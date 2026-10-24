Potremmo guadagnare commissioni di affiliazione per i prodotti consigliati. Scopri di più.

Dove vedere Napoli-Roma in streaming gratis: Serie A 2026/27

Perché fidarsi di Cybernews

I nostri esperti di cybersecurity e giornalisti interni, noti per importanti report come The Mother of All Breaches, conducono test trasparenti e imparziali sui VPN, accompagnati da analisi approfondite.

Con oltre 750 articoli basati su ricerche reali, offriamo ai lettori le competenze dirette necessarie per prendere decisioni d’acquisto consapevoli.

Scopri di più
Aggiornato il: 24 ottobre 2026
Napoli-Roma, Serie A 2026/27

Serie A 2026/27
Partita:Napoli-Roma
Data:Sabato 24 ottobre 2026, ore 18:00
Streaming gratuito:CBS Sports Golazo Network
VPN:Proton VPN con sconto fino al 70%

Al Maradona va in scena il sabato pomeriggio più atteso del turno: il Napoli di Massimiliano Allegri riceve la Roma di Gian Piero Gasperini in una sfida che pesa sulle ambizioni di entrambe.

Reduci dall'1-0 incassato a Venezia in campionato, gli azzurri hanno poi rialzato la testa in Champions League, superando 4-3 il Bodø/Glimt. Più lineare il percorso recente dei giallorossi, che all'Olimpico hanno battuto 2-0 il Genoa con le firme di Castro e Lulli.

In Italia la diretta resta riservata agli abbonati DAZN. Diverso il discorso oltre confine, dove la partita va in onda gratis su emittenti come CBS Sports Golazo Network (USA) o Digi Sport 2 (Romania), raggiungibili però soltanto con un IP del paese di trasmissione. Per chi si chiede dove vedere Napoli-Roma in streaming gratis, la soluzione più rapida è una VPN: superato il blocco geografico, questi canali diventano accessibili anche dall'Italia.

Come vedere Napoli-Roma gratis: guida rapida

Serie A
  1. Scegli una VPN affidabile: tra le opzioni che preferiamo, per protezione e stabilità, c'è Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto)
  2. Scarica l'app sul dispositivo con cui seguirai la gara: PC, smartphone, tablet o smart TV
  3. Connettiti al server giusto: uno statunitense per CBS Sports Golazo Network, oppure uno nel paese dell’emittente scelta dalla tabella qui sotto
  4. Apri il canale prescelto: da sito, app o YouTube, avvia la diretta
  5. Guarda la partita: a VPN attiva, segui Napoli-Roma in streaming gratis anche dall'Italia

Sblocca lo streaming con Proton VPN!

Conviene puntare su una VPN gratuita?

La nostra risposta è no: tra tetti al traffico, velocità ridotta e server affollati, seguire una diretta diventa un'impresa. C'è poi la questione privacy, perché diversi servizi gratuiti si finanziano vendendo a terzi i dati degli utenti.

Dove guardare Napoli-Roma in streaming gratis

ServizioPaeseTipo di canaleVPN necessaria
CBS Sports Golazo NetworkUSAGratuitoSì ✅
Digi Sport 2RomaniaGratuitoSì ✅
CazéTV (YouTube)BrasileGratuitoSì ✅

Come opzione principale per Napoli-Roma sceglieremmo CBS Sports Golazo Network, dall'interfaccia intuitiva e con telecronaca in inglese. Tutti questi canali limitano la visione al proprio territorio: collegando la VPN a un server negli USA, in Romania o in Brasile, puoi aggirare la restrizione anche dall'Italia.

Le migliori VPN per vedere Napoli-Roma in streaming

  1. Proton VPN: privacy solida, tanti server e ottimo rapporto qualità-prezzo
  2. NordVPN: velocità elevate, adatta a dirette fluide e senza cali
  3. Surfshark: dispositivi illimitati in contemporanea e uno streaming stabile a costi accessibili

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Serie A gratis

Quando avvii lo streaming gratuito di Napoli-Roma, CBS Sports Golazo Network, Digi Sport 2 e CazéTV verificano subito la provenienza della connessione. Se ti colleghi dall'Italia, o comunque da fuori del paese dell'emittente, il controllo dell'indirizzo IP blocca la riproduzione.

CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente
CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente

Alla base ci sono i diritti televisivi, venduti separatamente per ogni mercato. Ne consegue che ogni canale riserva la diretta a chi si trova nel proprio paese: Stati Uniti, Romania o Brasile.

A sbloccare la situazione basta una VPN.

Collegandoti a un server negli USA, in Romania o in Brasile ottieni un indirizzo IP locale e risulti all’interno dell’area coperta dall’emittente. A quel punto la piattaforma ti tratta come utente del posto, toglie il filtro sulle connessioni straniere e avvia la diretta.

