Dove vedere Napoli-Roma in streaming gratis: Serie A 2026/27
I nostri esperti di cybersecurity e giornalisti interni, noti per importanti report come The Mother of All Breaches, conducono test trasparenti e imparziali sui VPN, accompagnati da analisi approfondite.
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|Partita:
|Napoli-Roma
|Data:
|Sabato 24 ottobre 2026, ore 18:00
|Streaming gratuito:
|CBS Sports Golazo Network
|VPN:
|Proton VPN con sconto fino al 70%
Al Maradona va in scena il sabato pomeriggio più atteso del turno: il Napoli di Massimiliano Allegri riceve la Roma di Gian Piero Gasperini in una sfida che pesa sulle ambizioni di entrambe.
Reduci dall'1-0 incassato a Venezia in campionato, gli azzurri hanno poi rialzato la testa in Champions League, superando 4-3 il Bodø/Glimt. Più lineare il percorso recente dei giallorossi, che all'Olimpico hanno battuto 2-0 il Genoa con le firme di Castro e Lulli.
In Italia la diretta resta riservata agli abbonati DAZN. Diverso il discorso oltre confine, dove la partita va in onda gratis su emittenti come CBS Sports Golazo Network (USA) o Digi Sport 2 (Romania), raggiungibili però soltanto con un IP del paese di trasmissione. Per chi si chiede dove vedere Napoli-Roma in streaming gratis, la soluzione più rapida è una VPN: superato il blocco geografico, questi canali diventano accessibili anche dall'Italia.
Come vedere Napoli-Roma gratis: guida rapida
- Scegli una VPN affidabile: tra le opzioni che preferiamo, per protezione e stabilità, c'è Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto)
- Scarica l'app sul dispositivo con cui seguirai la gara: PC, smartphone, tablet o smart TV
- Connettiti al server giusto: uno statunitense per CBS Sports Golazo Network, oppure uno nel paese dell’emittente scelta dalla tabella qui sotto
- Apri il canale prescelto: da sito, app o YouTube, avvia la diretta
- Guarda la partita: a VPN attiva, segui Napoli-Roma in streaming gratis anche dall'Italia
La nostra risposta è no: tra tetti al traffico, velocità ridotta e server affollati, seguire una diretta diventa un'impresa. C'è poi la questione privacy, perché diversi servizi gratuiti si finanziano vendendo a terzi i dati degli utenti.
Dove guardare Napoli-Roma in streaming gratis
|Servizio
|Paese
|Tipo di canale
|VPN necessaria
|CBS Sports Golazo Network
|USA
|Gratuito
|Sì ✅
|Digi Sport 2
|Romania
|Gratuito
|Sì ✅
|CazéTV (YouTube)
|Brasile
|Gratuito
|Sì ✅
Come opzione principale per Napoli-Roma sceglieremmo CBS Sports Golazo Network, dall'interfaccia intuitiva e con telecronaca in inglese. Tutti questi canali limitano la visione al proprio territorio: collegando la VPN a un server negli USA, in Romania o in Brasile, puoi aggirare la restrizione anche dall'Italia.
Le migliori VPN per vedere Napoli-Roma in streaming
- Proton VPN: privacy solida, tanti server e ottimo rapporto qualità-prezzo
- NordVPN: velocità elevate, adatta a dirette fluide e senza cali
- Surfshark: dispositivi illimitati in contemporanea e uno streaming stabile a costi accessibili
Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Serie A gratis
Quando avvii lo streaming gratuito di Napoli-Roma, CBS Sports Golazo Network, Digi Sport 2 e CazéTV verificano subito la provenienza della connessione. Se ti colleghi dall'Italia, o comunque da fuori del paese dell'emittente, il controllo dell'indirizzo IP blocca la riproduzione.
Alla base ci sono i diritti televisivi, venduti separatamente per ogni mercato. Ne consegue che ogni canale riserva la diretta a chi si trova nel proprio paese: Stati Uniti, Romania o Brasile.
A sbloccare la situazione basta una VPN.
Collegandoti a un server negli USA, in Romania o in Brasile ottieni un indirizzo IP locale e risulti all’interno dell’area coperta dall’emittente. A quel punto la piattaforma ti tratta come utente del posto, toglie il filtro sulle connessioni straniere e avvia la diretta.
