da occhi indiscreti, in particolare sulle reti Wi-Fi pubbliche.
Considerazioni finali
In casa biancoceleste brillano ancora le firme di Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru, autori dei gol all’Allianz Stadium: confermarsi in testa è ora l'obiettivo di Gattuso. Ben più delicata la situazione dei ducali, penultimi con appena 4 punti. Arrivato da poco al posto di Cuesta, Gilardino ha già incassato due sconfitte per 3-0 di fila, prima a San Siro con l’Inter e poi in casa contro il Torino, trascinato dalla doppietta di Simeone e dal gol di Adams. All’Olimpico cerca una prima risposta dalla squadra.
Bastano pochi minuti per guardare Lazio-Parma in streaming gratis su CBS Sports Golazo Network o Digi Sport 4, anche dall'Italia. Attiva la VPN, scegli un server negli Stati Uniti o in Romania, apri il canale e segui la gara senza restrizioni geografiche.
FAQ
Dove posso guardare Lazio-Parma in diretta streaming gratis?
Tra le migliori opzioni gratuite c’è CBS Sports Golazo Network (USA), intuitivo e con commento in inglese; in alternativa puoi scegliere Digi Sport 4 (Romania). Dall’Italia è sufficiente connettere la VPN a un server nel paese dell’emittente: così risulti un utente locale e la diretta parte.
Qual è la migliore VPN per il live streaming della Serie A?
Per sicurezza e prezzo, Proton VPN rappresenta una delle scelte più convenienti. Chi punta sulla massima rapidità o su un numero illimitato di dispositivi trova un'ottima risposta in NordVPN e Surfshark. Tutte e tre sbloccano senza problemi CBS Sports Golazo Network e gli altri canali stranieri.
Posso usare una VPN gratuita per vedere Lazio-Parma?
Preferiamo sconsigliarlo. I server delle VPN gratuite di rado reggono lo streaming e, con tanti spettatori collegati alla stessa partita, si congestionano rapidamente: la connessione rallenta e i sistemi delle emittenti hanno più probabilità di bloccare la diretta.