Serie A 2026/27 Partita: Napoli-Roma Data: Sabato 24 ottobre 2026, ore 18:00 Streaming gratuito: CBS Sports Golazo Network VPN: Proton VPN con sconto fino al 70%

Al Maradona va in scena il sabato pomeriggio più atteso del turno: il Napoli di Massimiliano Allegri riceve la Roma di Gian Piero Gasperini in una sfida che pesa sulle ambizioni di entrambe.

Reduci dall'1-0 incassato a Venezia in campionato, gli azzurri hanno poi rialzato la testa in Champions League, superando 4-3 il Bodø/Glimt. Più lineare il percorso recente dei giallorossi, che all'Olimpico hanno battuto 2-0 il Genoa con le firme di Castro e Lulli.

In Italia la diretta resta riservata agli abbonati DAZN. Diverso il discorso oltre confine, dove la partita va in onda gratis su emittenti come CBS Sports Golazo Network (USA) o Digi Sport 2 (Romania), raggiungibili però soltanto con un IP del paese di trasmissione. Per chi si chiede dove vedere Napoli-Roma in streaming gratis, la soluzione più rapida è una VPN: superato il blocco geografico, questi canali diventano accessibili anche dall'Italia.

Come vedere Napoli-Roma gratis: guida rapida

Scegli una VPN affidabile: tra le opzioni che preferiamo, per protezione e stabilità, c'è Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto) Scarica l'app sul dispositivo con cui seguirai la gara: PC, smartphone, tablet o smart TV Connettiti al server giusto: uno statunitense per CBS Sports Golazo Network, oppure uno nel paese dell’emittente scelta dalla tabella qui sotto Apri il canale prescelto: da sito, app o YouTube, avvia la diretta Guarda la partita: a VPN attiva, segui Napoli-Roma in streaming gratis anche dall'Italia

Conviene puntare su una VPN gratuita? La nostra risposta è no: tra tetti al traffico, velocità ridotta e server affollati, seguire una diretta diventa un'impresa. C'è poi la questione privacy, perché diversi servizi gratuiti si finanziano vendendo a terzi i dati degli utenti.

Dove guardare Napoli-Roma in streaming gratis

Servizio Paese Tipo di canale VPN necessaria CBS Sports Golazo Network USA Gratuito Sì ✅ Digi Sport 2 Romania Gratuito Sì ✅ CazéTV (YouTube) Brasile Gratuito Sì ✅

Come opzione principale per Napoli-Roma sceglieremmo CBS Sports Golazo Network, dall'interfaccia intuitiva e con telecronaca in inglese. Tutti questi canali limitano la visione al proprio territorio: collegando la VPN a un server negli USA, in Romania o in Brasile, puoi aggirare la restrizione anche dall'Italia.

Le migliori VPN per vedere Napoli-Roma in streaming

Proton VPN: privacy solida, tanti server e ottimo rapporto qualità-prezzo NordVPN: velocità elevate, adatta a dirette fluide e senza cali Surfshark: dispositivi illimitati in contemporanea e uno streaming stabile a costi accessibili

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Serie A gratis

Quando avvii lo streaming gratuito di Napoli-Roma, CBS Sports Golazo Network, Digi Sport 2 e CazéTV verificano subito la provenienza della connessione. Se ti colleghi dall'Italia, o comunque da fuori del paese dell'emittente, il controllo dell'indirizzo IP blocca la riproduzione.

CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente

Alla base ci sono i diritti televisivi, venduti separatamente per ogni mercato. Ne consegue che ogni canale riserva la diretta a chi si trova nel proprio paese: Stati Uniti, Romania o Brasile.

A sbloccare la situazione basta una VPN.

Collegandoti a un server negli USA, in Romania o in Brasile ottieni un indirizzo IP locale e risulti all’interno dell’area coperta dall’emittente. A quel punto la piattaforma ti tratta come utente del posto, toglie il filtro sulle connessioni straniere e avvia la diretta.