Durante i nostri test, perfino nelle fasi più intense del match, una VPN di qualità ha assicurato immagini fluide su smartphone, e lo stesso vale per i tablet.
Posso usare una VPN gratuita per guardare Napoli-Roma sui canali esteri?
Meglio evitare. Nelle VPN gratuite è difficile trovare server adatti alle dirette in streaming: con l’aumento degli utenti la velocità crolla, e i sistemi di controllo di CBS Sports Golazo Network e degli altri canali citati tendono a bloccare l’accesso. Per chi segue Napoli-Roma, questo significa buffering continuo, immagini sgranate e cadute improvvise del segnale.
Se vuoi una visione senza problemi, affidati a servizi già messi alla prova con lo sport in diretta, come Proton VPN o NordVPN.
Prova Proton VPN senza rischi: da 2,99 € al mese e con la garanzia di rimborso entro 30 giorni, segui Napoli-Roma dall'Italia sui canali esteri gratuiti; se il servizio non ti soddisfa, recuperi quanto speso.
Come vedere Napoli-Roma in streaming su smartphone
- Scarica l'app VPN sul cellulare – la trovi su App Store e Google Play
- Effettua il login
- Collegati a un server negli USA, in Romania o in Brasile per raggiungere uno dei canali che mostrano la partita gratis
- Apri sito, app o canale YouTube dell’emittente e fai partire la diretta
- Guarda Napoli-Roma in streaming gratis sul tuo smartphone
Con la VPN guardi molto più sport, gratis e in sicurezza!
- Sport in streaming senza confini: molte dirette che in Italia richiedono un abbonamento sono gratuite altrove: RSI (l’emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania e BBC iPlayer nel Regno Unito offrono Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e tanto altro.
- Accedi a più contenuti calcistici: con un server statunitense, per esempio, l'abbonamento a Paramount+ USA ti dà accesso a un catalogo diverso da quello italiano.
- Risparmia sugli abbonamenti: i prezzi delle piattaforme variano in base al paese, e grazie alla VPN puoi scoprire se ci sono offerte più convenienti per servizi come DAZN.
- Streaming sicuro e privato: la crittografia del traffico protegge i tuoi dati da sguardi indiscreti, soprattutto quando usi un Wi-Fi pubblico.
Considerazioni finali
Sul piano europeo entrambe arrivano con il morale alto: decisiva per gli azzurri la doppietta di McTominay contro il Bodø/Glimt, dopo il gol lampo di Politano. Dal canto loro, i giallorossi hanno travolto 4-0 lo Slovan Bratislava con Hermoso, Molina, Pisilli e Malen su rigore, tornando al successo in Champions dopo sette anni. Fresco della trecentesima vittoria in Serie A, Gasperini cerca continuità; per Allegri, invece, conta cancellare davanti al proprio pubblico il passo falso di Venezia.
Seguire Napoli-Roma in streaming gratis su CBS Sports Golazo Network, Digi Sport o CazéTV, anche dall'Italia, richiede pochi minuti. Ti basta attivare la VPN su un server negli Stati Uniti, in Romania o in Brasile, aprire il canale e goderti la partita senza blocchi geografici.
FAQ
Dove posso guardare Napoli-Roma in diretta streaming gratis?
La nostra prima scelta è CBS Sports Golazo Network (USA), facile da navigare e con telecronaca in inglese; come alternative restano Digi Sport 2 (Romania) e CazéTV via YouTube (Brasile). Se ti trovi in Italia, collega la VPN a un server nel paese del canale: la connessione risulterà locale e lo streaming partirà.
Qual è la migliore VPN per il live streaming della Serie A?
Se cerchi il giusto mix tra costo e sicurezza, Proton VPN è fra le opzioni più vantaggiose. Per la velocità massima o per collegare dispositivi senza limiti, valuta NordVPN o Surfshark. Con ciascuna delle tre si accede senza difficoltà a CBS Sports Golazo Network e agli altri canali esteri.
Posso usare una VPN gratuita per vedere Napoli-Roma?
Il nostro consiglio è di no. Tra le VPN gratuite è difficile trovare server adatti allo streaming, e quando migliaia di utenti seguono lo stesso match la rete si satura in fretta: la velocità cala e aumenta il rischio che i controlli delle emittenti blocchino la visione.