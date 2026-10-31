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Dove vedere Milan-Inter in streaming gratis: Serie A 2026/27

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Aggiornato il: 31 ottobre 2026
Milan-Inter, Serie A 2026/27

Serie A 2026/27
Partita:Milan-Inter
Data:Sabato 31 ottobre, ore 20:45
Streaming gratuito:CBS Sports Golazo Network
VPN:Proton VPN con sconto fino al 75%

Sabato sera San Siro si veste a festa per il derby della Madonnina: il Milan di Rúben Amorim ospita l'Inter di Cristian Chivu in una stracittadina che arriva con le due squadre in condizioni molto diverse.

Reduci da una settimana da dimenticare, i rossoneri hanno perso l’imbattibilità in campionato con il 2-4 casalingo contro il Bologna, trascinato dalla tripletta di Mbangula. Non è bastata la doppietta di Cisse. Sul fronte opposto, con il 2-0 al Penzo contro il Venezia, deciso da due autoreti nel finale, i nerazzurri hanno agganciato la Lazio in vetta a quota 25 punti, sette in più dei cugini.

Dall'Italia, la diretta resta riservata agli abbonati di DAZN, Sky Sport o NOW. All'estero, invece, il derby va in onda gratis su CBS Sports Golazo Network (USA) e Digi Sport 1 (Romania), due canali visibili soltanto nei rispettivi paesi. Se ti chiedi dove vedere Milan-Inter in streaming gratis, la strada più semplice è una VPN: aggirando la restrizione geografica, puoi raggiungere queste emittenti anche dall’Italia.

Come vedere Milan-Inter gratis: guida rapida

Serie A
  1. Scegli una VPN affidabile: per funzioni di sicurezza avanzate a un prezzo accessibile, tra le nostre scelte migliori c’è Proton VPN (abbonati con il 75% di sconto)
  2. Installa l'app sul dispositivo con cui guarderai il derby: computer, smartphone, tablet o smart TV
  3. Scegli il server corretto: Stati Uniti per CBS Sports Golazo Network, Romania per Digi Sport 1
  4. Apri il canale: fai partire la diretta dal sito o dall'app
  5. Goditi la partita: a VPN attiva, Milan-Inter in streaming gratis è visibile anche dall'Italia

Sblocca lo streaming con Proton VPN!

Conviene puntare su una VPN gratuita?

La nostra risposta è no: tra tetti al traffico, velocità ridotte e server affollati, arrivare al fischio finale senza interruzioni diventa un'impresa. C'è poi la questione privacy, perché diversi servizi gratuiti si finanziano vendendo i dati degli utenti.

Dove guardare Milan-Inter in streaming gratis

ServizioPaeseTipo di canaleVPN necessaria
CBS Sports Golazo NetworkUSAGratuitoSì ✅
Digi Sport 1RomaniaGratuitoSì ✅

Per il derby puntiamo su CBS Sports Golazo Network: l'interfaccia è immediata e il commento è in inglese. Entrambi i canali, comunque, trasmettono solo entro i propri confini, quindi dall'Italia ti basta collegare la VPN a un server nel paese dell’emittente per sbloccare la diretta.

Le migliori VPN per vedere Milan-Inter in streaming

  1. Proton VPN: migliaia di server, privacy solida e ottimo rapporto qualità-prezzo
  2. NordVPN: velocità elevate durante i nostri test, adatte a seguire una diretta senza scatti
  3. Surfshark: dispositivi collegabili senza limiti, prestazioni costanti in streaming e spesa ridotta

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Serie A gratis

Appena avvii la diretta gratuita di Milan-Inter, sia CBS Sports Golazo Network sia Digi Sport verificano la provenienza della tua connessione. Se ti colleghi dall'Italia, o da un paese diverso da quello dell'emittente, il controllo dell'IP blocca subito la riproduzione.

CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente
CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente

Alla base ci sono i diritti TV: poiché si vendono separatamente per ogni mercato, ciascun canale deve riservare le trasmissioni agli spettatori del proprio territorio, in questo caso Stati Uniti e Romania.

La soluzione è una VPN.

Scegliendo un server negli Stati Uniti o in Romania ottieni un IP del paese selezionato, e la tua connessione risulta all’interno dell’area servita dall’emittente. A quel punto il canale ti tratta come un utente locale, toglie la restrizione e avvia lo streaming.

