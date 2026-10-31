Serie A 2026/27 Partita: Milan-Inter Data: Sabato 31 ottobre, ore 20:45 Streaming gratuito: CBS Sports Golazo Network VPN: Proton VPN con sconto fino al 75%

Sabato sera San Siro si veste a festa per il derby della Madonnina: il Milan di Rúben Amorim ospita l'Inter di Cristian Chivu in una stracittadina che arriva con le due squadre in condizioni molto diverse.

Reduci da una settimana da dimenticare, i rossoneri hanno perso l’imbattibilità in campionato con il 2-4 casalingo contro il Bologna, trascinato dalla tripletta di Mbangula. Non è bastata la doppietta di Cisse. Sul fronte opposto, con il 2-0 al Penzo contro il Venezia, deciso da due autoreti nel finale, i nerazzurri hanno agganciato la Lazio in vetta a quota 25 punti, sette in più dei cugini.

Dall'Italia, la diretta resta riservata agli abbonati di DAZN, Sky Sport o NOW. All'estero, invece, il derby va in onda gratis su CBS Sports Golazo Network (USA) e Digi Sport 1 (Romania), due canali visibili soltanto nei rispettivi paesi. Se ti chiedi dove vedere Milan-Inter in streaming gratis, la strada più semplice è una VPN: aggirando la restrizione geografica, puoi raggiungere queste emittenti anche dall’Italia.

Come vedere Milan-Inter gratis: guida rapida

Scegli una VPN affidabile: per funzioni di sicurezza avanzate a un prezzo accessibile, tra le nostre scelte migliori c’è Proton VPN (abbonati con il 75% di sconto) Installa l'app sul dispositivo con cui guarderai il derby: computer, smartphone, tablet o smart TV Scegli il server corretto: Stati Uniti per CBS Sports Golazo Network, Romania per Digi Sport 1 Apri il canale: fai partire la diretta dal sito o dall'app Goditi la partita: a VPN attiva, Milan-Inter in streaming gratis è visibile anche dall'Italia

Conviene puntare su una VPN gratuita? La nostra risposta è no: tra tetti al traffico, velocità ridotte e server affollati, arrivare al fischio finale senza interruzioni diventa un'impresa. C'è poi la questione privacy, perché diversi servizi gratuiti si finanziano vendendo i dati degli utenti.

Dove guardare Milan-Inter in streaming gratis

Servizio Paese Tipo di canale VPN necessaria CBS Sports Golazo Network USA Gratuito Sì ✅ Digi Sport 1 Romania Gratuito Sì ✅

Per il derby puntiamo su CBS Sports Golazo Network: l'interfaccia è immediata e il commento è in inglese. Entrambi i canali, comunque, trasmettono solo entro i propri confini, quindi dall'Italia ti basta collegare la VPN a un server nel paese dell’emittente per sbloccare la diretta.

Le migliori VPN per vedere Milan-Inter in streaming

Proton VPN: migliaia di server, privacy solida e ottimo rapporto qualità-prezzo NordVPN: velocità elevate durante i nostri test, adatte a seguire una diretta senza scatti Surfshark: dispositivi collegabili senza limiti, prestazioni costanti in streaming e spesa ridotta

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Serie A gratis

Appena avvii la diretta gratuita di Milan-Inter, sia CBS Sports Golazo Network sia Digi Sport verificano la provenienza della tua connessione. Se ti colleghi dall'Italia, o da un paese diverso da quello dell'emittente, il controllo dell'IP blocca subito la riproduzione.

CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente

Alla base ci sono i diritti TV: poiché si vendono separatamente per ogni mercato, ciascun canale deve riservare le trasmissioni agli spettatori del proprio territorio, in questo caso Stati Uniti e Romania.

La soluzione è una VPN.

Scegliendo un server negli Stati Uniti o in Romania ottieni un IP del paese selezionato, e la tua connessione risulta all’interno dell’area servita dall’emittente. A quel punto il canale ti tratta come un utente locale, toglie la restrizione e avvia lo streaming.

CBS Sports Golazo Network sbloccato con VPN

Durante le nostre prove, le tre VPN suggerite hanno offerto sullo smartphone la stessa fluidità vista su laptop e smart TV: così il derby ti segue ovunque.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Milan-Inter sui canali esteri?

Meglio evitarlo. Di rado le VPN gratuite dispongono di server pensati per le dirette, e con l'aumento degli utenti connessi la velocità crolla; inoltre CBS Sports Golazo Network e gli altri canali individuano spesso questi indirizzi IP. Nel corso di Milan-Inter rischieresti buffering continuo, qualità video scadente e stop improvvisi.

Se vuoi seguire la partita senza intoppi, affidati a servizi già messi alla prova da noi con le dirette sportive, come Proton VPN e NordVPN.

Non sai se funziona? Prova Proton VPN senza rischi: a partire da 2,49 € al mese, con 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, segui Milan-Inter e molte altre gare dall'Italia sui canali esteri gratuiti; se non ti convince, ottieni indietro i tuoi soldi.

Come vedere Milan-Inter in streaming su smartphone

Scarica l'app VPN da App Store o Google Play Effettua l'accesso con le tue credenziali Collegati a un server nel paese dell'emittente: Stati Uniti o Romania Apri il sito o l'app del canale e fai partire la diretta Guarda Milan-Inter in streaming gratis dal tuo smartphone

Digi Sport sbloccato su smartphone

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Considerazioni finali

Oltre al ko con il Bologna, pesa ancora il 3-0 incassato in Europa League sul campo del Bournemouth: Amorim si prepara al suo primo derby ufficiale con l’obiettivo di rilanciare i rossoneri. Per Chivu, forte dell’1-0 allo Shakhtar Donetsk firmato da Carlos Augusto in Champions League, c’è invece l’occasione di interrompere un digiuno: l’Inter non batte il Milan in una gara ufficiale dal 22 aprile 2024.

Bastano pochi passaggi per seguire Milan-Inter in streaming gratis su CBS Sports Golazo Network o Digi Sport anche dall'Italia: attiva la VPN, collegati a un server nel paese dell’emittente e apri il canale per guardare il derby senza blocchi geografici.

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FAQ

Dove posso guardare Milan-Inter in diretta streaming gratis? Una delle opzioni è CBS Sports Golazo Network (USA), semplice da usare e con telecronaca in inglese; in alternativa c'è Digi Sport 1 (Romania). Se ti trovi in Italia, collega la VPN a un server nel paese del canale: risulterai un utente locale e potrai avviare la diretta. Qual è la migliore VPN per il live streaming della Serie A? Se cerchi protezione senza spendere troppo, Proton VPN è tra le opzioni più valide. Per la massima velocità o per collegare dispositivi senza limiti, puoi scegliere NordVPN o Surfshark. Con ciascuna delle tre accedi facilmente a CBS Sports Golazo Network e agli altri canali esteri. Posso usare una VPN gratuita per vedere Milan-Inter? Non è la scelta che consigliamo. I server gratuiti in grado di sostenere lo streaming sono pochi e, quando migliaia di persone cercano lo stesso derby, vanno in sovraccarico in fretta: la velocità cala e aumenta la probabilità che il canale interrompa la visione.