CBS Sports Golazo Network sbloccato con VPN

Durante i nostri test, perfino nelle fasi più intense del match, una VPN di qualità ha assicurato immagini fluide su smartphone, e lo stesso vale per i tablet.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Napoli-Roma sui canali esteri?

Meglio evitare. Nelle VPN gratuite è difficile trovare server adatti alle dirette in streaming: con l’aumento degli utenti la velocità crolla, e i sistemi di controllo di CBS Sports Golazo Network e degli altri canali citati tendono a bloccare l’accesso. Per chi segue Napoli-Roma, questo significa buffering continuo, immagini sgranate e cadute improvvise del segnale.

Se vuoi una visione senza problemi, affidati a servizi già messi alla prova con lo sport in diretta, come Proton VPN o NordVPN.

Non sai se funziona? Prova Proton VPN senza rischi: da 2,99 € al mese e con la garanzia di rimborso entro 30 giorni, segui Napoli-Roma dall'Italia sui canali esteri gratuiti; se il servizio non ti soddisfa, recuperi quanto speso.

Come vedere Napoli-Roma in streaming su smartphone

Scarica l'app VPN sul cellulare – la trovi su App Store e Google Play Effettua il login Collegati a un server negli USA, in Romania o in Brasile per raggiungere uno dei canali che mostrano la partita gratis Apri sito, app o canale YouTube dell’emittente e fai partire la diretta Guarda Napoli-Roma in streaming gratis sul tuo smartphone

Digi Sport sbloccato su smartphone

Sblocca lo streaming gratuito sul tuo smartphone

Con la VPN guardi molto più sport, gratis e in sicurezza!

Sport in streaming senza confini: molte dirette che in Italia richiedono un abbonamento sono gratuite altrove: RSI (l’emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania e BBC iPlayer nel Regno Unito offrono Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e tanto altro.

molte dirette che in Italia richiedono un abbonamento sono gratuite altrove: RSI (l’emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania e BBC iPlayer nel Regno Unito offrono Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e tanto altro. Accedi a più contenuti calcistici: con un server statunitense, per esempio, l'abbonamento a Paramount+ USA ti dà accesso a un catalogo diverso da quello italiano.

con un server statunitense, per esempio, l'abbonamento a Paramount+ USA ti dà accesso a un catalogo diverso da quello italiano. Risparmia sugli abbonamenti: i prezzi delle piattaforme variano in base al paese, e grazie alla VPN puoi scoprire se ci sono offerte più convenienti per servizi come DAZN.

i prezzi delle piattaforme variano in base al paese, e grazie alla VPN puoi scoprire se ci sono offerte più convenienti per servizi come DAZN. Streaming sicuro e privato: la crittografia del traffico protegge i tuoi dati da sguardi indiscreti, soprattutto quando usi un Wi-Fi pubblico.

Risparmia e accedi ai contenuti esteri Prova Proton VPN

Considerazioni finali

Sul piano europeo entrambe arrivano con il morale alto: decisiva per gli azzurri la doppietta di McTominay contro il Bodø/Glimt, dopo il gol lampo di Politano. Dal canto loro, i giallorossi hanno travolto 4-0 lo Slovan Bratislava con Hermoso, Molina, Pisilli e Malen su rigore, tornando al successo in Champions dopo sette anni. Fresco della trecentesima vittoria in Serie A, Gasperini cerca continuità; per Allegri, invece, conta cancellare davanti al proprio pubblico il passo falso di Venezia.

Seguire Napoli-Roma in streaming gratis su CBS Sports Golazo Network, Digi Sport o CazéTV, anche dall'Italia, richiede pochi minuti. Ti basta attivare la VPN su un server negli Stati Uniti, in Romania o in Brasile, aprire il canale e goderti la partita senza blocchi geografici.

Le migliori offerte settimanali di VPN: Più popolari 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -78% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -88% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -70% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto

FAQ