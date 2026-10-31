Dove vedere Milan-Inter in streaming gratis: Serie A 2026/27
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|Partita:
|Milan-Inter
|Data:
|Sabato 31 ottobre, ore 20:45
|Streaming gratuito:
|CBS Sports Golazo Network
|VPN:
|Proton VPN con sconto fino al 75%
Sabato sera San Siro si veste a festa per il derby della Madonnina: il Milan di Rúben Amorim ospita l'Inter di Cristian Chivu in una stracittadina che arriva con le due squadre in condizioni molto diverse.
Reduci da una settimana da dimenticare, i rossoneri hanno perso l’imbattibilità in campionato con il 2-4 casalingo contro il Bologna, trascinato dalla tripletta di Mbangula. Non è bastata la doppietta di Cisse. Sul fronte opposto, con il 2-0 al Penzo contro il Venezia, deciso da due autoreti nel finale, i nerazzurri hanno agganciato la Lazio in vetta a quota 25 punti, sette in più dei cugini.
Dall'Italia, la diretta resta riservata agli abbonati di DAZN, Sky Sport o NOW. All'estero, invece, il derby va in onda gratis su CBS Sports Golazo Network (USA) e Digi Sport 1 (Romania), due canali visibili soltanto nei rispettivi paesi. Se ti chiedi dove vedere Milan-Inter in streaming gratis, la strada più semplice è una VPN: aggirando la restrizione geografica, puoi raggiungere queste emittenti anche dall’Italia.
Come vedere Milan-Inter gratis: guida rapida
- Scegli una VPN affidabile: per funzioni di sicurezza avanzate a un prezzo accessibile, tra le nostre scelte migliori c’è Proton VPN (abbonati con il 75% di sconto)
- Installa l'app sul dispositivo con cui guarderai il derby: computer, smartphone, tablet o smart TV
- Scegli il server corretto: Stati Uniti per CBS Sports Golazo Network, Romania per Digi Sport 1
- Apri il canale: fai partire la diretta dal sito o dall'app
- Goditi la partita: a VPN attiva, Milan-Inter in streaming gratis è visibile anche dall'Italia
La nostra risposta è no: tra tetti al traffico, velocità ridotte e server affollati, arrivare al fischio finale senza interruzioni diventa un'impresa. C'è poi la questione privacy, perché diversi servizi gratuiti si finanziano vendendo i dati degli utenti.
Dove guardare Milan-Inter in streaming gratis
|Servizio
|Paese
|Tipo di canale
|VPN necessaria
|CBS Sports Golazo Network
|USA
|Gratuito
|Sì ✅
|Digi Sport 1
|Romania
|Gratuito
|Sì ✅
Per il derby puntiamo su CBS Sports Golazo Network: l'interfaccia è immediata e il commento è in inglese. Entrambi i canali, comunque, trasmettono solo entro i propri confini, quindi dall'Italia ti basta collegare la VPN a un server nel paese dell’emittente per sbloccare la diretta.
Le migliori VPN per vedere Milan-Inter in streaming
- Proton VPN: migliaia di server, privacy solida e ottimo rapporto qualità-prezzo
- NordVPN: velocità elevate durante i nostri test, adatte a seguire una diretta senza scatti
- Surfshark: dispositivi collegabili senza limiti, prestazioni costanti in streaming e spesa ridotta
Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Serie A gratis
Appena avvii la diretta gratuita di Milan-Inter, sia CBS Sports Golazo Network sia Digi Sport verificano la provenienza della tua connessione. Se ti colleghi dall'Italia, o da un paese diverso da quello dell'emittente, il controllo dell'IP blocca subito la riproduzione.
Alla base ci sono i diritti TV: poiché si vendono separatamente per ogni mercato, ciascun canale deve riservare le trasmissioni agli spettatori del proprio territorio, in questo caso Stati Uniti e Romania.
La soluzione è una VPN.
Scegliendo un server negli Stati Uniti o in Romania ottieni un IP del paese selezionato, e la tua connessione risulta all’interno dell’area servita dall’emittente. A quel punto il canale ti tratta come un utente locale, toglie la restrizione e avvia lo streaming.