CBS Sports Golazo Network sbloccato con VPN
CBS Sports Golazo Network sbloccato con VPN

Durante i nostri test, perfino nelle fasi più intense del match, una VPN di qualità ha assicurato immagini fluide su smartphone, e lo stesso vale per i tablet.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Napoli-Roma sui canali esteri?

Meglio evitare. Nelle VPN gratuite è difficile trovare server adatti alle dirette in streaming: con l’aumento degli utenti la velocità crolla, e i sistemi di controllo di CBS Sports Golazo Network e degli altri canali citati tendono a bloccare l’accesso. Per chi segue Napoli-Roma, questo significa buffering continuo, immagini sgranate e cadute improvvise del segnale.

Se vuoi una visione senza problemi, affidati a servizi già messi alla prova con lo sport in diretta, come Proton VPN o NordVPN.

Non sai se funziona?

Prova Proton VPN senza rischi: da 2,99 € al mese e con la garanzia di rimborso entro 30 giorni, segui Napoli-Roma dall'Italia sui canali esteri gratuiti; se il servizio non ti soddisfa, recuperi quanto speso.

Come vedere Napoli-Roma in streaming su smartphone

  1. Scarica l'app VPN sul cellulare – la trovi su App Store e Google Play
  2. Effettua il login
  3. Collegati a un server negli USA, in Romania o in Brasile per raggiungere uno dei canali che mostrano la partita gratis
  4. Apri sito, app o canale YouTube dell’emittente e fai partire la diretta
  5. Guarda Napoli-Roma in streaming gratis sul tuo smartphone
Digi Sport sbloccato su smartphone
Digi Sport sbloccato su smartphone

Sblocca lo streaming gratuito sul tuo smartphone

Con la VPN guardi molto più sport, gratis e in sicurezza!

  • Sport in streaming senza confini: molte dirette che in Italia richiedono un abbonamento sono gratuite altrove: RSI (l’emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania e BBC iPlayer nel Regno Unito offrono Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e tanto altro.
  • Accedi a più contenuti calcistici: con un server statunitense, per esempio, l'abbonamento a Paramount+ USA ti dà accesso a un catalogo diverso da quello italiano.
  • Risparmia sugli abbonamenti: i prezzi delle piattaforme variano in base al paese, e grazie alla VPN puoi scoprire se ci sono offerte più convenienti per servizi come DAZN.
  • Streaming sicuro e privato: la crittografia del traffico protegge i tuoi dati da sguardi indiscreti, soprattutto quando usi un Wi-Fi pubblico.

Considerazioni finali

Sul piano europeo entrambe arrivano con il morale alto: decisiva per gli azzurri la doppietta di McTominay contro il Bodø/Glimt, dopo il gol lampo di Politano. Dal canto loro, i giallorossi hanno travolto 4-0 lo Slovan Bratislava con Hermoso, Molina, Pisilli e Malen su rigore, tornando al successo in Champions dopo sette anni. Fresco della trecentesima vittoria in Serie A, Gasperini cerca continuità; per Allegri, invece, conta cancellare davanti al proprio pubblico il passo falso di Venezia.

Seguire Napoli-Roma in streaming gratis su CBS Sports Golazo Network, Digi Sport o CazéTV, anche dall'Italia, richiede pochi minuti. Ti basta attivare la VPN su un server negli Stati Uniti, in Romania o in Brasile, aprire il canale e goderti la partita senza blocchi geografici.

FAQ

Dove posso guardare Napoli-Roma in diretta streaming gratis?

La nostra prima scelta è CBS Sports Golazo Network (USA), facile da navigare e con telecronaca in inglese; come alternative restano Digi Sport 2 (Romania) e CazéTV via YouTube (Brasile). Se ti trovi in Italia, collega la VPN a un server nel paese del canale: la connessione risulterà locale e lo streaming partirà.

Qual è la migliore VPN per il live streaming della Serie A?

Se cerchi il giusto mix tra costo e sicurezza, Proton VPN è fra le opzioni più vantaggiose. Per la velocità massima o per collegare dispositivi senza limiti, valuta NordVPN o Surfshark. Con ciascuna delle tre si accede senza difficoltà a CBS Sports Golazo Network e agli altri canali esteri.

Posso usare una VPN gratuita per vedere Napoli-Roma?

Il nostro consiglio è di no. Tra le VPN gratuite è difficile trovare server adatti allo streaming, e quando migliaia di utenti seguono lo stesso match la rete si satura in fretta: la velocità cala e aumenta il rischio che i controlli delle emittenti blocchino la visione.

Consigliato per te:
Dove vedere Lazio-Parma in streaming gratis: Serie A 2026/27
Calcio streaming gratis oggi – 24 ottobre
Dove vedere Bournemouth-Milan in streaming gratis: Europa League 2026/27
Dove vedere Juventus-Rennes in streaming gratis: Europa League 2026/27
Dove vedere Inter-Shakhtar Donetsk in streaming gratis: Champions League 2026/27
Dove vedere Como-Manchester United in streaming gratis: Champions League 2026/27