CBS Sports Golazo Network sbloccato con VPN
CBS Sports Golazo Network sbloccato con VPN

Durante le nostre prove, le tre VPN suggerite hanno offerto sullo smartphone la stessa fluidità vista su laptop e smart TV: così il derby ti segue ovunque.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Milan-Inter sui canali esteri?

Meglio evitarlo. Di rado le VPN gratuite dispongono di server pensati per le dirette, e con l'aumento degli utenti connessi la velocità crolla; inoltre CBS Sports Golazo Network e gli altri canali individuano spesso questi indirizzi IP. Nel corso di Milan-Inter rischieresti buffering continuo, qualità video scadente e stop improvvisi.

Se vuoi seguire la partita senza intoppi, affidati a servizi già messi alla prova da noi con le dirette sportive, come Proton VPN e NordVPN.

Non sai se funziona?

Prova Proton VPN senza rischi: a partire da 2,49 € al mese, con 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, segui Milan-Inter e molte altre gare dall'Italia sui canali esteri gratuiti; se non ti convince, ottieni indietro i tuoi soldi.

Come vedere Milan-Inter in streaming su smartphone

  1. Scarica l'app VPN da App Store o Google Play
  2. Effettua l'accesso con le tue credenziali
  3. Collegati a un server nel paese dell'emittente: Stati Uniti o Romania
  4. Apri il sito o l'app del canale e fai partire la diretta
  5. Guarda Milan-Inter in streaming gratis dal tuo smartphone
Digi Sport sbloccato su smartphone
Digi Sport sbloccato su smartphone

Sblocca lo streaming gratuito sul tuo smartphone

Con la VPN guardi molto più sport, gratis e in sicurezza!

  • Sport in streaming senza confini: molte competizioni che in Italia richiedono un abbonamento sono gratuite oltre frontiera. Tramite RSI (l'emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania e BBC iPlayer nel Regno Unito trovi ad esempio Formula 1, MotoGP, Champions League e Wimbledon.
  • Accedi a più contenuti calcistici: con un server negli Stati Uniti, Paramount+ USA ti propone un catalogo diverso da quello disponibile in Italia.
  • Risparmia sugli abbonamenti: i prezzi variano in base al paese, e la VPN ti permette di scoprire dove piattaforme come DAZN risultano più economiche.
  • Streaming sicuro e privato: la crittografia protegge i tuoi dati da intrusioni, soprattutto quando usi un Wi-Fi pubblico.

Considerazioni finali

Oltre al ko con il Bologna, pesa ancora il 3-0 incassato in Europa League sul campo del Bournemouth: Amorim si prepara al suo primo derby ufficiale con l’obiettivo di rilanciare i rossoneri. Per Chivu, forte dell’1-0 allo Shakhtar Donetsk firmato da Carlos Augusto in Champions League, c’è invece l’occasione di interrompere un digiuno: l’Inter non batte il Milan in una gara ufficiale dal 22 aprile 2024.

Bastano pochi passaggi per seguire Milan-Inter in streaming gratis su CBS Sports Golazo Network o Digi Sport anche dall'Italia: attiva la VPN, collegati a un server nel paese dell’emittente e apri il canale per guardare il derby senza blocchi geografici.

FAQ

Dove posso guardare Milan-Inter in diretta streaming gratis?

Una delle opzioni è CBS Sports Golazo Network (USA), semplice da usare e con telecronaca in inglese; in alternativa c'è Digi Sport 1 (Romania). Se ti trovi in Italia, collega la VPN a un server nel paese del canale: risulterai un utente locale e potrai avviare la diretta.

Qual è la migliore VPN per il live streaming della Serie A?

Se cerchi protezione senza spendere troppo, Proton VPN è tra le opzioni più valide. Per la massima velocità o per collegare dispositivi senza limiti, puoi scegliere NordVPN o Surfshark. Con ciascuna delle tre accedi facilmente a CBS Sports Golazo Network e agli altri canali esteri.

Posso usare una VPN gratuita per vedere Milan-Inter?

Non è la scelta che consigliamo. I server gratuiti in grado di sostenere lo streaming sono pochi e, quando migliaia di persone cercano lo stesso derby, vanno in sovraccarico in fretta: la velocità cala e aumenta la probabilità che il canale interrompa la visione.



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