Durante le nostre prove, le tre VPN suggerite hanno offerto sullo smartphone la stessa fluidità vista su laptop e smart TV: così il derby ti segue ovunque.
Posso usare una VPN gratuita per guardare Milan-Inter sui canali esteri?
Meglio evitarlo. Di rado le VPN gratuite dispongono di server pensati per le dirette, e con l'aumento degli utenti connessi la velocità crolla; inoltre CBS Sports Golazo Network e gli altri canali individuano spesso questi indirizzi IP. Nel corso di Milan-Inter rischieresti buffering continuo, qualità video scadente e stop improvvisi.
Se vuoi seguire la partita senza intoppi, affidati a servizi già messi alla prova da noi con le dirette sportive, come Proton VPN e NordVPN.
Prova Proton VPN senza rischi: a partire da 2,49 € al mese, con 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, segui Milan-Inter e molte altre gare dall'Italia sui canali esteri gratuiti; se non ti convince, ottieni indietro i tuoi soldi.
Come vedere Milan-Inter in streaming su smartphone
- Scarica l'app VPN da App Store o Google Play
- Effettua l'accesso con le tue credenziali
- Collegati a un server nel paese dell'emittente: Stati Uniti o Romania
- Apri il sito o l'app del canale e fai partire la diretta
- Guarda Milan-Inter in streaming gratis dal tuo smartphone
Con la VPN guardi molto più sport, gratis e in sicurezza!
- Sport in streaming senza confini: molte competizioni che in Italia richiedono un abbonamento sono gratuite oltre frontiera. Tramite RSI (l'emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania e BBC iPlayer nel Regno Unito trovi ad esempio Formula 1, MotoGP, Champions League e Wimbledon.
- Accedi a più contenuti calcistici: con un server negli Stati Uniti, Paramount+ USA ti propone un catalogo diverso da quello disponibile in Italia.
- Risparmia sugli abbonamenti: i prezzi variano in base al paese, e la VPN ti permette di scoprire dove piattaforme come DAZN risultano più economiche.
- Streaming sicuro e privato: la crittografia protegge i tuoi dati da intrusioni, soprattutto quando usi un Wi-Fi pubblico.
Considerazioni finali
Oltre al ko con il Bologna, pesa ancora il 3-0 incassato in Europa League sul campo del Bournemouth: Amorim si prepara al suo primo derby ufficiale con l’obiettivo di rilanciare i rossoneri. Per Chivu, forte dell’1-0 allo Shakhtar Donetsk firmato da Carlos Augusto in Champions League, c’è invece l’occasione di interrompere un digiuno: l’Inter non batte il Milan in una gara ufficiale dal 22 aprile 2024.
Bastano pochi passaggi per seguire Milan-Inter in streaming gratis su CBS Sports Golazo Network o Digi Sport anche dall'Italia: attiva la VPN, collegati a un server nel paese dell’emittente e apri il canale per guardare il derby senza blocchi geografici.
FAQ
Dove posso guardare Milan-Inter in diretta streaming gratis?
Una delle opzioni è CBS Sports Golazo Network (USA), semplice da usare e con telecronaca in inglese; in alternativa c'è Digi Sport 1 (Romania). Se ti trovi in Italia, collega la VPN a un server nel paese del canale: risulterai un utente locale e potrai avviare la diretta.
Qual è la migliore VPN per il live streaming della Serie A?
Se cerchi protezione senza spendere troppo, Proton VPN è tra le opzioni più valide. Per la massima velocità o per collegare dispositivi senza limiti, puoi scegliere NordVPN o Surfshark. Con ciascuna delle tre accedi facilmente a CBS Sports Golazo Network e agli altri canali esteri.
Posso usare una VPN gratuita per vedere Milan-Inter?
Non è la scelta che consigliamo. I server gratuiti in grado di sostenere lo streaming sono pochi e, quando migliaia di persone cercano lo stesso derby, vanno in sovraccarico in fretta: la velocità cala e aumenta la probabilità che il canale interrompa la visione.